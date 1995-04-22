Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5

你的每日 drawdown——被记录、被监控、被限制。让 prop firm 交易员爆仓出局的那些数字,全部在一块面板上。

Prop Firm Daily Drawdown Guard 是一款每日 drawdown 日志+账户保护工具。它为每个交易日记录决定资助账户存亡的数字——最大浮动亏损、当日亏损、日内 equity 回撤、账户整体及 trailing drawdown——并可在触及限额时一次性平掉所有持仓。

功能说明:
• 监控整个账户(所有品种、所有 magic number),基于账户 equity 判定。
• 五个独立限额: 浮动亏损(金额或%)、当日亏损(金额或%)、日内 equity 回撤%、账户最大 drawdown%(基于 baseline 固定)、trailing drawdown%(基于已实现的 balance high-water mark)。
• 深色图表面板: SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT 状态、始终跟踪最近限额的"limit used"仪表、当日数据、分品种浮动盈亏、近期每日历史。
• 在最近限额的可设定%处提前预警,并支持4通道警报(popup / sound / push / mail)。
• CSV 每日日志——每个交易日追加写入文件,可用 Excel 打开。

只平仓一次。不锁定。主动权在你手里:
限额被触发时,本工具每天仅一次平掉所有持仓并删除挂单——然后完全退出干预。它不会锁定终端、不会拒绝新订单、更不会自行交易。止损日之后是否重新入场,由你决定,而不是工具。

为什么选择它:
• 重启无忧——所有数值在启动时从账户真实成交历史中重建。重启终端、切换图表、重新加载 EA 都不会丢失。
• 不使用终端全局变量(不会被其他工具覆盖)、无 DLL、无 WebRequest。

Launch price: $30 for the first 10 copies.
The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

说明与诚实的局限:
• 工具仅在限额当日首次触发时平仓一次,不锁定账户、不阻止再次入场——这是设计决策。如果你需要硬锁定,本工具并不适合。
• balance high-water mark 基于已实现余额: 浮动盈利不会推高它。
• 每日重置遵循经纪商服务器时间——请将重置小时设置为与你的 prop firm 一致。
• 若账户中途有出入金,请手动设置 baseline 余额。
• 平仓为市价执行; 行情剧烈时,最终亏损可能因滑点和点差与设定限额有偏差。
• 只需挂在一张图表上——任意品种、任意周期; 监控覆盖整个账户。
• 建议先下载免费演示版,在 Strategy Tester 中运行,确认面板、日志与保护逻辑后再购买。

