Adaptive Step Grid Engine
━━━━━━━━━━━━━━━━━━Adaptive Step Grid Engine — Sistema a griglia intelligente e affidabile
Adaptive Step Grid Engine è un sistema di trading a griglia semplice e stabile,
progettato per ottenere una crescita costante nel lungo periodo.
L’EA evita qualsiasi logica martingala aggressiva e utilizza
una distanza della griglia adattiva basata sull’ATR,
riducendo il rischio durante le fasi di elevata volatilità.
La dimensione del lotto aumenta solo quando cresce l’equity del conto
(consigliati i conti in USD/JPY).
Questo garantisce un rischio proporzionale e protegge il capitale durante cicli prolungati.
Tutte le operazioni seguono la tendenza del timeframe superiore,
offrendo ingressi più sicuri e una più rapida chiusura dei cicli della griglia.
Caratteristiche principali
• Distanza della griglia adattiva basata sull’ATR
• Aumento dei lotti in base alla crescita dell’equity (senza martingala)
• Filtro di tendenza su H4 per ingressi direzionali
• Filtro dello spread e controllo automatico del margine
• Completamente automatico, manutenzione minima
• Nessuna operazione su strumenti ad alto rischio (XAUUSD bloccato)
Impostazioni consigliate
• Timeframe: H4
• Coppia: USDJPY
• Deposito minimo: 500 USD
• Compatibile con qualsiasi broker ECN/STP
Perché scegliere questo EA?
Un sistema a griglia pulito e sicuro,
con controllo del rischio stabile, crescita fluida dell’equity
e una logica di recupero affidabile.
Ideale per i trader che cercano un sistema a griglia allineato alla tendenza,
a bassa complessità e basso stress operativo.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━