Callous EA mt5

5

冷酷EA——基于规则的自动交易系统

Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。
该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据：

  • 职位空缺

  • 职位管理

  • 平仓

本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。

实时信号（仅供参考）

Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看：

https://www.mql5.com/cn/signals/2349517

此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。

建议的工作环境

冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。

推荐设置：

  • 货币对：美元/日元

  • 时区：H1（1 小时）

默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。

定价政策

我们采用了透明的定价方式。

  • 实时信号账户中产生的每个新的余额峰值都会被用作价格评估的参考。

  • 每次达到新的峰值，EA 的销售价格都会递增 5 美元。

这些价格调整仅适用于未来的购买行为。此前已购买该产品的用户不受此次价格变动的影响。

工作原理

Callous EA持续分析价格走势和市场行为。其入场和出场决策通过一套专有的算法结构做出，该结构同时评估多个指标。为保护系统的完整性和知识产权，策略细节和计算方法均不会对外公开。

程序纪律和规则

冷酷无情的EA采用了一种受控且严谨的流程方法：

  • 所有交易都必须设置止损。

  • 同时，同一策略最多只能有 1 个未平仓头寸。

  • 交易为日内交易（盘中交易）

  • 空缺职位不会结转到第二天。

  • 归根结底：

    • 未平仓交易已结束。

    • 待处理的订单已取消。

得益于这种结构：

  • 互换成本

  • 隔夜流动性下降

  • 突然扩大

此类风险已降至最低。

EA 不做什么？

冷酷无情的EA：

  • 它的目标并非在每种市场情况下都持续进行交易。

  • 在不利的市场环境下，他们可以故意保持被动。

目的是避免不必要的交易，保护资金。

风险与资本管理

得益于EA内部多层次的资本管理机制：

  • 交易规模根据账户余额和设定的风险参数自动计算。

  • 由经纪商实施：

    • 最小批量

    • 最大地块

    • 很多步骤
      这些限制因素均已考虑在内。

  • 系统不会在不利的市场或账户条件下开立新的交易。

市场状况和保护机制

Callous EA 具备符合市场标准的先进保护过滤器：

  • 价差保护：如果超过设定的最大价差水平，系统可能不会开立新的交易。

  • 经纪商最小距离控制：自动检查止损位和冻结位规则。

  • 异常市场状况：当价差过大或流动性不足时，系统将进入保护模式。

时机选择和日内交易策略

EA 仅在用户指定的时间段内运行。

以下时间以外：

  • 不会新增职位。

  • 未平仓交易已结束。

  • 待处理的订单已取消。

这种结构非常适合日内交易。

风险披露

金融市场交易涉及高风险，可能导致部分或全部投资本金损失。本产品不构成投资建议。

免责声明

EA的安装、配置和使用完全由用户自行负责。用户有义务根据自身的风险承受能力和经纪商的条件进行适当的设置。


评分 1
Othman Mohammed O Almahrab
544
Othman Mohammed O Almahrab 2025.12.22 15:12 
 

I bought it now and it seems promising.

