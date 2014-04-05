Ichimoku Trend Scalper

Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro は、一目均衡表 (Ichimoku) の計算を4つの強力なオシレーター層に変換する、高度なトレンド読み取りおよびエントリー/エグジットシステムです。これらの層は、トレンドの強さ、モメンタム、そして最も安全なエントリー/エグジットポイントを明確に視覚的に示します。

このインジケーターには、完全なトレーディング決定スイートを形成するために、オプションで RSIMACDEMA、および ATR の確認も含まれています。

🔥 独自の多層オシレーター構造

このシステムは、価格行動の異なる側面を表す、一目均衡表ベースの4つのオシレーター層を作成します：

  • 1️⃣ 第1層 – 価格と雲からの距離:

    • 終値と一目均衡表の雲との間の距離を測定します（主トレンドの方向に応じて最小または最大）。

    • 進行中のトレンドの強さを特定するのに役立ちます。

  • 2️⃣ 第2層 – 遅行スパン vs 雲:

    • 遅行スパン (Chikou) と雲との間の距離を、指定されたバー数だけずらして示します。

    • トレンドの整合性と長期構造を確認します。

  • 3️⃣ 第3層 – 転換線 vs 基準線:

    • 転換線 (Tenkan-sen)基準線 (Kijun-sen) の間の距離を測定します。

    • モメンタムの増加とトレンドの加速を検出するのに優れています。

  • 4️⃣ 第4層 – 先行スパンの距離:

    • 先行スパン A先行スパン B の間の距離であり、雲の厚さと将来のトレンドの強さを表します。

🎯 このインジケーターを使った取引方法

  • 4つの層すべてが可視化され、かつ主トレンドに従ってポジティブである場合、

    • → ロング/ショートポジションに入ることができます。

  • 主トレンドが変化した場合、

    • → ポジションをクローズすべきです。

  • 主トレンドが変化したという理由だけでエントリーすることはできません4つの層すべてが新しい方向で再度整列するまで待つ必要があります。

    • このロジックは優れたトレンドフィルタリングを提供し、早期エントリーやだまし（フェイクアウト）を回避します。

💰 部分的な利確オプション

このインジケーターには、スマートな部分利確シグナルが含まれています：

  • ✔ 転換線と基準線がクロスしたとき

    • → 部分的な利益を確定できます。

  • ✔ オプション: EMA が第4層をクロスしたとき

    • → 代替または追加の部分利確方法。

これらのツールは、主トレンドに沿ったままで利益を確保するのに役立ちます。

⚡ オプションの ATR 保護 (強く推奨)

ATR (Average True Range) を転換線と基準線に適用して、以下のことを実現できます：

  • だまし（whipsaws）を減らす

  • 強いトレンドに長く留まる

  • ボラティリティ中の早期エグジットを避ける

  • トレンドフォローの精度を向上させる

この適応的な方法は、荒れた相場でのシグナルを安定させます。

📌 追加の確認ツール (オプション)

