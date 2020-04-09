本工具解决的问题

在 MetaTrader 5 策略测试器中，交易者通常无法手动执行交易。你只能观察自动化专家顾问（EA）的运行情况，而无法亲自下达 Buy 或 Sell 订单，这使得手动策略测试、价格行为练习以及主观交易分析变得非常受限。

Algoyin MT5 Strategy Tester 解决了这一限制，使你可以：

直接在 MT5 策略测试器中执行交易

通过一键按钮快速开立 Buy 和 Sell 仓位

在每一笔交易中自动应用预设的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

通过一次操作立即关闭所有已开仓位

在可控的回测环境中手动测试并优化交易思路

将手动交易执行与内置技术指标结合，用于分析和确认

手动交易执行功能

BUY 按钮 ：一键快速开立买入订单

SELL 按钮 ：一键快速开立卖出订单

CLOSE 按钮 ：关闭由该 EA 创建的所有未平仓头寸

固定手数交易，并自动设置止损和止盈

无需手动拖动价格线或输入价格

核心交易参数说明

1. LOT-SIZE（手数大小）

定义执行 Buy 或 Sell 订单时使用的固定交易手数。

每一笔交易都使用相同的手数

有助于在策略测试过程中保持一致性

非常适合回测和练习使用

2. SL PRICE INTERVAL（止损价格间隔）

控制入场价格与止损之间的距离。

以 价格值 定义，而不是点数

在交易执行时自动应用

Buy 交易的止损设置在入场价下方

Sell 交易的止损设置在入场价上方

3. TP PRICE INTERVAL（止盈价格间隔）

控制入场价格与止盈之间的距离。

以价格值定义

在交易执行时自动应用

使风险回报比测试更加简单和高效

可选指标（完全可配置）

你可以选择要显示的指标，并自由修改其参数。

所有指标仅用于图表分析，不会自动执行交易。

内置指标

快速移动平均线（Fast Moving Average）

用于观察短期趋势和动能

慢速移动平均线（Slow Moving Average）

用于确认中长期趋势方向

RSI（相对强弱指数）

判断市场是否处于超买或超卖状态

ATR（平均真实波幅）

衡量市场波动性

ADX（平均趋向指数）

分析趋势强度

随机震荡指标（Stochastic Oscillator）

用于识别动能、反转和回调

每个指标都可以：

启用或禁用

自定义参数（周期、计算方法、价格类型）

适用场景