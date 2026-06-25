Aurora Sentinel Gold

AURORA SENTINEL PRO

面向黄金（XAUUSD）的趋势跟踪系统

✔ 针对 XAUUSD 的纯趋势跟踪方法
✔ 无马丁格尔 • 无网格
✔ 一键方向控制（多头 / 空头 开关）
✔ D1 宏观过滤器判定总体方向
✔ 在 H1 周期上执行
✔ 基于规则的金字塔加仓，严格只朝盈利方向
✔ 无需 set 文件，加载后即可运行

为那些希望获得清晰、有纪律的黄金趋势跟踪系统的交易者而打造——并且明白这样的系统在行情特征鲜明的阶段才显示实力，而不是在每一个单独的周里。
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专才，而非全能
Aurora Sentinel Pro 被刻意设计为专才。系统只交易黄金，并遵循一个清晰的原则：在日线图上判定总体方向，在 H1 上寻找与该趋势一致的入场点。没有逆势交易，也没有隐藏策略。
本 EA 不去追逐每一次波动。它的设计目的是伴随清晰而持续的趋势，并在趋势不断得到确认的过程中逐步扩大仓位。
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系统如何运作
Aurora Sentinel Pro 的决策分三个连续阶段：
• 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。  没有明确的日线趋势时，EA 保持观望。
• 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点，并  等待确认信号后才开仓。每笔交易立即设置固定止损；目标位按与风险的  固定比例设定。
• 仓位构建（金字塔加仓）：当交易已有浮盈且趋势延续时，EA 以严格受限  的步骤加仓——只朝盈利方向加，绝不向亏损方向加。每次加仓后，已有仓位  的止损都会向保本位移动，使整体风险尽早下降。
这就是该方法的核心：在早期阶段承担小而明确受限的风险，并始终如一地伴随那少数几波承载全部收益的大趋势行情。
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一键方向控制（6.4 版新功能）
面板上两个带颜色的按钮，让您掌控 EA 被允许运行的方向：

   [ LONG  ON ]   绿色     [ SHORT  ON ]   红色   [ LONG  OFF ]  灰色     [ SHORT  OFF ]  灰色
一次点击即可。按钮上以文字明确标示当前状态。

为什么加入这个功能：
• 因为终端里的"自动交易"按钮是全局生效的：按下它会停止所有图表上的  所有 EA。而这两个按钮只暂停这一个 EA、这一张图表，其余一切照常运行。
• 因为交易者往往对市场有自己明确的判断。若您看到高周期处于下降趋势，  只需关闭 LONG，让 EA 只在您认可的方向工作，而不必将它整个关掉。
重要——究竟阻止了什么：只有被关闭方向上的"新入场"会被阻止。已经持有的仓位继续照常管理：止损、保本、止盈与加仓机制全部保持有效。一次点击绝不应该掐断一笔正在良好运行的交易。
您的设置会被记住：切换周期或重启终端都不会重置这两个开关。您有意关闭的方向会一直保持关闭，直到您自己重新开启。
另外说清楚，避免产生错误期待：这不是替您做分析的自动市场过滤器，而是一个手动开关。判断的质量仍然在您手中，工具只是始终如一地执行。
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您可以对本系统抱有什么期待——请务必阅读
这是整个页面最重要的一节。Aurora Sentinel Pro 不是全天候系统，这里也不会这样销售它。引擎只有两种状态：

状态一 —— 市场处于强劲且持续的趋势中这正是引擎被设计出来应对的情形。它判断方向、在回调中入场，并通过金字塔加仓扩大仓位。几乎全部收益都产生于此——集中在少数但幅度较大的行情中。
状态二 —— 市场横向震荡此时情况相反。缺乏持续性行情，许多交易以零收益或小额亏损结束，账户会原地踏步，或在一段时间内回吐部分利润。对此并没有内置的灵丹妙药，我们也不声称拥有。
没有中间地带。如果您寻找的是每周稳定盈利的系统，这不是它。我们宁愿事先说明，也不愿事后解释。

