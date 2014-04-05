Ichimoku Trend Scalper
- 지표
- Abdullah Alhariri
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
이치모쿠 다층 트렌드 오실레이터 프로 (Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro)
이치모쿠 다층 트렌드 오실레이터 프로는 이치모쿠(Ichimoku) 계산을 네 가지 강력한 오실레이터 레이어로 변환하는 고급 추세 읽기 및 진입/청산 시스템입니다. 이 레이어들은 추세 강도, 모멘텀, 그리고 가장 안전한 진입/청산 지점을 명확하게 시각적으로 보여줍니다.
이 지표는 또한 완벽한 거래 결정 세트를 형성하기 위해 선택적 RSI, MACD, EMA, 및 ATR 확인을 포함합니다.
🔥 고유한 다층 오실레이터 구조
이 시스템은 가격 움직임의 다른 측면을 나타내는 네 가지 이치모쿠 기반 오실레이터 레이어를 생성합니다:
-
1️⃣ 첫 번째 레이어 – 가격과 구름의 거리:
-
종가와 이치모쿠 구름 사이의 거리를 측정합니다 (주요 추세 방향에 따라 최소 또는 최대).
-
진행 중인 추세의 강도를 식별하는 데 도움이 됩니다.
-
-
2️⃣ 두 번째 레이어 – 지연 스팬 vs 구름:
-
**지연 스팬 (Chikou)**과 구름 사이의 거리를 지정된 막대 수만큼 이동하여 보여줍니다.
-
추세의 무결성과 장기 구조를 확인합니다.
-
-
3️⃣ 세 번째 레이어 – 전환선 vs 기준선:
-
**텐칸센 (전환선)**과 기준선 (Kijun-sen) 사이의 거리를 측정합니다.
-
모멘텀 증가와 추세 가속을 감지하는 데 탁월합니다.
-
-
4️⃣ 네 번째 레이어 – 선행 스팬 거리:
-
선행 스팬 A와 선행 스팬 B 사이의 거리로, 구름의 두께와 미래 추세 강도를 나타냅니다.
-
🎯 이 지표로 거래하는 방법
-
네 가지 레이어 모두가 보이고 주 추세에 따라 양수일 때,
-
→ 롱/숏 포지션에 진입할 수 있습니다.
-
-
주요 추세가 변경될 때,
-
→ 포지션을 청산해야 합니다.
-
-
단순히 주 추세가 변경되었다는 이유만으로 진입할 수 없습니다 — 네 가지 레이어가 새로운 방향으로 다시 정렬될 때까지 기다려야 합니다.
-
이 논리는 우수한 추세 필터링을 제공하며, 조기 진입이나 거짓 돌파를 방지합니다.
-
💰 부분 이익 실현 옵션
이 지표는 스마트한 부분 이익 실현 신호를 포함합니다:
-
✔ 텐칸센과 기준선이 교차할 때
-
→ 부분 이익을 실현할 수 있습니다.
-
-
✔ 선택 사항: EMA가 네 번째 레이어를 교차할 때
-
→ 대안 또는 추가적인 부분 이익 실현 방법.
-
이러한 도구는 주 추세에 맞춰 유지하면서 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
⚡ 선택적 ATR 보호 (강력 권장)
ATR (평균 실제 범위)는 전환선 및 기준선에 적용되어 다음을 수행할 수 있습니다:
-
휩소(whipsaws, 급격한 변동) 감소
-
강한 추세에 더 오래 머무름
-
변동성 동안 조기 청산 방지
-
추세 추종 정확도 향상
이 적응형 방법은 불안정한 시장에서 신호를 안정화시킵니다.
📌 추가 확인 도구 (선택 사항)
정확도를 높이기 위해 지표는 선택적으로 다음을 포함합니다:
-
RSI 확인
-
MACD 확인
-
EMA 필터
-
완전히 맞춤 설정 가능한 알림
이는 트레이더가 오실레이터 구조를 전통적인 모멘텀 신호와 결합하는 데 도움이 됩니다.
📊 기능 요약
-
✔ 4개 레이어 이치모쿠 오실레이터
-
✔ 다중 추세 확인
-
✔ 추세 변화 감지
-
✔ 스마트 부분 이익 실현 알림
-
✔ 선택적 EMA 기반 TP 로직
-
✔ ATR 휩소 방지 필터
-
✔ RSI 및 MACD 확인
-
✔ 모든 시간 프레임에서 작동
-
✔ 외환, 금, 지수, 암호화폐에 최적화
-
✔ 깔끔하고 가벼우며 빠른 계산
🧩 최적의 사용 사례
-
추세 추종
-
스윙 트레이딩
-
되돌림(pullbacks) 시점에서의 진입 타이밍
-
거짓 돌파 방지
-
부분 이익 실현 확인을 통한 청산 관리