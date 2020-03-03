Aurum AI Quantum Core

Nasdaq Quants NAS100 Teresa Maria Pimenta 5 (1) 专家

納斯達克量化 NAS100 Expert Nasdaq 是一個動態和優化的黃牛交易系統，旨在安全獲利 完整的系統具有基於神經網絡優化的風險管理和基於平衡利潤的智能手數增加系統，適合初學者和有經驗的交易者。使用移動掛單並利用市場回調，這樣您就可以提供更短、更安全的止損 您可以覆蓋您的贏利 使用默認設置，或者您可以為您的經紀人請求優化設置，我們將為您創建一個 要進行正確的回測，您首先需要在您的 Meta Trader 中下載 NAs100 資產的歷史數據！ Expert Nasdaq Quants NAS100 具有內置的智能係統和回撤減少算法，可讓您主要在價格進入虧損區之前關閉訂單擁有完整的儀表板，可快速執行掛單和市價單 以及一個用於重置未結訂單和取消掛單的按鈕，如果您僅連接面板，則可以與機器人或零件一起使用 專家是一個黃牛系統，專門交易 100 的資產指數 使用推薦的設置、低點差經紀人和 VPS。 我們優化並添加了新的交易指數。 當前版本的 Expert 已全面優化。不需要額外的文件集。交易在經紀人時間的晚上進行。 由於 Expert Nasdaq Quants NA