FastWay EA
- エキスパート
- PAVEL UDOVICHENKO
- バージョン: 1.26
- アップデート済み: 6 10月 2025
- アクティベーション: 7
ライブシグナル: ここをクリック
現在の価格 — 次の10人の購入者にはわずか$1337。
本EAは「セット&フォーゲット」コンセプトで設計され、最小限の介入で何年も安定稼働します。
単独でも、分散ポートフォリオの一部としても利用可能です。
チャートにセットするだけで、あとはEAにお任せください。
FastWay EA の主な特徴：
- 通貨ペアの価格だけでなく、
- 世界株式市場のボラティリティ
- 取引通貨の金利先物のボラティリティ
- 対象通貨ペアのオプション市場のシグナル
- グリッドを使用しますが、マーチンゲールは不使用。
- 長期ドローダウン時は損切りするスマートな退出機構を搭載。
最低要件と推奨環境 （デフォルト設定）
- ブローカー：低スプレッド。IC Markets、IC Trading、Valutrades 推奨。
- 最低入金：$1500
- 推奨入金：$2000
- レバレッジ：1:100 以上
- 口座タイプ：ヘッジ
- VPS 24/7 稼働必須
セットアップ手順
購入者はプライベートグループに招待されます。 商品ページでコメントしてください。
21日間の無料トライアルをご希望の場合は、プライベートメッセージをお送りください。
そして重要：
FastWay EA 購入者は LittleCrazy EA を無料で入手できます！
すでに購入済みの方は、私までご連絡ください。
FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.