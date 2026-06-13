M1 Quantum

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  • Hamed Dehgani
    Hamed Dehgani

    Hamed Dehgani

    4.6 (279)
    我是 Hamed，一名拥有18年经验的专业 MQL4/MQL5 开发者，专注于为 MetaTrader 平台创建智能交易顾问（EA）、指标和自动化交易工具。
    多年来，我已为全球各地的交易者和公司完成了3000多个定制项目，将他们的交易想法转化为高性能的完整系统。
    现在，我分享自己的经验，帮助交易者构建盈利、高效、自动化的交易策略。无论您需要一个简单脚本还是复杂的多逻辑交易系统，您都可以聘请我18年的经验来实现您的想法：
    💡 价格与雇佣选项：
    🔸 简单项目：$100
    🔸 标准项目：$200
    🔸 高级系统：$400
    点击下方链接雇佣我：
    19 产品 1 信号 3 主题 84 评论
  • 版本: 1.3
  • 激活: 5

使用 M1 Quantum 的实盘交易信号信号（交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。）

开发者提示： 购买后，请联系我以获取最新 推荐设置文件（Set File）、交易建议，以及加入我们的 VIP支持群组，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。

MT5 版本已可用： 访问 MT5

M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。

M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于连续盈利交易，帮助交易者更快地增长账户资金。

M1 Quantum 指标的主要特点

  • 专为M1 时间周期和所有主要货币对设计
  • 所有交易均配备止损和止盈
  • 内置资金管理功能，并指导交易者轻松执行交易计划
  • 高胜率，高比例的连续盈利交易
  • 无重绘，无延迟
  • 适合各种类型的交易者，简单易懂

要使用 M1 Quantum，您需要 M1 Quantum Assistant。这款强大的工具对所有 M1 Quantum 用户免费提供

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价格将在下周上涨至149美元。

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Magic Balance
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Congestioni
Stefano Frisetti
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This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
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Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
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5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
作者的更多信息
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
产品新闻： Strategy Assistant 已升级至全新版本 1.9，拥有更快的运行速度、重新设计的专业界面以及更好的用户体验。 开发者说明： Strategy Assistant 正在持续开发中，并会定期进行升级和功能改进。下一次更新：新增 Strategy Agent（多种交易策略的智能组合）。 价格说明： 当前价格保持为 前100位用户 $50 ，之后价格将提升至 $100。 Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT4 Version :  Open Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 •
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
购买前先在真实市场中进行测试 :  本产品包含一个 免费试用版本   ，您可以直接下载并在 模拟账户 上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。 Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 通过并保护 Prop Firm 账户 的交易者而设计。 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您 避免更多亏损和心理错误。 价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。 Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistant 的主要功能
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
FREE
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT5 – 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化 – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测 – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒 – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板 – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮 – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰、智能且适用于真实
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
开发说明： Break Out Explosion 当前限时折扣中， 下一价格：69$ 符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期： M15, H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） 产品已升级到 1.5 版本 （我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标） Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入我的 MQL5 频道，获取最新更新和新产品发布信息。: Join 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买卖信号。 清晰的可视化设
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值。当
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MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT5 介绍 可视化趋势识别 – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒 – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图 – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量 – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用 – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在 Strategy Assistant 立即体验 保持更新 – 加入我们的 MQL5 社区 频道 @hdtradinglab 获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频： 请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant 是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速识别强势或弱势市场。 输入参数结构 均线设置
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Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT5 Version :  Open Strategy Assistant   是一款强大的   一体化   交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant   将   15种强大的策略   集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 • 双顶 / 双底 • 头肩形态 • 蝴蝶形态 • 三角形形态 • 供需区域 K线形态 识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。 • 吞没形态 • Inside Bar • 十字星 • 晨星 / 暮星 • 锤子线 趋势工具 通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。 • 市场结构 • 自动趋势线 • 波段点 • 趋势强度 • 通
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值
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Break Out Explosion
Hamed Dehgani
指标
开发者说明： Break Out Explosion 包含免费的 Trade Assistant（交易助手），可根据该策略自动进行交易。 符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线 : Download  加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。 它通过检测与更大方向趋势一致的 次级趋势线突破 ，确保高概率且逻
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT4– 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化   – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测   – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒   – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板   – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮   – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰
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MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT4 介绍 可视化趋势识别   – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒   – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图   – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量   – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用   – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在   Strategy Assistant   立即体验 保持更新   – 加入我们的 MQL5 社区   频道 @hdtradinglab   获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频：  请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant   是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速
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Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
实用工具
购买前请在真实市场中测试 :  本产品包含一个 免费试用版本 ，您可以直接下载并在 模拟账户 中使用。在购买前，您可以在真实市场环境下测试所有功能。下载链接位于该产品的第一条评论中。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专业图表面板，专为希望以清晰规则、可控风险和干净执行来   通过并保护 prop firm 账户   的交易者打造。 这款产品适合您吗？   本产品适合希望交易更轻松、更快速、更聪明的手动交易者。这个助手帮助您   减少更多亏损与心理失误。 价格：   前 100 名购买者价格保持 $50，之后将调整为 $100，作为本产品的合理定价。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专为   prop firm 交易   定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistan
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
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TradingView 扩展工具 将 TradingView 风格的绘图和分析工具直接带入您的 MetaTrader 图表 使用 无限图表 ，不受平台限制 根据自定义条件创建和管理 无限提醒 在 MetaTrader 中使用流行的 TradingView 风格指标 购买后，您将获得一个额外文件夹，其中包含 TradingView 风格指标以及安装指南 介绍 Trading View Extension 是一款专业指标，旨在将 TradingView 的高级绘图工具和分析能力引入 MetaTrader 环境。该解决方案无需在 TradingView 上进行分析再在 MetaTrader 上单独执行交易。 所有工具均尽可能接近 TradingView 的使用体验。此外，该指标提供无限使用功能，不受 TradingView 订阅计划限制，为交易者提供完全的分析灵活性。 可用工具 趋势线工具 该指标包含完整的高级趋势线工具，用于精准的市场结构分析： 标准趋势线 扩展趋势线 射线 水平线 水平射线 垂直线 角度线 平行通道 斐波那契工具 包含多种绘制类型，用于回调与投影分析： 斐波那契回撤
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