Break Out Explosion
- Hamed Dehgani
- 版本: 1.3
- 更新: 13 十二月 2025
- 激活: 5
时间周期： H1, H4, D1
主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认
安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则
包含：免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。）
完整的交易系统概念：阅读文章（完整概念在本文中解释）
Break Out Explosion 的 MT5 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/152676
展示我在 1000 美元账户上真实交易的实时信号 ：https://www.mql5.com/en/signals/2348010
在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。 加入 支持小组，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。关于 Break Out Explosion
Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。
它通过检测与更大方向趋势一致的次级趋势线突破，确保高概率且逻辑清晰的交易机会。
每个交易信号包含以下三个步骤：
形成一个方向性波段。
出现回调（可自定义百分比）。
在主要趋势方向上突破次级趋势线。
此指标提供精准的实时信号，无延迟、无重绘、无滞后。
它会根据最近的摆动高低点自动建议最佳止损，并提供三个动态止盈目标，基于个性化风险回报比例。
内置用户友好的控制面板，可自定义设置。
可自定义的多头/空头斐波那契用于回调可视化。
基于摆动或固定止损的设置选项。
最多3个可自定义止盈目标。
移动平均线过滤器，仅允许顺势交易。
Break Out Explosion 将专业逻辑与直观界面相结合，非常适合重视精确性、结构性和简洁性的交易者。