Conviction Gold
- 专家
-
- 版本: 4.12
- 更新: 11 七月 2026
- 激活: 5
Set risk. Run EA. No parameter maze.
Conviction Gold 是一款用于 MetaTrader 5 平台 XAUUSD 的风险管理型 EA。内部评分模型会根据信号强度决定每一笔入场的仓位大小。您只需设置风险，评估、仓位计算与执行均由 EA 自动完成。
用户手册
完整的设置和操作指南: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770998
租用前请阅读手册，并在 MT5 策略测试器中测试免费演示版。
用户设置
本 EA 出厂默认采用固定 USD 模式，每周期 750 USD——风险有界且可预测，适合短期的模拟测试。下方业绩数据采用账户余额百分比模式；如需复现，请切换到余额百分比模式并设置每周期 2.5%。网格间距、止损调整与交易时段处理均为内部自动完成。如果只改一项，请改风险数值。
主要功能
风险模型
类别：网格与分层交易。不使用亏损加倍补仓，亏损后绝不为挽回前序交易而加大风险。每个周期的总风险在周期开始前即被限定。根据市场情况，最多可同时持有十个仓位，每个网格场景均采用基于波动率的止损。
回测记录
XAUUSD 真实 tick 数据，2022 年 3 月至 2026 年 5 月，初始资金 10,000 USD。
1.5% 保守 — 最终余额约 0.22M USD (22x)，最大净值回撤约 17.55%，夏普约 4.64。
2.5% 均衡 — 最终余额约 1.50M USD (150x)，最大净值回撤约 28.04%，夏普约 4.41。
5.0% 激进 — 最终余额约 13.32M USD (1,332x)，最大净值回撤约 45.86%，夏普约 3.44。
风险越高，收益与回撤都越大。5.0% 属于激进设置，但并非上限：账户余额百分比模式每笔交易上限为 7.5%，固定 USD 上限为余额的 15%。请根据自身账户规模与保证金状况选择风险数值。
使用要求
重要提示
回测结果不保证未来的实盘结果。实盘表现会因点差、滑点、执行质量、经纪商条件与数据质量而出现明显差异。在整个测试期内，复利会放大每笔交易的细微差异。交易存在重大风险，您需对自己的交易决策负全部责任。
Conviction Gold 是一款用于 MetaTrader 5 平台 XAUUSD 的风险管理型 EA。内部评分模型会根据信号强度决定每一笔入场的仓位大小。您只需设置风险，评估、仓位计算与执行均由 EA 自动完成。
用户手册
完整的设置和操作指南: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770998
租用前请阅读手册，并在 MT5 策略测试器中测试免费演示版。
用户设置
本 EA 出厂默认采用固定 USD 模式，每周期 750 USD——风险有界且可预测，适合短期的模拟测试。下方业绩数据采用账户余额百分比模式；如需复现，请切换到余额百分比模式并设置每周期 2.5%。网格间距、止损调整与交易时段处理均为内部自动完成。如果只改一项，请改风险数值。
主要功能
- 基于评分的仓位计算
- 五层网格均值回归结构，配合基于波动率的止损
- 区分亚洲、欧洲与美国交易时段的入场
- 按品种计算手数，并在下单前进行场景校验
- 风险过高时发出提示，并在启动时输出品种诊断日志
风险模型
类别：网格与分层交易。不使用亏损加倍补仓，亏损后绝不为挽回前序交易而加大风险。每个周期的总风险在周期开始前即被限定。根据市场情况，最多可同时持有十个仓位，每个网格场景均采用基于波动率的止损。
回测记录
XAUUSD 真实 tick 数据，2022 年 3 月至 2026 年 5 月，初始资金 10,000 USD。
1.5% 保守 — 最终余额约 0.22M USD (22x)，最大净值回撤约 17.55%，夏普约 4.64。
2.5% 均衡 — 最终余额约 1.50M USD (150x)，最大净值回撤约 28.04%，夏普约 4.41。
5.0% 激进 — 最终余额约 13.32M USD (1,332x)，最大净值回撤约 45.86%，夏普约 3.44。
风险越高，收益与回撤都越大。5.0% 属于激进设置，但并非上限：账户余额百分比模式每笔交易上限为 7.5%，固定 USD 上限为余额的 15%。请根据自身账户规模与保证金状况选择风险数值。
使用要求
- MetaTrader 5，对冲（Hedging）账户（不支持净持仓 Netting）
- 建议初始资金 10,000 USD 以上
- 建议杠杆 1:500
- 建议使用 VPS 以保持 24/5 稳定运行
- 建议选择低点差经纪商
重要提示
回测结果不保证未来的实盘结果。实盘表现会因点差、滑点、执行质量、经纪商条件与数据质量而出现明显差异。在整个测试期内，复利会放大每笔交易的细微差异。交易存在重大风险，您需对自己的交易决策负全部责任。