Adaptive Step Grid Engine
━━━━━━━━━━━━━━━━━━Adaptive Step Grid Engine — 智能稳健的网格交易系统
Adaptive Step Grid Engine 是一款结构简单、运行稳定的网格交易系统，
专为长期稳定增长而设计。
EA 避免了激进的马丁加仓策略，并采用 ATR 自适应网格间距，
在高波动行情中有效降低风险。
手数仅会在账户权益增长时才增加（推荐使用 USD/JPY 账户），
这确保了风险与账户规模始终保持一致，
并在长周期恢复阶段保护账户安全。
所有交易均基于更高周期趋势过滤，使入场更加安全，
并加快网格循环的回补效率。
主要特点
• 基于 ATR 的自适应网格距离
• 基于账户权益的手数扩展（无马丁倍数）
• H4 趋势过滤器，确保顺势建仓
• 点差过滤与自动保证金安全检查
• 全自动运行、维护成本极低
• 自动屏蔽高风险品种（XAUUSD 不交易）
推荐设置
• 时间周期：H4
• 交易品种：USDJPY
• 最低资金：500 USD
• 适用于任何 ECN/STP 经纪商
为什么选择本 EA？
一个简洁、安全、顺势的网格系统，
具有稳定的风险控制、平滑的权益曲线和可靠的恢复能力。
非常适合希望轻松运作、无复杂设置、追求稳健增值的交易者。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━