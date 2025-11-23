Adaptive Step Grid Engine est un système de trading en grille simple et stable, conçu pour assurer une croissance régulière à long terme.

L’EA évite toute logique de martingale agressive et utilise

une distance de grille adaptative basée sur l’ATR,

réduisant ainsi les risques pendant les périodes de forte volatilité.

La taille des lots n’augmente que lorsque l’équité du compte progresse

(recommandé pour les comptes en USD/JPY).

Cela garantit un risque proportionnel et protège le compte durant les cycles prolongés.

Toutes les positions sont ouvertes dans le sens de la tendance du timeframe supérieur,

offrant des entrées plus sûres et une récupération plus rapide des cycles de grille.

Caractéristiques principales

• Distance de grille adaptative basée sur l’ATR

• Augmentation des lots en fonction de la croissance de l’équité (sans martingale)

• Filtre de tendance H4 pour des entrées directionnelles

• Filtre de spread et vérification automatique de la marge

• Entièrement automatisé, nécessitant très peu de maintenance

• Aucun trade sur les actifs à haut risque (XAUUSD désactivé)

Paramètres recommandés

• Timeframe : H4

• Paire : USDJPY

• Dépôt minimum : 500 USD

• Compatible avec tous les brokers ECN / STP

Pourquoi choisir cet EA ?

Un système de grille propre et sécurisé,

avec un contrôle du risque stable,

une croissance fluide de l’équité,

et une logique de récupération fiable.

Idéal pour les traders recherchant un système de grille aligné sur la tendance,

faible en stress et sans configurations complexes.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━