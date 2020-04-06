Apex Precision

Sistema Profesional de Trading Forex con IA: Red Neuronal, Q-Learning, Clustering Dinámico K-Means y Consistencia Temporal Adaptativa para Gestión de Portafolio Multi-Divisa. Trading automatizado de nivel institucional con análisis de correlaciones avanzado y control de riesgo dinámico.

APEX PRECISION v2.1 - Donde la Inteligencia Artificial Institucional se encuentra con el Trading Profesional

El Expert Advisor de nivel institucional que combina análisis técnico tradicional con 7 módulos de Inteligencia Artificial y sistema dinámico de consistencia temporal para maximizar su desempeño en Forex.

 

PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO v2.1: $347 (Precio Regular $499)

 Tiempo Limitado: Solo los Primeros 50 Compradores - ¡AHORRA $152!

🔹 ALQUILER:

1 Mes: $79

3 Meses: $169 (Ahorra $68)

6 Meses: $229 (Ahorra $245)

🔹 COMPRA (MEJOR VALOR 💎): Vitalicio: $347 (Precio de Lanzamiento v2.1)

✓ Paga una vez, úsalo para siempre

✓ Soporte completo incluido

✓ Solo $118 más que el alquiler de 6 meses

 

¿QUÉ HACE A APEX PRECISION v2.1 ÚNICO?

 

🆕 NOVEDADES v2.1 - NIVEL INSTITUCIONAL

Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 Calcula automáticamente la consistencia requerida por cluster cada 24 horas

 Basado en correlaciones REALES (no estimaciones)

 Considera volatilidad normalizada de cada grupo de pares

 Se adapta a cambios de mercado automáticamente

 ÚNICO EN EL MERCADO: Sistema que ningún otro EA posee

 

📊 Análisis de Correlaciones Avanzado

 Matriz de correlaciones actualizada automáticamente

 Exportación a CSV para análisis externo

 Tracking histórico de métricas por cluster

 Sistema de persistencia para continuidad entre sesiones

 

🧠 K-Means Clustering Mejorado (7º Módulo IA)

 Agrupa pares por correlación en tiempo real

 Optimización silhouette para máxima calidad

 Rebalanceo automático cuando detecta cambios

 Historial de clustering con métricas detalladas

 

🔧 Optimizaciones de Rendimiento

 +15% más rápido en cálculo de señales

 Gestión de memoria optimizada

 Logs más claros y estructurados

 Sistema de validación mejorado

 

🧠 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA (7 MÓDULOS)

1️ Red Neuronal LSTM

 Aprende patrones complejos del mercado

 Memoria de largo plazo para contexto histórico

 Mejora con cada operación

2️ Q-Learning (Reinforcement Learning)

 Optimiza automáticamente SL, TP y trailing

 Aprende estrategias óptimas por símbolo

 Adaptación continua al mercado

3️ Random Forest Ensemble

 Múltiples árboles de decisión

 Reduce overfitting

 Mayor estabilidad en predicciones

4️ Gradient Boosting

 Aprende de errores previos

 Corrección iterativa de predicciones

 Mayor precisión en mercados volátiles

5️ Market Regime Detection

 Identifica automáticamente: Trending, Ranging, Volatile

 Ajusta estrategia según régimen

 Mejora adaptabilidad 40-60%

6️ Sentiment Analysis

 Detecta cambios en comportamiento del mercado

 Identifica momentos de euforia/pánico

 Complementa análisis técnico

7️ K-Means Clustering Dinámico

 Agrupa pares por correlación real

 Rebalanceo automático

 Diversificación inteligente

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO DE PESOS

El EA ajusta automáticamente el balance entre IA y análisis tradicional:

- Inicio: 40% IA + 60% Técnico

- Se adapta dinámicamente según resultados

- Sistema que aprende de TU cuenta específica

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO INSTITUCIONAL

Consistencia Temporal Dinámica 🆕

El sistema más avanzado del mercado:

Fórmula Institucional:

```

CONSISTENCIA = BASE + ADJ_CORR + ADJ_VOL + ADJ_SIZE + ADJ_PRESET

Donde:

- BASE: Según perfil (Conservative 0.70, Moderate 0.65, Aggressive 0.60)

- ADJ_CORR: Ajuste por correlación real (+10% si corr > 0.90)

- ADJ_VOL: Ajuste por volatilidad (-10% si vol alta)

- ADJ_SIZE: Ajuste por número de símbolos en cluster

- ADJ_PRESET: Ajuste por tipo de mercado (Majors/Crosses/Exotics)

Límites: [0.45, 0.85] - Rango institucional

```

Ejemplo Real:

```

Cluster AUDUSD/NZDUSD:

- Correlación real: 0.90 (muy alta)

- Sistema v2.0: Consistencia fija 0.54 

- Sistema v2.1: Consistencia dinámica 0.74 

- Resultado: +37% más preciso, -32% false positives

```

Ventajas:

 Se actualiza cada 24 horas automáticamente

 Basado en datos reales (no estimaciones)

 Único por preset y composición de pares

 Cero mantenimiento manual

 Exporta métricas a CSV para análisis

 

TRADING MULTI-SÍMBOLO INTELIGENTE

Opere hasta 16 pares simultáneamente

Sistema de clusters automáticos con consistencia dinámica 🆕

3 presets predefinidos + configuración personalizada

Correlaciones actualizadas cada 24h 🆕

Diversificación profesional de nivel institucional

Exportación de métricas para análisis externo

 

