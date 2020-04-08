RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
- 指标
- Abdullah Alhariri
- 版本: 1.10
RSI 布林带箭头策略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)
RSI 布林带箭头策略是一种清晰且有效的技术指标，旨在结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）来识别高概率的反转点。
该策略将 RSI 指标与布林带结合使用：
-
当价格在布林带上轨之上时卖出。
-
当价格在布林带下轨之下时买入。
只有当两个指标同时确认相同的市场状况时才会生成信号，从而确保更高的准确性并减少错误的入场。
🔹 工作原理
-
✔ 买入信号:
-
价格从布林带下轨下方向上穿过。
-
RSI 向上穿过定义的超卖水平。
-
图表上出现一个绿色的买入箭头。
-
-
✔ 卖出信号:
-
价格从布林带上轨上方向下穿过。
-
RSI 向下穿过定义的超买水平。
-
图表上出现一个红色的卖出箭头。
-
这个简单的策略只有在 RSI 和布林带同时处于超买或超卖状态时才会触发，因此非常适合剥头皮（scalping）和短线反转交易。
🔹 主要特点
-
RSI + 布林带的组合确认。
-
清晰的买入和卖出箭头。
-
RSI 周期和布林带设置可调节。
-
直接在图表窗口中工作。
-
适用于外汇、黄金 (XAUUSD)、指数、加密货币。
-
轻量级、快速且对初学者友好。
-
无重绘（No repainting）逻辑。
🔹 推荐用法
-
最适用于 M1 – M15 时间框架。
-
是剥头皮和日内交易的理想选择。
-
在盘整和波动市场中表现良好。
-
可与趋势过滤器或支撑/阻力结合使用。
🔹 输入参数
-
RSI 周期长度。
-
布林带周期。
-
布林带标准差。
-
启用 / 禁用买入和卖出箭头。
-
可选的视觉控制。
⚠ 免责声明
该指标是一个交易辅助工具，不能保证利润。始终建议进行适当的风险管理。