推荐产品
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
实用工具
EasyTradePad – MetaTrader 5 交易面板 EasyTradePad 是一款用于手动和半自动交易的工具。该面板可帮助您快速管理订单和持仓，并可一键计算风险管理参数。 面板功能： 按预设的风险比例（% 或账户货币）开仓和平仓 设置止损（SL）和止盈（TP）：以点数、百分比或金额表示 自动计算风险回报比（Risk-to-Reward Ratio） 将止损移动至无损位置（保本） 部分平仓 移动止损（Trailing Stop）：按点数或K线影线 加仓与均价操作 修改已开仓订单的参数 额外功能： 金字塔加仓 随着价格朝向预设止盈方向运行，分批加仓。每次新加仓可设置减少风险。加仓次数可灵活设置。 均价操作 在图表上手动选择加仓位置，最终按平均价格平仓。 无损转移 当价格达到设定的利润距离后，止损自动移动到开仓价。考虑点差和掉期。 移动止损 支持两种模式： 按点数（可设置启动点数、距离和步长） 按K线影线（可选时间周期） 核心设计理念： 简单易懂的下单方式 高效直观的操作界面 实盘交易中的稳定性与可靠性 您可通过产品页面提供的 演示版本 体验全部功能。 更多信息和支持
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
实用工具
核心功能 智能交易管理 一键开仓平仓操作，支持自定义手数设置. 多种平仓模式：全部平仓、按方向平仓、按盈亏状态平仓. 专业风险控制控制风险 实时监控点差，避免高成本交易环境.可视化控制面板。 直观的图形界面所有功能一键操作. 实时显示仓位信息、盈亏状况、点差状态. 支持面板最小化、锁定功能，防止误操作 . 产品优势 高效便捷无需复杂设置,开箱即用 图形化操作,告别繁琐代码.实时数据更新，决策更及时. ️安全可靠点差监控，避免恶劣市场条件交易. 专业实用支持多种订单类型管理,灵活的手数配置 详细的仓位信息展示. 适用场景 手动交易者：提供专业的方便控制工具 效率追求者：一键式操作，提升交易效率.       如果你用的方便的话，记得分享给你的朋友！
FREE
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
实用工具
TP SL Bot - 新开立的 订单根据您的指示自动设置止损和止盈的工具。此外，还提供了一个计算器功能，可以计算在给定止损 / 止盈大小下，需要开立交易的数量来达到所需金 额。 有几种 选项来调整大小和参数： 1. 根据用 户指定的百分比来调整止损和止盈金额，作为账户余额的百分比。 2. 根據使用者指定的止盈和停損金額進行調整。 3. 根据开 仓价格的点数（ tick ）来 调整。 4. 根据开 仓价格的百分比来调整。 特点： 简单易用的界面 适用于市价 订单和挂单 适用于所有品种和 时间周期 多个工作模式 风险管理系统所需正确交易量的计算器 工作原理： ！工具在 订单开仓后接收到第一个 tick 时更改订单参数。 模式 1 （存款百分比）。您 设置了存款百分比以计算止损和止盈金额。计算以点数 （ tick ） 为单位进行。 模式 2 （ 金 额 ） 。您设置了期望的止损和止盈金额。工具会自动计算点数 （ tick ） 大小。 注意 ！ 前两种模式可能会有小 误差 ， 因为指定的金额不一定是最小 tick 值的倍数。 模式 3 （ 点数 ） 。您 设置了止损和止盈的点数 （ tick
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
专家
Smart Grid Navigator 是一个专业的交易智能顾问，使用多级网格策略和智能入场过滤系统。该程序根据技术指标分析和市场条件自动管理仓位。 该顾问配备优化设置，安装后即可立即使用。您可以在图表上启动它并开始测试。所有参数都具有安全的默认值，可以根据您的交易风格和风险水平进行调整。 主要功能 自动化交易 完全自动化的开仓和平仓系统 24/7全天候运行或在选定的交易时间运行 无需交易者持续监督 智能入场过滤 多级市场分析系统 通过技术指标过滤虚假信号 适应各种市场条件 灵活的风险管理 渐进式仓位大小调整，可禁用马丁格尔 篮子利润管理 可配置的止损和止盈水平 时间控制 仅在特定时间进行交易的能力 防止在不利时段交易 交易系列之间的暂停以降低风险 影响结果的关键参数 盈利能力和回撤参数 StartLot（起始手数）- 第一个仓位的基础交易量 增加数值：每笔交易利润更高，但风险和回撤更大 减少数值：风险和回撤更低，但每笔交易利润更少 LotMultiplier（手数乘数）- 网格中交易量增加的系数 数值 1.0：马丁格尔已禁用，所有订单以相同手数开仓（最低风险） 数值 1.1-1.3
RastroBot EA
Raquel Costa
专家
RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping. Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência. O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing
Volatility Data
Makarii Gubaydullin
指标
过去 4 周每日的绝对波动率 我的 #1 多功能工具：  包含 66+ 项功能，包括此指标  |   如有任何问题，请联系我   |   MT4 版本 该指标显示在单独的窗口中，可移动到图表上的任意位置。 在输入设置中   您可以调整： 界面主题 : 深色 / 白色; 计算方法:  价格，点数，百分比变化; 面板大小 字体大小 我的 #1 多功能工具：  包含 66+ 项功能，包括此指标  |   如有任何问题，请联系我   |   MT4 版本 我的 #1 多功能工具：  包含 66+ 项功能，包括此指标  |   如有任何问题，请联系我   |   MT4 版本 我的 #1 多功能工具：  包含 66+ 项功能，包括此指标  |   如有任何问题，请联系我   |   MT4 版本 我的 #1 多功能工具：  包含 66+ 项功能，包括此指标  |   如有任何问题，请联系我   |   MT4 版本 //--
