Strategy Assistant MT4

Strategy Assistant 介绍

15种强大的交易策略集成在一个智能指标中

简单设置，无需复杂参数

快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。

MT5 Version : Open

Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。

无需安装多个指标或在不同工具之间切换，Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。

分类与策略详情：

价格形态

这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。

• 双顶 / 双底

• 头肩形态

• 蝴蝶形态

• 三角形形态

• 供需区域

K线形态

识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。

• 吞没形态

• Inside Bar

• 十字星

• 晨星 / 暮星

• 锤子线

趋势工具

通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。

• 市场结构

• 自动趋势线

• 波段点

• 趋势强度

• 通道检测

只需几次点击，交易者即可启用或禁用每种策略，使该指标适用于不同的交易风格。

无需复杂配置。

无需令人困惑的设置。

只需启用所需工具即可开始分析市场。

智能提醒系统

Strategy Assistant 包含一个完全可自定义的提醒系统。

交易者可以为每个策略单独启用提醒，确保不会错过任何交易机会。

支持的提醒类型包括

• 屏幕提醒

• 移动设备推送通知

• 电子邮件通知

只需启用铃铛图标，当市场出现新信号时即可立即收到提醒。

简单且用户友好的界面

该指标设计为易于使用。

• 右侧交互菜单

• 分类清晰的策略页面

• 一键启用或禁用系统

• 干净整洁的图表显示

• 无复杂参数

无论是初学者还是经验丰富的交易者，都可以在几分钟内开始使用 Strategy Assistant。

为什么交易者选择 Strategy Assistant

• 15种策略集成在一个指标中

• 简单设置和易于操作

• 完全可自定义提醒

• 简洁专业的界面

• 适合初学者和专业交易者

• 持续升级并添加新策略

持续开发

Strategy Assistant 正在不断改进。未来更新中将添加新的策略和功能，使该工具随着时间推移变得更加强大。

现在购买该指标意味着您将享受所有未来更新。