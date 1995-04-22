TC42 Fibo Bot EA

TC42 Fibo Bot EA 是一套先进的算法交易系统，将 Fibonacci 回撤与扩展逻辑、波浪结构、市场自适应、风险控制、交易时段过滤以及自动化交易管理结合在一起。

该 Expert Advisor 超越了传统“一个信号，一个订单”的交易方式。它首先分析市场形成的推动浪，然后根据所选 Fibonacci 水平评估交易机会。入场、止损、止盈、风险以及开仓后的交易管理流程，均通过系统化规则执行。

TC42 Fibo Bot EA 专为使用 Fibonacci 策略、希望更有结构地跟踪波浪长度和回撤水平，并希望自动化其风险控制流程中重要部分的交易者而开发。



完成购买后，请通过私信联系我，以获取 User Guide 和设置说明。



核心策略逻辑

机器人会测量市场中的推动浪，并检查这些波浪是否符合已定义的最小和最大 tick 范围。当检测到有效波浪时，系统会计算 Fibonacci 水平，并根据所选交易模式创建入场计划。

系统可以使用手动选择的 Fibonacci 水平运行；同时也可以使用 Auto 和 Algo 模式，根据市场行为提供更动态的交易方式。其目标不是随机地对价格波动作出反应，而是基于可测量的波浪结构和预先定义的风险规则生成交易。

主要功能

基于 Fibonacci 回撤水平的交易结构

支持用于趋势延续和反转场景的 Fibonacci 扩展

Manual、Auto 和 Algo 回撤模式

Classic 和 Major 波浪锚点选项

最小和最大波浪大小过滤器

根据市场条件动态调整行为的 Market Adaptive Mode

用于多层 Fibonacci 入场规划的 Ret. Grid MG 模式

包含正向递增和连续盈利管理逻辑的 Money Management 系统

自动计算 stop loss 和 take profit

Fib 100% Stop 选项

在持仓进入盈利后用于交易管理的 Trailing Stop

每日盈利和每日亏损限制

Soft Protect 和 Soft Loss Recovery 逻辑

基于交易时段的交易过滤器

挂单超时控制

交易模式

TC42 Fibo Bot EA 可以根据不同市场条件和用户偏好进行灵活配置。

Manual Mode: 用户选择用于寻找交易机会的 Fibonacci 水平。机器人会根据所选水平自动创建入场、stop loss 和 take profit 计划。

Auto Mode: 系统会分析 Fibonacci 水平附近的价格反应和K线收盘行为。当所需条件满足时，机器人会自动创建入场计划。

Algo Mode: 系统会评估此前的波浪和水平行为，以选择更合适的 Fibonacci 水平。与手动选择水平相比，该模式提供了一种更偏向数据驱动的替代方案。

波浪锚点选项

Classic: 使用最近确认的 swing 结构来定义波浪。

Major: 使用更大的结构性 pivot 点。该模式旨在分析更广泛的市场结构，并选择更有意义的 major 波浪。

风险管理

风险管理是 TC42 Fibo Bot EA 最重要的部分之一。机器人不仅仅专注于生成入场信号；在每笔交易之前，它都会检查计划风险是否可接受。

可以为每笔交易定义最大亏损限制。

可以对 RET 和 EXT 交易应用单独的最大风险控制。

对于 MG 套餐交易，所有计划入场水平会被一起评估。

可以使用每日盈利和每日亏损限制。

当 Soft Protect 启用时，系统在达到每日限制后可以切换到更防守的模式，而不是完全停止交易。

当 Trailing Stop 启用时，在交易达到指定盈利区域后，可以管理 stop 水平。

该结构旨在帮助用户执行更有纪律性的交易计划。然而，与所有自动化交易系统一样，风险控制的最终责任始终属于用户本人。

Money Management

Money Management 功能基于正向递增和连续盈利逻辑运行。用户可以定义初始 lot 大小、盈利交易后增加的数量以及循环目标。

每位用户都应谨慎测试该功能。更高的 lot 大小意味着更高风险。因此，建议首先在模拟账户或策略测试环境中测试 Money Management 功能。

Ret. Grid MG

Ret. Grid MG 模式会从所选 Fibonacci 水平开始，并沿着其余合适的 Fibonacci 水平继续，创建多层入场计划。在该模式下，stop loss 通常根据通用的 Fibonacci 100% 逻辑计算，而 take profit 可以根据平均入场价格动态更新。

