Accurate Gold

Accurate Gold 指标是一款用户友好的工具， 无论交易者的经验水平如何，都具有直观和简单易用的特点。它专为在黄金市场上寻找M5时间框架上精确信号的交易者而设计。该指标采用先进的数学算法来分析价格波动和成交量动态，生成准确的买入和卖出信号。该指标的独特特点，包括其不重绘的性质，为交易者提供了有关潜在市场反转的宝贵见解，从而支持明智的决策。它在图表上的视觉呈现，以及听得见的警报和推送通知，提升了用户体验，使其成为寻求交易策略精准性和可靠性的黄金交易者工具包中的有价值的补充。

$XX - 在有限的时间内，前5位支持者的价格为XX美元 (发布)。(💯% 售罄)
$88 - 零售价格为88美元 。 
$88 + X ($100)  每购买3个，价格将增加100美元。

在此查看MT4信号，论坛讨论请点击这里

建议：

  • 时间框架：仅限M5
  • 货币对：仅限 XAUUSD / BTCUSD
  • 账户类型：ECN、Raw或Razor，具有非常低的点差
  • 经纪商时间：任何时间 经纪商：IC Markets、Pepperstone的Raw和Razor账户具有最低的点差
  • 推荐止盈水平：10点或更多（根据交易者的经验和风险偏好而定）
注意： 
  • 不要追逐错过的信号

