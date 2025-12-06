Ichimoku Trend Scalper

Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro

Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro, Ichimoku hesaplamalarını dört güçlü osilatör katmanına dönüştüren, gelişmiş bir trend okuma ve giriş/çıkış sistemidir. Bu katmanlar, trend gücü, momentum ve en güvenli giriş/çıkış noktalarının net bir görsel temsilini sağlar.

Gösterge ayrıca, eksiksiz bir alım satım karar paketi oluşturmak için isteğe bağlı RSI, MACD, EMA ve ATR onaylarını da içerir.

🔥 Benzersiz Çok Katmanlı Osilatör Yapısı

Sistem, her biri fiyat davranışının farklı bir yönünü temsil eden, Ichimoku tabanlı dört osilatör katmanı oluşturur:

  • 1. Katman – Fiyatın Buluttan Uzaklığı:

    • Kapanış fiyatı ile Ichimoku Bulutu arasındaki mesafeyi ölçer (ana trend yönüne bağlı olarak minimum veya maksimum).

    • Süregelen trendin gücünü belirlemeye yardımcı olur.

  • 2. Katman – Gecikmeli Açıklık ve Bulut:

    • Gecikmeli Açıklık (Chikou) ile Bulut arasındaki mesafeyi, belirtilen çubuklar kadar geri kaydırılmış olarak gösterir.

    • Trend bütünlüğünü ve uzun vadeli yapıyı onaylar.

  • 3. Katman – Dönüşüm Hattı ve Temel Hat:

    • Tenkan-sen (Dönüşüm Hattı) ile Kijun-sen (Temel Hat) arasındaki mesafeyi ölçer.

    • Momentum artışlarını ve trend hızlanmalarını tespit etmek için mükemmeldir.

  • 4. Katman – Öncü Hat Uzaklığı:

    • Öncü Açıklık A ile Öncü Açıklık B arasındaki mesafedir, Bulut kalınlığını ve gelecekteki trend gücünü temsil eder.

🎯 Bu Gösterge ile Nasıl Alım Satım Yapılır?

  • Dört katmanın tamamı görünür VE ana trend ile uyumlu olarak pozitif olduğunda,

    • → Bir uzun/kısa pozisyona girebilirsiniz.

  • Ana trend değiştiğinde,

    • → Pozisyonunuzu kapatmalısınız.

  • Sadece ana trend değişti diye giriş YAPAMAZSINIZdört katmanın tamamı yeni yönde tekrar hizalanana kadar beklemelisiniz.

    • Bu mantık, mükemmel trend filtrelemesi sağlar ve erken girişleri veya sahte kırılmaları önler.

💰 Kısmi Kâr Alma Seçenekleri

Gösterge, akıllı kısmi kâr alma sinyalleri içerir:

  • ✔ Tenkan-sen ve Kijun-sen kesiştiğinde

    • → Kısmi kâr alabilirsiniz.

  • ✔ İsteğe Bağlı: EMA, Dördüncü Katmanı kestiğinde

    • → Alternatif veya ek kısmi kâr alma yöntemidir.

Bu araçlar, ana trend ile uyumlu kalırken kârı kilitlemeye yardımcı olur.

⚡ İsteğe Bağlı ATR Koruması (Şiddetle Tavsiye Edilir)

ATR (Ortalama Gerçek Aralık), Dönüşüm ve Temel Hatlara aşağıdakiler için uygulanabilir:

  • Kamçı hareketlerini (whipsaw) azaltmak

  • Güçlü trendlerde daha uzun süre kalmak

  • Volatilite sırasında erken çıkışlardan kaçınmak

  • Trend takibi doğruluğunu artırmak

Bu uyarlanabilir yöntem, dalgalı piyasalarda sinyalleri stabilize eder.

📌 Ek Onay Araçları (İsteğe Bağlı)

Doğruluğu artırmak için gösterge, isteğe bağlı olarak şunları içerir:

  • RSI onayı

  • MACD onayı

  • EMA filtresi

  • Tamamen özelleştirilebilir uyarılar

Bunlar, yatırımcıların osilatör yapısını geleneksel momentum sinyalleriyle birleştirmesine yardımcı olur.

📊 Özellikler Özeti

  • ✔ 4 katmanlı Ichimoku Osilatörü

  • ✔ Çoklu trend onayı

  • ✔ Trend değişikliği tespiti

  • ✔ Akıllı kısmi kâr alma uyarıları

  • ✔ İsteğe bağlı EMA tabanlı Kâr Alma mantığı

  • ✔ ATR kamçı hareketine karşı filtre

  • ✔ RSI ve MACD onayları

  • ✔ Tüm zaman dilimlerinde çalışır

  • ✔ Forex, Altın, Endeksler, Kripto için optimize edilmiştir

  • ✔ Temiz, hafif, hızlı hesaplama

🧩 En İyi Kullanım Alanları

  • Trend takibi

  • Salınım ticareti (Swing trading)

  • Geri çekilmelerde girişleri zamanlama

  • Sahte kırılmalardan kaçınma

  • Kısmi kâr onayı ile çıkışları yönetme


