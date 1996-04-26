Break Out Explosion
- 지표
- Hamed Dehgani
- 버전: 1.3
- 업데이트됨: 13 12월 2025
- 활성화: 5
시간 프레임: H1, H4, D1
주요 특징: 리페인트 없음, 지연 없음, 방향 신호, 다중 확인
안전성: 신호에는 손절매, 이익실현이 포함되어 있으며, 위험 대비 보상 규칙을 준수함
포함: 무료 멀티 타임프레임 스캐너 (이 제품 구매 후, 개인 메시지로 스크린샷만 보내주시면 제가 직접 스캐너 파일을 보내드립니다.)
완전한 거래 시스템 개념: 기사 읽기 (전체 개념은 이 기사에서 설명됩니다)
Break Out Explosion의 MT5 버전이 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/market/product/155132
1000달러 계좌에서 진행되는 제 실제 거래를 보여주는 라이브 신호 : https://www.mql5.com/en/signals/2348010
토론에 참여하세요
MQL5 커뮤니티 채팅에서 지원 그룹을 이용할 수 있습니다. 지원 그룹에 참여하여 아이디어를 공유하고, 질문하거나, 다른 사용자와 거래 전략을 논의하세요.Break Out Explosion 소개
Break Out Explosion은 주요 시장 추세 방향으로 강력한 돌파 신호를 감지하도록 설계된 완전한 거래 시스템입니다.
더 큰 추세 방향과 일치하는 소규모 추세선 돌파를 감지하여 명확하고 높은 확률의 거래 설정을 제공합니다.
각 거래 설정은 다음의 세 단계로 구성됩니다:
-
방향성 파동이 형성됩니다.
-
조정이 발생합니다 (사용자 지정 비율).
-
주요 추세 방향으로 소규모 추세선이 돌파됩니다.
이 지표는 정확하고 실시간 신호를 제공하며, 지연이나 리페인트 없음을 보장합니다.
최근 스윙 수준을 기준으로 최적의 손절매를 자동으로 제안하고, 3개의 동적 이익실현 목표를 제공합니다.
-
조정 가능한 옵션이 있는 사용자 친화적인 대시보드 내장.
-
조정 시각화를 위한 상승/하락 피보나치 설정.
-
스윙 기반 또는 고정 손절매 설정.
-
최대 3개의 사용자 정의 이익실현 목표.
-
이동평균 필터로 추세 방향 거래만 허용.
Break Out Explosion은 전문적인 로직과 직관적인 인터페이스를 결합하여 정확성과 단순함을 중시하는 트레이더에게 이상적입니다.