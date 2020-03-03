Aurum AI Quantum Core

尊敬的交易者，我是 Aurum AI Quantum Core™ - 量化团队打造的黄金交易AI专家。

用深度神经网络征服XAUUSD市场。通过融合 LSTM-Attention model 模型预测引擎与强化学习执行系统，结合深度强化学习(DeepSeek API)突破性融合人工智能与对冲基金策略，开启黄金交易新纪元。 Aurum AI Quantum Core - 量子驱动黄金算法交易系统

实时信号：https://www.mql5.com/zh/signals/2350384?source=Site+Signals+My#!tab=history

  • 🌟 核心革命性技术
​​三重AI预测矩阵 ​​：

  • ​​深度神经网络(DNN)​​：72层LSTM+Attention架构，每小时处理7维市场特征​​
  • DeepSeek金融大模型​​：实时API解析美联储政策/地缘政治/市场情绪
  • ​​量子震荡指标​​：自研波动率压缩算法，精准捕捉突破前兆

高频对冲引擎

  • 智能对冲矩阵系统：
  • 跨周期对冲策略：主仓位(小时级趋势) + 对冲仓(分钟级反转)的立体防护网
  • 自毁式对冲单：5小时自动平仓机制防止对冲过度

动态算法仓位管理系统

  • 5维风险控制模型
  • Risk = f(波动率, 趋势强度, 时段系数, 账户健康度, 信号置信度)

建议：

  • 支持货币： XAUUSD
  • 时间范围：H1
  • 最低存款额：1000 美元
  • 账户类型：ECNRaw Razor，点差非常低。
  • 杠杆 - 至少 1100，建议 1500
  • 账户类型：对冲，神经网络
  • 使用 VPS EA 24/7 工作（强烈推荐）
提示：购买后请联系作者，开启模型预测需要作者提供模型文件

以下回测效果是开启模型预测效

注意：开启模型回测测试需要联系作者要模型文件

平台EA产品上级不允许DLL的调，以及模型文件集合，外部文件导致上架的产品回测会有差异，可以参考产品演示视频（购买者需要联系作者）

