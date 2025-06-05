Mr Bitcoin AI Nestor Alejandro Chiariello エキスパート

トレーダーの皆さん、こんにちは。このツールは、私が以前に開発した戦略 AI に基づいて、実際の結果に基づいて厳密に設計しました。 Mr Bitcoin AI は、金融資産の売買操作を非常に短期間で実行し、価格の小さな変動から利益を得ることを目指しています。ビットコインに適用すると、スキャルパーは人工知能と機械学習アルゴリズムを使用して、大量の暗号通貨市場データを分析し、迅速かつ正確な取引決定を下します。 Mr Bitcoin AI エンジニアリングはこれまでに構築されたことがなく、人工知能は暗号通貨市場「BITCOIN」から学習して絶えず再構築されます。これは、非稼働時間や非稼働​​日に動作するため、既知のものとは異なり、異なる積極的な方法で参入できます。 要約すると、人工知能と機械学習の助けを借りた Crypto Scalper AI は、自動的かつ効率的な方法で売買操作を実行し、ビットコインの価格変動を利用して迅速かつ一貫して利益を得ることを目指しています。 主なことの 2 つは、extractFeatures と trainModel 関数を設計することです。これは、キ