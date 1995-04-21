Strategy Assistant MT4

  • 指标
  • Hamed Dehgani
    Hamed Dehgani

    Hamed Dehgani

    4.6 (279)
    我是 Hamed，一名拥有18年经验的专业 MQL4/MQL5 开发者，专注于为 MetaTrader 平台创建智能交易顾问（EA）、指标和自动化交易工具。
    多年来，我已为全球各地的交易者和公司完成了3000多个定制项目，将他们的交易想法转化为高性能的完整系统。
    现在，我分享自己的经验，帮助交易者构建盈利、高效、自动化的交易策略。无论您需要一个简单脚本还是复杂的多逻辑交易系统，您都可以聘请我18年的经验来实现您的想法：
    💡 价格与雇佣选项：
    🔸 简单项目：$100
    🔸 标准项目：$200
    🔸 高级系统：$400
    点击下方链接雇佣我：
    19 产品 1 信号 3 主题 84 评论
  • 版本: 1.7
  • 更新: 29 七月 2026
  • 激活: 7

Strategy Assistant 介绍

  • 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中

  • 简单设置，无需复杂参数

  • 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。

  • MT5 Version : Open

Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。

无需安装多个指标或在不同工具之间切换，Strategy Assistant  15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。

分类与策略详情：

价格形态
这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。

• 双顶 / 双底
• 头肩形态
• 蝴蝶形态
• 三角形形态
• 供需区域

K线形态
识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。

• 吞没形态
• Inside Bar
• 十字星
• 晨星 / 暮星
• 锤子线

趋势工具

通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。

• 市场结构
• 自动趋势线
• 波段点
• 趋势强度
• 通道检测

只需几次点击，交易者即可启用或禁用每种策略，使该指标适用于不同的交易风格。

无需复杂配置。
无需令人困惑的设置。
只需启用所需工具即可开始分析市场。

智能提醒系统

Strategy Assistant 包含一个完全可自定义的提醒系统。

交易者可以为每个策略单独启用提醒，确保不会错过任何交易机会。

支持的提醒类型包括

• 屏幕提醒
• 移动设备推送通知
• 电子邮件通知

只需启用铃铛图标，当市场出现新信号时即可立即收到提醒。

简单且用户友好的界面

该指标设计为易于使用。

• 右侧交互菜单
• 分类清晰的策略页面
• 一键启用或禁用系统
• 干净整洁的图表显示
• 无复杂参数

无论是初学者还是经验丰富的交易者，都可以在几分钟内开始使用 Strategy Assistant。

为什么交易者选择 Strategy Assistant

• 15种策略集成在一个指标中
• 简单设置和易于操作
• 完全可自定义提醒
• 简洁专业的界面
• 适合初学者和专业交易者
• 持续升级并添加新策略

持续开发

Strategy Assistant 正在不断改进。未来更新中将添加新的策略和功能，使该工具随着时间推移变得更加强大。

现在购买该指标意味着您将享受所有未来更新。




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5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
产品新闻： Strategy Assistant 已升级至全新版本 1.9，拥有更快的运行速度、重新设计的专业界面以及更好的用户体验。 开发者说明： Strategy Assistant 正在持续开发中，并会定期进行升级和功能改进。下一次更新：新增 Strategy Agent（多种交易策略的智能组合）。 价格说明： 当前价格保持为 前100位用户 $50 ，之后价格将提升至 $100。 Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT4 Version :  Open Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 •
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
购买前先在真实市场中进行测试 :  本产品包含一个 免费试用版本   ，您可以直接下载并在 模拟账户 上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。 Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 通过并保护 Prop Firm 账户 的交易者而设计。 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您 避免更多亏损和心理错误。 价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。 Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistant 的主要功能
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由  Quantum Trade Assistant   自动  执行，并作为本产品  免费  提供。） 开发者提示：   购买后，请联系我以获取最新   推荐设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入我们的   VIP支持群组 ，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。 MT5 版本已可用： 访问 MT5 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主要特点 专为 M1 时间周期 和所有 主要货币对 设计 所有交易均配备止损和止盈 内置 资金管理功能 ，并指导交易者轻松执行交易计划 高胜率，高比例的 连续盈利交易 无重绘，无延迟 适合各种类型的交易者，简单易懂 要使用 M1 Quantum ，您需要 M1 Quantum Assistant 。这款强
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT5 – 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化 – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测 – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒 – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板 – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮 – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰、智能且适用于真实
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
开发说明： Break Out Explosion 当前限时折扣中， 下一价格：69$ 符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期： M15, H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） 产品已升级到 1.5 版本 （我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标） Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入我的 MQL5 频道，获取最新更新和新产品发布信息。: Join 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买卖信号。 清晰的可视化设
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值。当
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MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT5 介绍 可视化趋势识别 – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒 – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图 – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量 – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用 – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在 Strategy Assistant 立即体验 保持更新 – 加入我们的 MQL5 社区 频道 @hdtradinglab 获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频： 请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant 是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速识别强势或弱势市场。 输入参数结构 均线设置
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Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值
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Break Out Explosion
Hamed Dehgani
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开发者说明： Break Out Explosion 包含免费的 Trade Assistant（交易助手），可根据该策略自动进行交易。 符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线 : Download  加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。 它通过检测与更大方向趋势一致的 次级趋势线突破 ，确保高概率且逻
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT4– 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化   – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测   – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒   – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板   – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮   – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰
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MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT4 介绍 可视化趋势识别   – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒   – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图   – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量   – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用   – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在   Strategy Assistant   立即体验 保持更新   – 加入我们的 MQL5 社区   频道 @hdtradinglab   获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频：  请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant   是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速
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Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
实用工具
购买前请在真实市场中测试 :  本产品包含一个 免费试用版本 ，您可以直接下载并在 模拟账户 中使用。在购买前，您可以在真实市场环境下测试所有功能。下载链接位于该产品的第一条评论中。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专业图表面板，专为希望以清晰规则、可控风险和干净执行来   通过并保护 prop firm 账户   的交易者打造。 这款产品适合您吗？   本产品适合希望交易更轻松、更快速、更聪明的手动交易者。这个助手帮助您   减少更多亏损与心理失误。 价格：   前 100 名购买者价格保持 $50，之后将调整为 $100，作为本产品的合理定价。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专为   prop firm 交易   定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistan
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
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TradingView 扩展工具 将 TradingView 风格的绘图和分析工具直接带入您的 MetaTrader 图表 使用 无限图表 ，不受平台限制 根据自定义条件创建和管理 无限提醒 在 MetaTrader 中使用流行的 TradingView 风格指标 购买后，您将获得一个额外文件夹，其中包含 TradingView 风格指标以及安装指南 介绍 Trading View Extension 是一款专业指标，旨在将 TradingView 的高级绘图工具和分析能力引入 MetaTrader 环境。该解决方案无需在 TradingView 上进行分析再在 MetaTrader 上单独执行交易。 所有工具均尽可能接近 TradingView 的使用体验。此外，该指标提供无限使用功能，不受 TradingView 订阅计划限制，为交易者提供完全的分析灵活性。 可用工具 趋势线工具 该指标包含完整的高级趋势线工具，用于精准的市场结构分析： 标准趋势线 扩展趋势线 射线 水平线 水平射线 垂直线 角度线 平行通道 斐波那契工具 包含多种绘制类型，用于回调与投影分析： 斐波那契回撤
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