MG 模式是一种更激进的交易方式。因此，最大套餐亏损、lot 大小和每日限制都应谨慎配置。

交易时段与时间控制

机器人中可以定义两个独立的交易时段范围。用户可以指定不应进行交易的时间段。当交易时段过滤器处于启用状态时，系统不会开新仓，并会对已开仓位管理执行安全控制。

该功能在新闻发布期间、低流动性市场条件下，或用户不希望系统交易的任何时间段内都非常有用。

主要参数

Lots: 每笔交易使用的 lot 大小。

每笔交易使用的 lot 大小。 Side: 方向选择：Both、Long Only、Short Only 或 Auto。

方向选择：Both、Long Only、Short Only 或 Auto。 Profile: Conservative、Balanced、Aggressive 或 Monster 配置文件选择。

Conservative、Balanced、Aggressive 或 Monster 配置文件选择。 Risk R:R: take profit 距离与风险距离之间的比例。

take profit 距离与风险距离之间的比例。 Daily Profit Limit: 每日盈利限制。

每日盈利限制。 Daily Loss Limit: 每日亏损限制。

每日亏损限制。 Max Trade Loss RET/EXT: RET 和 EXT 入场的最大交易风险。

RET 和 EXT 入场的最大交易风险。 Max Trade Loss Ret. Grid MG: MG 套餐交易的最大总风险。

MG 套餐交易的最大总风险。 Wave Tick Min: 寻找交易所需的最小推动浪大小。

寻找交易所需的最小推动浪大小。 Wave Tick Max: 允许寻找交易的最大推动浪大小。

允许寻找交易的最大推动浪大小。 Wave Update Mode: 定义当波浪延伸时挂单如何处理。

定义当波浪延伸时挂单如何处理。 Retracement Mode: Manual、Auto 或 Algo Fibonacci 模式。

Manual、Auto 或 Algo Fibonacci 模式。 Ret. Manual Fib Level: Manual 模式中使用的 Fibonacci 入场水平。

Manual 模式中使用的 Fibonacci 入场水平。 Ret. Grid MG: 多层 Fibonacci 入场系统。

多层 Fibonacci 入场系统。 Money Management Enabled: 正向递增 lot 管理。

正向递增 lot 管理。 Trailing Stop: 自动移动 stop 的系统。

自动移动 stop 的系统。 Fib Level 100% Stop: 基于 Fibonacci 100% 水平设置 stop loss。

适合哪些用户？

TC42 Fibo Bot EA 特别适合以下用户：

使用 Fibonacci 回撤和扩展逻辑进行交易的用户

希望更系统地跟踪波浪结构的用户

希望让手动交易决策更加规则化的用户

希望在入场前自动检查风险的用户

希望针对不同市场条件使用不同设置组合的用户

重要风险提示

TC42 Fibo Bot EA 是一种能够生成自动交易决策的高级交易工具。然而，没有任何算法系统可以保证未来价格走势。过去表现并不能保证未来结果。

强烈建议用户在真实账户使用之前，先在模拟账户和策略测试环境中仔细测试该产品。lot 大小、杠杆、每日限制、每笔交易风险以及交易时段设置，都必须根据用户自身的风险承受能力进行配置。

本产品不构成投资建议。所有交易决策以及可能产生的所有结果，均由用户自行承担全部责任。

总结

TC42 Fibo Bot EA 将基于 Fibonacci 的交易逻辑、波浪分析、自适应市场评估、交易时段过滤、风险限制、trailing stop 和 money management 集成到一个完整的算法交易工具中。

其目标是为用户提供一个更有纪律性、可测量且可控的交易流程。在正确设置、谨慎测试和负责任的风险管理下，TC42 Fibo Bot EA 可以成为希望自动化 Fibonacci 交易策略用户的强大助手。





免责声明：

- 外汇和 CFD 交易具有高风险。过去表现并不代表未来结果。请负责任地交易，并首先在模拟账户中测试。- TC42 Fibo EA MT5 专注于结构化的 Fibonacci 交易形态，而不是随机或过度交易。它不是高频交易系统。EA 在入场前会等待合适的波浪结构、Fibonacci 对齐、价格行为和风险条件。- 这意味着某些交易日可能完全没有交易，而在其他时期，根据市场条件、交易品种行为、时间周期和所选设置，交易活动可能会更高。- TC42 Fibo EA MT5 的主要优先级是纪律化执行和风险控制。系统包含保护性 stop 逻辑、trailing 逻辑和可配置风险限制，但没有任何自动交易系统可以完全消除市场风险。- 使用 TC42 Fibo EA MT5 进行交易需要耐心和现实的预期。本产品是为理解风险管理、资本保护以及在实盘使用前测试设置重要性的用户而设计的专业交易工具。