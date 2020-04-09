Prop Firm Trade Assistant

  • 实用工具
  • Hamed Dehgani
    Hamed Dehgani

    Hamed Dehgani

    4.6 (279)
    我是 Hamed，一名拥有18年经验的专业 MQL4/MQL5 开发者，专注于为 MetaTrader 平台创建智能交易顾问（EA）、指标和自动化交易工具。
    多年来，我已为全球各地的交易者和公司完成了3000多个定制项目，将他们的交易想法转化为高性能的完整系统。
    现在，我分享自己的经验，帮助交易者构建盈利、高效、自动化的交易策略。无论您需要一个简单脚本还是复杂的多逻辑交易系统，您都可以聘请我18年的经验来实现您的想法：
    💡 价格与雇佣选项：
    🔸 简单项目：$100
    🔸 标准项目：$200
    🔸 高级系统：$400
    点击下方链接雇佣我：
    19 产品 1 信号 3 主题 84 评论
  • 版本: 1.10
  • 激活: 5
  • 购买前请在真实市场中测试 : 本产品包含一个免费试用版本，您可以直接下载并在模拟账户中使用。在购买前，您可以在真实市场环境下测试所有功能。下载链接位于该产品的第一条评论中。
  • Prop Firm Trade Assistant 是一款专业图表面板，专为希望以清晰规则、可控风险和干净执行来 通过并保护 prop firm 账户 的交易者打造。
  • 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更轻松、更快速、更聪明的手动交易者。这个助手帮助您 减少更多亏损与心理失误。
  • 价格： 前 100 名购买者价格保持 $50，之后将调整为 $100，作为本产品的合理定价。

Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。

无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。

Prop Firm Trade Assistant 的主要功能

  • 专为 Prop Firm Challenge、Evaluation 和 Funded 账户设计
  • 保存并记住您的 prop 规则（日亏损、最大回撤、盈利目标、重置时间等）
  • 根据 Risk % 与止损距离进行 基于风险的手数计算
  • 快速执行：Instant Buy / Sell 以及挂单 Limit / Stop
  • 图表上的 Visual Win / Lose zones — 像交易管理器一样拖动 Entry、SL 和 TP
  • 实时 Statistics：余额、净值、每日盈亏、回撤、胜率和剩余限额
  • 精美的 Dark / Light 界面、可移动面板，并按品种保存设置
  • 新手易用，也能满足认真的 prop 交易者

交易者如何使用

  1. 打开 Profile 并输入您的 prop firm 规则。
  2.  Trade 页面设置您偏好的 Risk %。
  3. 启用 Visual 区域，拖动 Entry / SL / TP 到您的交易计划。
  4. 一键下 Instant 或 Pending 订单。
  5. 查看 Statistics，确保留在日亏损与最大回撤限制内。

流程简单。控制专业。专为 prop firm 成功而建。

面板里有什么？

助手分为五个清晰页面。每个页面只做一件事——您始终知道该看哪里。

1) Profile 页面

一次定义您的 prop 账户，并保存在助手中。

  • 账户类型：Challenge / Funded / Evaluation
  • Starting Balance、Profit Target %、Daily Loss Limit %、Max Drawdown %
  • Daily Reset Time 与回撤模式（Equity / Balance）
  • Include Floating Loss 与 Trailing Drawdown 选项
  • 交易限制：Max Lot、Max Open Trades、Max Daily Trades、Max Exposure %
  • 风险配置预设：Conservative / Normal / Aggressive

2) Control 页面

通过 prop 风格的保护栏与纪律设置保持安全。

  • 屏蔽过滤：Daily Loss、Max Drawdown、News、Spread、Volatility 和 Session
  • Warning Zone 与 Danger Zone 等级及可视化仪表
  • 纪律工具：Cooldown After Losses、Max Consecutive Losses
  • Daily Trade Limit 与 Revenge Protection

3) Trade 页面

您的主要执行中心——计算风险、下单并以可视化方式管理水平。

  • 快速风险预设：0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom
  • 手数根据 Risk % 与 Stop Loss 自动计算
  • BUY / SELL，显示实时 Ask / Bid 与点差
  • PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL 用于市价入场
  • 挂单：Buy Limit、Buy Stop、Sell Limit、Sell Stop
  • 以点数和价格显示 SL / TP，并显示资金风险与收益
  • R:R 预设从 1:1  1:4
  • Visual zones：柔和的盈亏区域，以及可拖动的 Entry / SL / TP 框
  • 智能挂单逻辑：当您将 Entry 移到市价上方/下方时，无效挂单按钮会自动关闭
  • 当 Entry 为 Limit / Stop 定位时，Instant 按钮会禁用——避免开错订单类型

4) Management 页面

为已开仓位准备您的交易管理与保护方式。

  • 移动止损模式：Classic / ATR / Candle / Structure
  • 按 R:R 设置 Break-even、Partial Close 与 Lock Profit
  • Max Symbol Exposure 与 Max Basket Exposure
  • Correlation Control 与 Hedge Detection
  • 需要时使用 Disable Trading  Emergency Lock 完全停止交易

5) Statistics 页面

在交易时实时查看您的 prop 账户健康状况。

  • Balance、Equity、Daily P/L、Floating P/L
  • 当前回撤 %、Win Rate、Profit Factor
  • Remaining Daily Loss 与 Remaining Max Drawdown
  • Survival、Consistency 与 Risk Stability 评分
  • Blocked Trades、Prevented Violations 与 Rule Warnings 计数

设计与舒适体验

  • 简洁现代的面板，支持 Dark 与 Light 主题
  • 可移动仪表盘——拖到图表上您喜欢的位置
  • 折叠模式，打造紧凑工作区
  • 设置自动保存（面板 + 按品种的交易设置）

