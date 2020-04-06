Adaptive Step Grid Engine

Adaptive Step Grid Engine — シンプルで安定したグリッドシステム

Adaptive Step Grid Engine は、長期的な安定成長を目的として設計された、
シンプルかつ堅牢なグリッドトレードシステムです。

本EAは攻撃的なマーチンゲール手法を採用せず、
ATR を用いた自動調整型グリッド間隔 を採用することで、
ボラティリティが高い相場でのリスクを軽減します。

ロットサイズは口座の有効証拠金が増加した場合のみ増える仕組みで
（USD/JPY 口座を推奨）、
口座残高に比例したリスク管理が可能となり、
長期のグリッドサイクルでも資金を保護します。

また、すべてのエントリーは上位足のトレンド方向に従って行われ、
より安全なエントリーとスムーズなリカバリーを実現します。

主な特徴

• ATRに基づく自動調整グリッド間隔
• 有効証拠金ベースのロット増加（マーチン倍率なし）
• H4トレンドフィルターによる順張りエントリー
• スプレッドフィルター & 自動マージンチェック
• 完全自動、低メンテナンス
• 高リスク通貨(XAUUSD)の取引を自動ブロック

推奨設定

• 時間足：H4
• 通貨ペア：USDJPY
• 推奨初期資金：500 USD
• 対応ブローカー：ECN / STP

このEAを選ぶ理由

シンプルで安全性の高いグリッドエンジンで、
安定したリスク管理、滑らかな資産成長、
そして高いリカバリー性能を兼ね備えています。

複雑な設定を必要とせず、低ストレス・低メンテナンスで
長期的な資産増加を狙いたいトレーダーに最適です。

