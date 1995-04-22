Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5

你的每日 drawdown——被记录、被监控、被限制。让 prop firm 交易员爆仓出局的那些数字,全部在一块面板上。

Prop Firm Daily Drawdown Guard 是一款每日 drawdown 日志+账户保护工具。它为每个交易日记录决定资助账户存亡的数字——最大浮动亏损、当日亏损、日内 equity 回撤、账户整体及 trailing drawdown——并可在触及限额时一次性平掉所有持仓。

功能说明:

• 监控整个账户(所有品种、所有 magic number),基于账户 equity 判定。

• 五个独立限额: 浮动亏损(金额或%)、当日亏损(金额或%)、日内 equity 回撤%、账户最大 drawdown%(基于 baseline 固定)、trailing drawdown%(基于已实现的 balance high-water mark)。

• 深色图表面板: SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT 状态、始终跟踪最近限额的"limit used"仪表、当日数据、分品种浮动盈亏、近期每日历史。

• 在最近限额的可设定%处提前预警,并支持4通道警报(popup / sound / push / mail)。

• CSV 每日日志——每个交易日追加写入文件,可用 Excel 打开。

只平仓一次。不锁定。主动权在你手里:

限额被触发时,本工具每天仅一次平掉所有持仓并删除挂单——然后完全退出干预。它不会锁定终端、不会拒绝新订单、更不会自行交易。止损日之后是否重新入场,由你决定,而不是工具。

为什么选择它:

• 重启无忧——所有数值在启动时从账户真实成交历史中重建。重启终端、切换图表、重新加载 EA 都不会丢失。

• 不使用终端全局变量(不会被其他工具覆盖)、无 DLL、无 WebRequest。

Launch price: $30 for the first 10 copies.

The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

说明与诚实的局限:

• 工具仅在限额当日首次触发时平仓一次,不锁定账户、不阻止再次入场——这是设计决策。如果你需要硬锁定,本工具并不适合。

• balance high-water mark 基于已实现余额: 浮动盈利不会推高它。

• 每日重置遵循经纪商服务器时间——请将重置小时设置为与你的 prop firm 一致。

• 若账户中途有出入金,请手动设置 baseline 余额。

• 平仓为市价执行; 行情剧烈时,最终亏损可能因滑点和点差与设定限额有偏差。

• 只需挂在一张图表上——任意品种、任意周期; 监控覆盖整个账户。

• 建议先下载免费演示版,在 Strategy Tester 中运行,确认面板、日志与保护逻辑后再购买。

本工具仅供参考,不构成投资建议。过去的表现不保证未来的结果。