Adaptive Step Grid Engine
Adaptive Step Grid Engine — это упрощённая и стабильная сеточная торговая система,
созданная для последовательного и долгосрочного роста капитала.
Советник избегает агрессивной мартингейл-логики и использует
адаптивный шаг сетки на основе ATR, что снижает риски в периоды высокой волатильности.
Увеличение лота происходит только тогда, когда растёт собственный капитал счёта
(рекомендуется использование счётов в USD/JPY).
Это обеспечивает пропорциональный риск и защищает депозит во время длительных циклов восстановления.
Все сделки открываются только по направлению тренда старшего таймфрейма,
что делает входы более безопасными и ускоряет завершение сеточных циклов.
Основные особенности
• Адаптивный шаг сетки на основе ATR
• Изменение лота пропорционально росту капитала (без мартингейла)
• Фильтр тренда на H4 для направленной торговли
• Фильтр спреда и автоматическая проверка свободной маржи
• Полностью автоматическая работа, минимальное обслуживание
• Торговля на высокорисковых инструментах отключена (XAUUSD блокирован)
Рекомендуемые настройки
• Таймфрейм: H4
• Инструмент: USDJPY
• Минимальный депозит: 500 USD
• Подходит для любого ECN/STP брокера
Почему стоит выбрать этот советник?
Чистая и безопасная сеточная система с устойчивым контролем рисков,
плавным ростом капитала и надёжной логикой восстановления.
Отличный выбор для трейдеров, которые хотят использовать сетку
без стресса и без сложных настроек.