规格：

  • 指标不会重新绘制
  • 高精度识别买入和卖出信号
  • 提供视觉和声音警报
  • 无需设置文件

免责声明

  • 过往表现不代表未来结果
  • 我的产品仅在 mql5.com
  • 上提供 我不会私下联系或向您销售产品
推荐产品
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
USDJPY Killer   是一款强大而独特的智能交易系统（EA），专为 USDJPY 货币对设计。不同于市面上大多数为了骗取新手资金而仓促拼凑的交易机器人，USDJPY Killer 基于一种具有心理逻辑支撑的裁量交易理念。这个 EA 的目的不是为了大规模销售赚钱，而是作为一个临时项目，用来为更大的目标筹集资金：创办我自己的专属交易公司。一旦融资目标达成，该 EA 将不再出售。 你可以在这里看到它的实盘运行效果： 实时信号  : https://www.mql5.com/en/signals/2305722 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/139465 该 EA 仅能在 USDJPY 上运行，因此在开始之前，请在 MY_Symbol 参数中输入你所在交易商对 USDJPY 的符号名称。 USDJPY Killer 有何不同？ 许多 EA 依赖于过时的逻辑或过度优化的技术指标，在真实市场条件下往往会失败。USDJPY Killer 则不同：它利用“心理价位”——也就是交易者和机构最常挂单的关键价格区域。这些不是固定的价
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
专家
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
专家
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
专家
News Robo Expert Advisor 是一个强大的工具，旨在帮助新闻交易者在新闻发布期间打开带有隐藏止损的挂单。它提供多种功能，可增强您的交易体验并保护您的交易。 News Robo 的主要功能之一是隐藏止损，这对于喜欢向做市商经纪人隐瞒止损的新闻交易者来说是理想的选择。一旦实现盈利头寸，止损会自动显示，让您有效地确保您的收益。此外，Expert Advisor 采用适当的风险管理技术来确保您的交易资金受到保护。 使用 News Robo，您有两种打开挂单的选项：快速模式和时间模式。快速模式使您能够根据默认设置快速打开挂单，如果您忘记手动设置消息时间，则提供了一个方便的解决方案。另一方面，时间模式允许您指定打开挂单的确切时间，提供更多的灵活性和自定义。 Expert Advisor 的设计具有用户友好的设置，使所有经验水平的交易者都可以使用它。您可以根据您的交易偏好轻松配置手数、最大风险、追踪止损、止损、获利和放置挂单的距离等参数。 EA 还提供快速活动，确保在新闻事件期间及时执行交易。它提供通知警报，让您随时了解重要的市场动态，即使您没有主动监控您的交易平台。 为了进一步
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
专家
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
指标
介绍二元智能系统：您的终极交易伴侣 二元智能系统不仅仅是一个指标，它是一个精心设计的复杂交易工具，为交易者提供精确的交易信号和市场洞察。该系统建立在先进的算法和广泛的技术指标基础上，是您解锁交易成功的关键。 指标组件： 移动平均百分比（MAP）：   该组件计算多个移动平均线的加权平均值，为趋势识别提供强大的基础。MAP会根据市场条件动态调整，提供有关当前趋势方向的见解。 商品通道指标（CCI）：   CCI通过分析价格偏离平均值来衡量超买和超卖情况。二元智能系统的CCI集成确保了从整体上识别潜在的反转点。 移动平均线收敛/发散（MACD）：   系统中的MACD组件超越了简单的价格交叉。它评估MACD线和信号线的收敛和发散，揭示隐藏的交易机会并确认趋势强度。 平均方向指数（ADX）：   使用ADX，二元智能系统量化趋势动量。它可以准确地识别强劲的趋势并帮助您避免弱势、不确定的市场阶段，从而增强您的交易决策。 多空力量：   通过这些指标，可以利用多空情绪的综合力量。这对市场情绪的全面了解有助于进行明智的交易入场。 随机指标：   二元智能系统中的随机指标有助于识别超买和超卖情况，并
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
指标
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
指标
“Binary Smart Eye”MT4指标旨在为二元期权和外汇市场提供交易信号，可在M1至W1的广泛时间范围内运行。它采用一种专有策略，结合了趋势水平、智能移动平均线和优化的交易周期，以识别潜在的入场点。 以下是其主要功能的详细介绍： 多时间框架分析： 该指标的多功能性允许交易者在各种时间框架上使用它，满足不同的交易风格，从M1上的剥头皮交易到W1上的长期趋势跟踪。 专有策略： “Binary Smart Eye”的核心在于其独特的策略，该策略利用： 趋势水平： 这些水平有助于识别当前的市场趋势和潜在的反转点。 智能移动平均线： 一种定制的移动平均线，可适应市场波动并提供准确的趋势方向。 智能交易周期： 该指标根据特定的时间周期优化其信号生成，旨在捕捉最佳市场条件。 信号和警报系统： 当指标的参数一致时，它会生成清晰的视觉信号和声音警报，提示交易者发起交易。 二元期权和外汇兼容性： 该指标的设计使其适用于二元期权交易（精确的入场时机至关重要）和外汇交易（强调趋势跟踪和利润目标）。 马丁格尔策略考虑： 描述中提到了在不利市场条件下使用马丁格尔策略的选项。重要的是要知道马丁格尔策略风险
Global Forex Session Highlighter MT4
Sid Ali Temkit
指标
Introducing the   'Global Forex Session Highlighter' , a powerful tool designed to enhance your trading strategy by providing a visual representation of the Three major Forex trading sessions: Tokyo, London, and New York. This indicator is designed to help traders understand the dynamics of the global Forex market by highlighting the trading sessions directly on your MT4 chart. It provides a clear view of when each session starts and ends, allowing you to strategize your trades around the most
Market Momentum Alerter for MT4
Renaud Herve Francois Candel
指标
Market Momentum Alerter Market Momentum Alerter will inform you about danger to operate in the market. Imagine you see a very nice setup (Forex, Stocks, Indices) and you decide to place your trade... And you finally lose your trade and don't understand what happened. This can happen due to big operations in the market carried out by banks and big institutions. These operations are invisible for most people. Now with the Market Momentum Alerter you will be able to detect those operations...
