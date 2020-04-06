━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Adaptive Step Grid Engine es un sistema de trading por cuadrícula simple y estable,

diseñado para lograr un crecimiento constante a largo plazo.

El EA evita la lógica agresiva del martingala y utiliza

distancias de cuadrícula adaptativas basadas en ATR,

lo que reduce el riesgo durante períodos de alta volatilidad.

El tamaño de la posición solo aumenta cuando el capital de la cuenta crece

(se recomienda usar cuentas en USD/JPY).

Esto garantiza un riesgo proporcional y protege la cuenta durante ciclos prolongados.

Todas las operaciones siguen la tendencia del marco temporal superior,

lo que proporciona entradas más seguras y una recuperación más rápida de la cuadrícula.

Características principales

• Distancia de cuadrícula adaptativa basada en ATR

• Incremento de lotes según el crecimiento del capital (sin martingala)

• Filtro de tendencia en H4 para entradas direccionales

• Filtro de spread y verificación automática de margen

• Totalmente automático, con bajo mantenimiento

• Sin operaciones en instrumentos de alto riesgo (XAUUSD bloqueado)

Configuración recomendada

• Marco temporal: H4

• Par de divisas: USDJPY

• Depósito mínimo: 500 USD

• Compatible con cualquier bróker ECN/STP

¿Por qué elegir este EA?

Un motor de cuadrícula limpio y seguro con control de riesgo estable,

crecimiento de capital suave y una lógica de recuperación confiable.

Ideal para traders que buscan un sistema de cuadrícula alineado con la tendencia,

de bajo estrés y sin configuraciones complicadas.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━