本工具仅供参考,不构成投资建议。过去的表现不保证未来的结果。


推荐产品
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
专家
Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
专家
FORCE CANDLE PRO MT5 请留下您的反馈和评分，然后给我发消息，我会把测试后的参数发给您。 一款 动量 交易 机器人 以 纪律 和 清晰 捕捉 强势 行情 只 在 市场 出现 真实 的 强势 蜡烛 时 入场 实体 明显 反向 影线 受控 读取 客观 执行 稳健 不 夸张 不 依赖 外部 组件 不 使用 马丁策略 不 使用 网格策略 为什么 选择 FORCE CANDLE PRO 它 寻找 价格 能量 在 单根 强势 蜡烛 中 集中的 时刻 当 这种 情况 出现 时 延续 概率 往往 提升 机器人 衡量 实体 强度 与 ATR 的 关系 评估 实体 与 全程 的 比例 并 检查 反向 影线 是否 受控 你 也 可以 启用 近期 高点 或 低点 的 突破 确认 结果 是 更 干净 的 入场 有 背景 有 逻辑 专注 捕捉 走势 的 主动 段 适用 人群 希望 入场 清晰 降低 噪音 的 交易者 偏好 轻量 实用 且 无 外部 库 依赖 的 EA 的 交易者 希望 快速 配置 使用 点 位 止损 和 止盈 的 交易者 追求 执行 一致 且 风险 控制 简洁 的 交易者 本 E
FREE
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
专家
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
专家
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
专家
启动优惠：限时提供的入门价格。早期用户可在正式价格生效前，以特别的发布折扣获得完整访问权限。 机构级 Session Sweep 策略 没有夸大的承诺，没有不切实际的优化，没有幻想。只有基于真实市场逻辑的验证策略。 SessionSweep 是一套自动化交易系统，旨在在关键市场时段发生流动性扫单后捕捉反转走势。基于对大型机构如何在重大方向性运动前操纵时段极值的长期观察。 机构逻辑： 像做市商一样交易，利用亚洲、伦敦与纽约三大时段的流动性扫单。 EMA 12 确认： 只有当价格穿越均线并确认反转后才进场。 专业风险管理： 止损始终设置在扫单极点，并根据你的风险百分比自动计算手数。 多重止盈： TP1 用于锁定部分利润（70%），TP2 用于最大化潜在收益。 高级过滤器： 90 分钟超时与智能挂单取消。 三大关键交易时段： 亚洲时段 (01:00–08:00)： 当天的第一波流动性 伦敦时段 (08:00–14:30)： 外汇市场成交量最高 纽约时段 (15:00–21:00)： 波动性最强 推荐设置 主要货币对： EURUSD （也适用于 XAUUSD 及其他外汇品种） 时间周期： M
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
专家
VR Black Box 是一款由经验丰富的交易程序员开发的现代自动交易专家顾问。强大的交易工具，建立在经过验证的跟随市场趋势运动策略之上。该机器人经历了漫长的开发和完善历程，定期更新并适应不断变化的市场条件。在真实交易账户上的多年运行中，它已成为初学者和经验丰富的交易者的可靠助手。 提供设置文件、产品演示版本、说明和奖金 [博客] 版本为 [MetaTrader 4] 你会得到什么 开发者设置文件 免费程序和说明更新； 免费技术支持； 20次产品激活； 运营模式与策略 随机建仓模式（正面和反面） 交替仓位开仓模式 同时建仓或同时建仓模式 只买交易模式 只卖交易模式 亏损交易者撤回交易的模式 建议： 符号 外汇、加密货币、金属、差价合约、指数 时间范围：任意 最低存款：10 美元起 经纪人：任何 账户类型：对冲 杠杆：从1到100 VPS 服务器：24/7 运行。首选，但不是必需的。 谨防骗子 互联网上出现了大量骗子，提供该应用程序或其设置的假冒产品。支付产品和押金时，您可能会面临损失金钱的风险。 MQL5 God 中描述了购买产品的官方地点。 交易机器人设置 VR Black Bo
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
VAJRA The Indestructible Thunderbolt of Indra
Alisten A
专家
VAJRA — 不可摧毁的雷电 Vajra EA 是专为 MetaTrader 5 平台上 XAUUSD（黄金） 交易而精心打造的专业智能交易系统。其名称来自梨俱吠陀中因陀罗神的神圣武器——坚不可摧、精准无误、势不可挡。Vajra 在突破时精准入场，并以智能追踪止损保护利润。 运作原理 Vajra 识别前一交易日的关键价格边界，并在每个新交易日开始时自动挂出待执行订单，捕捉强劲的方向性行情。一旦方向确认，反方向订单立即取消——纪律严明，全程自动化。 智能风险管理 基于账户余额百分比的自动手数计算 固定手数模式，支持手动风险控制 从入场起即启动的智能追踪止损 每日权益保护——达到回撤上限时 EA 自动暂停 点差过滤器，防止在不利市场条件下入场 周末缺口保护 再入场系统 若市场在止损后反转，Vajra 的智能再入场逻辑将自动准备第二次交易机会，无需人工干预，最大化捕捉真实日内行情的概率。 高级实时仪表板 仪表板内嵌实时迷你K线图 实时 BID / ASK / 点差监控 账户余额、净值、当日盈亏与浮动盈亏 清晰显示当日关键交易价位 持仓跟踪器，含实时盈亏显示 使用要求 交易品种： XAUUS
NextGen Microstructure
Yoga Pratama Sukandar
专家
