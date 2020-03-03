Aurum AI Quantum Core
- 专家
- Lin Sheng Wu
- 版本: 8.1
- 激活: 5
尊敬的交易者，我是 Aurum AI Quantum Core™ - 量化团队打造的黄金交易AI专家。
用深度神经网络征服XAUUSD市场。通过融合 LSTM-Attention model 模型预测引擎与强化学习执行系统，结合深度强化学习(DeepSeek API)突破性融合人工智能与对冲基金策略，开启黄金交易新纪元。 Aurum AI Quantum Core - 量子驱动黄金算法交易系统
三重AI预测矩阵 ：
- 🌟 核心革命性技术
- 深度神经网络(DNN)：72层LSTM+Attention架构，每小时处理7维市场特征
- DeepSeek金融大模型：实时API解析美联储政策/地缘政治/市场情绪
- 量子震荡指标：自研波动率压缩算法，精准捕捉突破前兆
高频对冲引擎
- 智能对冲矩阵系统：
- 跨周期对冲策略：主仓位(小时级趋势) + 对冲仓(分钟级反转)的立体防护网
- 自毁式对冲单：5小时自动平仓机制防止对冲过度
动态算法仓位管理系统
- 5维风险控制模型
- Risk = f(波动率, 趋势强度, 时段系数, 账户健康度, 信号置信度)
建议：
- 支持货币： XAUUSD
- 时间范围：H1
- 最低存款额：1000 美元
- 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差非常低。
- 杠杆 - 至少 1：100，建议 1：500
- 账户类型：对冲，神经网络
- 使用 VPS 让 EA 24/7 工作（强烈推荐）
以下回测效果是开启模型预测效
注意：开启模型回测测试需要联系作者要模型文件
平台EA产品上级不允许DLL的调，以及模型文件集合，外部文件导致上架的产品回测会有差异，可以参考产品演示视频（购买者需要联系作者）