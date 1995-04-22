TC42 Fibo Bot EA

  • 专家
  • Burcuhan Bayulken
    Burcuhan Bayulken

    Burcuhan Bayulken

    在 TraderClub42，我们专注于以更有纪律、更系统和更可衡量的方式分析金融市场。
    我们的核心工作包括 ATAS 平台、成交量分析、order flow 逻辑、市场微观结构、价格行为、Fibonacci 结构以及基于规则的交易纪律。我们的目标不是让交易者进行更多交易，而是帮助他们建立更有选择性、更可控和更稳定的决策流程。
  • 版本: 1.3
  • 更新: 5 八月 2026
  • 激活: 5

TC42 Fibo Bot EA

TC42 Fibo Bot EA 是一套先进的算法交易系统，将 Fibonacci 回撤与扩展逻辑、波浪结构、市场自适应、风险控制、交易时段过滤以及自动化交易管理结合在一起。

该 Expert Advisor 超越了传统“一个信号，一个订单”的交易方式。它首先分析市场形成的推动浪，然后根据所选 Fibonacci 水平评估交易机会。入场、止损、止盈、风险以及开仓后的交易管理流程，均通过系统化规则执行。

TC42 Fibo Bot EA 专为使用 Fibonacci 策略、希望更有结构地跟踪波浪长度和回撤水平，并希望自动化其风险控制流程中重要部分的交易者而开发。

完成购买后，请通过私信联系我，以获取 User Guide 和设置说明。

核心策略逻辑

机器人会测量市场中的推动浪，并检查这些波浪是否符合已定义的最小和最大 tick 范围。当检测到有效波浪时，系统会计算 Fibonacci 水平，并根据所选交易模式创建入场计划。

系统可以使用手动选择的 Fibonacci 水平运行；同时也可以使用 Auto 和 Algo 模式，根据市场行为提供更动态的交易方式。其目标不是随机地对价格波动作出反应，而是基于可测量的波浪结构和预先定义的风险规则生成交易。

主要功能

  • 基于 Fibonacci 回撤水平的交易结构
  • 支持用于趋势延续和反转场景的 Fibonacci 扩展
  • Manual、Auto 和 Algo 回撤模式
  • Classic 和 Major 波浪锚点选项
  • 最小和最大波浪大小过滤器
  • 根据市场条件动态调整行为的 Market Adaptive Mode
  • 用于多层 Fibonacci 入场规划的 Ret. Grid MG 模式
  • 包含正向递增和连续盈利管理逻辑的 Money Management 系统
  • 自动计算 stop loss 和 take profit
  • Fib 100% Stop 选项
  • 在持仓进入盈利后用于交易管理的 Trailing Stop
  • 每日盈利和每日亏损限制
  • Soft Protect 和 Soft Loss Recovery 逻辑
  • 基于交易时段的交易过滤器
  • 挂单超时控制

交易模式

TC42 Fibo Bot EA 可以根据不同市场条件和用户偏好进行灵活配置。

Manual Mode: 用户选择用于寻找交易机会的 Fibonacci 水平。机器人会根据所选水平自动创建入场、stop loss 和 take profit 计划。

Auto Mode: 系统会分析 Fibonacci 水平附近的价格反应和K线收盘行为。当所需条件满足时，机器人会自动创建入场计划。

Algo Mode: 系统会评估此前的波浪和水平行为，以选择更合适的 Fibonacci 水平。与手动选择水平相比，该模式提供了一种更偏向数据驱动的替代方案。

波浪锚点选项

Classic: 使用最近确认的 swing 结构来定义波浪。

Major: 使用更大的结构性 pivot 点。该模式旨在分析更广泛的市场结构，并选择更有意义的 major 波浪。

风险管理

风险管理是 TC42 Fibo Bot EA 最重要的部分之一。机器人不仅仅专注于生成入场信号；在每笔交易之前，它都会检查计划风险是否可接受。

  • 可以为每笔交易定义最大亏损限制。
  • 可以对 RET 和 EXT 交易应用单独的最大风险控制。
  • 对于 MG 套餐交易，所有计划入场水平会被一起评估。
  • 可以使用每日盈利和每日亏损限制。
  • 当 Soft Protect 启用时，系统在达到每日限制后可以切换到更防守的模式，而不是完全停止交易。
  • 当 Trailing Stop 启用时，在交易达到指定盈利区域后，可以管理 stop 水平。

