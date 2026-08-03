灰色模型在金融时间序列技术分析中的应用研究

引言

技术分析是交易中最重要的工具之一。交易者基于历史数据，试图预测未来价格走势。然而，金融市场具有不可预测性与高波动性，传统标准技术分析方法往往会产生虚假信号。因此，仍需探索新方法，以提升价格行为预测的准确性。

本文将介绍其中一种方法 —— 灰色模型。该模型能够更高效地分析市场信息。我们将讲解灰色模型的基本原理、实际应用，以及其主要优缺点。





灰色模型

灰色建模由邓聚龙教授于1982年提出。该模型是一种用于分析信息不完全系统的数学工具。与需要大量数据的传统统计模型不同，灰色模型仅需有限数据集即可揭示隐藏规律。这一点在金融市场中尤为重要，因为市场信息往往有限，且数据通常包含大量噪声。

灰色模型的核心思想，是将原始非平稳数据转化为更平滑且更具可预测性的序列。这一过程通过累加生成实现，能够凸显趋势并削弱随机波动的影响。最常用的是一阶灰色模型GM(1,1)。下文中简称为GM模型。

构建灰色模型首先需要对时间序列进行变换。假设我们要分析一组包含3个价格的序列，那么将原始时间序列转化为灰色序列的过程如下：

也就是说，灰色序列的每个数值，等于当前价格与此前所有价格的累加和。简言之，该变换公式可表示如下：

价格走势没有固定方向，可上涨、下跌或横盘震荡。但无论原始行情如何，经过这种变换后，得到的序列一定是严格递增的。

由此引出GM的第一个优势：原始时间序列往往夹杂噪声干扰，而累加运算能够平滑噪声。原始时间序列样本量越大，噪声带来的干扰就越微弱。理论部分到此为止，下面转入实际应用。





灰色指标

我们已经构建完成GM，把原始时间序列转换成了新的累加序列。随之而来的问题是：我们能从这一变换结果中提取哪些有效信息？初看之下，GM值似乎服从某种线性依赖关系：

其中，t为时间索引，从过去向未来依次递增。

我们将采用泰尔-森估计量（Theil–Sen估计量）求解该线性依赖关系的参数。首先，求出全部标准化差值：

随后，求取这些差值的中位数，该中位数即为线性相关参数的最优估计值。

而这一估计值，恰好是原始时间序列均值的近似值。该均值具备两个独特的性质。假设我们构建周期为2的指标，通过GM计算得出的均值估计值是可以预先推导出来的。

如果指标周期设为3，均值数值同样能够提前算出。第一步，先搭建模型。

现在，我们计算各差值。

无论这三个价格如何取值，这些差值的中位数都等于其中两个边界值之和的一半。至此我们就得到了价格均值的估计值。

但如果指标周期等于4或更大，就无法提前推导出固定计算公式。唯一可以确定的是，原始时间序列的均值估计值可能等于序列中任意价格，或任意样本均值，甚至可以是带偏移的样本均值。例如：

GM还有一个特殊的性质：对价格的排列顺序高度敏感。计算简单移动平均线（SMA）时，我们可以随意打乱价格顺序，结果完全不会改变，SMA值保持不变。而使用灰色建模时，哪怕只是交换两个价格的先后顺序，都会改变线性关系参数的估计值，进而影响最终计算结果。也就是说，GM能够隐性区分上涨与下跌趋势。基于这一特性，我们可以得到一种特性独特的移动平均线，其图表形态如下所示：

