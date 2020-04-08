Ichimoku Trend Scalper
- 指标
- Abdullah Alhariri
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Ichimoku 多层趋势振荡器专业版是一种先进的趋势解读和进出场系统，它将 Ichimoku 计算转换为四个强大的振荡器层。这些图层清晰地展示了趋势强度、动量和最安全的进出场点。
该指标还包括可选的 RSI、MACD、EMA 和 ATR 确认，构成一套完整的交易决策方案。
🔥 独特的多层振荡器结构
该系统创建了四个基于 Ichimoku 的振荡器层，每一层代表价格行为的不同方面：
-
1️⃣ 第一层 – 价格距离云的距离:
-
衡量收盘价与 Ichimoku 云之间的距离 (根据主趋势方向取最小或最大值)。
-
有助于识别正在进行的趋势的强度。
-
-
2️⃣ 第二层 – 迟行线 vs 云:
-
显示 迟行线 (Chikou) 与云之间的距离，并向后位移了特定数量的 K 线。
-
确认趋势的完整性和长期结构。
-
-
3️⃣ 第三层 – 转换线 vs 基准线:
-
衡量 Tenkan-sen (转换线) 与 Kijun-sen (基准线) 之间的距离。
-
非常适用于检测动量增强和趋势加速。
-
-
4️⃣ 第四层 – 领先线距离:
-
领先跨度 A 与 领先跨度 B 之间的距离，代表云的厚度和未来趋势强度。
-
🎯 如何使用此指标进行交易
-
当所有四个图层均可见且与主趋势方向一致为正时，
-
→ 您可以进入多头/空头头寸。
-
-
当主趋势发生变化时，
-
→ 您应该平仓。
-
-
您不能仅仅因为主趋势发生变化就进场 — 您必须等到所有四个图层在新方向上再次对齐。
-
这种逻辑提供了出色的趋势过滤，避免了过早进场或虚假突破。
-
💰 部分止盈选项
该指标包括智能的部分止盈信号：
-
✔ 当 Tenkan-sen 和 Kijun-sen 交叉时
-
→ 您可以部分止盈。
-
-
✔ 可选: EMA 穿越第四层
-
→ 替代或额外的部分止盈方法。
-
这些工具帮助您锁定利润，同时保持与主趋势的一致。
⚡ 可选的 ATR 保护 (强烈推荐)
可以将 ATR (平均真实波幅) 应用于转换线和基准线以实现：
-
减少鞭形波动 (whipsaws)
-
在强劲趋势中停留更长时间
-
避免在波动期间过早退出
-
提高趋势跟踪的准确性
这种自适应方法在震荡市场中稳定了信号。
📌 附加确认工具 (可选)
为了提高准确性，该指标可选地包括：
-
RSI 确认
-
MACD 确认
-
EMA 过滤器
-
完全可定制的警报
这些有助于交易者将振荡器结构与传统的动量信号结合起来。
📊 功能总结
-
✔ 4 层 Ichimoku 振荡器
-
✔ 多趋势确认
-
✔ 趋势变化检测
-
✔ 智能部分止盈警报
-
✔ 可选的基于 EMA 的止盈逻辑
-
✔ ATR 抗鞭形波动过滤器
-
✔ RSI 和 MACD 确认
-
✔ 适用于所有时间周期
-
✔ 针对外汇、黄金、指数、加密货币进行了优化
-
✔ 干净、轻量级、计算速度快
🧩 最佳使用案例
-
趋势跟踪
-
波段交易 (Swing trading)
-
在回调时把握进场时机
-
避免虚假突破
-
通过部分止盈确认管理出场