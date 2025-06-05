FastWay EA

5
FastWay EA は強力な平均回帰戦略を基にした、スマートで効率的な自動売買システムです。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP などの相関通貨ペアを取引し、大きな値動き後に価格が平均へ戻る特性を活用します。
購入後、セットアップ手順を受け取るために必ずプライベートメッセージを送信してください。

ライブシグナル:  ここをクリック

現在の価格 — 次の10人の購入者にはわずか$1337。

FastWay EA は、複雑な設定を避けつつも柔軟な資金管理とリスク制御を求める方に最適です。

本EAは「セット&フォーゲット」コンセプトで設計され、最小限の介入で何年も安定稼働します。

単独でも、分散ポートフォリオの一部としても利用可能です。

チャートにセットするだけで、あとはEAにお任せください。

FastWay EA の主な特徴：

  • 通貨ペアの価格だけでなく、
    • 世界株式市場のボラティリティ
    • 取引通貨の金利先物のボラティリティ
    • 対象通貨ペアのオプション市場のシグナル
  • グリッドを使用しますが、マーチンゲールは不使用
  • 長期ドローダウン時は損切りするスマートな退出機構を搭載。


最低要件と推奨環境 （デフォルト設定）

  • ブローカー：低スプレッド。IC Markets、IC Trading、Valutrades 推奨。
  • 最低入金：$1500
  • 推奨入金：$2000
  • レバレッジ：1:100 以上
  • 口座タイプ：ヘッジ
  • VPS 24/7 稼働必須


セットアップ手順


購入者はプライベートグループに招待されます。 商品ページでコメントしてください。

21日間の無料トライアルをご希望の場合は、プライベートメッセージをお送りください。

そして重要：  

FastWay EA 購入者は LittleCrazy EA無料で入手できます！

すでに購入済みの方は、私までご連絡ください。

レビュー 9
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

作者のその他のプロダクト
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
エキスパート
LittleCrazy EA は、非常に攻撃的なリスクプロファイルを持つ完全自動取引システムです。平均回帰戦略を使用し、相関性の高い3つの通貨ペア AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD で限界ギリギリのリスクを取って取引します。 このエキスパートアドバイザーは、高いリターンを追求し、リスクの高いトレーディングシステムに内在するリスクを十分に理解している方を対象としています。特に、少額の口座で高い利益を狙いたい方に最適です。 ライブシグナル:  こちらをクリック 特典: FastWay EA を購入すると、 LittleCrazy EA を無料で 入手できます。 最小要件と推奨設定 ブローカー：低スプレッドの任意のブローカー 最低初回入金額：$200 レバレッジ：1:500 以上 口座タイプ：ヘッジ口座 時間足：M15 EAを24時間365日稼働させるために VPS の使用を推奨 セットアップ手順 ターミナルで、私の分析サーバー paveludoservice_com からの金融市場情報の受信を許可してください（ スクリーンショット ）。 正しい起動方法：デフォルト設定のまま
