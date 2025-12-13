Break Out Explosion

Symbole: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Ich liebe USDCHF_H1)

Zeitrahmen: H1, H4, D1
Wichtige Merkmale: Kein Repainting, keine Verzögerung, Richtungssignal, mehrere Bestätigungen
Sicherheit: Signale enthalten Stop-Loss, Take-Profit und folgen der Risiko-Ertrags-Regel
Enthält: Kostenloser Multi-Time-Frame-Scanner (Nach dem Kauf dieses Produkts senden Sie mir einfach einen Screenshot per privater Nachricht, und ich sende Ihnen die Screener-Datei persönlich zu.)
Komplettes Handelssystem-Konzept: Artikel lesen (das vollständige Konzept wird in diesem Artikel erklärt)

Die MT5-Version von Break Out Explosion ist verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Live-Signal, das meine echten Trades auf einem 1000-$ Konto zeigt : https://www.mql5.com/en/signals/2348010

Nehmen Sie an der Diskussion teil

Eine Support-Gruppe ist im MQL5-Community-Chat verfügbar.  Treten Sie der Support-Gruppe bei, um Ideen auszutauschen, Fragen zu stellen oder Handels-Setups mit anderen Benutzern zu besprechen.

Über Break Out Explosion

Break Out Explosion ist ein vollständiges Handelssystem, das entwickelt wurde, um starke Ausbruchssignale in Richtung des Hauptmarkttrends zu identifizieren.
Es erkennt kleine Trendlinienbrüche, die mit dem übergeordneten Trend übereinstimmen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und klarer Logik zu gewährleisten.

Jedes Handelssignal folgt drei einfachen Schritten:

  1. Eine Richtungswelle wird gebildet.

  2. Eine Korrektur tritt auf (anpassbarer Prozentsatz).

  3. Eine kleine Trendlinie wird in Richtung des Haupttrends durchbrochen.

Dieser Indikator bietet präzise Echtzeitsignale ohne Verzögerung oder Neuzeichnung.
Er schlägt automatisch einen optimalen Stop-Loss basierend auf den letzten Schwungpunkten vor und bietet drei dynamische Take-Profit-Level.

Hauptmerkmale

  • Integriertes benutzerfreundliches Dashboard mit einstellbaren Optionen.

  • Anpassbare bullische/bärische Fibonacci zur Visualisierung von Retracements.

  • Schwungbasierte oder feste Stop-Loss-Einstellungen.

  • Bis zu 3 anpassbare Take-Profit-Ziele.

  • Gleitender Durchschnittsfilter für Trades nur in Trendrichtung.

Break Out Explosion kombiniert professionelle Logik mit einer intuitiven Oberfläche – ideal für Trader, die Präzision, Struktur und Einfachheit schätzen.

