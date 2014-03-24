MQL5 应用商店一周岁啦

从“MQL5 应用商店”开始销售，转眼间已经一年过去了。一年来的兢兢业业勤勤恳恳，换来了一个新服务向MetaTrader 5 平台自动交易和技术指标最大商店的华丽转身。继续之前，我们决定总结一下此项新服务操作的中间结果。





“MQL5 应用商店”的历史始于 2011 年 6 月，当时的服务还是以试用模式开始的。从那时开始，开发人员就能够注册为卖家并上架自己的产品了。2012 年 2 月 3 日，此服务并入了 MQL5.community 支付系统，允许交易者下载免费产品、测试试用版本并购买收费交易应用程序。销售已经启动，且“MQL5 应用商店”的普及化亦已开始。

总体成果

自那以后，已有来自全世界的 170 多位 MQL5 应用程序开发人员，提供了 460 多个交易程序待售。这些程序中包括自动交易、指标、各种脚本、面板、实用工具以及分析程序等。EA 交易占已发布应用程序总数的 46%，是最大的一类。自定义指标位居第二 (33%)。每个程序都包含说明、带屏幕截图的测试结果以及作者相关信息。您可以在 MetaTrader 5 交易终端中尝试任何应用程序。





收费产品的价格从 10 积分（1 积分等于 1 美元）上至 30 000 积分不等。此价格由 TimeMachine EA 交易昵称为 "lordlev" 的开发人员设定。所有产品中，有三分之一定位于每个应用程序在积分 10－20 的最低价格范围内。价格为 100 积分或更高的产品有 27%。本服务还提供免费产品 (16%)。无需任何附加收费即可使用。

销售

“MQL5 应用商店”中丰富的产品、适用性以及安全购买，吸引到了越来越多的交易者。“MQL5 应用商店”运营的第一年，收费产品试用版本的下载量即已超过 23 000，而且有同样数量的免费应用程序被下载到 MetaTrader 5 终端。在过去 6 个月内，通过本服务的下载量每月都有 25% 的增长。本服务 80% 以上的年营收都是同一时期录得的。





自“MQL5 应用商店”推出以来，已售出 380 多个收费程序。售出的第一个 EA 交易为 GoodTrade ，价格是 90 积分。用于 EURUSD 上交易、名为 Freak 的 EA 交易，则成为了通过本服务销售的最贵的产品。其在购买时的价格为 1 279 积分。而一月份升级后，就上涨到了 1 625 积分。我们还要提一下最昂贵的 EA 交易，同时也是我们论坛上最具争议性的一款产品。此款产品名为 "TimeMachine"，其价格为 30 000 积分。即便是与一些更实惠的应用程序相比，它也是相当受欢迎的。其试用版本的下载量正在逐日攀升。但是，尚无任何人购买。我们会继续关注此产品的命运。

查看过通过“MQL5 应用商店”销售的交易应用程序的类别后，我们发现从数量上看，自定义指标是最受欢迎的产品（产品总销量的 45%），其次分别为自动交易 (37%) 和面板 (9%) 。本服务营收的主要部分却是由 EA 交易创造的（销售总额的 77%）——因为它们平均价格高，以及对于 500 积分或以上价格昂贵自动交易的稳定需求。





至于在“MQL5 应用商店”中的平均购买价格（图表中的黑色虚线），也在稳步增长。尽管 2012 年 2 月的平均购买价格还是 25 积分，但到了 2013 年 1 月即已攀升到了 80 积分。原因在于本服务中发布的高定价产品的数量有所增长，而且交易者对它们的需求也日渐提高。如按类别对比，自动交易是最贵的应用程序。每个 EA 交易的平均价格已经高达 160 积分。其次是面板，每款产品的平均价格为 50 积分。





技术指标在最受欢迎的应用程序中排名第 3。它们的平均购买价格从未超过 30 积分。这可相当不同寻常，因为自动或半自动交易的高质量指标始终都是很受欢迎的。

所以，如果您是一位活跃的开发者，客户已经在“MQL5 应用商店”中等着您了。