该结构旨在帮助用户执行更有纪律性的交易计划。然而，与所有自动化交易系统一样，风险控制的最终责任始终属于用户本人。

Money Management

Money Management 功能基于正向递增和连续盈利逻辑运行。用户可以定义初始 lot 大小、盈利交易后增加的数量以及循环目标。

每位用户都应谨慎测试该功能。更高的 lot 大小意味着更高风险。因此，建议首先在模拟账户或策略测试环境中测试 Money Management 功能。

Ret. Grid MG

Ret. Grid MG 模式会从所选 Fibonacci 水平开始，并沿着其余合适的 Fibonacci 水平继续，创建多层入场计划。在该模式下，stop loss 通常根据通用的 Fibonacci 100% 逻辑计算，而 take profit 可以根据平均入场价格动态更新。

MG 模式是一种更激进的交易方式。因此，最大套餐亏损、lot 大小和每日限制都应谨慎配置。

交易时段与时间控制

机器人中可以定义两个独立的交易时段范围。用户可以指定不应进行交易的时间段。当交易时段过滤器处于启用状态时，系统不会开新仓，并会对已开仓位管理执行安全控制。

该功能在新闻发布期间、低流动性市场条件下，或用户不希望系统交易的任何时间段内都非常有用。

主要参数

  • Lots: 每笔交易使用的 lot 大小。
  • Side: 方向选择：Both、Long Only、Short Only 或 Auto。
  • Profile: Conservative、Balanced、Aggressive 或 Monster 配置文件选择。
  • Risk R:R: take profit 距离与风险距离之间的比例。
  • Daily Profit Limit: 每日盈利限制。
  • Daily Loss Limit: 每日亏损限制。
  • Max Trade Loss RET/EXT: RET 和 EXT 入场的最大交易风险。
  • Max Trade Loss Ret. Grid MG: MG 套餐交易的最大总风险。
  • Wave Tick Min: 寻找交易所需的最小推动浪大小。
  • Wave Tick Max: 允许寻找交易的最大推动浪大小。
  • Wave Update Mode: 定义当波浪延伸时挂单如何处理。
  • Retracement Mode: Manual、Auto 或 Algo Fibonacci 模式。
  • Ret. Manual Fib Level: Manual 模式中使用的 Fibonacci 入场水平。
  • Ret. Grid MG: 多层 Fibonacci 入场系统。
  • Money Management Enabled: 正向递增 lot 管理。
  • Trailing Stop: 自动移动 stop 的系统。
  • Fib Level 100% Stop: 基于 Fibonacci 100% 水平设置 stop loss。

适合哪些用户？

TC42 Fibo Bot EA 特别适合以下用户：

  • 使用 Fibonacci 回撤和扩展逻辑进行交易的用户
  • 希望更系统地跟踪波浪结构的用户
  • 希望让手动交易决策更加规则化的用户
  • 希望在入场前自动检查风险的用户
  • 希望针对不同市场条件使用不同设置组合的用户

重要风险提示

TC42 Fibo Bot EA 是一种能够生成自动交易决策的高级交易工具。然而，没有任何算法系统可以保证未来价格走势。过去表现并不能保证未来结果。

强烈建议用户在真实账户使用之前，先在模拟账户和策略测试环境中仔细测试该产品。lot 大小、杠杆、每日限制、每笔交易风险以及交易时段设置，都必须根据用户自身的风险承受能力进行配置。

本产品不构成投资建议。所有交易决策以及可能产生的所有结果，均由用户自行承担全部责任。

总结

TC42 Fibo Bot EA 将基于 Fibonacci 的交易逻辑、波浪分析、自适应市场评估、交易时段过滤、风险限制、trailing stop 和 money management 集成到一个完整的算法交易工具中。

其目标是为用户提供一个更有纪律性、可测量且可控的交易流程。在正确设置、谨慎测试和负责任的风险管理下，TC42 Fibo Bot EA 可以成为希望自动化 Fibonacci 交易策略用户的强大助手。


免责声明：

 - 外汇和 CFD 交易具有高风险。过去表现并不代表未来结果。请负责任地交易，并首先在模拟账户中测试。
- TC42 Fibo EA MT5 专注于结构化的 Fibonacci 交易形态，而不是随机或过度交易。它不是高频交易系统。EA 在入场前会等待合适的波浪结构、Fibonacci 对齐、价格行为和风险条件。
- 这意味着某些交易日可能完全没有交易，而在其他时期，根据市场条件、交易品种行为、时间周期和所选设置，交易活动可能会更高。
- TC42 Fibo EA MT5 的主要优先级是纪律化执行和风险控制。系统包含保护性 stop 逻辑、trailing 逻辑和可配置风险限制，但没有任何自动交易系统可以完全消除市场风险。
- 使用 TC42 Fibo EA MT5 进行交易需要耐心和现实的预期。本产品是为理解风险管理、资本保护以及在实盘使用前测试设置重要性的用户而设计的专业交易工具。
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专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
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