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Intuition AlgsBot
Vitalii Zakharuk
专家
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
指标
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
专家
SLTPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
指标
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
指标
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Renko Star
Abdulkarim Karazon
指标
Renko Star 是一个 mt4 箭头型指标，旨在交易砖形图表，该指标有一个回溯测试仪表板，可以告诉交易者有用的信息，例如胜率和赢得的点数，它还给出了 atr x 乘法中的 tp 和 sl，该指标给出了其柱线开盘或柱内信号，它有一个黄色标记，将标记给出信号的确切价格，使用该指标的方法是根据指标给出的箭头打开买入或卖出并设置 tp和 sl 也由指标给出，调整指标设置将导致更好或最差的结果，因此您必须更改它们，直到您在仪表板上获得可以信赖的良好结果。 该指示器不会重新绘制或背面绘制 参数 ： atr tp : 基于 atr 的 tp 值 atr sl ：基于 atr 的 sl 值 ATR期 明星时期 星形滤镜 历史记录：需要回测多少历史记录 spread : 在计算中使用spread进行回测 显示点数：如果设置为 true，指标将以点数显示每个信号结果 箭头以及 tp 和 sl 颜色 警报设置 面板/仪表板位置
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
实用工具
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
实用工具
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
专家
**Quantum Signal** is a professional Expert Advisor engineered for fully automated trading on Forex and cryptocurrency markets. Crafted to meet MQL5 Market standards, it combines cutting-edge algorithms, flexible risk controls and an intuitive settings interface to deliver consistent profits and minimal drawdown. A minimum deposit of **10 000 USD** unlocks trading on most major and minor currency pairs as well as crypto symbols. --- ## Overview & Purpose * Automates trade entries and exits u
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
指标
WBP 图表信号 – 多时间框架买卖压力指标 描述: WBP 图表信号是一款高级指标，通过分析成交量、点差和价格行为来衡量市场压力。适用于寻求精确信号和多时间框架确认的交易者，具有机构级分析风格。 主要功能: 加权买入压力 (WBP): 专有算法结合 VWAP、MA200、成交量强度、流动性因素和动量 多时间框架分析: 自动高时间框架确认，提高信号可靠性 实时多品种扫描: 同时监控6大货币对 精准信号过滤: 7种确认过滤器，包括背离、成交量、趋势及高时间框架确认 专业仪表盘: 实时显示 WBP 值、信号及高时间框架分析 机构级计算: 成交量对数刻度、VWAP 权重及信念因子 信号系统: 买入: 强买 > 75，适中买 > 65 卖出: 强卖 < 25，适中卖 < 35 指标窗口显示箭头；可自定义声音提醒 技术规格: 单独指标窗口，5个缓冲区 可调阈值与确认参数 适用于所有时间框架和品种 无重绘 – 信号在K线收盘确认 优化性能 参数: VWAP 周期 20，MA 趋势 200，EMA 平滑 5，确认柱 2，多重过滤器 适用场景: 日内交易、波段交易、机构成交量分析、多品种市场压力监控
Banking levels
Sergey Demin
指标
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
指标
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supply and Demand with Swap zones indicator
Roman Zhitnik
5 (2)
指标
The Supply and Demand with Swap zones MTF indicator is a powerful tool for technical analysis that has been modified and enhanced to provide traders with even more valuable information. This tool is based on the rule of supply and demand and allows traders to analyze a chart on three different timeframes at once, providing a more comprehensive view of the market. One of the key features of this indicator is the so-called swap zones, which are areas that have been broken through by the price but
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
指标
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Broom Mt4
Marta Gonzalez
专家
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the   broom   and pick up the glass from the floor. Broom   is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Sa
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Meta Trader AI Bot
Gedara Prasad Chathuranga Deniye
专家
SwiftTradeAiBot_V01-1 - Powerful & Efficient Forex Trading Solution SwiftTradeAiBot_V01-1 is an advanced and versatile Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading in the forex market. Tailored for the EURUSD pair, this EA leverages advanced algorithms to maximize profitability, manage risk, and minimize losses with ease. Suitable for both beginner and experienced traders, SwiftTradeAiBot automates the entire trading process, allowing you to focus on strategy rather than execution. Key