这在实践中意味着什么：
• 收益集中在趋势阶段爆发，而非均匀分布。少数交易承担了整体结果，  绝大多数交易在零附近结束。
• 在这些阶段之间，您需要两样东西：耐心，以及足够熬过平淡期的资金。
• 能够自行判断大局的交易者在这里有真正的优势：长时间的横盘阶段往往  可以及早识别。在这样的阶段，有意暂停 EA、待出现明确趋势条件后再  重新启用，往往是明智的做法。
如果您理解并接受这一特性，您得到的是一个透明的、基于规则的工具，没有网格与马丁格尔风险。如果不能接受，请不要购买。
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关于资金使用的建议
如何处理利润由您决定。作为一种经过验证的做法——这明确只是建议而非要求——定期（例如每周）提取利润，并在每个交易阶段重新以固定的初始资金开始，效果良好。这样所承担的风险始终可计算、随时间保持恒定。
将利润留在账户中的人，交易手数会不断增大。这可能在趋势阶段提高收益，但同样会放大风险。两条路都可行，决定权在您。
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风险管理
• 每笔交易都有固定止损——没有任何仓位处于无保护状态。• 无马丁格尔、无网格、不向亏损方向摊平。• 加仓严格只朝盈利方向进行，并有明确上限。• 仓位大小依据您设定的风险百分比计算。
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安装与要求
1. 将 Aurora Sentinel Pro 加载到 XAUUSD 的 H1 图表上。
2. 启用自动交易。3. 将风险与资金模式调整为适合您账户的设置。
无需 set 文件。加载后 EA 即以合理的默认参数就绪。
要求：
• 交易品种：黄金（XAUUSD）
• 时间周期：H1
• 平台：MetaTrader 4
• 账户类型：建议使用低点差的 ECN 账户
• 杠杆：至少 1:500 或更高（正确运行的必要条件）
• 建议入金：3,000 美元或等值货币起
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风险提示
金融工具交易存在重大风险。过往表现不保证未来结果。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
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AURORA 产品系列
本产品属于一个相互配合的系列：
• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION  相同的引擎，外加图表上的手动交易管理面板。让自动化运行，同时  仍能随时介入。
• AURORA ZONES  支撑与阻力区间，宽度由波动率推导。显示距离下一个真正重要的  价位还有多少空间。
• AURORA AUTO FIBONACCI  自动绘制最近摆动的斐波那契回撤并突出黄金口袋，为回调提供参照。
所有产品均可在我的卖家主页中找到。
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BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
专家
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
专家
基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Gold Grail Expert1
Chun Xiang Chen
专家
Gold Grail Expert (GGE for short) adopts a unique design to follow the trend of gold fluctuations. When the price of gold goes to one side, the program will open orders in the intermittent of callback trend. Meanwhile, GGE adopts multiple filtering methods including Bollinger Bands, RSI, ADX and DeMarker to improve the accuracy of the signal for trade. Each order has Stop-loss and Profit-take setting automatically to effectively ensure the profit. Foreign exchange is a high risk market. Most in
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
专家
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
作者的更多信息
Aurora Momentum Explosion
Thorsten Fuehrmann
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Aurora Momentum Explosion (AME) Is a clean momentum indicator for any instrument and timeframe. It shows, in a sub-window, how strongly price is being pushed in a direction and whether that push is expanding or fading: Trend-power histogram — green for up-momentum, red for down-momentum Explosion line — momentum expanding beyond volatility signals real drive Dead-zone threshold — filters out weak, going-nowhere momentum Works on any symbol and timeframe (built with defaults suited to
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Aurora Lot Dashboard
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Aurora P&L Dashboard — Free Aurora P&L Dashboard puts your profit and loss right on the chart — so you can close the crowded terminal window and still keep the overview. Live on your chart: Today — realized P&L since midnight (server time) N days — realized P&L over a period you set Positions — number of open positions and total lot Floating — current open P&L Two modes: Account-wide — all symbols together Single symbol — type any symbol (e.g. EURUSD, USDJPY), or leave blank for the chart