精度を高めるために、インジケーターにはオプションで以下が含まれます：

  • RSI 確認

  • MACD 確認

  • EMA フィルター

  • 完全にカスタマイズ可能なアラート

これらは、トレーダーがオシレーター構造を従来のモメンタムシグナルと組み合わせるのに役立ちます。

📊 機能概要

  • ✔ 4層 Ichimoku オシレーター

  • ✔ マルチトレンド確認

  • ✔ トレンド変化検出

  • ✔ スマートな部分利確アラート

  • ✔ オプションの EMA ベースの利確ロジック

  • ✔ ATR だまし防止フィルター

  • ✔ RSI および MACD 確認

  • ✔ すべての時間軸で機能

  • ✔ FX、ゴールド、インデックス、仮想通貨向けに最適化

  • ✔ クリーン、軽量、高速計算

🧩 最適な使用例

  • トレンドフォロー

  • スイングトレード

  • プルバック時のエントリーのタイミング

  • だまし（フェイクアウト）の回避

  • 部分的な利益確定の確認によるエグジットの管理


Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
インディケータ
Ultimate MACD MTF Pro は、従来のMACDを現代のトレード向けに再設計した、強力なアップグレード版です。 このインジケーターは、 マルチタイムフレームMACD、動的なヒストグラムカラー、シグナルクロスマーカー、モメンタムに基づくスマートなラインカラー変化 を提供します。 クリーンなシグナル、早期のトレンド検知、プロレベルの視認性を求めるトレーダーのために作られました。 主な特徴 マルチタイムフレームMACD (MTF) 現在のチャートの時間足と、上位足（H1, H4, D1など）を簡単に切り替え可能。 上位足のトレンド確認に最適です。 クリーンなMACDラインとシグナルライン – ライン幅の調整が可能 – MACDがシグナルとクロスすると自動で色が変化 – 滑らかで視認性の高いデザイン 5色スマートヒストグラム ヒストグラムは以下の条件に応じて5色に変化します： モメンタムの増加 モメンタムの減少 ゼロラインより上または下 トレンド転換の方向 これにより、トレンドの強さと反転を一目で把握できます。 クロスポイントドット（エ
FREE
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
インディケータ
主な特徴 EMA トレンドフィルター このインジケーターは、カスタマイズ可能な EMA（指数移動平均線）を使用して、現在のトレンド方向を検出します。 価格が EMA を上回ってクロス → 買いシグナル 価格が EMA を下回ってクロス → 売りシグナル ダイナミックなサポート＆レジスタンスレベル 内蔵された高値/安値構造： 赤線 → 過去 N 本のバーの最高高値（レジスタンス） 緑線 → 過去 N 本のバーの最安安値（サポート） これらのレベルは、弱いシグナルをフィルタリングし、強いブレイクアウトを特定するのに役立ちます。 スマート ATR ボラティリティフィルター 市場のボラティリティが十分に強い場合にのみシグナルが表示されます。 これにより、出来高が少ない市場やレンジ相場での誤ったシグナルを防ぎます。 リアルタイムおよび確定シグナル ライブバー（リアルタイム）とバーのクローズの両方で機能します。 スパムを避けるため、アラートはシグナルごとに一度だけ表示されます。 アラートと通知 インジケーターにどのように通知させるかを選択できます： オンスクリーンアラート
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
インディケータ
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – リトレースメント、エクステンション、ピボットポイント Fibonacci Auto Levels Pro MT5 は、市場のスイングポイントを自動的に検出し、完全なフィボナッチ・リトレースメント、エクステンション、およびピボットポイントの構造をチャート上に描画する高度なテクニカル分析ツールです。 このインジケーターは、いくつかの独立したシステムを統合された単一の分析ツールに組み合わせています。 ピボットポイント (フィボナッチモード) ピボットポイントは、前期間の値幅に基づいて、潜在的なサポートおよびレジスタンスゾーンを特定するために使用されます。 このインジケーターは、前回の高値 (High)、安値 (Low)、終値 (Close) にフィボナッチ比率を適用して計算される フィボナッチ・ピボットポイント を使用します。 ピボットポイントの時間足は、手動で設定することも、以下のロジックを使用して自動で設定することもできます。 日中取引 ≤ 5 分 → 4 時間足 5–45 分 → 日足 45 分–4 時間 → 週足 日足
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
インディケータ
RSI ボリンジャーバンド矢印戦略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) RSI ボリンジャーバンド矢印戦略は、RSI とボリンジャーバンドの組み合わせを利用して、高確率な反転ポイントを特定するために設計された、クリーンで効果的なテクニカルインジケーターです。 この戦略は、RSI インジケーターとボリンジャーバンドを一緒に使用し、以下の判断を行います。 価格が ボリンジャーバンドの上限 を上回っているときに 売る 。 価格が ボリンジャーバンドの下限 を下回っているときに 買う 。 シグナルは、両方のインジケーターが同じ市場状況を 同時に 確認した場合にのみ生成され、より高い精度を確保し、誤ったエントリーを減らします。 仕組み 買いシグナル: 価格がボリンジャーバンドの 下限を下から上へ クロスする。 RSI が定義された 売られすぎ レベルを 上へ クロスする。 チャート上に 緑色 の買い矢印が表示される。 売りシグナル: 価格がボリンジャーバンドの 上限を上から下へ クロスする。 RSI が定義された 買われすぎ レベルを 下へ ク
