FastWay EA 是一款基于强大均值回归策略的智能高效自动交易系统。它专注于交易相关货币对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP，利用价格在大幅波动后回归均值的特性获利。
购买后请私信我以获取完整的安装说明。

实时信号:  点击这里

当前价格 — 接下来的10位买家仅需$1337。

FastWay EA 适合追求简洁、稳定、逻辑清晰的交易者——无需复杂设置，却提供灵活的资金管理与风险控制。

本 EA 遵循真正的 “设置后即可放置” 理念，能多年稳定运行，仅需极少干预，非常适合长期策略。

可单独运行，也可作为多元化策略组合的有力补充。

只需附加到图表，其余交给 EA。

FastWay EA 主要特点：

  • 运行时不仅考虑交易对报价，还综合考虑：
    • 全球股市波动情况
    • 基准货币利率期货波动
    • 对应货币对的期权市场波动与方向信号
  • 使用网格系统，但不使用马丁格尔
  • 默认启用智能止损机制，长时间回撤时可有损平仓，避免无限持仓。


最低要求及建议（默认设置）

  • 经纪商：低点差。推荐 IC Markets、IC Trading、Valutrades。
  • 最低入金：$1500
  • 推荐入金：$2000
  • 杠杆：1:100 或以上
  • 账户类型：对冲
  • 须使用 VPS 24/7 运行 EA（强制）


安装说明

  • 在终端中添加许可，接收来自我的分析服务器 paveludoservice_com 的数据 (截图)。
  • 正确方法：将 EA 默认设置运行在一张图表上 (截图)。
  • 另一方法：删除符号列表，在 4 张图表 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP 上运行 EA (截图)。
  • 错误做法：保留默认设置并同时在 4 张图表运行 EA (截图)。


购买者可加入私密用户群。 请在产品页留言申请。

如需 21 天免费试用，请私信我。

重点提醒：  

购买 FastWay EA 的每位用户均可免费获得 LittleCrazy EA

已购买 FastWay EA？私信我获取 LittleCrazy EA。

评分 9
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

andylo99
42
andylo99 2025.12.13 09:45 
 

用户没有留下任何评级信息

CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:40
Thank you, CasaHun, for sharing your feedback! I’m glad to hear that you see FastWay EA as a valuable tool for long-term investment strategies. That was exactly my intention — to create a reliable, steady system that can serve as a solid alternative to traditional investment approaches. I truly appreciate your trust and wish you continued success and confidence in your trading journey!
Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.30 17:08
Thank you so much for your continued trust and support over the years. I'm truly glad to hear FastWay EA has met your expectations. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving.
Investor
819
Investor 2025.06.23 11:40 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.24 08:18
Thank you for your continued trust—your support inspires my ongoing commitment to excellence.
Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.19 16:00
Thanks a lot! I really appreciate your trust — looking forward to your updates!
Wu Tien Hung
320
Wu Tien Hung 2025.06.12 06:15 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you've found a way to tailor the EA to your own strategy. Wishing you continued success in your trading journey.
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.06.10 14:16 
 

As a long term user of NorthEastWay, I bought this without hesitation as it's basically the same EA but with properly thought out safety features to stop you loosing all of your account when Forex goes into meltdown. Pavel has proven himself to be an excellent coder and is always there when you have questions. This is pretty much the best and only long term system you'll need if you keep the risks to medium and regularly take out profit. It's also highly customisable to suit, A+++

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you, Carl. I truly appreciate your long-term trust and detailed feedback. It's always a pleasure to support users like you who understand the importance of risk control and consistency. I'm here anytime if you need assistance.
Minh H
228
Minh H 2025.06.10 13:46 
 

FastWay is a reliable and profitable trading system in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thanks, Minh! I'm happy to hear you see FastWay EA as a long-term solution. Wishing you stable and profitable trading ahead.
sandywilson674
63
sandywilson674 2025.06.09 12:09 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you very much! I’m honored by your words. It means a lot to know that FastWay EA has met your expectations and that my support has been helpful to you.