🛡️ PROTECCIÓN DE CAPITAL SUPERIOR

Circuit Breaker: Detiene automáticamente si alcanza drawdown máximo

Filtro de Noticias: Bloquea operaciones durante eventos de alto impacto

Control de Pérdidas Consecutivas: Pausa temporal tras 5 pérdidas seguidas

Gestión de Riesgo por Clusters: Previene sobreexposición con sistema dinámico 🆕

Validación de Correlaciones: Alerta si detecta cambios importantes 🆕

Sistema de Locks: Previene race conditions en multi-instancia 🆕

 

🎮 CONFIGURACIÓN EN 3 PASOS (5 MINUTOS)

1. Seleccione su Perfil de Trading

CONSERVADOR: Para principiantes

- Drawdown máximo: 6%

- Win rate esperado: 58-62%

- Trades/semana: 5-10

- Consistencia base: 0.70 (más estricto)

MODERADO: Balance óptimo  RECOMENDADO

- Drawdown máximo: 8%

- Win rate esperado: 55-58%

- Trades/semana: 10-20

- Consistencia base: 0.65 (balanceado)

AGRESIVO: Para experimentados

- Drawdown máximo: 10%

- Win rate esperado: 52-55%

- Trades/semana: 20-40

- Consistencia base: 0.60 (más permisivo)

 

2. Elija su Preset de Mercado

FOREX_MAJORS: 8 pares principales

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF

- AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY

- Spreads bajos, alta liquidez

- Consistencias dinámicas optimizadas 🆕

FOREX_CROSSES: 8 cruces

- GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY

- EURGBP, EURAUD, GBPAUD, CADJPY

- Mayor volatilidad

- Ajustes específicos por correlaciones 🆕

EXOTIC_PAIRS: 4 exóticos

- USDMXN, USDZAR, USDNOK, USDSEK

- Solo traders experimentados

- Sistema adaptativo para alta volatilidad 🆕

PRESET_CUSTOM: Configure manualmente

- Hasta 16 símbolos personalizados

- Clustering automático

- Consistencias calculadas dinámicamente 🆕

 

3. Defina el Riesgo por Operación

Rango: 0.5% - 3.0%

Recomendado: 1.0% del balance por trade

El sistema calcula automáticamente lote óptimo

 

¡Listo para operar! Todo lo demás está optimizado automáticamente por el sistema dinámico.


¿QUÉ INCLUYE v2.1?

 Expert Advisor completo v2.1 (archivo .ex5)

 Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 7 Módulos de Inteligencia Artificial

 K-Means Clustering Dinámico mejorado

 Manual del Usuario completo actualizado v2.1

 3 Presets optimizados con consistencias dinámicas

 Sistema de exportación de métricas a CSV

 Soporte técnico profesional


📞 SOPORTE TÉCNICO

Email: lauechsa@gmail.com

Horario: Lunes a Viernes, 13:00-20:00 GMT

Respuesta: 24-48 horas

Soporte en: Español e Inglés

 

⚠️ RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Antes de Operar en Real:

 Pruebe en DEMO primero (mínimo 2-4 semanas)

 Use el modo ADVISORY_ONLY las primeras semanas (IA aprende su cuenta)

 Active el Filtro de Noticias (protege contra volatilidad extrema)

 Active Dynamic Clustering y Correlations 🆕

 Comience con MODERADO (perfil balanceado)

 Mantenga riesgo en 1% por operación

 Monitoree archivos CSV generados para análisis 🆕

Requisitos Mínimos:

 MetaTrader 5 (cualquier broker compatible)

 Capital mínimo recomendado: $500 (demo y real)

   - El EA funciona desde $100

   - Recomendamos mínimo $500 para gestión óptima

 VPS recomendado (opcional pero ideal para 24/7)

 Conexión estable a internet

 Espacio en disco: 50 MB (para logs y CSV) 🆕

Timeframe Recomendado:

 H1 (1 hora): Balance óptimo trades/calidad (RECOMENDADO)

H4: Menos trades, mayor calidad

M30: Más activo, requiere más capital

Nota: Sistema dinámico funciona mejor en H1


IDEAL PARA:

 Traders que buscan tecnología institucional sin complejidad

 Quienes valoran adaptación automática al mercado

 Inversores que necesitan diversificación multi-símbolo profesional

 Traders que buscan protección de capital superior

 Quienes quieren análisis de correlaciones avanzado

 Inversores que valoran trazabilidad y métricas detalladas

 Traders de todos los niveles (fácil para principiantes, potente para expertos)

 Quienes buscan un EA que aprende y mejora continuamente

 Traders institucionales y retail que buscan lo mejor


🔒 GARANTÍA Y SEGURIDAD

 Sin DLL externos (100% seguro)

 Sin conexiones a servidores externos

 Todo el procesamiento es local

 Su información está completamente protegida

 Soporte técnico profesional premium incluido

 Código optimizado y validado

 Sistema de locks para multi-instancia segura 🆕


Manual del usuario v2.1 disponible en:

📘 Español: https://docs.google.com/document/d/1gz1sS_L-4G4IgD0T5MwAq3VQEtRXujtz/edit?usp=sharing&amp

📗 English: https://docs.google.com/document/d/1iPYnPTAagRySOctjRteC--FkVP8v3_ak/edit?usp=sharing&amp

 

📋 INFORMACIÓN LEGAL

Advertencia de Riesgo: El trading en Forex conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida de parte o la totalidad de su inversión. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Rendimiento Pasado: Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Apex Precision EA v2.1 es una herramienta de trading algorítmico de nivel institucional que NO garantiza ganancias. Las mejoras reportadas vs v2.0 están basadas en backtesting y pueden variar en condiciones reales de mercado.

Responsabilidad: El uso de este EA es bajo su propio riesgo. Siempre realice pruebas exhaustivas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Las características de nivel institucional requieren comprensión adecuada.

 

Versión 2.1 | Compatible con MT5

