本工具解决的问题

在 MetaTrader 5 策略测试器中，交易者通常无法手动执行交易。你只能观察自动化专家顾问（EA）的运行情况，而无法亲自下达 Buy 或 Sell 订单，这使得手动策略测试、价格行为练习以及主观交易分析变得非常受限。

Algoyin MT5 Strategy Tester 解决了这一限制，使你可以：

  • 直接在 MT5 策略测试器中执行交易

  • 通过一键按钮快速开立 Buy 和 Sell 仓位

  • 在每一笔交易中自动应用预设的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

  • 通过一次操作立即关闭所有已开仓位

  • 在可控的回测环境中手动测试并优化交易思路

  • 将手动交易执行与内置技术指标结合，用于分析和确认

手动交易执行功能

  • BUY 按钮：一键快速开立买入订单

  • SELL 按钮：一键快速开立卖出订单

  • CLOSE 按钮：关闭由该 EA 创建的所有未平仓头寸

  • 固定手数交易，并自动设置止损和止盈

  • 无需手动拖动价格线或输入价格

核心交易参数说明

1. LOT-SIZE（手数大小）

定义执行 Buy 或 Sell 订单时使用的固定交易手数。

  • 每一笔交易都使用相同的手数

  • 有助于在策略测试过程中保持一致性

  • 非常适合回测和练习使用

2. SL PRICE INTERVAL（止损价格间隔）

控制入场价格与止损之间的距离。

  • 价格值定义，而不是点数

  • 在交易执行时自动应用

  • Buy 交易的止损设置在入场价下方

  • Sell 交易的止损设置在入场价上方

3. TP PRICE INTERVAL（止盈价格间隔）

控制入场价格与止盈之间的距离。

  • 以价格值定义

  • 在交易执行时自动应用

  • 使风险回报比测试更加简单和高效

可选指标（完全可配置）

你可以选择要显示的指标，并自由修改其参数。
所有指标仅用于图表分析不会自动执行交易

内置指标

  • 快速移动平均线（Fast Moving Average）
    用于观察短期趋势和动能

  • 慢速移动平均线（Slow Moving Average）
    用于确认中长期趋势方向

  • RSI（相对强弱指数）
    判断市场是否处于超买或超卖状态

  • ATR（平均真实波幅）
    衡量市场波动性

  • ADX（平均趋向指数）
    分析趋势强度

  • 随机震荡指标（Stochastic Oscillator）
    用于识别动能、反转和回调

每个指标都可以：

  • 启用或禁用

  • 自定义参数（周期、计算方法、价格类型）

适用场景

  • 在 MT5 策略测试器中进行手动策略测试

  • 价格行为和主观交易练习

  • 基于指标的策略验证

  • 学习并提升交易执行能力


