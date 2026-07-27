MQL5中的自优化智能交易系统（第十部分）：矩阵分解

在本系列的开篇文章（链接见此处）中，我们曾尝试仅用原生MQL5代码和MetaTrader 5终端的原始数据，共同构建一个线性回归模型。在阅读了开篇文章的评论与反馈后，许多读者指出了我们演示方案中遇到的问题，程序出现大量漏洞与错误，部分读者提到模型只会开立单一方向的持仓。总体而言，多位用户反馈我们初次搭建的线性模型存在稳定性问题。

回顾一下，线性模型是一类预测工具，能让程序直接从市场行为观测中学习，并依据所得规律执行其认为最有可能盈利的交易。因此我们的目标，是不再手动硬编码告诉程序何时买卖，而是让它能从历史数据中自主学习。

本文将解决用户在之前遇到的稳定性问题，并展示如何基于任意交易品种的原始数据，构建同样强大的预测模型。为此，我们将引入一类被称为矩阵分解的算法。

矩阵分解是一种将大矩阵拆解为若干更小、更简单矩阵乘积的数学技术。这类方法具备诸多优势。然而，在介绍这些优势之前，我们先来理解为什么需要这些方法。

在日常生活中，有些体验是跨文化共通的。例如，我相信大多数读者都明白这样一个道理：通过和孩子交谈，倾听孩子对父母的描述，我们就能大致想象出父母是什么样的人。这些描述甚至能帮我们推测出，在孩子没有直接提及的场景下，父母可能会如何行事。同样地，矩阵分解把一个大矩阵拆解为若干小矩阵 —— 可以看作它的“子矩阵”。每个子矩阵分别描述原矩阵的不同侧面，帮助我们理解其内在结构。正如孩子的视角有时能帮助我们把握父母的特征一样，这些更小的矩阵也能揭示出我们分析的市场深层的规律。

矩阵分解的结果，通常能为我们前文介绍的线性模型提供数值上更稳定的解。本文还将介绍一个数值计算库：OpenBLAS（全称基础线性代数子程序集）。OpenBLAS是BLAS库的开源分支，经过重新设计，可在现代计算平台上高效运行。BLAS最初是用Fortran语言和手写汇编编写的。

线性代数中有一个基本思想：任何数据集都可以拆分为更小的组成部分，利用这些部分可以构建原始数据的预测模型。由这些小子集得到的数据表示，还能揭示出原本隐藏在原始数据中难以被发现的特征。

本文将循序渐进地介绍一系列强大的线性代数相关函数，用于从原始数据构建预测模型。而这仅仅是开始！这些矩阵分解技术的价值远不止基础预测能力 —— 它们还能帮助我们压缩数据、发掘隐藏趋势、评估市场的稳定或无序程度。仅通过分解就能从任意数据集中提取出如此丰富的信息，这确实令人惊叹。让我们开始吧。





MQL5入门指南

使用MQL5的第一步，是定义本次演示全程要用到的系统常量。这些常量用于支撑我编写的脚本，让我们可以快速上手矩阵分解。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #property script_show_inputs #define HORIZON 10 #define START 0

input int FETCH = 10 ;

接下来，我们定义脚本的用户输入参数 —— 具体而言，就是需要获取多少根K线数据。

随后，我们声明全局变量，其中包含训练数据与测试数据，以及若干其他变量，用于存储程序从我们提供的数据中学习得到的系数。

int ROWS = 5 ; matrix y,y_test; matrix X = matrix ::Ones(ROWS,FETCH); matrix X_test = matrix ::Ones(ROWS,FETCH); matrix b; vector temp; vector row_norms = vector ::Zeros( 4 ); vector error_vector = vector ::Zeros( 4 );

首先，我们打印出当前状态下的输入数据矩阵X。如图1所示，该矩阵初始时全部填充为1。这是特意设计的：在线性模型中，输入的第一行代表截距项。真实的市场数据（如开盘价、最高价、最低价、收盘价）将从第二行开始填入矩阵。

有一个关键点需要说明，即数据的排布格式。如果您一直在追更本系列文章（例如《重构经典策略》），其中我们从MetaTrader 5提取数据并在Python中处理，您可能习惯这样的格式：列表示市场特征（开盘、最高、最低、收盘），行表示时间（如日期）。但在本文示例中，布局是转置的：列表示时间，行表示开盘、最高、最低、收盘等市场特征。

void OnStart () { PrintFormat ( "Input Matrix Gathered From %s" , Symbol ()); Print (X);

图例1：可视化当前EURUSD市场输入数据

理清好格式后，我们进入脚本中负责获取历史市场数据的部分。获取数据后，我们先计算每个向量的范数，再用每个向量除以其自身范数。归一化步骤可确保每个向量的长度为1，这是在进行任何矩阵分解之前的关键前提。

