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Suwan Gold Obsidian Edition

XAUUSD Premier Automated Trading EA

一款专为长期投资而精心研发的专业级量化交易系统，旨在实现资产组合的可持续增长。本系统代码精雕细琢，纯净无瑕。采用独立（Standalone）运行模式，无需任何外部依赖文件，轻量高效，几乎不占用 VPS 资源且各图表独立运作，为您长期的稳健盈利保驾护航。

核心优势

资本友好型网格创新： 完美融合网格（Grid）、超短线（Scalp）与对冲（Hedge）策略。具备极低的回撤（Drawdown），依托 ThresholdOrders 与 Max Orders 函数精准把控价格区间并严格限制开仓手数，同时配备严密的单向/双向订单风控系统。 (在参数设置中，仅需调整单一的 EMA 数值，系统内部已将诸多智能机制内嵌其中，免去您繁冗复杂的配置烦恼。)

智能防护体系： 抵御各类市场异动风险，有效防范点差阔宽（Spread）、价格突刺（Spike）及 ATR 异动，并通过魔术师编号（Magic Number）清晰划分各图表的独立运行轨迹。

收益与方向管理： 支持多空同向或单向的独立结盈功能。可全面开启资金管理（Money Management）模式，亦可根据您的投资规划，灵活配置独立或组合式的止损止盈（SL/TP）方案。

尊享可视化面板： 控制面板秉承极简雅致的设计理念，状态与盈亏一目了然，为您提供便捷惬意的实时监控体验。

使用与配置指南

安装步骤： 设置好各项参数后，直接将 EA 拖拽至图表即可。系统化繁为简，只需设定得当且戒除贪念，这款 EA 便能从容不迫地成为您的专属印钞机，免除一切繁琐困扰。 投资建议： 本 EA 旨在缔造长期的可持续收益，强烈建议配合低杠杆（Leverage）环境使用，以确保稳健运行。 参数输入与经纪商小数位适配： 系统的核心参数已针对 3位小数经纪商 进行专属优化与预设。(若您使用的经纪商为2位小数，请去除一位小数。) 从而确保价格区间控制系统能够以极高的精度测算距离，最大程度呵护您的本金安全。

诚邀您敞开心扉体验这款 EA，定能让您亲身体验到真正可持续的投资之道。