Prop Firm Trade Assistant MT5

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    Hamed Dehgani

    Hamed Dehgani

    4.6 (279)
    我是 Hamed，一名拥有18年经验的专业 MQL4/MQL5 开发者，专注于为 MetaTrader 平台创建智能交易顾问（EA）、指标和自动化交易工具。
    多年来，我已为全球各地的交易者和公司完成了3000多个定制项目，将他们的交易想法转化为高性能的完整系统。
    现在，我分享自己的经验，帮助交易者构建盈利、高效、自动化的交易策略。无论您需要一个简单脚本还是复杂的多逻辑交易系统，您都可以聘请我18年的经验来实现您的想法：
    💡 价格与雇佣选项：
    🔸 简单项目：$100
    🔸 标准项目：$200
    🔸 高级系统：$400
    点击下方链接雇佣我：
    19 产品 1 信号 3 主题 84 评论
  • 版本: 1.1
  • 激活: 5
购买前先在真实市场中进行测试 : 本产品包含一个免费试用版本 ，您可以直接下载并在模拟账户上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。
  • Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来通过并保护 Prop Firm 账户的交易者而设计。
  • 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您避免更多亏损和心理错误。
  • 价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。

Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。

无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。

Prop Firm Trade Assistant 的主要功能

  • 专为 Prop Firm Challenge、Evaluation 和 Funded 账户设计
  • 保存并记住您的 prop 规则（日亏损、最大回撤、盈利目标、重置时间等）
  • 根据 Risk % 与止损距离进行 基于风险的手数计算
  • 快速执行：Instant Buy / Sell 以及挂单 Limit / Stop
  • 图表上的 Visual Win / Lose zones — 像交易管理器一样拖动 Entry、SL 和 TP
  • 实时 Statistics：余额、净值、每日盈亏、回撤、胜率和剩余限额
  • 精美的 Dark / Light 界面、可移动面板，并按品种保存设置
  • 新手易用，也能满足认真的 prop 交易者

交易者如何使用

  1. 打开 Profile 并输入您的 prop firm 规则。
  2.  Trade 页面设置您偏好的 Risk %。
  3. 启用 Visual 区域，拖动 Entry / SL / TP 到您的交易计划。
  4. 一键下 Instant 或 Pending 订单。
  5. 查看 Statistics，确保留在日亏损与最大回撤限制内。

流程简单。控制专业。专为 prop firm 成功而建。

面板里有什么？

助手分为五个清晰页面。每个页面只做一件事——您始终知道该看哪里。

1) Profile 页面

一次定义您的 prop 账户，并保存在助手中。

  • 账户类型：Challenge / Funded / Evaluation
  • Starting Balance、Profit Target %、Daily Loss Limit %、Max Drawdown %
  • Daily Reset Time 与回撤模式（Equity / Balance）
  • Include Floating Loss 与 Trailing Drawdown 选项
  • 交易限制：Max Lot、Max Open Trades、Max Daily Trades、Max Exposure %
  • 风险配置预设：Conservative / Normal / Aggressive

2) Control 页面

通过 prop 风格的保护栏与纪律设置保持安全。

  • 屏蔽过滤：Daily Loss、Max Drawdown、News、Spread、Volatility 和 Session
  • Warning Zone 与 Danger Zone 等级及可视化仪表
  • 纪律工具：Cooldown After Losses、Max Consecutive Losses
  • Daily Trade Limit 与 Revenge Protection

3) Trade 页面

您的主要执行中心——计算风险、下单并以可视化方式管理水平。

  • 快速风险预设：0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom
  • 手数根据 Risk % 与 Stop Loss 自动计算
  • BUY / SELL，显示实时 Ask / Bid 与点差
  • PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL 用于市价入场
  • 挂单：Buy Limit、Buy Stop、Sell Limit、Sell Stop
  • 以点数和价格显示 SL / TP，并显示资金风险与收益
  • R:R 预设从 1:11:4
  • Visual zones：柔和的盈亏区域，以及可拖动的 Entry / SL / TP 框
  • 智能挂单逻辑：当您将 Entry 移到市价上方/下方时，无效挂单按钮会自动关闭
  • 当 Entry 为 Limit / Stop 定位时，Instant 按钮会禁用——避免开错订单类型

4) Management 页面

为已开仓位准备您的交易管理与保护方式。

  • 移动止损模式：Classic / ATR / Candle / Structure
  • 按 R:R 设置 Break-even、Partial Close 与 Lock Profit
  • Max Symbol Exposure 与 Max Basket Exposure
  • Correlation Control 与 Hedge Detection
  • 需要时使用 Disable TradingEmergency Lock 完全停止交易

5) Statistics 页面

在交易时实时查看您的 prop 账户健康状况。

  • Balance、Equity、Daily P/L、Floating P/L
  • 当前回撤 %、Win Rate、Profit Factor
  • Remaining Daily Loss 与 Remaining Max Drawdown
  • Survival、Consistency 与 Risk Stability 评分
  • Blocked Trades、Prevented Violations 与 Rule Warnings 计数