为什么要做归一化？矩阵分解关注矩阵在不同方向上的主要变化，并比较各行各列的相对变化强度。为了让对比结果公平，我们通过除以范数，将每一行转换为单位向量。

temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 0 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 1 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 2 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 3 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 3 ], 4 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 3 ], 4 );

打印输入训练数据时可以看到，第一行全为1，表示截距项；随后依次是开盘价、最高价、最低价、收盘价等行。由于进行了归一化，数据大致分布在0.3左右。

Print ( "Input" ); Print (X);

图例2：每行向量按其范数归一化后的训练数据可视化



接下来，我们定义目标变量。在本例中，目标变量为收盘价，我们将其复制到矩阵y中。至此，矩阵X存放输入特征，矩阵y存放我们要预测的目标值。

y. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+(FETCH* 2 ),FETCH); y_test. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START,FETCH); Print ( "Target" ); Print (y);

图例3：基于现有历史市场观测数据，我们试图预测的输出值



那么，我们该如何找到能将X映射到y的系数呢？事实上，能满足这一映射关系的系数组合有无穷多种，因此我们需要一种方法来选出最合适的一组。通常，我们选择使预测值与实际目标值之间误差最小的系数。实现这一目标的一种经典方法是使用伪逆矩阵。

为计算系数，我们将X的伪逆矩阵与y相乘。这一矩阵乘法会以闭式解形式给出最优拟合系数。幸运的是，MQL5内置了PInv()函数，可直接计算伪逆。

请不要被这个解法的简洁性所迷惑。仅凭这一行代码的重要意义，就足以用整篇文章的剩余篇幅来讲解。MQL5的PInv()函数所生成的系数解，能够保证最小化预测值与历史观测值之间的均方根误差（RMSE）。此外，这类解必定存在。该算法在数值上稳定可靠，并且让我们能用简洁、易于维护的代码，直接从原始数据构建预测模型。但这并不是本文建议优先采用的方案。

b = y.MatMul(X.PInv()); Print ( "Pseudo Inverse Solution: " ); Print (b);

图例4：将目标矩阵与输入矩阵的伪逆做矩阵乘法后得到的系数，该组系数能够使预测误差最小化



本文旨在为大家介绍OpenBLAS库以及各类矩阵分解算法。既然MQL5已经提供了通过PInv()函数计算系数、快速搭建预测模型的简便方案，我们为何还要学习OpenBLAS？理由十分充分，首要一点就是运算速度。OpenBLAS的运算速度远超MQL5中内置的伪逆计算函数。掌握OpenBLAS的使用方法，能够大幅提升您的回测效率。





无监督矩阵分解：奇异值分解（SVD）

正如开篇所述，任意数据矩阵都可以拆解为若干小型矩阵的乘积。这些更小的矩阵可以看作原矩阵的“子矩阵”，每一个都能从独特维度刻画原矩阵的特征。

奇异值分解（SVD）是矩阵分解的经典算法之一。SVD能够将任意矩阵拆解为三个基础小型矩阵的乘积。这三个矩阵分别捕捉原矩阵截然不同的特征。在本章节中，我们将逐一讲解SVD分解得到的三个子矩阵，并阐释SVD的设计初衷，以及每个分量能够挖掘出原矩阵的哪些隐藏信息。

正式讲解前，要先厘清术语概念。您可能会见到“无监督矩阵分解”与“矩阵分解”两种说法，但二者不能等同替换。无监督矩阵分解是矩阵分解下的一类细分技术。它和通用矩阵分解的区别在于，仅提取数据中最关键的特征分量。

本质上讲，无监督矩阵分解不会输出全部子矩阵，只保留价值最高的核心部分。算法完成矩阵拆解后，会依靠内置评判标准自动筛选出最有价值的因子（子矩阵）。整个筛选过程属于无监督模式：算法无需标注标签、人工干预，自主判定各分量的重要程度。无需手动挑选有效分量，而全部由算法自主完成。

如图例5 所示，SVD正是这类矩阵分解方法，它能将任意矩阵A拆解为三个子矩阵的乘积。

通过传入不同参数调用SVD接口，OpenBLAS既可以输出全部子矩阵，也能仅返回最重要的子矩阵。

本文中，我们会配置OpenBLAS仅输出关键子矩阵，这也是本节标题命名为无监督矩阵分解的原因。前文提到，SVD会把原始矩阵拆解为三个更简单的基础矩阵，下面我们依次解读这三个组成部分。

图例5：SVD可视化示意图



矩阵U用于刻画驱动市场行情的各类隐藏市场力量，这类隐藏力量专业上称为因子。因此，U的第一列代表一类市场驱动因子，当该因子主导行情时，开盘、最高、最低、收盘四项价格全部下行；第二个因子的系数整体为正，代表该力量会对市场形成整体性利多推动。由于我们处理的是历史行情数据，这里挖掘出的各类市场驱动因子，实际上对应的是背后的投资者情绪。

