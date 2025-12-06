Ichimoku Trend Scalper
- Indicatori
- Abdullah Alhariri
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro
L'Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro è un sistema avanzato di lettura delle tendenze e di ingresso/uscita che trasforma i calcoli di Ichimoku in quattro potenti strati di oscillatori. Questi strati forniscono una chiara rappresentazione visiva della forza del trend, del momentum e dei punti di ingresso/uscita più sicuri.
L'indicatore include anche conferme opzionali RSI, MACD, EMA e ATR per formare una suite completa di decisioni di trading.
🔥 Struttura Unica dell'Oscillatore Multistrato
Il sistema crea quattro strati di oscillatori basati su Ichimoku, ognuno dei quali rappresenta un aspetto diverso del comportamento dei prezzi:
-
1️⃣ Primo Strato – Distanza del Prezzo dalla Nuvola:
-
Misura la distanza tra il prezzo di chiusura e la Nuvola Ichimoku (minimo o massimo a seconda della direzione del trend principale).
-
Aiuta a identificare la forza del trend in corso.
-
-
2️⃣ Secondo Strato – Span in Ritardo vs Nuvola:
-
Mostra la distanza tra lo Span in Ritardo (Chikou) e la Nuvola, spostata indietro del numero di barre specificato.
-
Conferma l'integrità del trend e la struttura a lungo termine.
-
-
3️⃣ Terzo Strato – Conversione vs Linea Base:
-
Misura la distanza tra la Tenkan-sen (Linea di Conversione) e la Kijun-sen (Linea Base).
-
Eccellente per rilevare aumenti di momentum e accelerazioni del trend.
-
-
4️⃣ Quarto Strato – Distanza dello Span Leader:
-
Distanza tra lo Span Leader A e lo Span Leader B, che rappresenta lo spessore della Nuvola e la forza del trend futuro.
-
🎯 Come Fare Trading Con Questo Indicatore
-
Quando tutti e quattro gli strati sono visibili E positivi in base al trend principale,
-
→ Puoi entrare in una posizione lunga/corta.
-
-
Quando il trend principale cambia,
-
→ Dovresti chiudere la tua posizione.
-
-
NON PUOI entrare semplicemente perché il trend principale è cambiato: devi aspettare che tutti e quattro gli strati si allineino di nuovo nella nuova direzione.
-
Questa logica fornisce un'eccellente filtrazione del trend ed evita entrate anticipate o false rotture.
-
💰 Opzioni di Take Profit Parziale
L'indicatore include segnali intelligenti di take profit parziale:
-
✔ Quando Tenkan-sen e Kijun-sen si incrociano
-
→ Puoi prendere profitto parziale.
-
-
✔ Opzionale: L'EMA incrocia il Quarto Strato
-
→ Metodo alternativo o aggiuntivo di TP parziale.
-
Questi strumenti aiutano a bloccare i profitti pur rimanendo allineati con il trend principale.
⚡ Protezione ATR Opzionale (Fortemente Consigliata)
L'ATR (Average True Range) può essere applicato alle Linee di Conversione e di Base per:
-
Ridurre i falsi segnali (whipsaws)
-
Rimanere più a lungo nei trend forti
-
Evitare uscite anticipate durante la volatilità
-
Migliorare la precisione del trend-following
Questo metodo adattivo stabilizza i segnali nei mercati choppy (instabili).
📌 Strumenti di Conferma Aggiuntivi (Opzionale)
Per aumentare la precisione, l'indicatore include opzionalmente:
-
Conferma RSI
-
Conferma MACD
-
Filtro EMA
-
Allarmi completamente personalizzabili
Questi aiutano i trader a combinare la struttura dell'oscillatore con i segnali di momentum tradizionali.
📊 Riepilogo delle Funzionalità
-
✔ Oscillatore Ichimoku a 4 strati
-
✔ Conferma multi-trend
-
✔ Rilevamento del cambio di trend
-
✔ Allarmi intelligenti di take profit parziale
-
✔ Logica TP opzionale basata sull'EMA
-
✔ Filtro ATR anti-whipsaw
-
✔ Conferme RSI e MACD
-
✔ Funziona su tutti i timeframe
-
✔ Ottimizzato per Forex, Oro, Indici, Criptovalute
-
✔ Calcolo pulito, leggero e veloce
🧩 Migliori Casi d'Uso
-
Trend following (Seguire il trend)
-
Swing trading
-
Temporizzazione degli ingressi sui pullback
-
Evitare false rotture
-
Gestione delle uscite con conferma di profitto parziale