Ichimoku Trend Scalper

Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro

Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro, Ichimoku hesaplamalarını dört güçlü osilatör katmanına dönüştüren, gelişmiş bir trend okuma ve giriş/çıkış sistemidir. Bu katmanlar, trend gücü, momentum ve en güvenli giriş/çıkış noktalarının net bir görsel temsilini sağlar.

Gösterge ayrıca, eksiksiz bir alım satım karar paketi oluşturmak için isteğe bağlı RSI, MACD, EMA ve ATR onaylarını da içerir.

🔥 Benzersiz Çok Katmanlı Osilatör Yapısı

Sistem, her biri fiyat davranışının farklı bir yönünü temsil eden, Ichimoku tabanlı dört osilatör katmanı oluşturur:

1. Katman – Fiyatın Buluttan Uzaklığı: Kapanış fiyatı ile Ichimoku Bulutu arasındaki mesafeyi ölçer (ana trend yönüne bağlı olarak minimum veya maksimum). Süregelen trendin gücünü belirlemeye yardımcı olur.

2. Katman – Gecikmeli Açıklık ve Bulut: Gecikmeli Açıklık (Chikou) ile Bulut arasındaki mesafeyi, belirtilen çubuklar kadar geri kaydırılmış olarak gösterir. Trend bütünlüğünü ve uzun vadeli yapıyı onaylar.

3. Katman – Dönüşüm Hattı ve Temel Hat: Tenkan-sen (Dönüşüm Hattı) ile Kijun-sen (Temel Hat) arasındaki mesafeyi ölçer. Momentum artışlarını ve trend hızlanmalarını tespit etmek için mükemmeldir.

4. Katman – Öncü Hat Uzaklığı: Öncü Açıklık A ile Öncü Açıklık B arasındaki mesafedir, Bulut kalınlığını ve gelecekteki trend gücünü temsil eder.



🎯 Bu Gösterge ile Nasıl Alım Satım Yapılır?

Dört katmanın tamamı görünür VE ana trend ile uyumlu olarak pozitif olduğunda, → Bir uzun/kısa pozisyona girebilirsiniz.

Ana trend değiştiğinde , → Pozisyonunuzu kapatmalısınız .

Sadece ana trend değişti diye giriş YAPAMAZSINIZ — dört katmanın tamamı yeni yönde tekrar hizalanana kadar beklemelisiniz. Bu mantık, mükemmel trend filtrelemesi sağlar ve erken girişleri veya sahte kırılmaları önler.



💰 Kısmi Kâr Alma Seçenekleri

Gösterge, akıllı kısmi kâr alma sinyalleri içerir:

✔ Tenkan-sen ve Kijun-sen kesiştiğinde → Kısmi kâr alabilirsiniz.

✔ İsteğe Bağlı: EMA, Dördüncü Katmanı kestiğinde → Alternatif veya ek kısmi kâr alma yöntemidir.



Bu araçlar, ana trend ile uyumlu kalırken kârı kilitlemeye yardımcı olur.

⚡ İsteğe Bağlı ATR Koruması (Şiddetle Tavsiye Edilir)

ATR (Ortalama Gerçek Aralık), Dönüşüm ve Temel Hatlara aşağıdakiler için uygulanabilir:

Kamçı hareketlerini (whipsaw) azaltmak

Güçlü trendlerde daha uzun süre kalmak

Volatilite sırasında erken çıkışlardan kaçınmak

Trend takibi doğruluğunu artırmak

Bu uyarlanabilir yöntem, dalgalı piyasalarda sinyalleri stabilize eder.

📌 Ek Onay Araçları (İsteğe Bağlı)

Doğruluğu artırmak için gösterge, isteğe bağlı olarak şunları içerir:

RSI onayı

MACD onayı

EMA filtresi

Tamamen özelleştirilebilir uyarılar

Bunlar, yatırımcıların osilatör yapısını geleneksel momentum sinyalleriyle birleştirmesine yardımcı olur.

📊 Özellikler Özeti

✔ 4 katmanlı Ichimoku Osilatörü

✔ Çoklu trend onayı

✔ Trend değişikliği tespiti

✔ Akıllı kısmi kâr alma uyarıları

✔ İsteğe bağlı EMA tabanlı Kâr Alma mantığı

✔ ATR kamçı hareketine karşı filtre

✔ RSI ve MACD onayları

✔ Tüm zaman dilimlerinde çalışır

✔ Forex, Altın, Endeksler, Kripto için optimize edilmiştir

✔ Temiz, hafif, hızlı hesaplama

🧩 En İyi Kullanım Alanları