Adaptive Step Grid Engine é um sistema de grade simples e estável,

desenvolvido para oferecer crescimento consistente a longo prazo.

O EA evita a lógica agressiva do martingale e utiliza

distâncias de grade adaptativas baseadas no ATR,

reduzindo o risco durante períodos de alta volatilidade.

O tamanho do lote só aumenta quando o patrimônio da conta cresce

(recomendado para contas em USD/JPY).

Isso garante um nível de risco proporcional e protege a conta durante ciclos prolongados.

Todas as operações seguem a tendência do período de tempo superior,

proporcionando entradas mais seguras e recuperação mais rápida das grades.

Principais Recursos

• Distância de grade adaptativa baseada no ATR

• Aumento de lotes proporcional ao crescimento do patrimônio (sem martingale)

• Filtro de tendência em H4 para entradas direcionais

• Filtro de spread e verificação automática de margem

• Totalmente automático, com baixa necessidade de manutenção

• Sem operações em ativos de alto risco (XAUUSD bloqueado)

Configurações Recomendadas

• Timeframe: H4

• Par: USDJPY

• Depósito mínimo: 500 USD

• Compatível com qualquer corretora ECN/STP

Por que escolher este EA?

Um sistema de grade seguro e eficiente,

com controle de risco estável, crescimento suave do patrimônio

e lógica de recuperação confiável.

Ideal para traders que desejam um sistema de grade alinhado à tendência,

de baixa complexidade e baixo estresse.

