Adaptive Step Grid Engine
Adaptive Step Grid Engine é um sistema de grade simples e estável,
desenvolvido para oferecer crescimento consistente a longo prazo.
O EA evita a lógica agressiva do martingale e utiliza
distâncias de grade adaptativas baseadas no ATR,
reduzindo o risco durante períodos de alta volatilidade.
O tamanho do lote só aumenta quando o patrimônio da conta cresce
(recomendado para contas em USD/JPY).
Isso garante um nível de risco proporcional e protege a conta durante ciclos prolongados.
Todas as operações seguem a tendência do período de tempo superior,
proporcionando entradas mais seguras e recuperação mais rápida das grades.
Principais Recursos
• Distância de grade adaptativa baseada no ATR
• Aumento de lotes proporcional ao crescimento do patrimônio (sem martingale)
• Filtro de tendência em H4 para entradas direcionais
• Filtro de spread e verificação automática de margem
• Totalmente automático, com baixa necessidade de manutenção
• Sem operações em ativos de alto risco (XAUUSD bloqueado)
Configurações Recomendadas
• Timeframe: H4
• Par: USDJPY
• Depósito mínimo: 500 USD
• Compatível com qualquer corretora ECN/STP
Por que escolher este EA?
Um sistema de grade seguro e eficiente,
com controle de risco estável, crescimento suave do patrimônio
e lógica de recuperação confiável.
Ideal para traders que desejam um sistema de grade alinhado à tendência,
de baixa complexidade e baixo estresse.
