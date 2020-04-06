━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Adaptive Step Grid Engine 是一款结构简单、运行稳定的网格交易系统，

专为长期稳定增长而设计。

EA 避免了激进的马丁加仓策略，并采用 ATR 自适应网格间距，

在高波动行情中有效降低风险。

手数仅会在账户权益增长时才增加（推荐使用 USD/JPY 账户），

这确保了风险与账户规模始终保持一致，

并在长周期恢复阶段保护账户安全。

所有交易均基于更高周期趋势过滤，使入场更加安全，

并加快网格循环的回补效率。

主要特点

• 基于 ATR 的自适应网格距离

• 基于账户权益的手数扩展（无马丁倍数）

• H4 趋势过滤器，确保顺势建仓

• 点差过滤与自动保证金安全检查

• 全自动运行、维护成本极低

• 自动屏蔽高风险品种（XAUUSD 不交易）

推荐设置

• 时间周期：H4

• 交易品种：USDJPY

• 最低资金：500 USD

• 适用于任何 ECN/STP 经纪商

为什么选择本 EA？

一个简洁、安全、顺势的网格系统，

具有稳定的风险控制、平滑的权益曲线和可靠的恢复能力。

非常适合希望轻松运作、无复杂设置、追求稳健增值的交易者。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━