Only For XAUUSD and Hedging Account Livestream on : Myfxbook Account The EA’s strategy is sensitive to market microstructure.  Its design is trend- and momentum-aware , with filters to prevent trades in inactive or risky periods, but default thresholds are permissive, so some trades likely occur in marginal conditions. Risk Management: EA has ATR-based SL, multi-layer position risk control, spread and time filters. Advanced AI Integration: ONNX gate and microstructure indicators help filter lo
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
专家
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
专家
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
专家
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
专家
RoyalProfit EA Pro - Automated London/New York Breakout System Leverage the strategy used by institutional traders: Identify key levels during the London session and execute precise breakouts when New York opens. 100% automated. What Does This EA Do? RoyalProfit EA Pro implements a proven institutional strategy: during the London trading session, the EA automatically marks the maximum and minimum price range levels. When New Y
Gold Beast Pro
Marc Henning Hruschka
专家
Gold Beast Pro MT5 Gold Beast Pro MT5 is a professional automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The EA is built to operate fully automatically while maintaining stable trade execution and adaptive market behavior under different market conditions. Gold Beast Pro focuses on precision execution, intelligent market participation, and controlled risk management to provide a smooth and efficient automated trading experience. The system is optimized for trader
SmartAssistant
Hisham Salahaldeen Abass Khalid
专家
Smart Trade Assistant v6.0 is the definitive "co-pilot" for manual traders on MetaTrader 5. Whether you trade Gold (XAUUSD) , Forex , or Crypto , this tool ensures your discipline never wavers by taking over the most critical part of trading: Trade Management. Built with a specialized Point-Based Engine , this assistant automatically detects the asset type and applies your protection rules instantly. No more manual pip-to-point math—v6.0 handles it all.
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Liquidity Sweep Continuation MT5
Takanobu Sugasawa
指标
Liquidity Sweep Continuation 标记扫荡未能收回的时刻。它以上一根已完成的高周期K线的最高价和最低价作为参考区间，当价格不只是用影线刺穿该水平，而是收盘突破它时发出信号——这是继续推进而非迅速回撤的突破。 大多数扫荡类工具围绕"收回"设计。本工具专注于收回没有发生的那一侧。 功能 上一根已完成的高周期K线以两条虚线水平显示在图表上。此后每根收盘K线都与之比对。收盘价高于参考高点的K线，下方标注看涨箭头；收盘价低于参考低点的K线，上方标注看跌箭头。每个方向、每个参考周期仅一次，因此图表不会被重复信号填满。 另外，若同一参考周期内上下两侧的影线都被扫过，图表会以金色标注 DOUBLE SWEEP。该标签没有方向，表示两侧流动性均已被取走，是降低仓位的依据，而非入场信号。 每个事件通过弹窗、声音、推送和邮件的任意组合发出一次提醒。三种事件类型独立去重，因此当延续信号与双向扫荡出现在同一根K线时，两者都会通知。 选择理由 不重绘——所有判断仅基于已收盘K线，参考区间为上一根已完成的高周期K线 收回型工具的补充：专门提取被它们过滤掉的"失败的收回" 按事件类型独立去重的
ICT Killzones and Liquidity Levels
Takanobu Sugasawa
指标