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
指标
Smart Signal Generation - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Currency Trading Indicator Overview The   Trend-Following Pro Dashboard   is a comprehensive multi-strategy trading indicator designed for serious Forex traders who demand professional-grade analysis across 28 major currency pairs and gold. This all-in-one dashboard combines the most effective trend-following strategies into a single, visually stunning interface that provides clear trading signals, precise entry points, and calculat
FXinstitute
Lin Yu Han
指标
訂閱指標注意事項 此信號只支援電腦版MT4 不支援MT5、手機、平板 指標只顯示當日進場箭頭 非直播指標顯示歷史箭頭 （直播為展示用） 指標為交易輔助性質 非EA自動交易 無跟單功能 指標只標示進場位置 無出場（止盈）指示 進場止損點位設定30-50 PIPS 或是前高前低做為防守 止損不需拉太遠 紅色箭頭為多方進場訊號 綠色箭頭為空方進場訊號 撐阻力強度用箭頭大小表示 此指標適用於波段策略 不適合當沖策略盤整 多空反轉時不適用 指標載入後 右下角都會預設顯示盤整 載入指標一小時後 才會顯示多空 加入Youtube頻道會員 可參加每個月一次實體抽獎活動(台灣以外地區，獎品折現金用Paypal匯出) 每月抽獎時間為非農數據公布當週的週末盤勢分析(2100) 得獎者必須抽獎時在線上，逾期不候
该产品的买家也购买
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 建议： 时间范围:  所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑, EURAUD, XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最多
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
指标
趋势指标是用于金融市场交易的技术分析领域之一。 Angular Trend Lines - 全面确定趋势方向并产生入场信号。除了平滑蜡烛的平均方向 它还利用趋势线的倾斜角度。构建江恩角度的原理被当作倾斜角度的基础。 技术分析指标结合了烛台平滑和图表几何。 趋势线和​​箭头有两种类型：红线和箭头表示看涨方向。紫线和箭头表示看跌方向。 指示器功能 该指标使用简单、参数配置方便，可用于趋势分析和接收开仓信号。 指示器不会重新绘制，箭头出现在蜡烛的收盘处。 当信号发生时提供多种类型的警报。 可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数）。 该指标可以在任何时间范围和图表上发挥作用。 该指标采用轻量级算法，不加载处理器，确保在多个窗口中使用。 根据时间范围和交易方法选择参数。 主要输入参数 Period - 用于分析计算的蜡烛数量。 Angle ——趋势线的斜率。
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
指标
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
指标
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
指标
Delta Fusion Pro – 高级订单流分析，专为日内交易设计 Delta Fusion Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，能够揭示市场中的主动订单流，实时显示机构压力的强度和方向。与传统的成交量指标不同，它分析买盘（Ask）与卖盘（Bid）之间的成交量差值（Delta），用于提前预测反转、确认趋势并识别专业兴趣区域。 主要特点 智能自动调节系统 根据以下条件自动调整所有参数： 交易品种类型（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票） 操作周期 市场波动率（ATR） 最近平均成交量 无需手动配置，适合新手交易者——指标自动完成校准！ 核心功能 净Delta与累计Delta 计算主动买盘/卖盘成交量差值，支持自定义 EMA 平滑 实时显示方向性压力 可自定义直方图颜色（买入/卖出） 价格/成交量背离 自动检测常规与隐藏背离 强度分类：强/中/弱 高级过滤：成交量确认、趋势、时间距离 图形信号（彩色箭头） 市场失衡 识别显著的买盘/卖盘比例失衡（可配置比率） 最小成交量阈值验证 图表显示彩色点（多头/空头） Infusion Volume 检测异常成交量峰值（
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Shogun Trade
Yuki Miyake
指标
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
指标
The Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit trend indicator perfectly follows the trend, indicates entry search zones, indicates entry signals with arrows, and also indicates zones for fixing market orders with vertical lines. An excellent indicator for both beginners in Forex trading and professionals. All lines, arrows, alerts can be disabled. See all indicator parameters on the screenshot.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
指标
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
指标
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
作者的更多信息
Accurate Gold MT5
Willie Lim
指标
Accurate Gold   指标是一款用户友好的工具，   无论交易者的经验水平如何，都具有直观和简单易用的特点。它专为在黄金市场上寻找M5时间框架上精确信号的交易者而设计。该指标采用先进的数学算法来分析价格波动和成交量动态，生成准确的买入和卖出信号。该指标的独特特点，包括其不重绘的性质，为交易者提供了有关潜在市场反转的宝贵见解，从而支持明智的决策。它在图表上的视觉呈现，以及听得见的警报和推送通知，提升了用户体验，使其成为寻求交易策略精准性和可靠性的黄金交易者工具包中的有价值的补充。 $ XX   – 在限定时间内，前 5 位支持者的价格为 $ XX   。   （ % 已售罄）   88 美元 —— 此后，它将恢复到 88 美元的发行价，并且仅限于金色符号。 88 美元 + X ($100) – 每购买 3 次后价格就会增加 100 美元。 在此查看 MT5信号 ，论坛讨论请点击 这里 。 建议： 时间框架：仅限M5 货币对： 仅限   XAUUSD 账户类型：ECN、Raw或Razor，具有非常低的点差 经纪商时间：任何时间 经纪商：IC Markets、P
筛选:
无评论
回复评论