设计与舒适体验

  • 简洁现代的面板，支持 Dark 与 Light 主题
  • 可移动仪表盘——拖到图表上您喜欢的位置
  • 折叠模式，打造紧凑工作区
  • 设置自动保存（面板 + 按品种的交易设置）

Prop Firm Trade Assistant 不只是又一个下单面板。它是 prop 交易者的完整交易伙伴，在一个漂亮工具中提供结构、风险控制与快速执行。

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适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
作者的更多信息
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
产品新闻： Strategy Assistant 已升级至全新版本 1.9，拥有更快的运行速度、重新设计的专业界面以及更好的用户体验。 开发者说明： Strategy Assistant 正在持续开发中，并会定期进行升级和功能改进。下一次更新：新增 Strategy Agent（多种交易策略的智能组合）。 价格说明： 当前价格保持为 前100位用户 $50 ，之后价格将提升至 $100。 Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT4 Version :  Open Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 •
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由  Quantum Trade Assistant   自动  执行，并作为本产品  免费  提供。） 开发者提示：   购买后，请联系我以获取最新   推荐设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入我们的   VIP支持群组 ，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。 MT5 版本已可用： 访问 MT5 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主要特点 专为 M1 时间周期 和所有 主要货币对 设计 所有交易均配备止损和止盈 内置 资金管理功能 ，并指导交易者轻松执行交易计划 高胜率，高比例的 连续盈利交易 无重绘，无延迟 适合各种类型的交易者，简单易懂 要使用 M1 Quantum ，您需要 M1 Quantum Assistant 。这款强
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT5 – 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化 – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测 – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒 – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板 – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮 – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰、智能且适用于真实
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
开发说明： Break Out Explosion 当前限时折扣中， 下一价格：69$ 符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期： M15, H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） 产品已升级到 1.5 版本 （我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标） Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入我的 MQL5 频道，获取最新更新和新产品发布信息。: Join 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买卖信号。 清晰的可视化设
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值。当
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MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT5 介绍 可视化趋势识别 – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒 – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图 – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量 – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用 – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在 Strategy Assistant 立即体验 保持更新 – 加入我们的 MQL5 社区 频道 @hdtradinglab 获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频： 请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant 是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速识别强势或弱势市场。 输入参数结构 均线设置
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Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT5 Version :  Open Strategy Assistant   是一款强大的   一体化   交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant   将   15种强大的策略   集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 • 双顶 / 双底 • 头肩形态 • 蝴蝶形态 • 三角形形态 • 供需区域 K线形态 识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。 • 吞没形态 • Inside Bar • 十字星 • 晨星 / 暮星 • 锤子线 趋势工具 通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。 • 市场结构 • 自动趋势线 • 波段点 • 趋势强度 • 通
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值
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Break Out Explosion
Hamed Dehgani
指标
开发者说明： Break Out Explosion 包含免费的 Trade Assistant（交易助手），可根据该策略自动进行交易。 符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线 : Download  加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。 它通过检测与更大方向趋势一致的 次级趋势线突破 ，确保高概率且逻
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
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RSI Assistant MT4– 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化   – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测   – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒   – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板   – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮   – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰
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MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT4 介绍 可视化趋势识别   – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒   – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图   – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量   – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用   – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在   Strategy Assistant   立即体验 保持更新   – 加入我们的 MQL5 社区   频道 @hdtradinglab   获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频：  请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant   是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速
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Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
实用工具
购买前请在真实市场中测试 :  本产品包含一个 免费试用版本 ，您可以直接下载并在 模拟账户 中使用。在购买前，您可以在真实市场环境下测试所有功能。下载链接位于该产品的第一条评论中。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专业图表面板，专为希望以清晰规则、可控风险和干净执行来   通过并保护 prop firm 账户   的交易者打造。 这款产品适合您吗？   本产品适合希望交易更轻松、更快速、更聪明的手动交易者。这个助手帮助您   减少更多亏损与心理失误。 价格：   前 100 名购买者价格保持 $50，之后将调整为 $100，作为本产品的合理定价。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专为   prop firm 交易   定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistan
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
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TradingView 扩展工具 将 TradingView 风格的绘图和分析工具直接带入您的 MetaTrader 图表 使用 无限图表 ，不受平台限制 根据自定义条件创建和管理 无限提醒 在 MetaTrader 中使用流行的 TradingView 风格指标 购买后，您将获得一个额外文件夹，其中包含 TradingView 风格指标以及安装指南 介绍 Trading View Extension 是一款专业指标，旨在将 TradingView 的高级绘图工具和分析能力引入 MetaTrader 环境。该解决方案无需在 TradingView 上进行分析再在 MetaTrader 上单独执行交易。 所有工具均尽可能接近 TradingView 的使用体验。此外，该指标提供无限使用功能，不受 TradingView 订阅计划限制，为交易者提供完全的分析灵活性。 可用工具 趋势线工具 该指标包含完整的高级趋势线工具，用于精准的市场结构分析： 标准趋势线 扩展趋势线 射线 水平线 水平射线 垂直线 角度线 平行通道 斐波那契工具 包含多种绘制类型，用于回调与投影分析： 斐波那契回撤
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