Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Amo USDCHF_H1 )

Marcos de tiempo: H1, H4, D1

Características importantes: Sin repintado, sin retraso, señal direccional, múltiples confirmaciones

Seguridad: Las señales incluyen stop loss, take profit y respetan la regla de riesgo-beneficio

Incluye: Escáner de múltiples marcos de tiempo gratuito (Después de comprar este producto, simplemente envíeme una captura de pantalla por mensaje privado y le enviaré personalmente el archivo del escáner.)

Concepto completo del sistema de trading: Leer artículo (el concepto completo se explica en este artículo)

La versión MT5 de Break Out Explosion está disponible: https://www.mql5.com/en/market/product/152676 Señal en vivo que muestra mis operaciones reales en una cuenta de 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010



Únete a la discusión

Hay un grupo de soporte disponible en el chat de la comunidad MQL5. Únete al Grupo de Soporte para compartir ideas, hacer preguntas o discutir configuraciones de trading con otros usuarios.

Break Out Explosion es un sistema de trading completo diseñado para identificar potentes señales de ruptura en la dirección de la tendencia principal del mercado.

Funciona detectando rupturas de líneas de tendencia menores que se alinean con la tendencia direccional mayor, garantizando configuraciones de alta probabilidad con lógica clara.

Cada configuración de operación sigue tres pasos simples:

Se forma una onda direccional. Ocurre un retroceso (porcentaje personalizable). Se rompe una línea de tendencia menor en la dirección de la tendencia principal.

Este indicador proporciona señales precisas en tiempo real, sin retraso, repintado ni demoras.

Sugiere automáticamente un stop loss óptimo basado en los niveles de oscilación recientes y ofrece tres niveles dinámicos de take profit utilizando factores individuales de riesgo-beneficio.

Panel de control fácil de usar incorporado con opciones ajustables.

Fibonacci alcista/bajista personalizable para visualizar retrocesos.

Configuraciones de stop loss basado en swing o fijo .

Hasta 3 objetivos de take profit personalizables .

Filtro de media móvil para permitir operaciones solo en la dirección de la tendencia.

Break Out Explosion combina lógica profesional con una interfaz intuitiva, ideal para traders que valoran precisión, estructura y simplicidad en su estrategia de trading.