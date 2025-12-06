Ichimoku Trend Scalper
- Göstergeler
- Abdullah Alhariri
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro
Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro, Ichimoku hesaplamalarını dört güçlü osilatör katmanına dönüştüren, gelişmiş bir trend okuma ve giriş/çıkış sistemidir. Bu katmanlar, trend gücü, momentum ve en güvenli giriş/çıkış noktalarının net bir görsel temsilini sağlar.
Gösterge ayrıca, eksiksiz bir alım satım karar paketi oluşturmak için isteğe bağlı RSI, MACD, EMA ve ATR onaylarını da içerir.
🔥 Benzersiz Çok Katmanlı Osilatör Yapısı
Sistem, her biri fiyat davranışının farklı bir yönünü temsil eden, Ichimoku tabanlı dört osilatör katmanı oluşturur:
-
1. Katman – Fiyatın Buluttan Uzaklığı:
-
Kapanış fiyatı ile Ichimoku Bulutu arasındaki mesafeyi ölçer (ana trend yönüne bağlı olarak minimum veya maksimum).
-
Süregelen trendin gücünü belirlemeye yardımcı olur.
-
-
2. Katman – Gecikmeli Açıklık ve Bulut:
-
Gecikmeli Açıklık (Chikou) ile Bulut arasındaki mesafeyi, belirtilen çubuklar kadar geri kaydırılmış olarak gösterir.
-
Trend bütünlüğünü ve uzun vadeli yapıyı onaylar.
-
-
3. Katman – Dönüşüm Hattı ve Temel Hat:
-
Tenkan-sen (Dönüşüm Hattı) ile Kijun-sen (Temel Hat) arasındaki mesafeyi ölçer.
-
Momentum artışlarını ve trend hızlanmalarını tespit etmek için mükemmeldir.
-
-
4. Katman – Öncü Hat Uzaklığı:
-
Öncü Açıklık A ile Öncü Açıklık B arasındaki mesafedir, Bulut kalınlığını ve gelecekteki trend gücünü temsil eder.
-
🎯 Bu Gösterge ile Nasıl Alım Satım Yapılır?
-
Dört katmanın tamamı görünür VE ana trend ile uyumlu olarak pozitif olduğunda,
-
→ Bir uzun/kısa pozisyona girebilirsiniz.
-
-
Ana trend değiştiğinde,
-
→ Pozisyonunuzu kapatmalısınız.
-
-
Sadece ana trend değişti diye giriş YAPAMAZSINIZ — dört katmanın tamamı yeni yönde tekrar hizalanana kadar beklemelisiniz.
-
Bu mantık, mükemmel trend filtrelemesi sağlar ve erken girişleri veya sahte kırılmaları önler.
-
💰 Kısmi Kâr Alma Seçenekleri
Gösterge, akıllı kısmi kâr alma sinyalleri içerir:
-
✔ Tenkan-sen ve Kijun-sen kesiştiğinde
-
→ Kısmi kâr alabilirsiniz.
-
-
✔ İsteğe Bağlı: EMA, Dördüncü Katmanı kestiğinde
-
→ Alternatif veya ek kısmi kâr alma yöntemidir.
-
Bu araçlar, ana trend ile uyumlu kalırken kârı kilitlemeye yardımcı olur.
⚡ İsteğe Bağlı ATR Koruması (Şiddetle Tavsiye Edilir)
ATR (Ortalama Gerçek Aralık), Dönüşüm ve Temel Hatlara aşağıdakiler için uygulanabilir:
-
Kamçı hareketlerini (whipsaw) azaltmak
-
Güçlü trendlerde daha uzun süre kalmak
-
Volatilite sırasında erken çıkışlardan kaçınmak
-
Trend takibi doğruluğunu artırmak
Bu uyarlanabilir yöntem, dalgalı piyasalarda sinyalleri stabilize eder.
📌 Ek Onay Araçları (İsteğe Bağlı)
Doğruluğu artırmak için gösterge, isteğe bağlı olarak şunları içerir:
-
RSI onayı
-
MACD onayı
-
EMA filtresi
-
Tamamen özelleştirilebilir uyarılar
Bunlar, yatırımcıların osilatör yapısını geleneksel momentum sinyalleriyle birleştirmesine yardımcı olur.
📊 Özellikler Özeti
-
✔ 4 katmanlı Ichimoku Osilatörü
-
✔ Çoklu trend onayı
-
✔ Trend değişikliği tespiti
-
✔ Akıllı kısmi kâr alma uyarıları
-
✔ İsteğe bağlı EMA tabanlı Kâr Alma mantığı
-
✔ ATR kamçı hareketine karşı filtre
-
✔ RSI ve MACD onayları
-
✔ Tüm zaman dilimlerinde çalışır
-
✔ Forex, Altın, Endeksler, Kripto için optimize edilmiştir
-
✔ Temiz, hafif, hızlı hesaplama
🧩 En İyi Kullanım Alanları
-
Trend takibi
-
Salınım ticareti (Swing trading)
-
Geri çekilmelerde girişleri zamanlama
-
Sahte kırılmalardan kaçınma
-
Kısmi kâr onayı ile çıkışları yönetme