Prop Firm Trade Assistant 不只是又一个下单面板。它是 prop 交易者的完整交易伙伴，在一个漂亮工具中提供结构、风险控制与快速执行。

加入我的 MQL5 channel 获取最新更新与新产品发布。


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4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
实用工具
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
实用工具
Coppy Master MT4     是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端的交易复制工具。它支持双向复制： 从 MT4 到 MT5，从 MT5 到 MT4，以及同类型账户之间的 MT4 到 MT4。 为了正常工作，所有终端必须在同一台 PC 或 VPS 上运行。 [ Instruction  and Demo ]  如需复制到 MetaTrader 4，需另行购买 —       Coppy Master MT5       - 是必须的。 主要特点： 复印模式 支持主账户和接收账户角色。灵活设置发送和接收交易。 订单管理 复制市价单和挂单。支持同步平仓、部分平仓、交易逆转以及止损/获利修改。 符号处理 支持前缀和后缀。允许排除或包含特定符号，并为资产分配自定义名称。 风险控制与限额 每日交易限额、最大亏损限制以及停止复制的余额水平阈值。 批量设置 固定手数、风险百分比、手数乘数。可选择拒绝未设置止损或止盈的交易。 信号检查 检测重复交易，限制每个符号的交易数量，并验证订单类型以避免冲突。 时间过滤器 用于定义允许交易复制的时间段
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
实用工具
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open one additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following function
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
作者的更多信息
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
产品新闻： Strategy Assistant 已升级至全新版本 1.9，拥有更快的运行速度、重新设计的专业界面以及更好的用户体验。 开发者说明： Strategy Assistant 正在持续开发中，并会定期进行升级和功能改进。下一次更新：新增 Strategy Agent（多种交易策略的智能组合）。 价格说明： 当前价格保持为 前100位用户 $50 ，之后价格将提升至 $100。 Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT4 Version :  Open Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 •
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
购买前先在真实市场中进行测试 :  本产品包含一个 免费试用版本   ，您可以直接下载并在 模拟账户 上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。 Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 通过并保护 Prop Firm 账户 的交易者而设计。 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您 避免更多亏损和心理错误。 价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。 Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistant 的主要功能
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
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M1 Quantum
Hamed Dehgani
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由  Quantum Trade Assistant   自动  执行，并作为本产品  免费  提供。） 开发者提示：   购买后，请联系我以获取最新   推荐设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入我们的   VIP支持群组 ，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。 MT5 版本已可用： 访问 MT5 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主要特点 专为 M1 时间周期 和所有 主要货币对 设计 所有交易均配备止损和止盈 内置 资金管理功能 ，并指导交易者轻松执行交易计划 高胜率，高比例的 连续盈利交易 无重绘，无延迟 适合各种类型的交易者，简单易懂 要使用 M1 Quantum ，您需要 M1 Quantum Assistant 。这款强
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT5 – 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化 – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测 – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒 – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板 – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮 – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰、智能且适用于真实
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Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
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指标
开发说明： Break Out Explosion 当前限时折扣中， 下一价格：69$ 符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期： M15, H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） 产品已升级到 1.5 版本 （我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标） Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入我的 MQL5 频道，获取最新更新和新产品发布信息。: Join 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买卖信号。 清晰的可视化设
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Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值。当
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MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT5 介绍 可视化趋势识别 – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒 – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图 – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量 – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用 – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在 Strategy Assistant 立即体验 保持更新 – 加入我们的 MQL5 社区 频道 @hdtradinglab 获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频： 请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant 是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速识别强势或弱势市场。 输入参数结构 均线设置
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Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT5 Version :  Open Strategy Assistant   是一款强大的   一体化   交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant   将   15种强大的策略   集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 • 双顶 / 双底 • 头肩形态 • 蝴蝶形态 • 三角形形态 • 供需区域 K线形态 识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。 • 吞没形态 • Inside Bar • 十字星 • 晨星 / 暮星 • 锤子线 趋势工具 通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。 • 市场结构 • 自动趋势线 • 波段点 • 趋势强度 • 通
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值
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Break Out Explosion
Hamed Dehgani
指标
开发者说明： Break Out Explosion 包含免费的 Trade Assistant（交易助手），可根据该策略自动进行交易。 符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线 : Download  加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。 它通过检测与更大方向趋势一致的 次级趋势线突破 ，确保高概率且逻
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT4– 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化   – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测   – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒   – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板   – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮   – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰
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MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT4 介绍 可视化趋势识别   – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒   – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图   – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量   – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用   – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在   Strategy Assistant   立即体验 保持更新   – 加入我们的 MQL5 社区   频道 @hdtradinglab   获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频：  请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant   是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速
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M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
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TradingView 扩展工具 将 TradingView 风格的绘图和分析工具直接带入您的 MetaTrader 图表 使用 无限图表 ，不受平台限制 根据自定义条件创建和管理 无限提醒 在 MetaTrader 中使用流行的 TradingView 风格指标 购买后，您将获得一个额外文件夹，其中包含 TradingView 风格指标以及安装指南 介绍 Trading View Extension 是一款专业指标，旨在将 TradingView 的高级绘图工具和分析能力引入 MetaTrader 环境。该解决方案无需在 TradingView 上进行分析再在 MetaTrader 上单独执行交易。 所有工具均尽可能接近 TradingView 的使用体验。此外，该指标提供无限使用功能，不受 TradingView 订阅计划限制，为交易者提供完全的分析灵活性。 可用工具 趋势线工具 该指标包含完整的高级趋势线工具，用于精准的市场结构分析： 标准趋势线 扩展趋势线 射线 水平线 水平射线 垂直线 角度线 平行通道 斐波那契工具 包含多种绘制类型，用于回调与投影分析： 斐波那契回撤
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