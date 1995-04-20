Break Out Explosion
- インディケータ
- Hamed Dehgani
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 13 12月 2025
- アクティベーション: 5
時間足: H1, H4, D1
主な特徴: リペイントなし、遅延なし、方向性シグナル、複数の確認
安全性: シグナルにはストップロス、テイクプロフィットが含まれ、リスクリワード比を遵守
含まれるもの：無料のマルチタイムフレーム・スキャナー（本製品を購入後、プライベートメッセージでスクリーンショットを送ってください。私が直接スキャナーファイルをお送りします。）
完全なトレーディングシステムのコンセプト：記事を読む（この記事で完全なコンセプトが説明されています）
Break Out Explosion の MT5 バージョンが利用可能です： https://www.mql5.com/en/market/product/152676
1000ドル口座でのリアルトレードを公開しているライブシグナル：https://www.mql5.com/en/signals/2348010
MQL5コミュニティチャットにはサポートグループがあります。 サポートグループに参加して、アイデアを共有したり、質問したり、他のユーザーと取引セットアップを議論したりしましょう。Break Out Explosionについて
Break Out Explosion は、市場の主要トレンド方向に沿った強力なブレイクアウトシグナルを特定するために設計された完全なトレーディングシステムです。
小さなトレンドラインのブレイクを検出し、大きなトレンド方向と一致させることで、高確率かつ明確なロジックのエントリを提供します。
各トレードセットアップは以下の3つのステップで構成されます：
-
方向性のある波が形成されます。
-
リトレースメント（調整可能な割合）が発生します。
-
主要トレンド方向に小さなトレンドラインがブレイクします。
このインジケーターはリアルタイムで正確なシグナルを提供し、遅延・リペイントなしです。
直近のスイングレベルに基づいて最適なストップロスを自動提案し、3つの動的テイクプロフィットレベルを提供します。
-
カスタマイズ可能なオプションを備えたユーザーフレンドリーなダッシュボード。
-
リトレースメントを視覚化する強気/弱気フィボナッチ設定。
-
スイングベースまたは固定ストップロスの設定。
-
最大3つのカスタマイズ可能なテイクプロフィットターゲット。
-
移動平均フィルターによりトレンド方向のみの取引を許可。
Break Out Explosion は、プロフェッショナルなロジックと直感的なインターフェイスを組み合わせ、精度・構造・シンプルさを重視するトレーダーに最適です。