Adaptive Step Grid Engine — это упрощённая и стабильная сеточная торговая система,

созданная для последовательного и долгосрочного роста капитала.

Советник избегает агрессивной мартингейл-логики и использует

адаптивный шаг сетки на основе ATR, что снижает риски в периоды высокой волатильности.

Увеличение лота происходит только тогда, когда растёт собственный капитал счёта

(рекомендуется использование счётов в USD/JPY).

Это обеспечивает пропорциональный риск и защищает депозит во время длительных циклов восстановления.

Все сделки открываются только по направлению тренда старшего таймфрейма,

что делает входы более безопасными и ускоряет завершение сеточных циклов.

Основные особенности

• Адаптивный шаг сетки на основе ATR

• Изменение лота пропорционально росту капитала (без мартингейла)

• Фильтр тренда на H4 для направленной торговли

• Фильтр спреда и автоматическая проверка свободной маржи

• Полностью автоматическая работа, минимальное обслуживание

• Торговля на высокорисковых инструментах отключена (XAUUSD блокирован)

Рекомендуемые настройки

• Таймфрейм: H4

• Инструмент: USDJPY

• Минимальный депозит: 500 USD

• Подходит для любого ECN/STP брокера

Почему стоит выбрать этот советник?

Чистая и безопасная сеточная система с устойчивым контролем рисков,

плавным ростом капитала и надёжной логикой восстановления.

Отличный выбор для трейдеров, которые хотят использовать сетку

без стресса и без сложных настроек.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━