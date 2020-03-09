Trade Vision Pro Mt4

Crazy Peacock Ian Nganga Comba 5 (1) 专家

推介进化式交易解决方案：16+策略专家顾问 我们自豪地推介一款专家顾问（EA），汇集了16多种盈利策略于一个强大工具之中，解锁了自动交易的潜力。该EA采用全面的交易方式，不采用网格或马丁格尔策略等风险较高的方法，确保了安全可靠的交易体验。 安全至上： 该EA设计理念的基石是安全性。它在运作过程中不涉及网格或马丁格尔策略，从而减少了与激进交易方式常见的不必要风险。此外，内置的资产保护器可防范大额回撤，这是保护您资金的重要功能。 灵活定制： 我们的EA认识到适应性的重要性，提供了可定制的设置，包括根据您的喜好限制同时开仓数量或交易数量的能力。这种灵活性赋予您将EA的功能与您个人的交易风格相协调的能力。 应对市场状况： 认识到滑点和高点差对交易绩效的影响，我们的EA整合了先进的点差过滤器。这一智能功能在高点差期间减少了风险，确保了谨慎的交易执行。我们强烈建议选择点差低的经纪商来优化EA的性能，IC Markets是我们推荐的选择，因其经过测试的可靠性。 魔法编号精准定位： 利用魔法编号，我们的EA区分了自动和手动交易。这确保了交易识别的清晰性，让您能够在EA的操作过程中无缝地运用自己的策略