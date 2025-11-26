━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Adaptive Step Grid Engine ist ein vereinfachtes und stabiles Grid-Handelssystem, das für ein beständiges langfristiges Wachstum entwickelt wurde.

Es vermeidet eine aggressive Martingale-Logik und verwendet einen adaptiven ATR-basierten Grid-Abstand, um das Risiko in Zeiten hoher Volatilität zu reduzieren.

Der EA erhöht die Losgröße nur, wenn das Eigenkapital steigt (USD/JPY empfohlen).

Dies gewährleistet ein proportionales Risiko und schützt das Konto während längerer Zyklen.

Alle Trades folgen dem Trend des höheren Zeitrahmens, um einen sicheren Einstieg und eine schnellere Erholung des Zyklus zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

- Adaptiver ATR-basierter Rasterabstand

- Equity-basierte Lot-Skalierung (keine Martingale-Multiplikatoren)

- H4-Trendfilter für direktionale Einstiege

- Spread-Filter und automatische Margin-Sicherheitsprüfung

- Vollautomatisch, wartungsarm

- Keine Trades mit Hochrisikosymbolen (XAUUSD gesperrt)

Empfohlene Einstellungen

- Zeitrahmen: H4

- Paare: USDJPY

- Mindesteinlage: 500 USD

- Jeder ECN/STP-Broker

Warum diesen EA wählen?

Eine saubere und sichere Grid-Engine mit stabiler Risikokontrolle, sanftem Aktienwachstum und zuverlässiger Erholungslogik.

Ideal für Trader, die ein stressarmes, trendorientiertes Grid-System ohne komplizierte Einstellungen suchen.

