Ichimoku Trend Scalper
- Indicadores
- Abdullah Alhariri
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro é um sistema avançado de leitura de tendências e entrada/saída que transforma os cálculos Ichimoku em quatro poderosas camadas de osciladores. Essas camadas fornecem uma representação visual clara da força da tendência, do momentum e dos pontos de entrada/saída mais seguros.
O indicador também inclui confirmações opcionais de RSI, MACD, EMA e ATR para formar um conjunto completo de decisões de negociação.
🔥 Estrutura Única de Oscilador Multicamadas
O sistema cria quatro camadas de osciladores baseadas em Ichimoku, cada uma representando um aspecto diferente do comportamento do preço:
-
1️⃣ Primeira Camada – Distância do Preço em Relação à Nuvem:
-
Mede a distância entre o preço de fechamento e a Nuvem Ichimoku (mínimo ou máximo, dependendo da direção da tendência principal).
-
Ajuda a identificar a força da tendência em curso.
-
-
2️⃣ Segunda Camada – Span de Atraso vs Nuvem:
-
Mostra a distância entre o Span de Atraso (Chikou) e a Nuvem deslocada pelo número especificado de barras.
-
Confirma a integridade da tendência e a estrutura de longo prazo.
-
-
3️⃣ Terceira Camada – Linha de Conversão vs Linha Base:
-
Mede a distância entre Tenkan-sen (Linha de Conversão) e Kijun-sen (Linha Base).
-
Excelente para detectar aumentos de momentum e acelerações da tendência.
-
-
4️⃣ Quarta Camada – Distância da Linha Líder:
-
Distância entre o Span Líder A e o Span Líder B, representando a espessura da Nuvem e a força da tendência futura.
-
🎯 Como Negociar Com Este Indicador
-
Quando todas as quatro camadas estão visíveis E positivas de acordo com a tendência principal,
-
→ Você pode entrar em uma posição longa/curta.
-
-
Quando a tendência principal muda,
-
→ Você deve fechar sua posição.
-
-
Você NÃO PODE entrar simplesmente porque a tendência principal mudou — você deve esperar até que todas as quatro camadas se alinhem novamente na nova direção.
-
Esta lógica fornece uma excelente filtragem de tendências e evita entradas precoces ou breakouts falsos.
-
💰 Opções de Realização de Lucro Parcial
O indicador inclui sinais inteligentes de realização de lucro parcial:
-
✔ Quando Tenkan-sen e Kijun-sen se cruzam
-
→ Você pode realizar lucro parcial.
-
-
✔ Opcional: EMA cruza a Quarta Camada
-
→ Método alternativo ou adicional de realização de lucro parcial.
-
Essas ferramentas ajudam a bloquear o lucro enquanto se mantém alinhado com a tendência principal.
⚡ Proteção ATR Opcional (Altamente Recomendada)
O ATR (Average True Range) pode ser aplicado às Linhas de Conversão e Base para:
-
Reduzir os whipsaws (movimentos bruscos)
-
Permanecer mais tempo em tendências fortes
-
Evitar saídas precoces durante a volatilidade
-
Melhorar a precisão do seguimento de tendências
Este método adaptativo estabiliza os sinais em mercados instáveis.
📌 Ferramentas de Confirmação Adicionais (Opcional)
Para aumentar a precisão, o indicador inclui opcionalmente:
-
Confirmação RSI
-
Confirmação MACD
-
Filtro EMA
-
Alertas totalmente personalizáveis
Estes ajudam os traders a combinar a estrutura do oscilador com os sinais de momentum tradicionais.
📊 Resumo de Recursos
-
✔ Oscilador Ichimoku de 4 camadas
-
✔ Confirmação de múltiplas tendências
-
✔ Detecção de mudança de tendência
-
✔ Alertas inteligentes de realização de lucro parcial
-
✔ Lógica opcional de TP baseada em EMA
-
✔ Filtro ATR anti-whipsaw
-
✔ Confirmações RSI e MACD
-
✔ Funciona em todos os timeframes
-
✔ Otimizado para Forex, Ouro, Índices, Cripto
-
✔ Cálculo limpo, leve e rápido
🧩 Melhores Casos de Uso
-
Seguimento de tendência
-
Swing trading
-
Cronometrar entradas em pullbacks
-
Evitar breakouts falsos
-
Gerenciar saídas com confirmação de lucro parcial