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Aurora OS Account Guardian
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ACCOUNT GUARDIAN MT4 – PROFESSIONAL CAPITAL PROTECTION SYSTEM Account Guardian is a specialized risk management tool designed to protect your trading account from uncontrolled losses. The system continuously monitors your open positions and account equity, automatically intervening when predefined risk thresholds are reached. MAIN FEATURES • Automatic
Aurora Trend Pilot
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TREND PILOT MT4 – SMART MONEY TREND-FOLLOWING SYSTEM Trend Pilot is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts and structural market analysis. The system identifies trend reversals through Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH), utilizing precise entry mechanisms for optimal position openings. NEW: Includes a trading
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
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SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
Aurora Sentinel Gold Hybrid
Thorsten Fuehrmann
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AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION 自动黄金趋势跟踪系统 + 手动交易管理面板，二合一 面向黄金（XAUUSD）的全自动趋势跟踪引擎 图表上直接操作的手动交易管理面板 全自动、纯手动，或两者同时使用 一键方向控制（多头 / 空头 开关） 无马丁格尔 • 无网格 在 H1 周期上执行 无需 set 文件，加载后即可运行 Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition 将两个工具整合进同一个 EA：经过验证的黄金自动趋势跟踪引擎，以及一个让您用鼠标点击就能精确下单与管理自有仓位的手动面板。由您决定：让机器人替您交易、自己掌控，或者两者同时使用。 自动引擎 自动部分是纯粹的黄金趋势跟踪系统，决策分三个连续阶段： • 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。  没有明确的日线趋势时，引擎保持观望。 • 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点并  等待确认信号。每笔交易立即设置固定止损。 •
Aurora Auto Fibonacci Gold Edition
Thorsten Fuehrmann
指标
AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION 自动斐波那契回撤 + 可选布林带 自动找出最近一段有意义的摆动 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示 同一指标内可选布林带 不提供买卖信号——纯分析工具 无需 set 文件 Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。 指标做什么 • 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。 • 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的  价格标签。 • 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者  在回调中特别关注的区域。 • 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。 可选布林带 此
Aurora Zones
Thorsten Fuehrmann
指标
AURORA ZONES — 自适应支撑与阻力区间 会随波动率调整的区间，而不是处处等宽的线条 区间宽度由 ATR 推导，而非固定点数 重叠的区间自动合并 只绘制最近的区间——图表不会杂乱 更高周期（H4、D1）的区间直接显示在您的工作图表上 四级评定：未测试、已测试、强劲、已跌破 可选的接近提醒 纯分析工具——不提供交易信号 Aurora Zones 找出价格中的显著摆动点，将彼此靠近的点归并成区间，并根据价格实际尊重该区间的次数为其评级。结果是一张干净的图表，只有少数几条有意义的价带，而不是一梯子的线。 有哪些不同的做法 多数区间类指标都栽在同样的三个问题上。Aurora Zones 正是从这三点入手： • 区间宽度来自 ATR  平静的一周与剧烈波动的一周，同一个区间的合理宽度并不相同。固定点数  在两种情况下都是错的——要么太窄，要么太粗。Aurora Zones 从当前波动  幅度推导宽度，因而能自行适应。 • 重叠区间会被合并  否则每一个小摆动都会生成自己的区间，最后形成一梯子几乎
Aurora Command All in One Gold Trading Terminal
Thorsten Fuehrmann
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AURORA COMMAND — 一体化黄金交易终端 它不是一个打开后只能干等的机器人，而是一个面向新手与专业交易者的完整指挥中心——全部在同一张图表上。 自动黄金趋势引擎（XAUUSD，H1），基于规则的金字塔加仓 实时市场驾驶舱：趋势对齐、区域、时机，以及一份可直接读取的交易计划 一键「Take Plan」——将驾驶舱的计划直接送入手动面板 手动交易面板：用鼠标设定入场与止损，其余交由终端管理 手动开的仓位会被自动接管并加以保护 内置随机指标提示与 Aurora Momentum Explosion（AME）——既是读数，也是可视化仪表 一键方向控制（多头 / 空头 开-关） 无马丁 • 无网格 • 每笔交易都有固定止损 单一文件，拖放即用——无需 .set 文件，加载后即可运行 AURORA COMMAND 究竟是什么 大多数产品只给你一样东西：一个引擎、一个指标，或一个面板。Aurora Command 给你的是整张交易台。它就是一位自主交易者若有时间便会为自己打造的指挥中心——自
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