借助GM，我们还能构建更复杂的指标。假设价格呈现线性趋势：

那么灰色序列的数值将遵循二次函数规律变化。

在此情况下，我们可以按如下步骤计算：第一步，采用最小二乘法估算趋势模型的参数；随后，求解灰色序列数值的全新估计值：

利用模型的最后两组数值，即可算出该指标的当前取值：

尽管该指标的最终计算公式看起来较为复杂，但本质是对原始时间序列做线性平滑处理。

另一种可适配灰色序列的趋势模型为幂函数趋势。此时灰色序列的数值将按照下述公式变化：

基于幂律趋势构建的指标平滑效果较弱，但它在交易分析中依然具备实用价值。它最突出的优势是能够快速响应市场行情的变化。

GM还可以用来构建若干经典指标的改良版本。举个例子，我们先来回顾CCI指标的计算方法。抛开一些细节，该指标的核心逻辑非常简单：

我们已经学会如何构建SMA的灰色等效均线。现在，我们尝试以GM构造一个可替代标准差的离散度估计量，遵循方法如下。首先，计算价格与灰色等效均线之间差值的绝对值：

基于这些差值，我们构建一个新模型，并求出这些差值的均值。我将用该值来替代标准差。我们的灰色CCI如下：

在某些区间，新指标会滞后于标准CCI；而在另一些区间，新指标则领先于标准CCI。这意味着该指标在交易中的表现结果可能与标准CCI完全不同。

既然我们已经学会如何估算标准差，就可以构建其他用到标准差的指标。让我们以布林带为例。我们知道它的公式，如果忽略系数，其形式如下：

由于引入了GM，灰色布林带的表现与传统版本明显不同。

即便只是初步接触GM，我们也能发现它具备实用价值。我们已经构建了多个新型指标。接下来看看这些指标在交易中的表现如何。





灰色交易策略

我们构建的这些指标在图表上看起来效果不错。现在，需要验证它们在实际交易中的有效性。基于带线性趋势的GM，我构建了一套交易策略，规则如下：

如果指标上行、价格下跌，开多单；

如果指标下行、价格上涨，开空单；

出现反向信号时平仓。

该策略的核心思路是捕捉新趋势即将启动的拐点。开仓时我会加入一个额外过滤条件：指标与价格之间的距离不小于设定阈值。该过滤条件可以剔除小幅价格波动，提高交易胜率。尽管策略逻辑非常简单，但回测效果相当不错。

该策略与前者类似，但核心指标改为基于二次趋势模型构建的指标；同时，用线性趋势GM指标代替价格进行比较。该方法可以直观地对比原始趋势与平滑后的价格走势。开平仓的规则保持不变。该策略最突出的特点是交易风格激进，账户资金占用率会处于较高水平。但是风险越高，潜在收益也越高。

最后，我将基于灰色CCI指标编写一款智能交易系统（EA），融合两套交易逻辑。第一套策略仅在指标线穿越零轴时开仓，开仓方向由穿越的正负方向决定；第二套策略是当指标数值突破预设上下阈值时执行开仓与平仓操作。此外，我还会增加一层辅助过滤条件，对比当前指标数值与前一根K线的指标值。两套策略逻辑简单，但实战效果不错。

同时运行两套策略能够提升EA的盈利水平，并且分散降低整体风险。需要牢记的是，和所有技术分析工具一样，GM及其衍生指标并非交易领域的“圣杯”，它们仅能为市场研判提供补充参考信息。针对不同货币品种和不同周期图表，都需要精细调校指标与EA的参数。举例来说，灰色CCI指标在不同参数下会呈现截然不同的回测结果。

交易者通过反复调试各类参数，能够找到适配自身交易体系的最优参数组合，充分发挥灰色模型在交易策略中的作用。





结论



GM为分析金融时间序列和构建新指标提供了极具价值的新思路。它对价格序列的敏感性，以及区分上涨与下跌趋势的能力，使其成为交易者工具箱中一件颇具潜力的工具。然而，与其他技术分析工具一样，GM需要深入研究，并根据特定市场条件进行适配。

GM模型具备多项显著优势：无需大量数据样本、对噪声具有较强抗干扰性，并且能够挖掘价格走势中隐藏的规律。基于该模型可以开发出多种采用全新市场分析逻辑的指标，从而帮助交易者更快地应对市场变化，捕捉更具价值的交易机会。

此外，GM还可用于研发适配不同市场环境的新型预测方法。不过，构建这类预测模型存在一定技术难点，相关推导过程冗长且繁琐。如果您感兴趣，我们后续可以一起攻克这些问题。

当然，GM也存在一些不足之处：在市场高波动、趋势突发反转的环境下，预测精度可能下降；另外，参数优选往往需要花费一定时间进行反复测试。

撰写本文时，我使用了以下软件工具。