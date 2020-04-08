RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

RSI 布林带箭头策略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

RSI 布林带箭头策略是一种清晰且有效的技术指标，旨在结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）来识别高概率的反转点。

该策略将 RSI 指标与布林带结合使用：

  • 当价格在布林带上轨之上卖出

  • 当价格在布林带下轨之下买入

只有当两个指标同时确认相同的市场状况时才会生成信号，从而确保更高的准确性并减少错误的入场。

🔹 工作原理

  • ✔ 买入信号:

    • 价格从布林带下轨下方向上穿过。

    • RSI 向上穿过定义的超卖水平。

    • 图表上出现一个绿色的买入箭头。

  • ✔ 卖出信号:

    • 价格从布林带上轨上方向下穿过。

    • RSI 向下穿过定义的超买水平。

    • 图表上出现一个红色的卖出箭头。

这个简单的策略只有在 RSI 和布林带同时处于超买或超卖状态时才会触发，因此非常适合剥头皮（scalping）和短线反转交易。

🔹 主要特点

  • RSI + 布林带的组合确认。

  • 清晰的买入和卖出箭头。

  • RSI 周期和布林带设置可调节。

  • 直接在图表窗口中工作。

  • 适用于外汇、黄金 (XAUUSD)、指数、加密货币。

  • 轻量级、快速且对初学者友好。

  • 无重绘（No repainting）逻辑。

🔹 推荐用法

  • 最适用于 M1 – M15 时间框架。

  • 是剥头皮和日内交易的理想选择。

  • 在盘整和波动市场中表现良好。

  • 可与趋势过滤器或支撑/阻力结合使用。

🔹 输入参数

  • RSI 周期长度。

  • 布林带周期。

  • 布林带标准差。

  • 启用 / 禁用买入和卖出箭头。

  • 可选的视觉控制。

免责声明

该指标是一个交易辅助工具，不能保证利润。始终建议进行适当的风险管理。


