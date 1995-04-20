Accurate Gold
- 指标
- Willie Lim
- 版本: 3.6
- 更新: 3 五月 2025
- 激活: 5
Accurate Gold 指标是一款用户友好的工具， 无论交易者的经验水平如何，都具有直观和简单易用的特点。它专为在黄金市场上寻找M5时间框架上精确信号的交易者而设计。该指标采用先进的数学算法来分析价格波动和成交量动态，生成准确的买入和卖出信号。该指标的独特特点，包括其不重绘的性质，为交易者提供了有关潜在市场反转的宝贵见解，从而支持明智的决策。它在图表上的视觉呈现，以及听得见的警报和推送通知，提升了用户体验，使其成为寻求交易策略精准性和可靠性的黄金交易者工具包中的有价值的补充。
⛔ $XX - 在有限的时间内，前5位支持者的价格为XX美元 (发布价)。(💯% 售罄)
⛔ $XX - 在有限的时间内，前5位支持者的价格为XX美元 (发布价)。(💯% 售罄)
✅ $88 - 零售价格为88美元 。
⛔ $88 + X ($100) – 每购买3个，价格将增加100美元。
建议：
- 时间框架：仅限M5
- 货币对：仅限 XAUUSD / BTCUSD
- 账户类型：ECN、Raw或Razor，具有非常低的点差
- 经纪商时间：任何时间 经纪商：IC Markets、Pepperstone的Raw和Razor账户具有最低的点差
- 推荐止盈水平：10点或更多（根据交易者的经验和风险偏好而定）
注意：
- 不要追逐错过的信号
规格：
- 指标不会重新绘制
- 高精度识别买入和卖出信号
- 提供视觉和声音警报
- 无需设置文件
免责声明：
- 过往表现不代表未来结果
- 我的产品仅在 mql5.com
- 上提供 我不会私下联系或向您销售产品