Ichimoku Trend Scalper
Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro は、一目均衡表 (Ichimoku) の計算を4つの強力なオシレーター層に変換する、高度なトレンド読み取りおよびエントリー/エグジットシステムです。これらの層は、トレンドの強さ、モメンタム、そして最も安全なエントリー/エグジットポイントを明確に視覚的に示します。
このインジケーターには、完全なトレーディング決定スイートを形成するために、オプションで RSI、MACD、EMA、および ATR の確認も含まれています。
🔥 独自の多層オシレーター構造
このシステムは、価格行動の異なる側面を表す、一目均衡表ベースの4つのオシレーター層を作成します：
-
1️⃣ 第1層 – 価格と雲からの距離:
-
終値と一目均衡表の雲との間の距離を測定します（主トレンドの方向に応じて最小または最大）。
-
進行中のトレンドの強さを特定するのに役立ちます。
-
-
2️⃣ 第2層 – 遅行スパン vs 雲:
-
遅行スパン (Chikou) と雲との間の距離を、指定されたバー数だけずらして示します。
-
トレンドの整合性と長期構造を確認します。
-
-
3️⃣ 第3層 – 転換線 vs 基準線:
-
転換線 (Tenkan-sen) と 基準線 (Kijun-sen) の間の距離を測定します。
-
モメンタムの増加とトレンドの加速を検出するのに優れています。
-
-
4️⃣ 第4層 – 先行スパンの距離:
-
先行スパン A と 先行スパン B の間の距離であり、雲の厚さと将来のトレンドの強さを表します。
-
🎯 このインジケーターを使った取引方法
-
4つの層すべてが可視化され、かつ主トレンドに従ってポジティブである場合、
-
→ ロング/ショートポジションに入ることができます。
-
-
主トレンドが変化した場合、
-
→ ポジションをクローズすべきです。
-
-
主トレンドが変化したという理由だけでエントリーすることはできません — 4つの層すべてが新しい方向で再度整列するまで待つ必要があります。
-
このロジックは優れたトレンドフィルタリングを提供し、早期エントリーやだまし（フェイクアウト）を回避します。
-
💰 部分的な利確オプション
このインジケーターには、スマートな部分利確シグナルが含まれています：
-
✔ 転換線と基準線がクロスしたとき
-
→ 部分的な利益を確定できます。
-
-
✔ オプション: EMA が第4層をクロスしたとき
-
→ 代替または追加の部分利確方法。
-
これらのツールは、主トレンドに沿ったままで利益を確保するのに役立ちます。
⚡ オプションの ATR 保護 (強く推奨)
ATR (Average True Range) を転換線と基準線に適用して、以下のことを実現できます：
-
だまし（whipsaws）を減らす
-
強いトレンドに長く留まる
-
ボラティリティ中の早期エグジットを避ける
-
トレンドフォローの精度を向上させる
この適応的な方法は、荒れた相場でのシグナルを安定させます。
📌 追加の確認ツール (オプション)
精度を高めるために、インジケーターにはオプションで以下が含まれます：
-
RSI 確認
-
MACD 確認
-
EMA フィルター
-
完全にカスタマイズ可能なアラート
これらは、トレーダーがオシレーター構造を従来のモメンタムシグナルと組み合わせるのに役立ちます。
📊 機能概要
-
✔ 4層 Ichimoku オシレーター
-
✔ マルチトレンド確認
-
✔ トレンド変化検出
-
✔ スマートな部分利確アラート
-
✔ オプションの EMA ベースの利確ロジック
-
✔ ATR だまし防止フィルター
-
✔ RSI および MACD 確認
-
✔ すべての時間軸で機能
-
✔ FX、ゴールド、インデックス、仮想通貨向けに最適化
-
✔ クリーン、軽量、高速計算
🧩 最適な使用例
-
トレンドフォロー
-
スイングトレード
-
プルバック時のエントリーのタイミング
-
だまし（フェイクアウト）の回避
-
部分的な利益確定の確認によるエグジットの管理