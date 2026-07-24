Prop Firm Trade Assistant MT5

购买前先在真实市场中进行测试 : 本产品包含一个免费试用版本 ，您可以直接下载并在模拟账户上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。

Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 通过并保护 Prop Firm 账户 的交易者而设计。

是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 的交易者而设计。 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您 避免更多亏损和心理错误。

价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。

Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。

无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。

Prop Firm Trade Assistant 的主要功能

专为 Prop Firm Challenge、Evaluation 和 Funded 账户设计

账户设计 保存并记住您的 prop 规则 （日亏损、最大回撤、盈利目标、重置时间等）

（日亏损、最大回撤、盈利目标、重置时间等） 根据 Risk % 与止损距离进行 基于风险的手数计算

快速执行： Instant Buy / Sell 以及挂单 Limit / Stop

以及挂单 图表上的 Visual Win / Lose zones — 像交易管理器一样拖动 Entry、SL 和 TP

— 像交易管理器一样拖动 Entry、SL 和 TP 实时 Statistics ：余额、净值、每日盈亏、回撤、胜率和剩余限额

：余额、净值、每日盈亏、回撤、胜率和剩余限额 精美的 Dark / Light 界面、可移动面板，并按品种保存设置

界面、可移动面板，并按品种保存设置 新手易用，也能满足认真的 prop 交易者

交易者如何使用 打开 Profile 并输入您的 prop firm 规则。 在 Trade 页面设置您偏好的 Risk %。 启用 Visual 区域，拖动 Entry / SL / TP 到您的交易计划。 一键下 Instant 或 Pending 订单。 查看 Statistics，确保留在日亏损与最大回撤限制内。 流程简单。控制专业。专为 prop firm 成功而建。

面板里有什么？

助手分为五个清晰页面。每个页面只做一件事——您始终知道该看哪里。

1) Profile 页面

一次定义您的 prop 账户，并保存在助手中。

账户类型： Challenge / Funded / Evaluation

Starting Balance、Profit Target %、Daily Loss Limit %、Max Drawdown %

Daily Reset Time 与回撤模式（Equity / Balance）

Include Floating Loss 与 Trailing Drawdown 选项

交易限制：Max Lot、Max Open Trades、Max Daily Trades、Max Exposure %

风险配置预设：Conservative / Normal / Aggressive

2) Control 页面

通过 prop 风格的保护栏与纪律设置保持安全。

屏蔽过滤：Daily Loss、Max Drawdown、News、Spread、Volatility 和 Session

Warning Zone 与 Danger Zone 等级及可视化仪表

纪律工具：Cooldown After Losses、Max Consecutive Losses

Daily Trade Limit 与 Revenge Protection

3) Trade 页面

您的主要执行中心——计算风险、下单并以可视化方式管理水平。

快速风险预设： 0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom

手数根据 Risk % 与 Stop Loss 自动计算

BUY / SELL，显示实时 Ask / Bid 与点差

PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL 用于市价入场

/ 用于市价入场 挂单：Buy Limit、Buy Stop、Sell Limit、Sell Stop

以点数和价格显示 SL / TP，并显示资金风险与收益

R:R 预设从 1:1 到 1:4

到 Visual zones ：柔和的盈亏区域，以及可拖动的 Entry / SL / TP 框

：柔和的盈亏区域，以及可拖动的 Entry / SL / TP 框 智能挂单逻辑：当您将 Entry 移到市价上方/下方时，无效挂单按钮会自动关闭

当 Entry 为 Limit / Stop 定位时，Instant 按钮会禁用——避免开错订单类型

4) Management 页面

为已开仓位准备您的交易管理与保护方式。

移动止损模式：Classic / ATR / Candle / Structure

按 R:R 设置 Break-even、Partial Close 与 Lock Profit

Max Symbol Exposure 与 Max Basket Exposure

Correlation Control 与 Hedge Detection

需要时使用 Disable Trading 与 Emergency Lock 完全停止交易

5) Statistics 页面

在交易时实时查看您的 prop 账户健康状况。

Balance、Equity、Daily P/L、Floating P/L

当前回撤 %、Win Rate、Profit Factor

Remaining Daily Loss 与 Remaining Max Drawdown

Survival、Consistency 与 Risk Stability 评分

Blocked Trades、Prevented Violations 与 Rule Warnings 计数

设计与舒适体验

简洁现代的面板，支持 Dark 与 Light 主题

可移动仪表盘——拖到图表上您喜欢的位置

折叠模式，打造紧凑工作区

设置自动保存（面板 + 按品种的交易设置）

Prop Firm Trade Assistant 不只是又一个下单面板。它是 prop 交易者的完整交易伙伴，在一个漂亮工具中提供结构、风险控制与快速执行。

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