Sweep Protocol MT4
- 指标
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- 版本: 1.20
- 更新: 24 七月 2026
- 激活: 10
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。
行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。
指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。
它能为你做什么
- 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。
- 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。
- 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。
- Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。
- Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，收盘重回区间之内。陷阱合上的那一刻，被抓个正着。
- 每个信号自带一笔虚拟交易。 入场、止损、止盈、分批止盈和保本，全部为你画好并跟踪到底。指标不会下任何真实订单。
- Prop Firm 考核面板。 胜率、累计 R、连胜连败，以及按你实盘余额计算的每日亏损上限——为做资金考核的交易者而生。
- 任意品种，任意周期。 外汇、指数、贵金属、加密货币 CFD。适配任何 ICT、SMC 或基于流动性的交易体系。
快速上手
挂到图表上，等面板加载完成即可。出厂设置已在 EURUSD M5 上调校好，开箱即用——参数是用来贴合你的风格的，不是用来让它跑起来的。
手册与支持MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/184536
通过 MQL5 私信作者，即可获取完整用户手册、方法指南，以及针对你交易方式的设置协助。
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本产品为决策辅助与教学用途的指标。它不会下单、也不会修改任何真实订单——业绩统计完全是虚拟的。本产品不构成投资建议。交易存在资金损失风险。