Print ( "Computing Singular Value Decomposition using MQL5" ); matrix U,VT; vector S; X.SVD(U,VT,S); Print ( "U" ); Print (U);

图例6：理解SVD中的"U"分量

矩阵V反映了U中各股市场力量在原始数据集所有时间观测节点上的表现强度。举个例子，观察V的第一行，其中最大的数值为0.4262。该值出现在V第一行的第三列，这就意味着U的第三列所代表的力量，在历史第一个交易日主导了市场。U的第三列刻画的是一种混合力量：它对部分价格因子产生负面影响，对另一些则产生正面影响。这类力量通常表现为间歇性出现，或者强度较弱。

Print ( "VT" ); Print (VT);

图例7：理解各股市场驱动力量在不同时间点的影响强度

Σ（奇异值矩阵）反映了矩阵U中各股市场力量的重要性等级。在历史数据中起主导作用的力量，在Σ中会被赋予较大的数值；在数据中表现较弱的力量，则对应较小的数值。由此清晰可见，3.741是Σ中最大的值，且出现在Σ的第一列。这就意味着U的第一列所代表的，是数据中观测到的最具主导性的市场力量。

Print ( "S" ); Print (S);

图例8：理解SVD分解中的奇异值因子Σ

本文并不追求面面俱到，关于U、S、V这三个因子还有更多内容可以深入探讨。在图例6、7、8中，我们分析了调用MQL5原生SVD方法所得到的结果。这些结果与使用OpenBLAS库中的SingularValueDecompositionDC()函数所返回的结果高度吻合。

以下图例9展示了使用OpenBLAS计算得到的U因子截图，读者可以对比图例9与图例6，会发现MQL5内置函数与OpenBLAS函数计算出的U因子基本一致。由于底层实现函数存在差异，两张图的结果并不会精确到小数点后每一位都完全相同，但这是正常且可理解的。

matrix OB_U,OB_VT,OB_SIGMA; vector OB_S; PrintFormat ( "Computing Singular Value Decomposition of %s Data using OpenBLAS" , Symbol ()); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Open BLAS U" ); Print (OB_U);

图例9：由OpenBLAS计算得到的U因子

在之前的图例4中我们已经展示过，MQL5的PInv()函数总能给出误差最小的系数，实现从输入数据到目标变量的映射。再次强调，不要被图例4中简洁的解法所迷惑。这是一个在数学上非常强大的解，对任意矩阵A都保证存在，并且能够最小化矩阵误差Ax-b的L2范数。

在图例4的讲解中我们没有提及的是，PInv()函数底层本质上就是替您调用SVD()。从数学角度来说，伪逆矩阵通常就是通过原始数据的奇异值分解来计算的。让我们亲自验证这一点。

在以下代码段中，我使用了对市场数据执行SVD()后保存的三个子矩阵。我们不会逐一讲解所需的线性代数定理，也不会推导这个公式，我只想演示利用SVD返回的子矩阵，就可以轻松求出拟合输入与目标变量的线性系数。

Print ( "Comparing OLS Solutions" ); Print ( "Native MQL5 Solution" ); Print (b); Print ( "OpenBLAS Solution" ); matrix ob_solution = y.MatMul(OB_VT.Transpose().MatMul(OB_SIGMA.Inv()).MatMul(OB_U.Transpose())); Print (ob_solution); Print ( "Manual SVD Solution" ); matrix svd_solution = y.MatMul(VT).MatMul(SIGMA.Inv()).MatMul(U.Transpose()); Print (svd_solution);

图例10：通过SVD可得到最优拟合输入与输出数据的系数

细心的读者可能已经发现，图例10中的几组系数彼此并非完全精确一致。这是正常现象，请不要忘记我们是用三种不同函数分别计算出各组系数的。这就好比三名独立完成作业的学生，各自用了不同的解题方法。然而，对我们而言更重要的是，用这些系数在未参与训练的数据上做预测时，会产生多大的误差。

如图例11所示，OpenBLAS的SVD解法在测试集预测中取得了最低误差。但我希望读者不要误以为图例11就是我们引入OpenBLAS的主要原因。

由此可见，三组误差水平其实相差不大。因此，如果我们在不同品种、不同数据长度下多次重复测试，OpenBLAS并不一定总能给出最低误差。我希望读者明白，OpenBLAS库的真正优势，在于它经过精心优化、持续维护，具备极高的运算速度与稳定性。它并不能保证每次误差都是最低的 —— 没有任何一个库可以做出这样绝对的保证。

