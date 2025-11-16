Semboller: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( USDCHF_H1’i seviyorum )

Zaman Dilimleri: M15, H1, H4, D1

Önemli Özellikler: Yeniden çizim yok, gecikme yok, yön sinyali, çoklu onay

Güvenlik: Sinyaller stop loss, take profit içerir ve risk–ödül kuralına uygundur

Dahil: Ücretsiz Çoklu Zaman Dilimi Tarayıcısı (Bu ürünü satın aldıktan sonra, özel mesajla ekran görüntüsünü göndermeniz yeterlidir. Tarayıcı dosyasını size bizzat göndereceğim.)

Tam ticaret sistemi konsepti: Makaleyi oku (tam konsept bu makalede açıklanmıştır)

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2338897

Tartışmaya Katılın

MQL5 topluluk sohbetinde bir destek grubu mevcuttur. Destek Grubuna katılarak fikirlerinizi paylaşabilir, sorular sorabilir veya diğer kullanıcılarla işlem kurulumlarını tartışabilirsiniz.

Break Out Explosion, ana piyasa trendi yönünde güçlü kırılma sinyallerini belirlemek için tasarlanmış eksiksiz bir ticaret sistemidir.

Sistem, daha büyük yönsel trende uyumlu olan küçük trend çizgisi kırılmalarını tespit ederek net mantığa sahip yüksek olasılıklı kurulumlar sağlar.

Her işlem kurulumu üç basit adımı izler:

Yönlü bir dalga oluşur. Bir geri çekilme gerçekleşir (özelleştirilebilir yüzde). Ana trend yönünde küçük trend çizgisi kırılır.

Bu gösterge, gecikme, yeniden çizim veya erteleme olmadan doğru, gerçek zamanlı sinyaller sağlar.

Son salınım seviyelerine göre otomatik olarak en uygun stop loss seviyesini önerir ve üç dinamik take profit seviyesi sunar; her biri kendi risk–ödül oranına göre ayarlanabilir.

Ayarları düzenlenebilir kullanıcı dostu kontrol paneli .

Geri çekilmeleri görselleştirmek için özelleştirilebilir Boğa/Ayı Fibonacci .

Salınım tabanlı veya sabit stop loss ayarları.

3 adede kadar özelleştirilebilir take profit hedefi .

Sadece trend yönündeki işlemleri kabul etmek için Hareketli Ortalama filtresi.

Break Out Explosion, profesyonel mantığı sezgisel bir arayüzle birleştirir — stratejisinde doğruluk, yapı ve sadeliğe değer veren yatırımcılar için mükemmeldir.