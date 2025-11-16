Symboles : USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( J’adore USDCHF_H1 )

Unités de temps : M15, H1, H4, D1

Caractéristiques importantes : Sans repaint, sans décalage, signal directionnel, confirmations multiples

Sécurité : Les signaux incluent stop loss, take profit et respectent la règle risque/rendement

Inclut : Scanner multi-unités de temps gratuit (Après avoir acheté ce produit, envoyez-moi simplement une capture d’écran par message privé et je vous enverrai personnellement le fichier du scanner.)

Concept complet du système de trading : Lire l’article (le concept complet est expliqué dans cet article)

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2338897

Rejoignez la discussion

Un groupe d’assistance est disponible dans le chat de la communauté MQL5. Rejoignez le groupe de support pour partager vos idées, poser des questions ou discuter des configurations de trading avec d’autres utilisateurs.

Break Out Explosion est un système de trading complet conçu pour identifier de puissants signaux de cassure dans la direction de la tendance principale du marché.

Il détecte les cassures de lignes de tendance mineures alignées avec la tendance principale, garantissant des configurations à haute probabilité et une logique claire.

Chaque configuration de trading suit trois étapes simples :

Une vague directionnelle se forme. Un retracement se produit (pourcentage personnalisable). Une ligne de tendance mineure se casse dans la direction de la tendance principale.

Cet indicateur fournit des signaux précis en temps réel sans délai ni repaint.

Il suggère automatiquement un stop loss optimal basé sur les derniers niveaux de swing et offre trois niveaux dynamiques de take profit.

Tableau de bord convivial intégré avec options ajustables.

Fibonacci haussier/baissier personnalisable pour visualiser les retracements.

Paramètres de stop loss basé sur le swing ou fixe .

Jusqu’à 3 objectifs de take profit personnalisables .

Filtre de moyenne mobile pour n’autoriser que les trades dans la direction de la tendance.

Break Out Explosion combine une logique professionnelle avec une interface intuitive — idéal pour les traders qui apprécient la précision, la structure et la simplicité.