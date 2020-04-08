RSI 布林带箭头策略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

RSI 布林带箭头策略是一种清晰且有效的技术指标，旨在结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）来识别高概率的反转点。

该策略将 RSI 指标与布林带结合使用：

当价格在 布林带上轨之上 时 卖出 。

当价格在布林带下轨之下时买入。

只有当两个指标同时确认相同的市场状况时才会生成信号，从而确保更高的准确性并减少错误的入场。

🔹 工作原理

✔ 买入信号: 价格从布林带 下轨下方向上 穿过。 RSI 向上 穿过定义的 超卖 水平。 图表上出现一个 绿色 的买入箭头。

✔ 卖出信号: 价格从布林带 上轨上方向下 穿过。 RSI 向下 穿过定义的 超买 水平。 图表上出现一个 红色 的卖出箭头。



这个简单的策略只有在 RSI 和布林带同时处于超买或超卖状态时才会触发，因此非常适合剥头皮（scalping）和短线反转交易。

🔹 主要特点

RSI + 布林带的组合确认。

清晰的买入和卖出箭头。

RSI 周期和布林带设置可调节。

直接在图表窗口中工作。

适用于外汇、黄金 (XAUUSD)、指数、加密货币。

轻量级、快速且对初学者友好。

无重绘（No repainting）逻辑。

🔹 推荐用法

最适用于 M1 – M15 时间框架。

是剥头皮和日内交易的理想选择。

在盘整和波动市场中表现良好。

可与趋势过滤器或支撑/阻力结合使用。

🔹 输入参数

RSI 周期长度。

布林带周期。

布林带标准差。

启用 / 禁用买入和卖出箭头。

可选的视觉控制。

⚠ 免责声明

该指标是一个交易辅助工具，不能保证利润。始终建议进行适当的风险管理。