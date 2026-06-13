M1 Quantum
- 指标
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Hamed Dehgani
- 版本: 1.3
- 激活: 5
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号：信号（交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。）
开发者提示： 购买后，请联系我以获取最新 推荐设置文件（Set File）、交易建议，以及加入我们的 VIP支持群组，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。
MT5 版本已可用： 访问 MT5
M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。
M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于连续盈利交易，帮助交易者更快地增长账户资金。
M1 Quantum 指标的主要特点
- 专为M1 时间周期和所有主要货币对设计
- 所有交易均配备止损和止盈
- 内置资金管理功能，并指导交易者轻松执行交易计划
- 高胜率，高比例的连续盈利交易
- 无重绘，无延迟
- 适合各种类型的交易者，简单易懂
要使用 M1 Quantum，您需要 M1 Quantum Assistant。这款强大的工具对所有 M1 Quantum 用户免费提供。
M1 Quantum 的 MT5 版本已推出：打开
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价格将在下周上涨至149美元。