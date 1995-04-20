Break Out Explosion

Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Eu amo USDCHF_H1)

Períodos de tempo: H1, H4, D1
Principais características: Sem repintar, sem atraso, sinal direcional, múltiplas confirmações
Segurança: Os sinais incluem stop loss, take profit e seguem a regra de risco e recompensa
Inclui: Scanner de múltiplos timeframes gratuito (Após adquirir este produto, basta enviar-me uma captura de tela por mensagem privada e eu lhe enviarei pessoalmente o arquivo do scanner.)
Conceito completo do sistema de negociação: Ler artigo (todo o conceito é explicado neste artigo)

A versão MT5 do Break Out Explosion está disponível: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Sinal ao vivo mostrando minhas operações reais em uma conta de 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010

Participe da Discussão

Um grupo de suporte está disponível no chat da comunidade MQL5.  Junte-se ao Grupo de Suporte para compartilhar ideias, fazer perguntas ou discutir configurações de negociação com outros usuários.

Sobre o Break Out Explosion

Break Out Explosion é um sistema de negociação completo projetado para identificar fortes sinais de rompimento na direção da tendência principal do mercado.
Ele funciona detectando rompimentos de linhas de tendência menores que se alinham com a tendência direcional maior, garantindo configurações de alta probabilidade com lógica clara.

Cada configuração de negociação segue três etapas simples:

  1. Uma onda direcional é formada.

  2. Ocorre um retraçamento (percentagem personalizável).

  3. Uma linha de tendência menor é rompida na direção da tendência principal.

Este indicador fornece sinais precisos em tempo real, sem atraso, repintura ou latência.
Ele sugere automaticamente um stop loss ideal com base nos níveis de oscilação recentes e oferece três níveis dinâmicos de take profit usando fatores individuais de risco e recompensa.

Principais Recursos

  • Painel de controle intuitivo integrado com opções ajustáveis.

  • Fibonacci de alta/baixa personalizável para visualização de retraçamentos.

  • Configurações de stop loss baseado em swing ou fixo.

  • Até 3 metas de take profit personalizáveis.

  • Filtro de média móvel para permitir apenas operações na direção da tendência.

Break Out Explosion combina lógica profissional com uma interface intuitiva — ideal para traders que valorizam precisão, estrutura e simplicidade em suas estratégias de negociação.

Mais do autor
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Indicadores
Sobre o Range Explosion Range Explosion é uma ferramenta de trading poderosa e gratuita, projetada para detectar faixas de preço, desenhar zonas precisas de suporte e resistência e identificar oportunidades de rompimento com precisão e estilo. Faz parte do projeto Break Out Explosion, oferecendo uma solução confiável e visualmente avançada para traders iniciantes e profissionais. Se você tem interesse em estratégias de rompimento, conheça a ferramenta avançada desenvolvida para detectar rompimen
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
Indicadores
Sobre o Range Explosion Range Explosion é uma ferramenta de trading poderosa e gratuita, projetada para detectar faixas de preço, desenhar zonas precisas de suporte e resistência e identificar oportunidades de rompimento com precisão e estilo. Faz parte do projeto Break Out Explosion, oferecendo uma solução confiável e visualmente avançada para traders iniciantes e profissionais. A versão MT5 deste produto está disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/153004 Se você tem interesse
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Indicadores
Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Eu amo USDCHF_H1 ) Períodos de tempo: M15, H1, H4, D1 Principais características: Sem repintar, sem atraso, sinal direcional, múltiplas confirmações Segurança: Os sinais incluem stop loss, take profit e seguem a regra de risco e recompensa Inclui: Scanner de múltiplos timeframes gratuito (Após adquirir este produto, basta enviar-me uma captura de tela por mensagem privada e eu lhe enviarei pessoalmente o arquivo do scanner.)
