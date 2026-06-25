Aurora Sentinel Gold

AURORA SENTINEL PRO



面向黄金（XAUUSD）的趋势跟踪系统



✔ 针对 XAUUSD 的纯趋势跟踪方法

✔ 无马丁格尔 • 无网格

✔ 一键方向控制（多头 / 空头 开关）

✔ D1 宏观过滤器判定总体方向

✔ 在 H1 周期上执行

✔ 基于规则的金字塔加仓，严格只朝盈利方向

✔ 无需 set 文件，加载后即可运行



为那些希望获得清晰、有纪律的黄金趋势跟踪系统的交易者而打造——并且明白这样的系统在行情特征鲜明的阶段才显示实力，而不是在每一个单独的周里。

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专才，而非全能

Aurora Sentinel Pro 被刻意设计为专才。系统只交易黄金，并遵循一个清晰的原则：在日线图上判定总体方向，在 H1 上寻找与该趋势一致的入场点。没有逆势交易，也没有隐藏策略。

本 EA 不去追逐每一次波动。它的设计目的是伴随清晰而持续的趋势，并在趋势不断得到确认的过程中逐步扩大仓位。

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系统如何运作

Aurora Sentinel Pro 的决策分三个连续阶段：

• 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。 没有明确的日线趋势时，EA 保持观望。

• 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点，并 等待确认信号后才开仓。每笔交易立即设置固定止损；目标位按与风险的 固定比例设定。

• 仓位构建（金字塔加仓）：当交易已有浮盈且趋势延续时，EA 以严格受限 的步骤加仓——只朝盈利方向加，绝不向亏损方向加。每次加仓后，已有仓位 的止损都会向保本位移动，使整体风险尽早下降。

这就是该方法的核心：在早期阶段承担小而明确受限的风险，并始终如一地伴随那少数几波承载全部收益的大趋势行情。

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一键方向控制（6.4 版新功能）

面板上两个带颜色的按钮，让您掌控 EA 被允许运行的方向：



[ LONG ON ] 绿色 [ SHORT ON ] 红色 [ LONG OFF ] 灰色 [ SHORT OFF ] 灰色

一次点击即可。按钮上以文字明确标示当前状态。



为什么加入这个功能：

• 因为终端里的"自动交易"按钮是全局生效的：按下它会停止所有图表上的 所有 EA。而这两个按钮只暂停这一个 EA、这一张图表，其余一切照常运行。

• 因为交易者往往对市场有自己明确的判断。若您看到高周期处于下降趋势， 只需关闭 LONG，让 EA 只在您认可的方向工作，而不必将它整个关掉。

重要——究竟阻止了什么：只有被关闭方向上的"新入场"会被阻止。已经持有的仓位继续照常管理：止损、保本、止盈与加仓机制全部保持有效。一次点击绝不应该掐断一笔正在良好运行的交易。

您的设置会被记住：切换周期或重启终端都不会重置这两个开关。您有意关闭的方向会一直保持关闭，直到您自己重新开启。

另外说清楚，避免产生错误期待：这不是替您做分析的自动市场过滤器，而是一个手动开关。判断的质量仍然在您手中，工具只是始终如一地执行。

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您可以对本系统抱有什么期待——请务必阅读

这是整个页面最重要的一节。Aurora Sentinel Pro 不是全天候系统，这里也不会这样销售它。引擎只有两种状态：



状态一 —— 市场处于强劲且持续的趋势中这正是引擎被设计出来应对的情形。它判断方向、在回调中入场，并通过金字塔加仓扩大仓位。几乎全部收益都产生于此——集中在少数但幅度较大的行情中。

状态二 —— 市场横向震荡此时情况相反。缺乏持续性行情，许多交易以零收益或小额亏损结束，账户会原地踏步，或在一段时间内回吐部分利润。对此并没有内置的灵丹妙药，我们也不声称拥有。

没有中间地带。如果您寻找的是每周稳定盈利的系统，这不是它。我们宁愿事先说明，也不愿事后解释。



这在实践中意味着什么：

• 收益集中在趋势阶段爆发，而非均匀分布。少数交易承担了整体结果， 绝大多数交易在零附近结束。

• 在这些阶段之间，您需要两样东西：耐心，以及足够熬过平淡期的资金。

• 能够自行判断大局的交易者在这里有真正的优势：长时间的横盘阶段往往 可以及早识别。在这样的阶段，有意暂停 EA、待出现明确趋势条件后再 重新启用，往往是明智的做法。

如果您理解并接受这一特性，您得到的是一个透明的、基于规则的工具，没有网格与马丁格尔风险。如果不能接受，请不要购买。

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关于资金使用的建议

如何处理利润由您决定。作为一种经过验证的做法——这明确只是建议而非要求——定期（例如每周）提取利润，并在每个交易阶段重新以固定的初始资金开始，效果良好。这样所承担的风险始终可计算、随时间保持恒定。

将利润留在账户中的人，交易手数会不断增大。这可能在趋势阶段提高收益，但同样会放大风险。两条路都可行，决定权在您。

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风险管理

• 每笔交易都有固定止损——没有任何仓位处于无保护状态。• 无马丁格尔、无网格、不向亏损方向摊平。• 加仓严格只朝盈利方向进行，并有明确上限。• 仓位大小依据您设定的风险百分比计算。

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安装与要求

1. 将 Aurora Sentinel Pro 加载到 XAUUSD 的 H1 图表上。

2. 启用自动交易。3. 将风险与资金模式调整为适合您账户的设置。

无需 set 文件。加载后 EA 即以合理的默认参数就绪。

要求：

• 交易品种：黄金（XAUUSD）

• 时间周期：H1

• 平台：MetaTrader 4

• 账户类型：建议使用低点差的 ECN 账户

• 杠杆：至少 1:500 或更高（正确运行的必要条件）

• 建议入金：3,000 美元或等值货币起

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风险提示

金融工具交易存在重大风险。过往表现不保证未来结果。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

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AURORA 产品系列

本产品属于一个相互配合的系列：

• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION 相同的引擎，外加图表上的手动交易管理面板。让自动化运行，同时 仍能随时介入。

• AURORA ZONES 支撑与阻力区间，宽度由波动率推导。显示距离下一个真正重要的 价位还有多少空间。

• AURORA AUTO FIBONACCI 自动绘制最近摆动的斐波那契回撤并突出黄金口袋，为回调提供参照。

所有产品均可在我的卖家主页中找到。