ICT Killzones and Liquidity Levels is a clean chart tool that marks the main ICT killzones and key liquidity levels directly on your chart. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts and ICT-style price action and want a simple, non-repainting reference on the chart. The indicator draws the Asian, London, New York and London Close killzones as boxes based on the session high and low. A vertical line marks the start of each killzone for the current day, so you can see when each se
FREE
ICT Killzones and Liquidity Levels Pro
Takanobu Sugasawa
指标
在 session liquidity 被扫（swept）的那一刻就知道，并在价格 reclaim 的瞬间收到清晰的 non-repaint 信号。 本工具绘制四个 session killzones（Asian, London, New York, London Close），并以线条标注三类停留流动性：previous day high/low（PDH/PDL）、previous week high/low（PWH/PWL），以及每个 session 的 high/low。当某个水平在 session 内被 sweep、价格又将其 reclaim 时，下一根 K 线会打出买/卖信号，alert 会报出是哪个水平、价格以及所属 session。 与众不同之处： • 在关键水平上的 sweep-and-reclaim 信号——PDH/PDL、PWH/PWL 以及每个 session 的 high/low。 • 可选择 sweep 的确认方式——三种确认方法，贴合你的风格。 • 更高周期的 sweep 判定——在低周期执行的同时，用更高周期判定 sweep。 • 不重绘（no repai
ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones
Takanobu Sugasawa
5 (1)
指标
本指标用于检测基于高时间框架 CRT（Candle Range Theory）的交易形态：两根K线的 sweep & reclaim 形态——扫过流动性后收回区间内部，并将区间另一侧留作未触及的目标。 Sweep（扫荡）、Reclaim（收回）、Target（目标）——CRT 的完整故事呈现在一张图表上：高时间框架的方向、未触及的目标水平，以及在操纵K线（C2）内部自动生成的入场区域（Order Block / FVG / 反转FVG），并由跟踪确认与失效的 Bias 引擎统一管理。 首发价格： 前10份 $30。随后逐步上调（$40，最终常规价 $49）——越早购买价格越低。 检测逻辑 C1 定义区间。C2 以影线扫过 C1 低点（或高点），收盘价回到区间内；区间另一侧保持未触及，作为目标。 扫荡深度过滤器（扫荡幅度与 C1 区间之比）可按时间框架独立设置。每个时间框架有两个阈值，采用哪个取决于 C2 的颜色：一个用于顺信号方向收盘的 C2，另一个（通常更严格）允许反色 C2——只要扫荡足够深。 全部基于已收盘K线计算，不重绘。 一张图表三个层级 高级时间框架1（默认H1）与高级时
Session Liquidity Sweep Stats MT5
Takanobu Sugasawa
指标
亚洲区间人人都画。Session Liquidity Sweep Stats 告诉你它通常 会怎样 。 每个交易时段的高低点在时段结束后即被追踪，每一次触碰都会在你自行固定的判定周期上得出三种答案之一：该水平被 扫荡（swept） 且价格反转、被 突破（broken） 且价格继续、或仅被触碰而当日未决。 功能 亚洲时段收盘后，其高低点绘制在图表上。伦敦时段收盘后，伦敦高低点加入。此后逐根K线监控每个水平，价格触碰的那一刻问题开启：守住还是走掉？ 从触碰K线取两个参照并让它们竞速。收盘价越过该K线的 影线尖端 即为 突破 ——走势延续。收盘价回到触碰前最后一根反向K线的 开盘价 之外即为 扫荡 ——流动性被取走且价格反转。先发生者胜出。若某根K线刺穿水平并直接收于其外，则立即判定为突破。 同样的规则应用于历史数据，因此面板可显示该水平以往的表现。两个独立样本窗口并排显示——近期与更长的基准——让你看出当前市场状态是否偏离常态。 选择理由 数字与名称相符。 这里的扫荡是被收回的影线，而不只是被触及的水平 判定周期固定。 突破与扫荡都是基于收盘的判定，答案取决于所用周期。本工具在你设定的周期
ICT Multi Symbol CRT Signals and Alerts
Takanobu Sugasawa
指标
十五个品种、三个周期、一张网格。绿色表示该品种刚刚形成 CRT 多头形态，红色表示空头。点击单元格即可切换到该品种、该周期的图表。 信号为什么会出现 条件很严格，只用两根K线。第一根定义一个区间。第二根取走该区间的一侧——做多取低点，做空取高点——然后 收盘回到区间内部 。那一侧的流动性已被取走，而价格拒绝停留在那里。区间的另一端仍未被消耗，那正是该形态所指向的位置。 规则仅此而已。没有均线，没有振荡指标，没有拟合。正因为规则如此狭窄，你可以打开任何一个亮起的单元格，用自己的眼睛判断它是否成立。 你会得到什么 每隔几秒重新检查每个品种/周期组合的最近两根已收盘K线并更新网格：绿色 BUY、红色 SELL，或安静的横线。每个新信号仅触发一次提醒（弹窗、声音、推送、邮件，可分别开关）。重新加载、重启或切换图表都不会重播旧提醒。 亮起的单元格会在形态失效的瞬间熄灭。若形成中的K线在你行动前突破了扫荡极值，单元格立即恢复为横线，而不是保留过期信号直到收盘。 选择理由 不重绘 — 信号仅基于已收盘K线。实时网格只会提前 熄灭 ，绝不会提前点亮 自动解析经纪商品种名 — EURUSD 可找到 EU
筛选:
无评论
回复评论