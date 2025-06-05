FastWay EA
- 专家
- PAVEL UDOVICHENKO
- 版本: 1.26
- 更新: 6 十月 2025
- 激活: 7
实时信号: 点击这里
当前价格 — 接下来的10位买家仅需$1337。
本 EA 遵循真正的 “设置后即可放置” 理念，能多年稳定运行，仅需极少干预，非常适合长期策略。
可单独运行，也可作为多元化策略组合的有力补充。
只需附加到图表，其余交给 EA。
FastWay EA 主要特点：
- 运行时不仅考虑交易对报价，还综合考虑：
- 全球股市波动情况
- 基准货币利率期货波动
- 对应货币对的期权市场波动与方向信号
- 使用网格系统，但不使用马丁格尔。
- 默认启用智能止损机制，长时间回撤时可有损平仓，避免无限持仓。
最低要求及建议（默认设置）
- 经纪商：低点差。推荐 IC Markets、IC Trading、Valutrades。
- 最低入金：$1500
- 推荐入金：$2000
- 杠杆：1:100 或以上
- 账户类型：对冲
- 须使用 VPS 24/7 运行 EA（强制）
安装说明
购买者可加入私密用户群。 请在产品页留言申请。
如需 21 天免费试用，请私信我。
重点提醒：
购买 FastWay EA 的每位用户均可免费获得 LittleCrazy EA！
已购买 FastWay EA？私信我获取 LittleCrazy EA。
FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.