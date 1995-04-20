Break Out Explosion

Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Amo USDCHF_H1)

Marcos de tiempo: H1, H4, D1
Características importantes: Sin repintado, sin retraso, señal direccional, múltiples confirmaciones
Seguridad: Las señales incluyen stop loss, take profit y respetan la regla de riesgo-beneficio
Incluye: Escáner de múltiples marcos de tiempo gratuito (Después de comprar este producto, simplemente envíeme una captura de pantalla por mensaje privado y le enviaré personalmente el archivo del escáner.)
Concepto completo del sistema de trading: Leer artículo (el concepto completo se explica en este artículo)

La versión MT5 de Break Out Explosion está disponible: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Señal en vivo que muestra mis operaciones reales en una cuenta de 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010

Únete a la discusión

Hay un grupo de soporte disponible en el chat de la comunidad MQL5.  Únete al Grupo de Soporte para compartir ideas, hacer preguntas o discutir configuraciones de trading con otros usuarios.

Acerca de Break Out Explosion

Break Out Explosion es un sistema de trading completo diseñado para identificar potentes señales de ruptura en la dirección de la tendencia principal del mercado.
Funciona detectando rupturas de líneas de tendencia menores que se alinean con la tendencia direccional mayor, garantizando configuraciones de alta probabilidad con lógica clara.

Cada configuración de operación sigue tres pasos simples:

  1. Se forma una onda direccional.

  2. Ocurre un retroceso (porcentaje personalizable).

  3. Se rompe una línea de tendencia menor en la dirección de la tendencia principal.

Este indicador proporciona señales precisas en tiempo real, sin retraso, repintado ni demoras.
Sugiere automáticamente un stop loss óptimo basado en los niveles de oscilación recientes y ofrece tres niveles dinámicos de take profit utilizando factores individuales de riesgo-beneficio.

Características Clave

  • Panel de control fácil de usar incorporado con opciones ajustables.

  • Fibonacci alcista/bajista personalizable para visualizar retrocesos.

  • Configuraciones de stop loss basado en swing o fijo.

  • Hasta 3 objetivos de take profit personalizables.

  • Filtro de media móvil para permitir operaciones solo en la dirección de la tendencia.

Break Out Explosion combina lógica profesional con una interfaz intuitiva, ideal para traders que valoran precisión, estructura y simplicidad en su estrategia de trading.

