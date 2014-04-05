Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro は、一目均衡表 (Ichimoku) の計算を4つの強力なオシレーター層に変換する、高度なトレンド読み取りおよびエントリー/エグジットシステムです。これらの層は、トレンドの強さ、モメンタム、そして最も安全なエントリー/エグジットポイントを明確に視覚的に示します。

このインジケーターには、完全なトレーディング決定スイートを形成するために、オプションで RSI、MACD、EMA、および ATR の確認も含まれています。

🔥 独自の多層オシレーター構造

このシステムは、価格行動の異なる側面を表す、一目均衡表ベースの4つのオシレーター層を作成します：

1️⃣ 第1層 – 価格と雲からの距離: 終値と一目均衡表の雲との間の距離を測定します（主トレンドの方向に応じて最小または最大）。 進行中のトレンドの強さを特定するのに役立ちます。

2️⃣ 第2層 – 遅行スパン vs 雲: 遅行スパン (Chikou) と雲との間の距離を、 指定されたバー数だけずらして 示します。 トレンドの整合性と長期構造を確認します。

3️⃣ 第3層 – 転換線 vs 基準線: 転換線 (Tenkan-sen) と 基準線 (Kijun-sen) の間の距離を測定します。 モメンタムの増加とトレンドの加速を検出するのに優れています。

4️⃣ 第4層 – 先行スパンの距離: 先行スパン A と 先行スパン B の間の距離であり、雲の厚さと将来のトレンドの強さを表します。



🎯 このインジケーターを使った取引方法

4つの層すべてが可視化され、かつ主トレンドに従ってポジティブ である場合、 → ロング/ショートポジションに入ることができます。

主トレンドが変化した 場合、 → ポジションを クローズすべき です。

主トレンドが変化したという理由だけでエントリーすることは できません — 4つの層すべてが新しい方向で再度整列する まで待つ必要があります。 このロジックは 優れたトレンドフィルタリング を提供し、早期エントリーやだまし（フェイクアウト）を回避します。



💰 部分的な利確オプション

このインジケーターには、スマートな部分利確シグナルが含まれています：

✔ 転換線と基準線がクロスしたとき → 部分的な利益を確定できます。

✔ オプション: EMA が第4層をクロスしたとき → 代替または追加の部分利確方法。



これらのツールは、主トレンドに沿ったままで利益を確保するのに役立ちます。

⚡ オプションの ATR 保護 (強く推奨)

ATR (Average True Range) を転換線と基準線に適用して、以下のことを実現できます：

だまし（whipsaws）を減らす

強いトレンドに長く留まる

ボラティリティ中の早期エグジットを避ける

トレンドフォローの精度を向上させる

この適応的な方法は、荒れた相場でのシグナルを安定させます。

📌 追加の確認ツール (オプション)

精度を高めるために、インジケーターにはオプションで以下が含まれます：

RSI 確認

MACD 確認

EMA フィルター

完全にカスタマイズ可能なアラート

これらは、トレーダーがオシレーター構造を従来のモメンタムシグナルと組み合わせるのに役立ちます。

📊 機能概要

✔ 4層 Ichimoku オシレーター

✔ マルチトレンド確認

✔ トレンド変化検出

✔ スマートな部分利確アラート

✔ オプションの EMA ベースの利確ロジック

✔ ATR だまし防止フィルター

✔ RSI および MACD 確認

✔ すべての時間軸で機能

✔ FX、ゴールド、インデックス、仮想通貨向けに最適化

✔ クリーン、軽量、高速計算

🧩 最適な使用例