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
专家
Manual de Instalação     Update 1.4     Update 1.8     Update 1.9   Update 1.10   Update 1.12   Update 1.19 Mercado : B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge Timeframe : M6 (gráfico de Candle em 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período de uso indicado : Ano inteiro VPS : Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas. Martingale : NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ga
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
实用工具
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Trend Slayer Indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
指标
Trend Indicator Pro Use any currency and any time period you want For greater profitability use a risk return of at least 1:3 or 1:4 Entry Signal : Appears after the moving average crossover closes ️️ Histogram Flip : Signals important trend changes ️ Easy to use : Perfect for those who want fast, confident decisions! Boost your accuracy : Find the best market entry moments with more confidence! Get straight to the point and seize the best trend opportunities!
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
实用工具
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
专家
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
专家
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
专家
DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER 可以使用您的各种终端（移动电话、浏览器、TRADINGVIEW、MT5）进行手动交易，然后由EA自动处理。 移动交易可以使用EA的各种网格模式、剥头皮模式、对冲套利模式和独立下单模式手动开仓， EA可以自动设置移动开仓的止损。并用手机开格、剥头皮、对冲订单。 EA可以设置全自动交易，设置自动和手机手动混合交易，或者设置独立的手机手动交易。 当订单方向正确时，TP 离场。 当订单方向错误时，EA可以将其从亏损转为盈利。 EA 适用于任何外汇经纪商和任何种类的交易。它与 Deriv 经纪商 Syntheic 账户品种兼容 EA不限制入金和杠杆大小，账户杠杆建议500或更高，建议入金5美元至10000或更高，建议使用最低交易量交易 推荐交易Boom 1000 Index趋势强，风险很低的品种 Input InpMagicNumber = 1935  InpPairs  = "GBPUSD,EURUSD"  -- comma-separated list of symbols to be traded. In
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
实用工具
Trailing Stop Manager PRO — 专业追踪止损管理（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的自动化追踪止损管理专家顾问（Expert Advisor）。 它可以管理账户中的所有持仓，或仅管理通过品种和/或 MagicNumber 过滤后的持仓。 该 EA 提供多种功能：固定点数追踪止损、基于 ATR 的动态追踪止损、自动保本（Break-Even）、部分平仓以及可视化控制面板（Dashboard）。 工具用途 在所有持仓上标准化追踪止损管理。 通过保本和跟随市场变化的追踪止损来保护已获得的浮盈。 通过品种和 MagicNumber 过滤，管理手动开仓和其他 EA 策略的持仓。 通过集成的可视化面板实现对持仓状态的实时监控。 主要功能 固定点数追踪止损 ：可配置的追踪距离和步长。 基于 ATR 的追踪止损 ：根据市场波动性动态调整止损位置。 自动保本（Break-Even） ：当浮盈达到设定点数后，将止损移动到入场价加一定安全余量。 部分平仓 ：当价格到达设定水平时，自动平掉部分仓位。 可视化 Dashb
ZenSniper Pro
Mehmet Akif Kurt
专家
