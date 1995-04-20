符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1）

时间周期： H1, H4, D1

主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认

安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则

包含：免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。）

完整的交易系统概念：阅读文章（完整概念在本文中解释）

Break Out Explosion 的 MT5 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 展示我在 1000 美元账户上真实交易的实时信号 ：https://www.mql5.com/en/signals/2348010



加入讨论

在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。 加入 支持小组，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。

Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。

它通过检测与更大方向趋势一致的次级趋势线突破，确保高概率且逻辑清晰的交易机会。

每个交易信号包含以下三个步骤：

形成一个方向性波段。 出现回调（可自定义百分比）。 在主要趋势方向上突破次级趋势线。

此指标提供精准的实时信号，无延迟、无重绘、无滞后。

它会根据最近的摆动高低点自动建议最佳止损，并提供三个动态止盈目标，基于个性化风险回报比例。

内置 用户友好的控制面板 ，可自定义设置。

可自定义的 多头/空头斐波那契 用于回调可视化。

基于摆动或固定止损 的设置选项。

最多 3个可自定义止盈目标 。

移动平均线过滤器，仅允许顺势交易。

Break Out Explosion 将专业逻辑与直观界面相结合，非常适合重视精确性、结构性和简洁性的交易者。