Algoyin MT5 Strategy Tester
- 实用工具
- Israel Pelumi Abioye
- 版本: 1.0
- 激活: 10
本工具解决的问题
在 MetaTrader 5 策略测试器中，交易者通常无法手动执行交易。你只能观察自动化专家顾问（EA）的运行情况，而无法亲自下达 Buy 或 Sell 订单，这使得手动策略测试、价格行为练习以及主观交易分析变得非常受限。
Algoyin MT5 Strategy Tester 解决了这一限制，使你可以：
-
直接在 MT5 策略测试器中执行交易
-
通过一键按钮快速开立 Buy 和 Sell 仓位
-
在每一笔交易中自动应用预设的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）
-
通过一次操作立即关闭所有已开仓位
-
在可控的回测环境中手动测试并优化交易思路
-
将手动交易执行与内置技术指标结合，用于分析和确认
手动交易执行功能
-
BUY 按钮：一键快速开立买入订单
-
SELL 按钮：一键快速开立卖出订单
-
CLOSE 按钮：关闭由该 EA 创建的所有未平仓头寸
-
固定手数交易，并自动设置止损和止盈
-
无需手动拖动价格线或输入价格
核心交易参数说明
1. LOT-SIZE（手数大小）
定义执行 Buy 或 Sell 订单时使用的固定交易手数。
-
每一笔交易都使用相同的手数
-
有助于在策略测试过程中保持一致性
-
非常适合回测和练习使用
2. SL PRICE INTERVAL（止损价格间隔）
控制入场价格与止损之间的距离。
-
以价格值定义，而不是点数
-
在交易执行时自动应用
-
Buy 交易的止损设置在入场价下方
-
Sell 交易的止损设置在入场价上方
3. TP PRICE INTERVAL（止盈价格间隔）
控制入场价格与止盈之间的距离。
-
以价格值定义
-
在交易执行时自动应用
-
使风险回报比测试更加简单和高效
可选指标（完全可配置）
你可以选择要显示的指标，并自由修改其参数。
所有指标仅用于图表分析，不会自动执行交易。
内置指标
-
快速移动平均线（Fast Moving Average）
用于观察短期趋势和动能
-
慢速移动平均线（Slow Moving Average）
用于确认中长期趋势方向
-
RSI（相对强弱指数）
判断市场是否处于超买或超卖状态
-
ATR（平均真实波幅）
衡量市场波动性
-
ADX（平均趋向指数）
分析趋势强度
-
随机震荡指标（Stochastic Oscillator）
用于识别动能、反转和回调
每个指标都可以：
-
启用或禁用
-
自定义参数（周期、计算方法、价格类型）
适用场景
-
在 MT5 策略测试器中进行手动策略测试
-
价格行为和主观交易练习
-
基于指标的策略验证
-
学习并提升交易执行能力