PrintFormat ( "Information Loss in Forcasting %s Market : " , Symbol ()); Print ( "PInv: " ); matrix pinv_error = ((b.MatMul(X_test)) - y_test); Print (pinv_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); double benchmark = pinv_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS ); Print ( "Manual SVD: " ); matrix svd_error = ((svd_solution.MatMul(X_test)) - y_test); Print (svd_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "OpenBLAS SVD: " ); matrix ob_error = ((ob_solution.MatMul(X_test)) - y_test); Print (ob_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS ));

图例11：各组系数在训练集以外数据上预测时产生的误差





无监督矩阵分解在预测建模之外的应用



希望到目前为止，我这种简洁的讲解方式已经让你对矩阵分解是什么，以及它为何能在金融市场数据分析中发挥作用有了一些思路。正如我之前所说，利用合适的矩阵分解构建预测模型，仅仅是其众多实用功能中的一小部分。在本节中，我将展示矩阵分解的其他实用场景，以及如何将这些分析思路应用到我们的交易程序和策略中。





用于无监督市场过滤的矩阵分解

我假设读者都有一定的实盘交易经验，并通过自己的实践对我接下来所提出的问题有所认知。在外汇市场和加密货币市场之间，您认为哪类资产的波动性更大？

我相信这个答案对大家来说都是显而易见的。加密货币的波动性远高于传统外汇市场。为了让不太确定的读者有直观地认识，我们在1分钟图表上分别计算BTCETH（比特币兑以太坊）的ATR（平均真实波幅）（图例12）和EURUSD（欧元兑美元）的ATR（图例13）ATR指标用于衡量市场波动程度，ATR数值越大，代表市场波动越剧烈。BTCETH图表上的ATR数值大约比EURUSD高出 6000%。因此，足以帮助所有读者理解，为何加密货币市场通常被认为波动性远高于传统外汇市场。

图例12：BTCETH的波动幅度远高于EURUSD



再强调一下，EURUSD是全球流动性最强、交易最活跃的货币对，但它的波动水平和加密货币市场相比，显得微不足道。

图例13：传统资产品类的波动程度远不及加密货币市场



我们前文用到的矩阵分解方法，其实也能得出相同的结论。回顾图例8的讲解：奇异值矩阵Σ能够衡量数据中各类市场驱动力量的重要程度。稳定市场的奇异值矩阵Σ中，只会存在一个较大数值，其余数值都趋近于0；而Σ中偏离0的有效数值越多，从数据层面来看，市场就越无序、波动越剧烈。

我们可以分别运行两次脚本，一次针对EURUSD市场，一次针对BTCETH市场。然而，从图例14、图例15的结果来看，两个市场看似都很稳定：二者的奇异值矩阵Σ都仅存在一个明显非零的大数值。单看这一点会让人误以为BTCETH和EURUSD一样走势平稳、波动温和。但这并非完整的事实。想要获得可靠的市场状态判断，我们还需要了解矩阵分解的另一项用途。

PrintFormat ( "Taking a closer look at The Eigenvalues of %s Market Data: " , Symbol ()); Print (OB_S/OB_S.Sum()); Print ( "If sigma has a only few values that are far from 0, then investor's sentiment in this market appears well established and hardly changes" );

图例14：EURUSD市场能量分布可视化

图例15：BTCETH市场能量分布可视化







用于数据压缩与信号提取的矩阵分解



矩阵分解还可以用于数据压缩和提取数据中的主导信号。由于分解得到的子矩阵比原矩阵更小，这类算法能够高效地压缩数据。在网络通信、信号处理、电气工程等相关领域的从业者，对矩阵分解的这一特性应该都十分熟悉。我们可以通过将子矩阵S和V相乘，来压缩原始数据。需要注意的是，相乘前要先对S调用Diag()方法，将其转换为对角矩阵。两者相乘的结果，就是原矩阵的一种全新、紧凑的表征形式。

读者可能已经对这个算法有所了解，它通常被称为主成分分析（PCA）。我们不会深入讲解PCA，只是想展示使用矩阵分解能为我们挖掘出大量有价值的信息。计算市场数据主成分的方法有很多，而基于OpenBLAS的矩阵分解，很可能是MQL5原生环境中运算速度最快的方法之一。

temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 0 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 1 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 2 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 3 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 3 ], 4 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 3 ], 4 ); Print ( "Computing Singular Value Decomposition using OpenBLAS" ); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); OB_SIGMA.Diag(OB_S); Print ( "Principal Components" ); matrix pc = OB_SIGMA.MatMul(OB_VT); Print (pc);

图例16：通过将奇异值因子S与V相乘，我们得到原始数据集的紧凑表征



关于S和V相乘得到的结果，我们还有很多内容可以探讨。这一乘积生成了一种新的数据表示，其内部相关性显著降低。为证明这一点，我们将原始数据的相关矩阵范数，与S、V乘积结果的相关矩阵范数进行对比。回顾一下，线性代数中的范数可以理解为衡量某个量“大小”（强度）的指标。如图例17所示，对原始市场数据做分解后，相关矩阵的范数显著下降。

