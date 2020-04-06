Adaptive Step Grid Engine

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Adaptive Step Grid Engine — Умная и надёжная сеточная система

Adaptive Step Grid Engine — это упрощённая и стабильная сеточная торговая система,
созданная для последовательного и долгосрочного роста капитала.

Советник избегает агрессивной мартингейл-логики и использует
адаптивный шаг сетки на основе ATR, что снижает риски в периоды высокой волатильности.

Увеличение лота происходит только тогда, когда растёт собственный капитал счёта
(рекомендуется использование счётов в USD/JPY).
Это обеспечивает пропорциональный риск и защищает депозит во время длительных циклов восстановления.

Все сделки открываются только по направлению тренда старшего таймфрейма,
что делает входы более безопасными и ускоряет завершение сеточных циклов.

Основные особенности

• Адаптивный шаг сетки на основе ATR
• Изменение лота пропорционально росту капитала (без мартингейла)
• Фильтр тренда на H4 для направленной торговли
• Фильтр спреда и автоматическая проверка свободной маржи
• Полностью автоматическая работа, минимальное обслуживание
• Торговля на высокорисковых инструментах отключена (XAUUSD блокирован)

Рекомендуемые настройки

• Таймфрейм: H4
• Инструмент: USDJPY
• Минимальный депозит: 500 USD
• Подходит для любого ECN/STP брокера

Почему стоит выбрать этот советник?

Чистая и безопасная сеточная система с устойчивым контролем рисков,
плавным ростом капитала и надёжной логикой восстановления.
Отличный выбор для трейдеров, которые хотят использовать сетку
без стресса и без сложных настроек.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━