ZenSniper Pro：一种纪律严明的交易方法 阶梯式发布定价 为了回馈我们的首批用户，并围绕 ZenSniper Pro 的长远愿景建立一个强大的社区，我们正在实施阶梯式定价模型。随着产品获得更多用户并得到进一步更新，价格将会上涨。 前20个激活： $30 第21至70个激活： $125 最终价格（从第71个激活起）： $599 您是否在寻找一种优先考虑一致性和资本保全，而非市场炒作的交易策略？ ZenSniper Pro 的开发核心理念是：稳健的风险管理是成功交易的基石。这款EA专为重视稳定性和系统化方法的明智交易者设计，使其成为在自营交易公司挑战等条件下评估表现的合适工具。 我们提供的历史测试报告是我们透明化方法的关键部分。在 H1 时间框架的广泛回测中，该策略的权益回撤未超过 0.51% 。这一特性是其设计的核心。 ZenSniper Pro 的核心原则 注重资本保全 该策略严格避免使用马丁格尔、网格或任何其他高风险的平均技术。每个头寸都由预定义的止损来保护，确保账户绝不会暴露于不受控制的风险之下。主要目标是稳定的账户增长，而非剧烈的波动。 纯粹的价格行为逻辑 ZenS
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
专家
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
实用工具
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Position Control
Adam Zolei
实用工具
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit.  It includes automatic lot sizing, fixed stop loss and take profit features, or determines them using the ATR indicator. After opening a position, you can set automatic break-even points, trailing stops, and choose from three types of partial closures. Moreover, if you open a 0.01 lot position from your phone, the expert will automatically close it and open a risk-managed position
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
Wavy Grid EA——双向智能电网与动态风险管理的结合 如果您正在寻找一位不仅能“开仓交易”还能 专注于保护您的资金的 专家顾问，那么 Wavy Grid EA 就是为了满足这一需求而设计的。 该EA将利用 趋势内波动的 智能网格结构与 基于净值的止盈和回撤控制 结合在一个软件包中。 1. 概述 Wavy Grid EA 是一款全自动 网格交易系统 ，可以管理同一交易品种上的两种不同策略： 策略 1 – 买入 (BUY) 网格 它利用价格波动，在上涨行情中采用渐进式的买卖结构。 策略二——销售矩阵 这是一种卖出网格结构，必要时可以反转，并且适用于下跌的市场。 用户可以选择仅使用买入方向、仅使用卖出方向，或者两者都使用。因此，该EA可 根据不同的市场情况提供灵活的仓位选择 。 2. 主要特点 双策略网格结构 买入期权和平仓可以分别进行。 每种策略都有自己的交易规模、网格间距和其他参数。 根据账户结构和符号的不同，用户可以创建单向或双向使用场景。 基于点数或百分比的网格间距 网格间距可以通过两种不同的逻辑进行调整： 基于点数的间距： 适合喜欢经典网格布局的用户。 基于百分比的距
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
专家
冷酷EA——基于规则的自动交易系统 Callous EA 是一款基于规则的智能交易系统，旨在金融市场中执行全自动交易。 该系统根据预先设定的算法规则，实时分析市场数据： 职位空缺 职位管理 平仓 本产品无需人工干预即可自动执行各项流程。本产品不保证任何盈利或回报。产品表现可能因市场状况、波动性、点差、流动性和经纪商基础设施等因素而有所不同。 实时信号（仅供参考） Callous EA 的实时信号账户是在真实市场条件下运行的，希望透明地监控系统行为的用户可以通过以下链接查看： https://www.mql5.com/cn/signals/2349517 此信号仅供参考。信号结果不构成任何性能或收益保证。 建议的工作环境 冷酷EA针对特定时间范围和货币对进行了优化。 推荐设置： 货币对：美元/日元 时区：H1（1 小时） 默认参数针对美元/日元 (USDJPY) - H1 时间周期组合进行了优化。先前版本中使用的 M15 时间周期已不再支持。该 EA 可以运行在不同的货币对和时间周期上；但是，系统行为和性能可能会有所不同。任何超出默认设置的操作均由用户自行承担全部责任。 定价政策 我们
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
专家
AuricPercent Grid EA 是一款基于百分比的网格和投资组合管理专家顾问，专为 XAUUSD（黄金）设计，但可扩展至所有工具（外汇货币对、金属、指数等），采用仅做多（仅买入）逻辑运行。 这款EA的关键区别在于，网格距离和盈利目标并非以点数计算，而是以价格的百分比（%）计算。这减少了因不同交易品种的“点值/位数/波动性”差异而导致的不一致行为。 战略概要 EA 只开立买入（多头）交易。 当价格回落到指定的 GridStepPercent 时，就会添加一个新的买入信号。 计算未平仓买入交易的加权平均价格。 当价格上涨超过平均价格 BasketTP_Percent 时，该篮子将以盈利平仓（所有交易都将平仓）。 可选模块可用于激活诸如（真/假）风险管理、波动性保护、时间过滤器、部分关闭等功能。 为什么使用“基于百分比”的表格？ 同样的设置也适用于基于 pip 的系统： 在XAUUSD中，非常频繁/非常罕见， 欧元兑美元的情况则不同。 它在索引中的表现可能完全不同。 然而，基于百分比的方法会根据价格进行调整： 它对不同的符号会给出“类似”的反应。 它减少了数字/点数混淆。 它在
筛选:
Othman Mohammed O Almahrab
544
Othman Mohammed O Almahrab 2025.12.22 15:12 
 

I bought it now and it seems promising.

回复评论