这一结果旨在向读者说明：基于SVD的矩阵分解可以用来剔除原始数据中冗余的相关特征。通过这一处理，我们有望更好地凸显数据中占主导地位的趋势与模式。

Print ( "How correlated is our new representation of the data?" ); Print (X.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print (pc.CorrCoef().Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS ));

图例17：矩阵分解能够显著降低数据集中的特征相关性

掌握这一原理后，我们就可以构建一个仅用3行数据的市场模型，替代最初的5行原始数据。理想情况下，这3组相关性更低的特征，会比原始数据更好地解释市场与目标变量之间的关系。这一过程称为特征提取，因为我们从原始数据中提取了全新的特征。但和大多数优化方法一样，我们无法保证它一定能提升未来的模型表现，正如图例18所示。

matrix mpc; mpc.Row(pc.Row( 0 ), 0 ); mpc.Row(pc.Row( 1 ), 1 ); mpc.Row(pc.Row( 2 ), 2 ); Print ( "Performing PCA" ); matrix pca_coefs = y.MatMul(mpc.PInv()); X_test.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Principal Components of Test Data" ); pc = OB_SIGMA.MatMul(OB_VT); Print (pc); PrintFormat ( "Most Important Principal Components in %s Market Test Data" , Symbol ()); Print (OB_S / OB_S.Sum()); mpc.Row(pc.Row( 0 ), 0 ); mpc.Row(pc.Row( 1 ), 1 ); mpc.Row(pc.Row( 2 ), 2 ); matrix pca_error = pca_coefs.MatMul(mpc) - y_test; Print ( "PCA Error: " ); Print (pca_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "OpenBLAS Error: " ); Print (ob_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "Manual Error: " ); Print (svd_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS ));

图例18：特征提取是一种强大的数值方法，但并不能保证模型效果一定提升



在图例14和图例15 中，我们曾尝试说明：可以用矩阵分解来区分稳定市场与高波动市场。但在第一次测试中，两个市场的奇异值因子S看起来都只有一个较大的数值。然而，在仔细检查数据后我发现，这一现象仅在训练集上成立。如果我们对市场数据的测试集做矩阵分解，再分析得到的奇异值因子S，就能明显看出，BTCETH确实比EURUSD包含更多“能量”。其原因在于BTCETH的S中有两个显著非零值，而EURUSD只有一个。

X_test.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Principal Components of Test Data" ); pc = OB_SIGMA.MatMul(OB_VT); PrintFormat ( "Most Important Principal Components in %s Market Test Data" , Symbol ()); Print (OB_S / OB_S.Sum());

图例19：分析EURUSD市场蕴含的波动能量



图例19-1：分析BTCETH市场蕴含的波动能量再次强调，奇异值矩阵中偏离0的有效数值越多，代表市场行情越无序、波动越剧烈。

我为本次无监督矩阵分解专题讲解编写的MQL5脚本如下：

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #property script_show_inputs #define HORIZON 10 #define START 0 input int FETCH = 10 ; int ROWS = 5 ; matrix y,y_test; matrix X = matrix ::Ones(ROWS,FETCH); matrix X_test = matrix ::Ones(ROWS,FETCH); matrix b; vector temp; vector row_norms = vector ::Zeros( 4 ); vector error_vector = vector ::Zeros( 4 ); void OnStart () { PrintFormat ( "Input Matrix Gathered From %s" , Symbol ()); Print (X); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 0 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 1 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 2 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 3 ] = temp.Norm( VECTOR_NORM_P ); X.Row(temp/row_norms[ 3 ], 4 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp/row_norms[ 3 ], 4 ); Print ( "Input" ); Print (X); y. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+(FETCH* 2 ),FETCH); y_test. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START,FETCH); Print ( "Target" ); Print (y); b = y.MatMul(X.PInv()); Print ( "Pseudo Inverse Solution: " ); Print (b); Print ( "Computing Singular Value Decomposition using MQL5" ); matrix U,VT; vector S; X.SVD(U,VT,S); Print ( "U" ); Print (U); Print ( "VT" ); Print (VT); Print ( "S" ); Print (S); matrix SIGMA; SIGMA.Diag(S); matrix OB_U,OB_VT,OB_SIGMA; vector OB_S; PrintFormat ( "Computing Singular Value Decomposition of %s Data using OpenBLAS" , Symbol ()); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Open BLAS U" ); Print (OB_U); Print ( "Open BLAS VT" ); Print (OB_VT); Print ( "Open BLAS S" ); Print (OB_S); OB_SIGMA.Diag(OB_S); Print ( "Comparing OLS Solutions" ); Print ( "Native MQL5 Solution" ); Print (b); Print ( "OpenBLAS Solution" ); matrix ob_solution = y.MatMul(OB_VT.Transpose().MatMul(OB_SIGMA.Inv()).MatMul(OB_U.Transpose())); Print (ob_solution); Print ( "Manual SVD Solution" ); matrix svd_solution = y.MatMul(VT).MatMul(SIGMA.Inv()).MatMul(U.Transpose()); Print (svd_solution); PrintFormat ( "Information Loss in Forcasting %s Market : " , Symbol ()); Print ( "PInv: " ); matrix pinv_error = ((b.MatMul(X_test)) - y_test); Print (pinv_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); double benchmark = pinv_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS ); Print ( "Manual SVD: " ); matrix svd_error = ((svd_solution.MatMul(X_test)) - y_test); Print (svd_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "OpenBLAS SVD: " ); matrix ob_error = ((ob_solution.MatMul(X_test)) - y_test); Print (ob_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); PrintFormat ( "Taking a closer look at The Eigenvalues of %s Market Data: " , Symbol ()); Print (OB_S/OB_S.Sum()); Print ( "If sigma has a only few values that are far from 0, then investor's sentiment in this market appears well established and hardly changes" ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 0 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 1 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 2 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH* 2 ),FETCH); row_norms[ 3 ] = temp.Mean(); X.Row(temp-row_norms[ 3 ], 4 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OPEN ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 0 ], 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_HIGH ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 1 ], 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_LOW ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 2 ], 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,START+HORIZON+(FETCH),FETCH); X_test.Row(temp-row_norms[ 3 ], 4 ); Print ( "Computing Singular Value Decomposition using OpenBLAS" ); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Principal Components" ); matrix pc = OB_SIGMA.MatMul(OB_VT); Print (pc); PrintFormat ( "Most Important Principal Components of %s Market Data" , Symbol ()); Print (OB_S / OB_S.Sum()); matrix mpc; mpc.Row(pc.Row( 0 ), 0 ); mpc.Row(pc.Row( 1 ), 1 ); mpc.Row(pc.Row( 2 ), 2 ); Print ( "Performing PCA" ); matrix pca_coefs = y.MatMul(mpc.PInv()); X_test.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); Print ( "Principal Components of Test Data" ); pc = OB_SIGMA.MatMul(OB_VT); Print (pc); PrintFormat ( "Most Important Principal Components in %s Market Test Data" , Symbol ()); Print (OB_S / OB_S.Sum()); mpc.Row(pc.Row( 0 ), 0 ); mpc.Row(pc.Row( 1 ), 1 ); mpc.Row(pc.Row( 2 ), 2 ); matrix pca_error = pca_coefs.MatMul(mpc) - y_test; Print ( "PCA Error: " ); Print (pca_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "OpenBLAS Error: " ); Print (ob_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "Manual Error: " ); Print (svd_error.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); }





搭建应用程序

我们将整合前文讲解的所有知识点，构建一套完整的交易策略。本策略的核心思路：通过预测移动平均线指标的未来数值，测算市场合理价格。该预测值将作为交易判断依据：当实时价格高于预测值时，判定市场高估，执行做空；反之，价格低于预测值时，执行做多。

我们在EURUSD日线图上设置周期为10的简单移动平均线，并将均线向前偏移，把偏移后的均线数值当作预测目标。

图例20：演示示例，将移动平均线指标整体向前偏移10根K线

整套交易策略的底层逻辑是，当前价格最终会向预测的合理价格回归。如图例21的行情场景，预测价格偏低，但实时价格处于高位。如果模型预测出这种行情结构，就会触发交易信号。

图例21：交易策略可视化，偏移后的移动平均线代表模型预判的均线位置，我们以此作为交易依据







建立基准参照模型



在开发正式程序前，我们需要搭建一套基准模型，用于评判AI模型的效果。基准模型代表不使用AI算法时，策略能达到的预期收益水平。我们在后续章节会完整地讲解程序的实现流程，此处，我将简要地介绍基准模型的核心构成要素。

void setup( void ) { y.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 , 0 ,bars); Print ( "Training Target" ); Print (y); prediction = y.Mean(); Print ( "Prediction" ); Print (prediction); }

基准模型的预测方式是直接复用移动平均线的数值 —— 计算均线均值，并以此为依据进行交易。如果移动平均线的均值高于当前价格，我们就买入；反之则卖出。

if (prediction > c) { Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(),Symbol(),TradeInformation.GetAsk(),proposed_buy_sl, 0 ); state = 1 ; } if (prediction < c) { Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(),Symbol(),TradeInformation.GetBid(),proposed_sell_sl, 0 ); state = - 1 ; }

现在我们将这套程序应用于USD/UL货币对，如图例22所示，回测区间选用2023年1月至2025年3月共两年的历史行情数据。





图例22：基于历史行情数据测试基准交易程序

图例23展示了本次使用的程序参数配置。为保证对比结果公平，所有测试都将固定这套输入参数不变。

图例23：统一基准策略参数，确保多组实验可公平对比



图例24为该交易策略生成的资金曲线。回测结果证明这套基础思路具备可行性，账户资金整体呈上行趋势。

图例24：基准策略为我们设立了清晰的业绩参照标准，后续我们将利用矩阵分解相关知识，打造表现更优的新策略



图例25列出完整的业绩指标明细。该策略胜率达到51%，盈利表现稳定；夏普比率为0.47，数值健康。虽然进一步优化参数能够提升夏普比率，但当前这套系统已经是合格的基准参照。即便只是简单地预测均线未来数值，我们也能搭建出可盈利的交易策略。现在，让我们来研究，如何通过更有依据的预测提升策略效果。

图例25：基准策略完整业绩指标分析





优化我们的策略表现



现在，我们正式开始编写MQL5应用程序。我们首先定义程序所需的核心系统常量，这些常量用于控制系统依赖的技术指标，同时规定程序所需输入特征的总数量。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #define TOTAL_INPUTS 6

接下来，我们将定义系统输入参数，用户可通过调整这些参数来改变程序的运行逻辑。

input int bars = 10 ; input int horizon = 10 ; input int MA_PERIOD = 24 ; input ENUM_TIMEFRAMES TIME_FRAME = PERIOD_H1 ;

同时，我们还将声明一组关键全局变量，用于记录线性回归模型所用到的全部参数。

#include <Trade\Trade.mqh> #include <VolatilityDoctor\Time\Time.mqh> #include <VolatilityDoctor\Trade\TradeInfo.mqh>

在EA的初始化阶段，我们会为所有全局变量赋予默认值，并完成相关技术指标的初始化。

int ma_close_handler; double ma_close[]; Time *Timer; TradeInfo *TradeInformation; vector bias,temp,Z1,Z2; matrix X,y,prediction,b; int time; CTrade Trade; int state; int atr_handler; double atr[];

在反初始化阶段，我们将释放之前分配给全局变量的内存，包括不再需要的技术指标相关资源。

int OnInit () { Timer = new Time( Symbol (),TIME_FRAME); TradeInformation = new TradeInfo( Symbol (),TIME_FRAME); ma_close_handler = iMA ( Symbol (),TIME_FRAME,MA_PERIOD, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); bias = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); Z1 = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); Z2 = vector ::Ones(TOTAL_INPUTS); X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS,bars); y = matrix ::Ones( 1 ,bars); time = 0 ; state = 0 ; atr_handler = iATR ( Symbol (),TIME_FRAME, 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

当程序接收到更新的价格数据时，我们需要适时调整模型系数的权重，使其紧密贴合当前市场状态。这意味着在回测过程中，我们会频繁执行SVD矩阵分解计算。然而，这正是OpenBLAS团队所提供便捷实现的优势所在：即便多次调用，也几乎不会拖慢历史回测的速度。

void OnTick () { if (Timer.NewCandle()) { setup(); double c = iClose ( Symbol (),TIME_FRAME, 0 ); CopyBuffer (atr_handler, 0 , 0 , 1 ,atr); CopyBuffer (ma_close_handler, 0 , 0 , 1 ,ma_close); if ( PositionsTotal () == 0 ) { state = 0 ; if (prediction[ 0 , 0 ] > c) { Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetAsk(),(TradeInformation.GetBid() - ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); state = 1 ; } if (prediction[ 0 , 0 ] < c) { Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetBid(),(TradeInformation.GetAsk() + ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); state = - 1 ; } } if ( PositionsTotal () > 0 ) { if (((state == - 1 ) && (prediction[ 0 , 0 ] > c)) || ((state == 1 )&&(prediction[ 0 , 0 ] < c))) Trade.PositionClose( Symbol ()); if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double current_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ((state == 1 ) && ((ma_close[ 0 ] - ( 2 * atr[ 0 ]))>current_sl)) { Trade.PositionModify( Symbol (),(ma_close[ 0 ] - ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); } else if ((state == - 1 ) && ((ma_close[ 0 ] + ( 1 * atr[ 0 ]))<current_sl)) { Trade.PositionModify( Symbol (),(ma_close[ 0 ] + ( 2 * atr[ 0 ])), 0 ); } } } } }

最后，我们定义用于从线性回归模型中获取预测值的函数。该函数使用经过标准化与缩放处理的Z值，这些值由向量Z1（均值）和Z2（标准差）记录。每一行缩放后的向量都存储在矩阵X_inputs中，而我们要预测的对应移动平均值则存储在Y中。随后，我们使用前文介绍的矩阵分解方法对模型进行拟合，并利用学习得到的系数生成预测。

void setup( void ) { matrix OB_U,OB_VT,OB_SIGMA; vector OB_S; X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS,bars); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_OPEN ,horizon,bars); Z1[ 0 ] = temp.Mean(); Z2[ 0 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 0 ]) / Z2[ 0 ]); X.Row(temp, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_HIGH ,horizon,bars); Z1[ 1 ] = temp.Mean(); Z2[ 1 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 1 ]) / Z2[ 1 ]); X.Row(temp, 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_LOW ,horizon,bars); Z1[ 2 ] = temp.Mean(); Z2[ 2 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 2 ]) / Z2[ 2 ]); X.Row(temp, 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_CLOSE ,horizon,bars); Z1[ 3 ] = temp.Mean(); Z2[ 3 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 3 ]) / Z2[ 3 ]); X.Row(temp, 4 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 ,horizon,bars); Z1[ 4 ] = temp.Mean(); Z2[ 4 ] = temp.Std(); temp = ((temp - Z1[ 4 ]) / Z2[ 4 ]); X.Row(temp, 5 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 , 0 ,bars); y.Row(temp, 0 ); Print ( "Training Input Data: " ); Print (X); Print ( "Training Target" ); Print (y); PrintFormat ( "Computing Singular Value Decomposition of %s Data using OpenBLAS" , Symbol ()); X.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,OB_S,OB_U,OB_VT); OB_SIGMA.Diag(OB_S); b = y.MatMul(OB_VT.Transpose().MatMul(OB_SIGMA.Inv()).MatMul(OB_U.Transpose())); Print ( "OLS Solutions: " ); Print (b); X = matrix ::Ones(TOTAL_INPUTS, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_OPEN , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 0 ]) / Z2[ 0 ]); X.Row(temp, 1 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_HIGH , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 1 ]) / Z2[ 1 ]); X.Row(temp, 2 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_LOW , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 2 ]) / Z2[ 2 ]); X.Row(temp, 3 ); temp. CopyRates ( Symbol (),TIME_FRAME, COPY_RATES_CLOSE , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 3 ]) / Z2[ 3 ]); X.Row(temp, 4 ); temp.CopyIndicatorBuffer(ma_close_handler, 0 , 0 , 1 ); temp = ((temp - Z1[ 4 ]) / Z2[ 4 ]); X.Row(temp, 5 ); Print ( "Prediction Inputs: " ); Print (X); prediction = b.MatMul(X); Print ( "Prediction" ); Print (prediction[ 0 , 0 ]); }

我们现在可以开始测试优化版交易算法了。本实现旨在对预期价格提供更有依据的预测。我们将沿用初始测试的时间区间，如图例26所示。同时，如图例23所示，程序参数设置保持不变，读者可继续使用相同配置进行复现。

图例26：准备测试新版交易程序实现的性能提升



分析新结果，可清晰观察到显著的性能提升。基础策略总净利润为77美元，而优化版策略达到101美元，增幅可观，净利润整体增长31%。此外，夏普比率从初始版本的0.47提升至0.63，风险调整后收益提升34%，表明系统性能实现了实质性增强。

盈利交易占比也从基础系统的51.4%升至优化版的51.8%。此外，总交易次数从70次增加到83次，说明新系统能捕捉到更多交易信号。

尽管单笔盈利与亏损交易的平均规模均有所下降，但系统整体交易活跃度与有效性更高。所有这些成果均通过原生MQL5代码实现，并对可用数据合理运用矩阵分解技术达成。

图例27：基于价格预测的系统性能详细分析

我们同样展示了优化版交易程序生成的收益曲线。新系统在历史数据上呈现出账户余额持续增长的积极趋势，这激励我们继续探索更多优化方向。

图例28：优化版交易程序生成的收益曲线







结论

本文向读者介绍了MQL5矩阵API的诸多优势。该API提供强大的数学工具，显著提升了我们做出更有依据的交易决策的能力。

矩阵分解技术能挖掘相关数据中隐藏的模式—— 这些模式通过传统市场分析方法可能难以察觉。读者们现在掌握了替代金融领域常用传统时间序列分析的有力方案。例如，典型时间序列分析始于对数据差分以衡量周期性变化，而我们的方法完全避免进行差分，转而依赖数据分解。

这种思路转变为广泛应用场景打开了大门。我们已证明，矩阵分解能实现快速且数值稳定的统计建模，同时降低数据维度，将其简化为更紧凑的形式，从而更好地揭示潜在趋势。

尽管矩阵分解的优势远不止于此，但本文已奠定坚实基础。重要的是，分解技术可减少对显式交易规则的依赖，让系统直接从数据中学习最优策略。

将MQL5矩阵API集成到日常交易工作流中，能带来的收益着实令人惊叹。