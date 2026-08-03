MQL5中的自优化智能交易系统（第十一部分）：线性代数基础入门

在之前关于矩阵分解的讨论中，我们已经探讨了使用MQL5 API内置线性代数指令的诸多优势。那篇入门内容默认读者具备一定前置知识 —— 即时间序列建模与统计分析的基础。然而，回过头来看，显然并非所有读者都具备这一基础。

如果您是初次接触这类主题，那篇入门文章可能并未达到预期的帮助效果。由于内容推进较快，大量概念接连涌现。因此，本文将把重心转向完全没有相关数学基础的读者。

我会从零起点视角讲解这些技术，确保所有读者都能跟上，并理解矩阵与向量API的价值。MQL5提供的矩阵与向量API固然强大，但它本身并不能独立地解决问题。只有理解线性代数原理，才能智能、高效地使用此套API。

本文将为没有接受过系统数学训练的读者搭建桥梁。我们将采用对比式教学：先展示不具备线性代数背景的 MQL5 开发者可能写出的代码，再与理解底层数学原理的开发者所写代码进行对比。这种并排对比的方式，能清晰直观地凸显线性代数的优势。

文中介绍的所有理论概念，都将直接关联实际交易应用，并在MetaTrader 5终端中演示。我们会使用真实市场数据，动手实践数学理论，展现这些线性代数指令的通用性与实用价值。

今天，我们将构建一个同时预测多个目标的统计模型。通常线性回归模型仅用于预测单一目标，例如未来的价格变动。而在本文案例中，我们将同时预测四个不同目标：

收盘价的未来移动平均值

最高价的未来移动平均值



最低价的未来移动平均值



未来价格

我们会将这些预测结果融入交易策略，定义开仓与平仓规则，以及平仓过滤条件。MQL5矩阵与向量API为构建现代机器学习应用提供了强大工具。但要释放该API的潜力，必须理解支撑这些专用方法正确使用的基础线性代数规则。

线性代数往往是一门抽象的数学学科。然而，我希望把这门课讲得生动易懂，让你清晰看到即将学习内容的价值，随后将在文章中段进一步讨论其中的数学内容。最后，在明确学习动机、解释完所有必要数学符号后，我们将演示一个实例：如何运用线性代数构建可同时预测多目标的数值驱动交易算法。





可维护的代码结构



大多数情况下，处理市场价格（如开盘价、最高价、最低价、收盘价的集合）时，将数据以矩阵形式存储会十分便捷。在MQL5中，矩阵索引先行后列。因此我们首先定义一个新矩阵A，为3×5矩阵并初始化为0。这意味着矩阵A包含3行5列，所有元素初始值均为0。随后我们输出当前状态的矩阵A，如图1所示，矩阵内确实全为0。

matrix A= matrix ::Zeros( 3 , 5 ); Print ( "Original A matrix" ); Print (A);

图例1：可视化空白矩阵A



接下来，我们为每一行赋值：第一行（索引0）全部填充常数1，第二行（索引1）全部为2，第三行（索引2）全部为3。

读者可以看到，MQL5中访问矩阵元素的写法始终是：矩阵名后跟方括号，先行索引，后列索引。我们可以再次查看矩阵A，确认赋值是否正确 —— 图例2可以证实赋值无误。

A[ 0 , 0 ] = 1 ; A[ 0 , 1 ] = 1 ; A[ 0 , 2 ] = 1 ; A[ 0 , 3 ] = 1 ; A[ 0 , 4 ] = 1 ; A[ 1 , 0 ] = 2 ; A[ 1 , 1 ] = 2 ; A[ 1 , 2 ] = 2 ; A[ 1 , 3 ] = 2 ; A[ 1 , 4 ] = 2 ; A[ 2 , 0 ] = 3 ; A[ 2 , 1 ] = 3 ; A[ 2 , 2 ] = 3 ; A[ 2 , 3 ] = 3 ; A[ 2 , 4 ] = 3 ; Print ( "Current A matrix" ); Print (A);

图例2：尝试给矩阵A的行进行标记



现在，让我们来对矩阵内部的数值进行操作。假设我们想把矩阵A中第二行的所有值都乘以5。一种直观的写法可能是用一个for循环遍历第二行的每个元素，分别乘以5，再保存结果。由此可见，这种方法能得到预期结果，也能通过所有功能测试。

不过，读者能想到我们为什么要避免用for循环来做这件事吗？

matrix example_1; example_1.Assign(A); for ( int i = 0 ;i< 5 ;i++) { example_1[ 1 ,i] = example_1[ 1 ,i] * 5 ; } Print ( "Example 1: " ); Print (example_1);

图例3：当矩阵A规模变大时，使用for循环操作可能会变得过于缓慢



让我们来看一种稍作改进的写法。不再使用循环，而是直接将矩阵的第二行选取为行向量，将其乘以5，再把结果赋值回原位置。这样产生的效果完全相同，且代码更简洁优雅。但我还是要再问一遍：您能想到为什么即便这样做，也未必是最优方案吗？

matrix example_2; vector copy_vector; example_2.Assign(A); copy_vector = example_2.Row( 1 ); example_2.Row(copy_vector* 5 , 1 ); Print ( "Example 2" ); Print (example_2);

图例4：使用向量方法操作矩阵A优于传统for循环，但仍非最优



最后，我将演示在此场景下更合适的做法：先创建一个缩放向量，再通过矩阵乘法将该向量作用于矩阵A。如图所示，三段代码最终的结果完全一致。然而，读者应当注意到几个关键的区别。

第三种方法代码行数最少，这体现了在日常交易任务中使用线性代数的核心优势：可以写出更简洁、更易于维护的代码。在后续内容中，我还会展示更多的优势。这里只是一个很好的起点。

matrix example_3,scaler; vector scale = { 1 , 5 , 1 }; scaler.Diag(scale); example_3 = scaler.MatMul(A); Print ( "Example 3" ); Print (example_3);

图例5：优先使用专门的矩阵与向量内置方法永远是最优选择

这里，我们把例子扩展一下。之前我们只把第二行乘以5。现在我们把第一行乘以2，最后一行乘以10，中间一行保持不变。到这里，读者应该开始能看出使用for循环的问题了。随着对矩阵A操作的增多，循环的长度也会增加 —— 我们需要编写的代码行数也随之变多。此外，如果矩阵A足够大，像循环那样逐个遍历每一个数值，会显著降低执行速度，尤其是在回测过程中。

for ( int i = 0 ;i< 5 ;i++) { example_1[ 0 ,i] = example_1[ 0 ,i] * 2 ; example_1[ 2 ,i] = example_1[ 2 ,i] * 10 ; } Print ( "Example 1" ); Print (example_1);

图例6：为了实现同样的效果，我们不得不在for循环中编写更多的代码



同样地，随着操作数量增加，逐行选取再重新赋值的方法也会变得越来越复杂。尽管这种方式优于基础的for循环，但依然会导致代码臃肿，进而增加出错的概率。

vector copy_vector_2; copy_vector = example_2.Row( 0 ); copy_vector_2 = example_2.Row( 2 ); example_2.Row(copy_vector* 2 , 0 ); example_2.Row(copy_vector_2* 10 , 2 ); Print ( "Example 2" ); Print (example_2);

图例7：串联通用矩阵与向量方法虽然也能完成任务，但我们还有更优方案

借助矩阵乘法，我们还能做得更好。使用这种方法，唯一需要改变的只有缩放系数。无论涉及多少行，代码的其余部分基本保持不变。三种方法最终输出完全一致 —— 但在并排对比后，我想问问读者：在处理海量历史市场数据时，哪种方案看起来最合适？

vector scale_2 = { 2 , 1 , 10 }; scaler.Diag(scale_2); example_3 = scaler.MatMul(example_3); Print ( "Example 3" ); Print (example_3);

图例8：通过更精简的编程写法，我们能用更少代码实现完全相同的输出





回测耗时



使用传统for循环时，我们无法高效处理全部数据点，在回测这类对时效敏感的运算中问题尤为突出。由此引出第二个核心优势：合理运用矩阵与向量API，不仅能大幅降低代码维护成本，还能提升交易策略的执行效率。

归根结底，绝大多数读者的目标是搭建实用的量化交易AI模型 —— 能够自主做出可靠交易判断的模型。但AI模型想要输出有效决策，必须依托海量的数据。而在将数据送入模型前，我们需要完成一系列数据预处理与数值变换操作。

如果处理方式低效，尤其是依靠for循环实现时，程序代码量会急剧膨胀。代码体量越大，回测所需耗费的时间也会同步增加。

图例9：使用for循环编写的代码，回测运行耗时会过长

更好的替代方案是串联调用向量、矩阵运算接口。该方式运行速度远优于原生循环，但如果需要反复复制、修改、重新赋值矩阵行，代码依旧会变得繁琐。这类操作越多，程序运行耗时就越长，再次拖累回测效率与模型优化流程。

图例10：串联矩阵向量API运算比for循环更快，但仍存在优化空间



另一方面，依托线性代数原生向量矩阵运算，无论数据规模如何增长，程序执行耗时、代码长度、回测耗时都能保持稳定可控。这是应用程序中极具价值的特性：我们可以新增大量运算逻辑，而无需同步成倍增加代码量，也不会拉长运行时间，从而更高效地迭代、优化机器学习模型。我相信大多数读者都会感到惊叹：仅仅掌握少量线性代数基础概念，就能带来如此巨大的程序性能提升。无需钻研高深理论，就能让我们的量化程序获得实质性改善。

图例11：运用线性代数运算可让程序保持恒定运行耗时





计算精度



我还想强调一个在技术讨论中常被忽略的关键问题：计算精度。这个话题值得更多的关注与深入探讨，却往往得不到应有的重视。计算精度是构建稳定可靠交易策略的核心要素之一。回测结果必须精准，程序内部的数值运算与交易决策也需要足够精确和可信。

举个典型场景：一段示例代码中执行简单浮点数减法 —— 0.3 - 0.1。计算机输出结果是0.199999...，而非我们预期的0.2。这是计算机科学中广为人知的浮点数运算缺陷，并非MQL5独有。

我想着重说明一点：试想在循环中反复执行这类减法；再试想遍历拥有百万行数据的矩阵A，对每一行都执行该运算。不难发现，微小的精度误差会不断累积放大，最终导致计算结果出现严重数值失稳。

草率地进行数值运算（例如直接在大型矩阵上做这类减法），不仅运行效率低下，计算结果也无法保证精度与数值稳定性。

除此之外，前文示例中的算法会频繁复制数值、新建对象、重赋值数据，持续申请与释放内存，会进一步放大精度问题。计算机内存资源有限，低效的矩阵操作会反复创建、销毁对象，无端加重内存负载。这种杂乱无章的内存管理方式，会产生很多我们容易忽视的实际负面影响。

好在业界已有成熟优化算法，其中大量算法已内置在MQL5矩阵向量API，以及后续我们会讲解的配套函数库中。这些内置实现经过专门优化，最大限度降低浮点数误差，保障数值计算稳定。与之相反，如果开发者选择低效方案（比如手动写for循环处理数据），会在无形中大幅提升问题出现的概率。

Print ( "Our computers have limited memory to store numbers with precision" ); Print ( "What is 0.3 - 0.1" ); Print ( 0.3 - 0.1 ); Print ( "You and I know the correct answer is 0.2" );

图例12：合理运用矩阵、向量线性代数运算，能够最大限度减少上述计算误差







交易者该如何运用线性代数？

相信读者已经认识到学习线性代数的诸多优势，接下来我们讲解用于量化决策的核心基础规则。掌握这些核心原理是一项极具实用价值的技能。

新手提示：本文的目的并非要您死记硬背公式，而是帮助您深度理解底层逻辑，形成直观认知，做到自然熟记，而非机械背诵。

想要学好线性代数，首先必须牢固掌握基础代数知识。代数本质上是研究未知量的数学工具。让我们先看一下图13的简单例题：这个方程表达的含义是，某个未知数乘以2结果等于4。想要求出未知数x，只需等式两边同时除以2。验证答案也很简单，把x = 2代回原式，检验2×2是否等于4。虽然该例十分基础，但它是理解更复杂概念的铺垫。

图例13：简易代数方程演示，方程解为x = 2



我们再来看一个变形：如果方程为A・x = 4。按照之前的思路，等式两边同时除以A，解写作x = 4/A。由于题目未给出A的具体数值，则该式即为最终解。

图例14：图13例题的进阶变形版本



现在，如果A不再是单个数字，而是一个矩阵呢？那么我们就从普通初等代数过渡到了线性代数的范畴。这里，A为矩阵，我们很容易下意识像之前那样，对等式两边除以A。但在线性代数体系中，矩阵除法是无定义运算。其替代方案是使用矩阵逆，如果该矩阵存在逆矩阵，则等式两边同时左乘A的逆矩阵来求解方程。

图例15：线性代数沿用简易代数的核心逻辑，仅调整少量运算规则



放到行情数据场景中，该公式代表什么含义？假设矩阵A代表当前市场行情数据（例如各价位数据），向量y代表我们想要预测的未来价格，您需要求解系数向量x，满足：当前行情矩阵 × 系数向量 = 未来价格向量。

但这里存在一个关键问题：并非所有矩阵都存在逆矩阵。强行对不可逆矩阵求逆，会直接导致交易程序崩溃，或是输出完全不可靠的结果。因此，我们不能对任意矩阵“盲目”求逆。更安全且数值稳定性更强的做法是截取A的子矩阵（选取可稳定求逆的数据片段），或是采用QR分解、奇异值分解（SVD）、伪逆等数值稳定的矩阵分解算法处理数据。

图例16：通用线性方程组求解思路拓展







利用线性代数优化交易策略

现在，我们已经熟悉了用线性代数求解线性方程组的基础规则，接下来实战求解系数向量x。在本次案例中，我将演示这套公式既可以预测单一目标，也能轻松同时预测y中的多个目标值。首先定义模型固定参数，我们需要先确定模型的输入特征数量，本案例模型共设置8个输入特征。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #define TOTAL_INPUTS 8

接下来，我们需要定义关键的系统参数。例如，需要获取的历史K线数量、要预测未来多少个周期、使用的时间周期，以及其他相关设置。所有这些细节都将保存在系统参数中。

int bars = 90 ; int horizon = 1 ; int MA_PERIOD = 2 ; ENUM_TIMEFRAMES TIME_FRAME = PERIOD_D1 ; ENUM_TIMEFRAMES RISK_TIME_FRAME = PERIOD_D1 ; double sl_size = 2 ;

任何程序中的依赖项都非常重要，因为它们能减少不同项目之间需要重复编写的代码总量。因此，我们将加载几个关键依赖库，例如Trade交易模块依赖项，它预装在每个MetaTrader 5的版本中。其余两个依赖项则是为我们的交易任务专门编写的自定义模块。

#include <Trade\Trade.mqh> #include <VolatilityDoctor\Time\Time.mqh> #include <VolatilityDoctor\Trade\TradeInfo.mqh>

我们的系统还会定义关键的全局变量，供程序内不同的模块共用。例如，我们会用全局变量存储当前指标值；另一部分用于保存依赖库所需的参数；还有一部分用来存放从数据中训练得到的模型系数。这些变量包括ATR指标数值，以及系统中其他各类动态计算值。

int ma_close_handler,ma_high_handler,ma_low_handler; double ma_close[],ma_high[],ma_low[]; Time *Timer; TradeInfo *TradeInformation; vector bias,temp,temp_2,temp_3,temp_4,temp_5,Z1,Z2; matrix X,y,prediction,b; int time; CTrade Trade; int state; int atr_handler; double atr[];

初始化时，系统会为我们加载的自定义依赖项创建新对象。定时器用于跟踪新K线的形成。交易信息模块会返回关键信息，如最小交易量、Ask价和Bid价。我们还会创建用于跟踪移动平均线的处理器，并将矩阵和向量初始化为占位值1，以便程序启动运行。

int OnInit () { Timer = new Time( Symbol (),TIME_FRAME); TradeInformation = new TradeInfo( Symbol (),TIME_FRAME); ma_close_handler = iMA ( Symbol (),TIME_FRAME,MA_PERIOD, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); ma_high_handler = iMA ( Symbol (),TIME_FRAME,MA_PERIOD, 0 , MODE_SMA , PRICE_HIGH ); ma_low_handler = iMA ( Symbol (),TIME_FRAME,MA_PERIOD, 0 , MODE_SMA , PRICE_LOW ); bias = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); Z1 = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); Z2 = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS,bars); y = matrix ::Ones( 1 ,bars); time = 0 ; state = 0 ; atr_handler = iATR ( Symbol (),RISK_TIME_FRAME, 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

当不再使用程序时，我们会释放所有占用内存资源的对象。这是MQL5中的良好编程习惯，我们将始终遵循这一原则。

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (atr_handler); IndicatorRelease (ma_close_handler); IndicatorRelease (ma_high_handler); IndicatorRelease (ma_low_handler); }

在OnTick事件处理函数中收到最新价格时，我们首先检查是否有新的K线完全形成。如果已经形成，就将所有指标读数复制到对应的数组中，并让模型准备进行行情预测。完成后，记录当前收盘价，并分别计算空单和多单的止损位。

接下来，我们显示模型预测的各个价格水平。重申一下，我们同时预测四项内容：收盘价均线、最高价均线、最低价均线，以及价格本身。如果当前没有持仓，先重置相关状态变量。然后比较预测收盘价与预测收盘价均线之间的关系。

通常，我们希望算法给出的收盘价均线预期值高于当前收盘价。这就意味着当前价格被低估，即市价低于模型认定的合理价值。

为进一步确认，我们还要确保多单和空单的止损都不太可能被触发。买入条件：确认预测最低价均线不会跌破多单止损；卖出条件：确认预测最高价均线不会涨破空单止损。只要任一条件不满足，我们就不入场。

此外，我们还会将每条均线与其对应基准进行配对比较，买入时，预期未来的最低价均线高于当前值；卖出时，预期未来的最低价均线低于当前值。同样，买入时我们希望未来的最高价均线高于当前值。

平仓时，首先判断价格是否可能朝不利方向运行。如果预判某条均线可能触发止损，就立即离场；否则，就让止损继续追踪，向更有利的价位移动。

void OnTick () { if (Timer.NewCandle()) { CopyBuffer (atr_handler, 0 , 0 , 1 ,atr); CopyBuffer (ma_close_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_close); CopyBuffer (ma_low_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_low); CopyBuffer (ma_high_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_high); setup(); double c = iClose ( Symbol (),TIME_FRAME, 0 ); double buy_sl = (TradeInformation.GetBid() - (sl_size * atr[ 0 ])); double sell_sl = (TradeInformation.GetAsk() + (sl_size * atr[ 0 ])); Comment ( "Forecasted MA: " ,prediction[ 0 , 0 ], "

Forecasted MA High: " ,prediction[ 1 , 0 ], "

Forecasted MA Low: " ,prediction[ 2 , 0 ], "

Forecasted Price: " ,prediction[ 3 , 0 ]); if ( PositionsTotal () == 0 ) { state = 0 ; if ((prediction[ 0 , 0 ] > c) && (prediction[ 2 , 0 ] > buy_sl) && (prediction[ 3 , 0 ] > c) && (prediction[ 2 , 0 ] > ma_low[ 0 ]) && (prediction[ 1 , 0 ] > ma_high[ 0 ])) { Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetAsk(),buy_sl, 0 ); state = 1 ; } if ((prediction[ 0 , 0 ] < c) && (prediction[ 1 , 0 ] < sell_sl) && (prediction[ 3 , 0 ] < c) && (prediction[ 2 , 0 ] < ma_low[ 0 ]) && (prediction[ 1 , 0 ] < ma_high[ 0 ])) { Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetBid(),sell_sl, 0 ); state = - 1 ; } } if ( PositionsTotal () > 0 ) { double current_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (((state == - 1 ) && (prediction[ 0 , 0 ] > c) && (prediction[ 1 , 0 ] > current_sl)) || ((state == 1 )&&(prediction[ 0 , 0 ] < c)&& (prediction[ 2 , 0 ] < current_sl))) Trade.PositionClose( Symbol ()); if ( PositionSelect ( Symbol ())) { if ((state == 1 ) && ((ma_close[ 0 ] - ( 2 * atr[ 0 ]))>current_sl)) { Trade.PositionModify( Symbol (),(ma_close[ 0 ] - ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); } else if ((state == - 1 ) && ((ma_close[ 0 ] + ( 1 * atr[ 0 ]))<current_sl)) { Trade.PositionModify( Symbol (),(ma_close[ 0 ] + ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); } } } } }

接下来，我们讲解为上述任务编写的几个具体函数。第一个函数是prepare_data()。该函数只有一个核心用途：将我们需要的所有价格数据复制到输入数据矩阵X中。它会获取开盘价，计算开盘价的均值与标准差，然后通过减去均值再除以标准差的方式对数据进行标准化处理。所有输入都会重复这一过程。同时，通过各均线句柄读取到的数值也会被复制并存入目标矩阵y中。

void prepare_data( void ) { X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS,bars); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_OPEN ,horizon,bars); Z1[ 0 ] = temp.Mean(); Z2[ 0 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 0 ]) / Z2[ 0 ]); X.Row(temp, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_HIGH ,horizon,bars); Z1[ 1 ] = temp.Mean(); Z2[ 1 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 1 ]) / Z2[ 1 ]); X.Row(temp, 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_LOW ,horizon,bars); Z1[ 2 ] = temp.Mean(); Z2[ 2 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 2 ]) / Z2[ 2 ]); X.Row(temp, 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_CLOSE ,horizon,bars); Z1[ 3 ] = temp.Mean(); Z2[ 3 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 3 ]) / Z2[ 3 ]); X.Row(temp, 4 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 ,horizon,bars); Z1[ 4 ] = temp.Mean(); Z2[ 4 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 4 ]) / Z2[ 4 ]); X.Row(temp, 5 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler, 0 ,horizon,bars); Z1[ 5 ] = temp.Mean(); Z2[ 5 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 5 ]) / Z2[ 5 ]); X.Row(temp, 6 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler, 0 ,horizon,bars); Z1[ 6 ] = temp.Mean(); Z2[ 6 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 6 ]) / Z2[ 6 ]); X.Row(temp, 7 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 , 0 ,bars); temp_2.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler, 0 , 0 ,bars); temp_3.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler, 0 , 0 ,bars); temp_4. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_CLOSE , 0 ,bars); y.Reshape( 4 ,bars); y.Row(temp, 0 ); y.Row(temp_2, 1 ); y.Row(temp_3, 2 ); y.Row(temp_4, 3 ); }

接下来，我们定义一个用于拟合模型的函数。该函数首先创建所需的矩阵与向量。我们对矩阵X进行奇异值分解，并将结果保存到前面声明的变量中。通过闭式解公式，我们可以从X中求解出系数矩阵b，然后打印出从b中学习到的模型系数。

void fit( void ) { matrix OB_U,OB_VT,OB_SIGMA; vector OB_S; PrintFormat ( "Computing Singular Value Decomposition of %s Data using OpenBLAS" , Symbol ()); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); OB_SIGMA.Diag(OB_S); b = y.MatMul(OB_VT.Transpose().MatMul(OB_SIGMA.Inv()).MatMul(OB_U.Transpose())); Print ( "OLS Solutions: " ); Print (b); }

要生成预测，我们会像在prepare_data中一样，重新获取所有的输入数据，然后执行最后一次矩阵乘法，利用系数矩阵B得到预测结果。简言之，就是用模型系数乘以输入数据。

void predict( void ) { X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_OPEN , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 0 ]) / Z2[ 0 ]); X.Row(temp, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_HIGH , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 1 ]) / Z2[ 1 ]); X.Row(temp, 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_LOW , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 2 ]) / Z2[ 2 ]); X.Row(temp, 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_CLOSE , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 3 ]) / Z2[ 3 ]); X.Row(temp, 4 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 4 ]) / Z2[ 4 ]); X.Row(temp, 5 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler, 0 , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 5 ]) / Z2[ 5 ]); X.Row(temp, 6 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler, 0 , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 6 ]) / Z2[ 6 ]); X.Row(temp, 7 ); Print ( "Prediction Inputs: " ); Print (X); prediction.Reshape( 1 , 4 ); prediction = b.MatMul(X); Print ( "Prediction" ); Print (prediction); }

最后，每当OnTick事件处理函数收到最新价格时，我们都会调用setup函数。该函数会依次调用我们刚才介绍的三个核心函数：准备数据、拟合模型，并生成预测结果。

void setup( void ) { prepare_data(); fit(); Print ( "Training Input Data: " ); Print (X); Print ( "Training Target" ); Print (y); predict(); } #undef TOTAL_INPUTS

完成以上全部代码搭建后，我们就可以基于历史数据对程序开展回测。如下图例17所示，我们将该交易程序应用于2022至2025年的欧元兑美元（EUR/USD）品种，回测周期覆盖两年多的历史行情数据。

图例17：回测采用跨度两年的欧元兑美元历史行情数据

我们还有基于真实tick的随机延迟设置，尽可能还原真实的市场环境。如果您想要真实模拟程序的实际运行表现，建议采用完全相同的参数配置。

图例18：设置随机延迟参数，在贴近实盘的市场环境下测试交易程序



由图例18可见，程序能够同时生成四项独立预测值，分别对应我们关注的四类价格指标。程序会调用主体代码中编写的筛选逻辑，结合四项预测结果判断是否开仓。

图例19：回测交易算法，验证其同时预测四类目标值的能力



我附上了终端日志截图，可以证明程序已经成功训练出系数矩阵。由此可见，解矩阵包含四行，代表程序为四个预测目标分别训练了一套专属系数，各目标独立完成拟合运算。

图例20：交易程序为指定的四个预测目标分别生成一套独立系数



此外，账户净值曲线整体呈现向上增长的正向趋势。虽然净值曲线存在波动起伏，后续我们会持续优化系统，让收益增长更加平稳。

图例21：两年回测周期内账户净值增长可视化曲线



细化分析账户整体表现可以看到，盈利交易占比达到51%。这个结果是不错的起点，后续我们目标将胜率提升至55%甚至60%。现阶段整体表现开局良好 —— 平均盈利金额高于平均亏损金额，最大盈利接近最大亏损的两倍。说明该交易系统的底层逻辑可行，当然我们仍有优化提升的空间。

图例22：交易程序回测绩效详细分析报表





结论

总体而言，本文向读者阐明了扎实掌握线性代数知识的重要性，以及线性代数如何直接影响我们在MetaTrader 5软件中处理行情数据的效率。如果没有掌握相关知识，那么海量市场数据的分析工作将会变得极其棘手。只需掌握少量线性代数核心原理，并了解其在MQL5中的实现方式，我们就能更高效且更稳定地从市场中提炼出更有价值的信息。后续内容中，我们会讲解各类线性代数工具，并演示如何在MQL5中改写运用，搭建数值稳定和运行高速的交易算法。至此，读者已经具备了接近恒定的运行时间算法的能力，即便需要同时预测多个目标变量，也能快速完成回测与策略迭代优化。