Productos recomendados
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M5 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para los períodos de M5 a H1, M5 - para el período H4, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y PO
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Market Profile Muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando los niveles importantes que se pueden utilizar en la negociación. Es una poderosa herramienta que está diseñada para tomar los componentes fundamentales que componen cada mercado; precio / volumen / tiempo, y mostrar visualmente su relación en tiempo real a medida que el mercado se desarrolla durante un período de tiempo predeterminado. ¡Herramienta muy poderosa!
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicadores
Bot UT avanzado e indicador HTS Este indicador es una herramienta avanzada de análisis técnico que combina dos métodos: UT Bot y HTS (Higher Timeframe Smoothing) , para generar señales precisas de compra y venta. 1. Estructura del indicador Funciona dentro de la ventana principal del gráfico y utiliza 11 buffers para almacenar varios puntos de datos, incluyendo flechas (señales de compra/venta) y bandas de los sistemas UT Bot y HTS. Utiliza flechas de colores para representar diferentes condici
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicadores
El histograma basado en periodos VSA - P (Volume Spread Analysis) es una herramienta que representa visualmente la dinámica del volumen del mercado utilizando los principios del Análisis de Diferencias de Volumen, centrándose en destacar los cambios clave de volumen en periodos de tiempo específicos. El histograma capta los cambios en las relaciones entre volumen y diferencial de precios en tiempo real, lo que permite a los operadores detectar señales tempranas de acumulación, distribución y cam
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicadores
El Zig Zag 123 nos indica cuándo es más probable que se produzca una inversión o una continuación al observar el cambio en la oferta y la demanda. Cuando esto sucede, aparece un patrón característico conocido como 123 (también conocido como ABC), que a menudo rompe en dirección a un mínimo más alto o a un máximo más bajo. Se han añadido niveles de Stop Loss y Take Profit. Hay un panel que muestra el rendimiento global de sus operaciones para si usted fuera a utilizar estos niveles de stop loss
FREE
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Indicadores
Descripción Volume Magic es un indicador que muestra el valor del volumen relativo junto con la dirección de la tendencia actual. La relación entre el volumen actual y el volumen medio de un periodo determinado se muestra en la ventana inferior como un oscilador. La dirección de la tendencia actual se muestra como líneas de tendencia de dos colores. ¿Cómo utilizarlo? En primer lugar, utilice las líneas de tendencia de dos colores para determinar la dirección de la tendencia actual. A continua
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
Nueva versión más precisa del indicador Xmaster. Más de 200 traders de todo el mundo han realizado más de 15.000 pruebas de diferentes combinaciones de este indicador en sus PCs para conseguir la fórmula más efectiva y precisa. Y aquí les presentamos el indicador "Xmaster formula indicator forex no repaint", que muestra señales precisas y no repinta. Este indicador también envía señales al operador por correo electrónico y push. Con la llegada de cada nuevo tick, analiza constantemente el merca
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicadores
Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros - Su Clave para Reconocer los Cambios de Tendencia Libere el poder del reconocimiento de patrones con el "Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros". Esta herramienta de vanguardia, diseñada para MetaTrader, es su aliado de confianza para identificar uno de los patrones gráficos más poderosos del análisis técnico. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este indicador simplifica el proceso de detectar el patrón Cabeza y Hombros, permitiéndo
FREE
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador de fuerza direccional de rango está diseñado para ayudar a los operadores a analizar las tendencias del mercado, los retrocesos y la fuerza direccional. Se centra en los movimientos de precios dentro de rangos definidos, identificando momentos clave en los que el mercado está ganando impulso o preparándose para un cambio. Al dividir el gráfico en rangos de precios dinámicos, el indicador detecta los niveles críticos de soporte y resistencia. Calcula la fuerza direccional de los mov
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
FREE
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicadores
Indicador de menta de dólar es una mano de obra especial con años de experiencia en forex. menta de dólar ea es un indicador totalmente no repintado optimizado con datos de acción de precio tal que una vez que le da una señal t . El indicador se puede utilizar para el comercio de cualquier cosa en el mt4 con mucha facilidad. Beneficios ; No repinta Uso en cualquier marco de tiempo Uso en todos los activos negociables disponibles en mt4 Mejor para usar en h4. Genera señales de compra y venta
Time Segmented Volume for MT4
Fernando Carreiro
Indicadores
(traducción de Google) Este indicador se basa en el “ Volumen segmentado en el tiempo (TSV) ” original desarrollado por Worn Brothers, Inc . Sin embargo, agregué algunas funciones adicionales a esta. Se puede elegir el precio que se aplicará, en lugar de tener solo el precio de cierre predeterminado utilizado por el original. También se puede elegir qué ponderación de volumen usar, incluido un pseudovolumen basado en el rango real, o ninguna ponderación de volumen. (Original text) This indicator
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador analiza el cambio en los precios mínimo y máximo de las barras anteriores fijando la entrada de los grandes jugadores. Si el cambio (delta) aumenta, se muestra una señal en el gráfico en forma de flecha. Al mismo tiempo, se realiza un comercio virtual sobre el historial. En la versión gratuita, el comercio virtual se realiza sin recargas en caso de repetición de la señal. Los resultados del comercio virtual en forma de pérdidas / pérdidas, rentabilidad, drawdown y líneas de transacc
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indicadores
Introducción Este indicador se basa en el precio medio/máximo precio se mueve, y el uso de bandas de Bollinger en movimiento y medias móviles. La Ventaja De Usarlo Con Su Propio Análisis Confirmará Soportes Y Resistencias Potenciales Mientras Se Complementa Con Su Análisis. El Indicador No Se Repinta Y junto con nuestra tendencia especial METRE que cambia con las condiciones de una tendencia alcista o bajista.... Recomendar Marcos De Tiempo: H1 H4 M15 Uso: El Indicador Es Muy Rentab
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
El indicador Auto Fibonacci es una herramienta profesional de análisis técnico que traza automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la vela diaria (D1) o de 4 horas (H4 ) cerrada más reciente . Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores para identificar zonas clave de soporte , resistencia e inversión de tendencia . Esta versión está diseñada para el trading manual y soporta una poderosa estrategia de trading utilizando los niveles de Fibonacci combinado
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Vanesa price distribution
Vo Mai Chi
4 (1)
Indicadores
El indicador muestra la distribución de precios en un histograma horizontal. El histograma horizontal ayuda a encontrar los niveles clave del precio para que pueda tomar una buena decisión sobre el punto de toma de beneficios, stop loss... Con el histograma de precios puede mejorar su estrategia de negociación u obtener nuevas ideas. Características destacadas Soporta múltiples marcos de tiempo : puede elegir trabajar con datos históricos en cualquier marco de tiempo que desee. No depende del m
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Otros productos de este autor
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Indicadores
Acerca de Range Explosion Range Explosion es una herramienta de trading poderosa y gratuita, diseñada para detectar rangos del mercado, dibujar zonas precisas de soporte y resistencia, e identificar oportunidades de ruptura con precisión y estilo. Forma parte del proyecto Break Out Explosion, ofreciendo una solución confiable y visualmente avanzada tanto para principiantes como para traders profesionales. Si estás interesado en estrategias de ruptura, consulta la herramienta avanzada diseñada pa
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
Indicadores
Acerca de Range Explosion Range Explosion es una herramienta de trading poderosa y gratuita, diseñada para detectar rangos del mercado, dibujar zonas precisas de soporte y resistencia, e identificar oportunidades de ruptura con precisión y estilo. Forma parte del proyecto Break Out Explosion, ofreciendo una solución confiable y visualmente avanzada tanto para principiantes como para traders profesionales. La versión MT5 de este producto está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Indicadores
Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Amo USDCHF_H1 ) Marcos de tiempo: M15, H1, H4, D1 Características importantes: Sin repintado, sin retraso, señal direccional, múltiples confirmaciones Seguridad: Las señales incluyen stop loss, take profit y respetan la regla de riesgo-beneficio Incluye: Escáner de múltiples marcos de tiempo gratuito (Después de comprar este producto, simplemente envíeme una captura de pantalla por mensaje privado y le enviaré personalmente e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario