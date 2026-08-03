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MQL5中的自优化智能交易系统（第十一部分）：线性代数基础入门

MQL5中的自优化智能交易系统（第十一部分）：线性代数基础入门

MetaTrader 5示例 |
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Gamuchirai Zororo Ndawana
Gamuchirai Zororo Ndawana

在之前关于矩阵分解的讨论中，我们已经探讨了使用MQL5 API内置线性代数指令的诸多优势。那篇入门内容默认读者具备一定前置知识 —— 即时间序列建模与统计分析的基础。然而，回过头来看，显然并非所有读者都具备这一基础。

如果您是初次接触这类主题，那篇入门文章可能并未达到预期的帮助效果。由于内容推进较快，大量概念接连涌现。因此，本文将把重心转向完全没有相关数学基础的读者。

我会从零起点视角讲解这些技术，确保所有读者都能跟上，并理解矩阵与向量API的价值。MQL5提供的矩阵与向量API固然强大，但它本身并不能独立地解决问题。只有理解线性代数原理，才能智能、高效地使用此套API。

本文将为没有接受过系统数学训练的读者搭建桥梁。我们将采用对比式教学：先展示不具备线性代数背景的 MQL5 开发者可能写出的代码，再与理解底层数学原理的开发者所写代码进行对比。这种并排对比的方式，能清晰直观地凸显线性代数的优势。

文中介绍的所有理论概念，都将直接关联实际交易应用，并在MetaTrader 5终端中演示。我们会使用真实市场数据，动手实践数学理论，展现这些线性代数指令的通用性与实用价值。

今天，我们将构建一个同时预测多个目标的统计模型。通常线性回归模型仅用于预测单一目标，例如未来的价格变动。而在本文案例中，我们将同时预测四个不同目标：

  • 收盘价的未来移动平均值
  • 最高价的未来移动平均值
  • 最低价的未来移动平均值
  • 未来价格

我们会将这些预测结果融入交易策略，定义开仓与平仓规则，以及平仓过滤条件。MQL5矩阵与向量API为构建现代机器学习应用提供了强大工具。但要释放该API的潜力，必须理解支撑这些专用方法正确使用的基础线性代数规则。

线性代数往往是一门抽象的数学学科。然而，我希望把这门课讲得生动易懂，让你清晰看到即将学习内容的价值，随后将在文章中段进一步讨论其中的数学内容。最后，在明确学习动机、解释完所有必要数学符号后，我们将演示一个实例：如何运用线性代数构建可同时预测多目标的数值驱动交易算法。 


可维护的代码结构

大多数情况下，处理市场价格（如开盘价、最高价、最低价、收盘价的集合）时，将数据以矩阵形式存储会十分便捷。在MQL5中，矩阵索引先行后列。因此我们首先定义一个新矩阵A，为3×5矩阵并初始化为0。这意味着矩阵A包含3行5列，所有元素初始值均为0。随后我们输出当前状态的矩阵A，如图1所示，矩阵内确实全为0。

//--- Let's first create an empty matrix
matrix A=matrix::Zeros(3,5);

//--- Peek at the matrix
Print("Original A matrix");
Print(A);

图例1：可视化空白矩阵A

接下来，我们为每一行赋值：第一行（索引0）全部填充常数1，第二行（索引1）全部为2，第三行（索引2）全部为3。

读者可以看到，MQL5中访问矩阵元素的写法始终是：矩阵名后跟方括号，先行索引，后列索引。我们可以再次查看矩阵A，确认赋值是否正确 —— 图例2可以证实赋值无误。

//--- The notation A[R,C] describes the Row and Column we want to manipulate
//--- We will set all the values in Row 1 to be 1
A[0,0] = 1;
A[0,1] = 1;
A[0,2] = 1;
A[0,3] = 1;
A[0,4] = 1;

//--- We will set all the values in Row 2 to be 2
A[1,0] = 2;
A[1,1] = 2;
A[1,2] = 2;
A[1,3] = 2;
A[1,4] = 2;

//--- We will set all the values in Row 3 to be 3
A[2,0] = 3;
A[2,1] = 3;
A[2,2] = 3;
A[2,3] = 3;
A[2,4] = 3;

Print("Current A matrix");
Print(A);

图例2：尝试给矩阵A的行进行标记

现在，让我们来对矩阵内部的数值进行操作。假设我们想把矩阵A中第二行的所有值都乘以5。一种直观的写法可能是用一个for循环遍历第二行的每个元素，分别乘以5，再保存结果。由此可见，这种方法能得到预期结果，也能通过所有功能测试。

不过，读者能想到我们为什么要避免用for循环来做这件事吗？

//--- Let's multiply all the values of Row 2 by 5 and leave all the other rows the same.

//--- Bad performing code
//--- Copy matrix A
matrix example_1;
example_1.Assign(A);

//--- Loop over matrix A and multiply each element by 5 and then replace the original elements
for(int i =0;i<5;i++)
{
   example_1[1,i] = example_1[1,i] * 5;
}

//--- Done
Print("Example 1: ");
Print(example_1);

图例3：当矩阵A规模变大时，使用for循环操作可能会变得过于缓慢

让我们来看一种稍作改进的写法。不再使用循环，而是直接将矩阵的第二行选取为行向量，将其乘以5，再把结果赋值回原位置。这样产生的效果完全相同，且代码更简洁优雅。但我还是要再问一遍：您能想到为什么即便这样做，也未必是最优方案吗？

//--- Slightly better code
//--- Copy the row, multiply it and then put it back
matrix example_2;
vector copy_vector;

example_2.Assign(A);

copy_vector = example_2.Row(1);

example_2.Row(copy_vector*5,1);

Print("Example 2");
Print(example_2);

图例4：使用向量方法操作矩阵A优于传统for循环，但仍非最优

最后，我将演示在此场景下更合适的做法：先创建一个缩放向量，再通过矩阵乘法将该向量作用于矩阵A。如图所示，三段代码最终的结果完全一致。然而，读者应当注意到几个关键的区别。

第三种方法代码行数最少，这体现了在日常交易任务中使用线性代数的核心优势：可以写出更简洁、更易于维护的代码。在后续内容中，我还会展示更多的优势。这里只是一个很好的起点。

//--- Reliable code
matrix example_3,scaler;
vector scale = {1,5,1};

scaler.Diag(scale);
example_3 = scaler.MatMul(A);

//--- Done 
Print("Example 3");
Print(example_3);

图例5：优先使用专门的矩阵与向量内置方法永远是最优选择

这里，我们把例子扩展一下。之前我们只把第二行乘以5。现在我们把第一行乘以2，最后一行乘以10，中间一行保持不变。到这里，读者应该开始能看出使用for循环的问题了。随着对矩阵A操作的增多，循环的长度也会增加 —— 我们需要编写的代码行数也随之变多。此外，如果矩阵A足够大，像循环那样逐个遍历每一个数值，会显著降低执行速度，尤其是在回测过程中。 

//--- Now, multiply the first and last rows by 2 and 10, but leave the middle row as it is.

//--- Loops can slow us down during backtests, especially if they must be repeated often.
for(int i =0;i<5;i++)
{
   example_1[0,i] = example_1[0,i] * 2;
   example_1[2,i] = example_1[2,i] * 10;
}

//--- Done
Print("Example 1");
Print(example_1);

图例6：为了实现同样的效果，我们不得不在for循环中编写更多的代码

同样地，随着操作数量增加，逐行选取再重新赋值的方法也会变得越来越复杂。尽管这种方式优于基础的for循环，但依然会导致代码臃肿，进而增加出错的概率。

//--- The difference between example 2 and 3 starts to show
//--- Copy the row, multiply it and then put it back
vector copy_vector_2;

copy_vector = example_2.Row(0);
copy_vector_2 = example_2.Row(2);

example_2.Row(copy_vector*2,0);
example_2.Row(copy_vector_2*10,2);

//--- Done
Print("Example 2");
Print(example_2);

图例7：串联通用矩阵与向量方法虽然也能完成任务，但我们还有更优方案

借助矩阵乘法，我们还能做得更好。使用这种方法，唯一需要改变的只有缩放系数。无论涉及多少行，代码的其余部分基本保持不变。三种方法最终输出完全一致 —— 但在并排对比后，我想问问读者：在处理海量历史市场数据时，哪种方案看起来最合适？

//--- Reliable code
vector scale_2 = {2,1,10};
scaler.Diag(scale_2);
example_3 = scaler.MatMul(example_3);

//--- Done
Print("Example 3");
Print(example_3);

图例8：通过更精简的编程写法，我们能用更少代码实现完全相同的输出


回测耗时

使用传统for循环时，我们无法高效处理全部数据点，在回测这类对时效敏感的运算中问题尤为突出。由此引出第二个核心优势：合理运用矩阵与向量API，不仅能大幅降低代码维护成本，还能提升交易策略的执行效率。

归根结底，绝大多数读者的目标是搭建实用的量化交易AI模型 —— 能够自主做出可靠交易判断的模型。但AI模型想要输出有效决策，必须依托海量的数据。而在将数据送入模型前，我们需要完成一系列数据预处理与数值变换操作。

如果处理方式低效，尤其是依靠for循环实现时，程序代码量会急剧膨胀。代码体量越大，回测所需耗费的时间也会同步增加。

图例9：使用for循环编写的代码，回测运行耗时会过长

更好的替代方案是串联调用向量、矩阵运算接口。该方式运行速度远优于原生循环，但如果需要反复复制、修改、重新赋值矩阵行，代码依旧会变得繁琐。这类操作越多，程序运行耗时就越长，再次拖累回测效率与模型优化流程。

图例10：串联矩阵向量API运算比for循环更快，但仍存在优化空间

另一方面，依托线性代数原生向量矩阵运算，无论数据规模如何增长，程序执行耗时、代码长度、回测耗时都能保持稳定可控。这是应用程序中极具价值的特性：我们可以新增大量运算逻辑，而无需同步成倍增加代码量，也不会拉长运行时间，从而更高效地迭代、优化机器学习模型。我相信大多数读者都会感到惊叹：仅仅掌握少量线性代数基础概念，就能带来如此巨大的程序性能提升。无需钻研高深理论，就能让我们的量化程序获得实质性改善。

图例11：运用线性代数运算可让程序保持恒定运行耗时



计算精度

我还想强调一个在技术讨论中常被忽略的关键问题：计算精度。这个话题值得更多的关注与深入探讨，却往往得不到应有的重视。计算精度是构建稳定可靠交易策略的核心要素之一。回测结果必须精准，程序内部的数值运算与交易决策也需要足够精确和可信。

举个典型场景：一段示例代码中执行简单浮点数减法 —— 0.3 - 0.1。计算机输出结果是0.199999...，而非我们预期的0.2。这是计算机科学中广为人知的浮点数运算缺陷，并非MQL5独有。 

我想着重说明一点：试想在循环中反复执行这类减法；再试想遍历拥有百万行数据的矩阵A，对每一行都执行该运算。不难发现，微小的精度误差会不断累积放大，最终导致计算结果出现严重数值失稳。

草率地进行数值运算（例如直接在大型矩阵上做这类减法），不仅运行效率低下，计算结果也无法保证精度与数值稳定性。

除此之外，前文示例中的算法会频繁复制数值、新建对象、重赋值数据，持续申请与释放内存，会进一步放大精度问题。计算机内存资源有限，低效的矩阵操作会反复创建、销毁对象，无端加重内存负载。这种杂乱无章的内存管理方式，会产生很多我们容易忽视的实际负面影响。

好在业界已有成熟优化算法，其中大量算法已内置在MQL5矩阵向量API，以及后续我们会讲解的配套函数库中。这些内置实现经过专门优化，最大限度降低浮点数误差，保障数值计算稳定。与之相反，如果开发者选择低效方案（比如手动写for循环处理数据），会在无形中大幅提升问题出现的概率。 

//--- Why should you care?
//--- Let's start with an often overlooked need, precision!
Print("Our computers have limited memory to store numbers with precision");
Print("What is 0.3 - 0.1");
Print(0.3-0.1);
Print("You and I know the correct answer is 0.2");

图例12：合理运用矩阵、向量线性代数运算，能够最大限度减少上述计算误差


交易者该如何运用线性代数？

相信读者已经认识到学习线性代数的诸多优势，接下来我们讲解用于量化决策的核心基础规则。掌握这些核心原理是一项极具实用价值的技能。

新手提示：本文的目的并非要您死记硬背公式，而是帮助您深度理解底层逻辑，形成直观认知，做到自然熟记，而非机械背诵。

想要学好线性代数，首先必须牢固掌握基础代数知识。代数本质上是研究未知量的数学工具。让我们先看一下图13的简单例题：这个方程表达的含义是，某个未知数乘以2结果等于4。想要求出未知数x，只需等式两边同时除以2。验证答案也很简单，把x = 2代回原式，检验2×2是否等于4。虽然该例十分基础，但它是理解更复杂概念的铺垫。

图例13：简易代数方程演示，方程解为x = 2

我们再来看一个变形：如果方程为A・x = 4。按照之前的思路，等式两边同时除以A，解写作x = 4/A。由于题目未给出A的具体数值，则该式即为最终解。

图例14：图13例题的进阶变形版本

现在，如果A不再是单个数字，而是一个矩阵呢？那么我们就从普通初等代数过渡到了线性代数的范畴。这里，A为矩阵，我们很容易下意识像之前那样，对等式两边除以A。但在线性代数体系中，矩阵除法是无定义运算。其替代方案是使用矩阵逆，如果该矩阵存在逆矩阵，则等式两边同时左乘A的逆矩阵来求解方程。

图例15：线性代数沿用简易代数的核心逻辑，仅调整少量运算规则

放到行情数据场景中，该公式代表什么含义？假设矩阵A代表当前市场行情数据（例如各价位数据），向量y代表我们想要预测的未来价格，您需要求解系数向量x，满足：当前行情矩阵 × 系数向量 = 未来价格向量。

但这里存在一个关键问题：并非所有矩阵都存在逆矩阵。强行对不可逆矩阵求逆，会直接导致交易程序崩溃，或是输出完全不可靠的结果。因此，我们不能对任意矩阵“盲目”求逆。更安全且数值稳定性更强的做法是截取A的子矩阵（选取可稳定求逆的数据片段），或是采用QR分解、奇异值分解（SVD）、伪逆等数值稳定的矩阵分解算法处理数据。

图例16：通用线性方程组求解思路拓展



利用线性代数优化交易策略

现在，我们已经熟悉了用线性代数求解线性方程组的基础规则，接下来实战求解系数向量x。在本次案例中，我将演示这套公式既可以预测单一目标，也能轻松同时预测y中的多个目标值。首先定义模型固定参数，我们需要先确定模型的输入特征数量，本案例模型共设置8个输入特征。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Linear Regression.mq5 |
//|                                               Gamuchirai Ndawana |
//|                    https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Gamuchirai Ndawana"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| System constants                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define TOTAL_INPUTS 8

接下来，我们需要定义关键的系统参数。例如，需要获取的历史K线数量、要预测未来多少个周期、使用的时间周期，以及其他相关设置。所有这些细节都将保存在系统参数中。

//+------------------------------------------------------------------+
//| System parameters                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int bars = 90;                                        //Number of historical bars to fetch
int horizon = 1;                                      //How far into the future should we forecast
int MA_PERIOD = 2;                                    //Moving average period
ENUM_TIMEFRAMES TIME_FRAME = PERIOD_D1;               //User Time Frame
ENUM_TIMEFRAMES RISK_TIME_FRAME = PERIOD_D1;          //Time Frame for our ATR stop loss
double sl_size = 2;                                   //ATR Stop loss size

任何程序中的依赖项都非常重要，因为它们能减少不同项目之间需要重复编写的代码总量。因此，我们将加载几个关键依赖库，例如Trade交易模块依赖项，它预装在每个MetaTrader 5的版本中。其余两个依赖项则是为我们的交易任务专门编写的自定义模块。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Dependencies                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <VolatilityDoctor\Time\Time.mqh>
#include <VolatilityDoctor\Trade\TradeInfo.mqh>

我们的系统还会定义关键的全局变量，供程序内不同的模块共用。例如，我们会用全局变量存储当前指标值；另一部分用于保存依赖库所需的参数；还有一部分用来存放从数据中训练得到的模型系数。这些变量包括ATR指标数值，以及系统中其他各类动态计算值。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int        ma_close_handler,ma_high_handler,ma_low_handler;
double     ma_close[],ma_high[],ma_low[];
Time       *Timer;
TradeInfo  *TradeInformation;
vector     bias,temp,temp_2,temp_3,temp_4,temp_5,Z1,Z2;
matrix     X,y,prediction,b;
int        time;
CTrade Trade;
int state;
int atr_handler;
double atr[];

初始化时，系统会为我们加载的自定义依赖项创建新对象。定时器用于跟踪新K线的形成。交易信息模块会返回关键信息，如最小交易量、Ask价和Bid价。我们还会创建用于跟踪移动平均线的处理器，并将矩阵和向量初始化为占位值1，以便程序启动运行。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Timer                   = new Time(Symbol(),TIME_FRAME);
   TradeInformation        = new TradeInfo(Symbol(),TIME_FRAME);
   ma_close_handler        = iMA(Symbol(),TIME_FRAME,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   ma_high_handler        = iMA(Symbol(),TIME_FRAME,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH);
   ma_low_handler        = iMA(Symbol(),TIME_FRAME,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_LOW);

   bias = vector::Ones(TOTAL_INPUTS);
   Z1 = vector::Ones(TOTAL_INPUTS);
   Z2 = vector::Ones(TOTAL_INPUTS);
   X = matrix::Ones(TOTAL_INPUTS,bars);
   y = matrix::Ones(1,bars);
   time = 0;
   state = 0;
   atr_handler = iATR(Symbol(),RISK_TIME_FRAME,14);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

当不再使用程序时，我们会释放所有占用内存资源的对象。这是MQL5中的良好编程习惯，我们将始终遵循这一原则。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   IndicatorRelease(atr_handler);
   IndicatorRelease(ma_close_handler);
   IndicatorRelease(ma_high_handler);
   IndicatorRelease(ma_low_handler);
  }

在OnTick事件处理函数中收到最新价格时，我们首先检查是否有新的K线完全形成。如果已经形成，就将所有指标读数复制到对应的数组中，并让模型准备进行行情预测。完成后，记录当前收盘价，并分别计算空单和多单的止损位。

接下来，我们显示模型预测的各个价格水平。重申一下，我们同时预测四项内容：收盘价均线、最高价均线、最低价均线，以及价格本身。如果当前没有持仓，先重置相关状态变量。然后比较预测收盘价与预测收盘价均线之间的关系。

通常，我们希望算法给出的收盘价均线预期值高于当前收盘价。这就意味着当前价格被低估，即市价低于模型认定的合理价值。

为进一步确认，我们还要确保多单和空单的止损都不太可能被触发。买入条件：确认预测最低价均线不会跌破多单止损；卖出条件：确认预测最高价均线不会涨破空单止损。只要任一条件不满足，我们就不入场。

此外，我们还会将每条均线与其对应基准进行配对比较，买入时，预期未来的最低价均线高于当前值；卖出时，预期未来的最低价均线低于当前值。同样，买入时我们希望未来的最高价均线高于当前值。

平仓时，首先判断价格是否可能朝不利方向运行。如果预判某条均线可能触发止损，就立即离场；否则，就让止损继续追踪，向更有利的价位移动。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(Timer.NewCandle())
     {
      CopyBuffer(atr_handler,0,0,1,atr);
      CopyBuffer(ma_close_handler,0,0,1,ma_close);
      CopyBuffer(ma_low_handler,0,0,1,ma_low);
      CopyBuffer(ma_high_handler,0,0,1,ma_high);

      setup();

      double c =  iClose(Symbol(),TIME_FRAME,0);
      double buy_sl = (TradeInformation.GetBid() - (sl_size * atr[0]));
      double sell_sl = (TradeInformation.GetAsk() + (sl_size * atr[0]));


      Comment("Forecasted MA: ",prediction[0,0],"\nForecasted MA High: ",prediction[1,0],"\nForecasted MA Low: ",prediction[2,0],"\nForecasted Price: ",prediction[3,0]);

      if(PositionsTotal() == 0)
        {
         state = 0;
         if((prediction[0,0] > c) && (prediction[2,0] > buy_sl) && (prediction[3,0] > c) && (prediction[2,0] > ma_low[0]) && (prediction[1,0] > ma_high[0]))
           {
            Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(),Symbol(),TradeInformation.GetAsk(),buy_sl,0);
            state = 1;
           }
         if((prediction[0,0] < c) && (prediction[1,0] < sell_sl) && (prediction[3,0] < c) && (prediction[2,0] < ma_low[0]) && (prediction[1,0] < ma_high[0]))
           {
            Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(),Symbol(),TradeInformation.GetBid(),sell_sl,0);
            state = -1;
           }
        }

      if(PositionsTotal() > 0)
        {
         double current_sl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
        
         if(((state == -1) && (prediction[0,0] > c) && (prediction[1,0] > current_sl)) || ((state == 1)&&(prediction[0,0] < c)&& (prediction[2,0] < current_sl)))
            Trade.PositionClose(Symbol());
         if(PositionSelect(Symbol()))
           {
            

            if((state == 1) && ((ma_close[0] - (2 * atr[0]))>current_sl))
              {
               Trade.PositionModify(Symbol(),(ma_close[0] - (2 * atr[0])),0);
              }

            else
               if((state == -1) && ((ma_close[0] + (1 * atr[0]))<current_sl))
                 {
                  Trade.PositionModify(Symbol(),(ma_close[0] + (2 * atr[0])),0);
                 }
           }
        }
     }
  }

接下来，我们讲解为上述任务编写的几个具体函数。第一个函数是prepare_data()。该函数只有一个核心用途：将我们需要的所有价格数据复制到输入数据矩阵X中。它会获取开盘价，计算开盘价的均值与标准差，然后通过减去均值再除以标准差的方式对数据进行标准化处理。所有输入都会重复这一过程。同时，通过各均线句柄读取到的数值也会被复制并存入目标矩阵y中。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Prepare the training data for our model                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void prepare_data(void)
  {
//--- Reshape the matrix
   X = matrix::Ones(TOTAL_INPUTS,bars);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_OPEN,horizon,bars);
   Z1[0] = temp.Mean();
   Z2[0] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[0]) / Z2[0]);
   X.Row(temp,1);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_HIGH,horizon,bars);
   Z1[1] = temp.Mean();
   Z2[1] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[1]) / Z2[1]);
   X.Row(temp,2);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_LOW,horizon,bars);
   Z1[2] = temp.Mean();
   Z2[2] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[2]) / Z2[2]);
   X.Row(temp,3);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_CLOSE,horizon,bars);
   Z1[3] = temp.Mean();
   Z2[3] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[3]) / Z2[3]);
   X.Row(temp,4);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler,0,horizon,bars);
   Z1[4] = temp.Mean();
   Z2[4] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[4]) / Z2[4]);
   X.Row(temp,5);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler,0,horizon,bars);
   Z1[5] = temp.Mean();
   Z2[5] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[5]) / Z2[5]);
   X.Row(temp,6);

//--- Store the Z-scores
   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler,0,horizon,bars);
   Z1[6] = temp.Mean();
   Z2[6] = temp.Std();
   temp = ((temp - Z1[6]) / Z2[6]);
   X.Row(temp,7);

//--- Labelling our targets
   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler,0,0,bars);
   temp_2.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler,0,0,bars);
   temp_3.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler,0,0,bars);
   temp_4.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_CLOSE,0,bars);

//--- Reshape y
   y.Reshape(4,bars);

//--- Store the targets
   y.Row(temp,0);
   y.Row(temp_2,1);
   y.Row(temp_3,2);
   y.Row(temp_4,3);
  }

接下来，我们定义一个用于拟合模型的函数。该函数首先创建所需的矩阵与向量。我们对矩阵X进行奇异值分解，并将结果保存到前面声明的变量中。通过闭式解公式，我们可以从X中求解出系数矩阵b，然后打印出从b中学习到的模型系数。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fit our model                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void fit(void)
  {
//--- Fit the model
   matrix OB_U,OB_VT,OB_SIGMA;
   vector OB_S;

   PrintFormat("Computing Singular Value Decomposition of %s Data using OpenBLAS",Symbol());
   X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT);
   OB_SIGMA.Diag(OB_S);
   b = y.MatMul(OB_VT.Transpose().MatMul(OB_SIGMA.Inv()).MatMul(OB_U.Transpose()));
   Print("OLS Solutions: ");
   Print(b);
  }

要生成预测，我们会像在prepare_data中一样，重新获取所有的输入数据，然后执行最后一次矩阵乘法，利用系数矩阵B得到预测结果。简言之，就是用模型系数乘以输入数据。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get a prediction from our multiple output model                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void predict(void)
  {
//--- Prepare to get a prediction
//--- Reshape the data
   X = matrix::Ones(TOTAL_INPUTS,1);

//--- Get a prediction
   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_OPEN,0,1);
   temp = ((temp - Z1[0]) / Z2[0]);
   X.Row(temp,1);

   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_HIGH,0,1);
   temp = ((temp - Z1[1]) / Z2[1]);
   X.Row(temp,2);

   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_LOW,0,1);
   temp = ((temp - Z1[2]) / Z2[2]);
   X.Row(temp,3);

   temp.CopyRates(Symbol(),TIME_FRAME,COPY_RATES_CLOSE,0,1);
   temp = ((temp - Z1[3]) / Z2[3]);
   X.Row(temp,4);

   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler,0,0,1);
   temp = ((temp - Z1[4]) / Z2[4]);
   X.Row(temp,5);
   
   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_high_handler,0,0,1);
   temp = ((temp - Z1[5]) / Z2[5]);
   X.Row(temp,6);

   temp.CopyIndicatorBuffer(ma_low_handler,0,0,1);
   temp = ((temp - Z1[6]) / Z2[6]);
   X.Row(temp,7);

   Print("Prediction Inputs: ");
   Print(X);

//--- Get a prediction
   prediction.Reshape(1,4);
   prediction = b.MatMul(X);
   Print("Prediction");
   Print(prediction);
  }

最后，每当OnTick事件处理函数收到最新价格时，我们都会调用setup函数。该函数会依次调用我们刚才介绍的三个核心函数：准备数据、拟合模型，并生成预测结果。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtain a prediction from our model                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void setup(void)
  {
   prepare_data();
   fit();

   Print("Training Input Data: ");
   Print(X);

   Print("Training Target");
   Print(y);

   predict();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

#undef TOTAL_INPUTS
//+------------------------------------------------------------------+

完成以上全部代码搭建后，我们就可以基于历史数据对程序开展回测。如下图例17所示，我们将该交易程序应用于2022至2025年的欧元兑美元（EUR/USD）品种，回测周期覆盖两年多的历史行情数据。

图例17：回测采用跨度两年的欧元兑美元历史行情数据

我们还有基于真实tick的随机延迟设置，尽可能还原真实的市场环境。如果您想要真实模拟程序的实际运行表现，建议采用完全相同的参数配置。

图例18：设置随机延迟参数，在贴近实盘的市场环境下测试交易程序

由图例18可见，程序能够同时生成四项独立预测值，分别对应我们关注的四类价格指标。程序会调用主体代码中编写的筛选逻辑，结合四项预测结果判断是否开仓。

图例19：回测交易算法，验证其同时预测四类目标值的能力

我附上了终端日志截图，可以证明程序已经成功训练出系数矩阵。由此可见，解矩阵包含四行，代表程序为四个预测目标分别训练了一套专属系数，各目标独立完成拟合运算。

图例20：交易程序为指定的四个预测目标分别生成一套独立系数

此外，账户净值曲线整体呈现向上增长的正向趋势。虽然净值曲线存在波动起伏，后续我们会持续优化系统，让收益增长更加平稳。

图例21：两年回测周期内账户净值增长可视化曲线

细化分析账户整体表现可以看到，盈利交易占比达到51%。这个结果是不错的起点，后续我们目标将胜率提升至55%甚至60%。现阶段整体表现开局良好 —— 平均盈利金额高于平均亏损金额，最大盈利接近最大亏损的两倍。说明该交易系统的底层逻辑可行，当然我们仍有优化提升的空间。

图例22：交易程序回测绩效详细分析报表



结论

总体而言，本文向读者阐明了扎实掌握线性代数知识的重要性，以及线性代数如何直接影响我们在MetaTrader 5软件中处理行情数据的效率。如果没有掌握相关知识，那么海量市场数据的分析工作将会变得极其棘手。只需掌握少量线性代数核心原理，并了解其在MQL5中的实现方式，我们就能更高效且更稳定地从市场中提炼出更有价值的信息。

后续内容中，我们会讲解各类线性代数工具，并演示如何在MQL5中改写运用，搭建数值稳定和运行高速的交易算法。至此，读者已经具备了接近恒定的运行时间算法的能力，即便需要同时预测多个目标变量，也能快速完成回测与策略迭代优化。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18974

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Gamuchirai Zororo Ndawana
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