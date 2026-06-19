不使用期权的期权交易（第一部分）：基础理论与基于标的资产的模拟实现

引言

期权这一金融工具正受到越来越多市场参与者的关注。仅举一例：在过去几年MOEX举办的个人投资者竞赛中，期权交易者始终能够在期货组别中斩获奖项。

期权的数学理论相对复杂，人工理解与计算较为困难，但市面上已有大量所谓期权计算器程序，可用于计算各类期权组合。实际交易中，通常会交易一组不同参数的期权（即期权组合）。相关内容将在后续文章中详细介绍。

本文描述通过买卖标的资产来模拟期权的方法。该方法允许我们构建（模拟）具有任意所需参数的合成期权，包括现实市场中不存在的期权结构。例如，我们可以构建期权的期权、价差期权，以及其他类型的真实或合成标的资产对应的奇异期权。





期权理论基础

1. 定义

期权 是一种金融衍生品，赋予交易参与者在以下操作中的权利（而非义务）：

买入标的资产 —— 看涨（Call）期权；

卖出标的资产 —— 看跌（Put）期权。



对于期权卖方（即买方的对手方）而言，该合约不再是权利，而是义务（如果是看涨期权，则有义务向买方卖出标的资产；如果是看跌期权，则有义务从买方买入标的资产）。作为对价，卖方向买方收取权利金。

标的资产的买入或卖出将以约定价格，在约定到期日当天或之前完成。当期权行权或到期后：对于实物交割期权，交易者收到相应数量的买入/卖出标的资产（股票、期货、货币等）；对于现金交割期权，交易者获得行权结果对应的现金差额。

2. 术语和定义

标的资产 —— 期权所挂钩的股票、指数、货币、商品或其他金融工具；

行权价 —— 预先约定的、可用于买入或卖出标的资产的价格，也称期权执行价；

权利金 —— 期权价格，即买方向卖方支付的费用，用以获得在约定时间以约定价格买卖标的资产的权利；

到期日 —— 期权到期的日期，在此日期之前，买方可行使其买卖标的资产的权利。

3. 期权类型

3.1. 按行权方式划分

美式期权 —— 可在到期日前任意一天行权（通常价格高于欧式期权）；

欧式期权 —— 仅可在到期日当天行权；

百慕大期权 —— 仅可在特定日期行权。

3.2. 按交割方式划分

实物交割 —— 交割标的资产本身；

现金交割 —— 以现金形式结算盈亏。

3.3. 按交易场所划分

场内期权 —— 标准化合约，在交易所挂牌交易（如CBOE、MOEX）；

场外期权 （OTC）—— 交易双方自定义条款的个性化合约。

4. 期权的工具本质

期权是优秀的对冲工具，可用于保护投资组合。期权价格（权利金）决定了您愿意为部分或完全消除风险所付出的成本。例如，您希望在六个月内对冲以卢布计价的资产，防范卢布对美元升值的风险。假设您将在六个月后需要一笔卢布用于大额支出。

一种对冲方式是直接买入标的资产，即用卢布买入美元。但这会产生新风险：如果在此期间卢布对美元持续升值，您在换回卢布时将面临巨额亏损。例如，汇率从1美元 = 100卢布跌至1美元 = 80 卢布，则您将亏损20%的初始卢布本金。

第二种对冲方式是买入期限为六个月、行权价约等于当前汇率（假设1美元 = 100卢布）的卢布兑美元（RUBUSD）看跌期权。支付权利金后，我们便可在六个月内按100卢布/美元这一约定价格行使该看跌期权，从而按该价格获得相应的卢布头寸。即便届时卢布大幅升值至（难以想象的）50卢布 = 1美元，您最大的损失也仅为期权权利金。

同理，如果我们要对冲卢布贬值风险，则需买入行权价接近当前RUBUSD汇率的看涨期权（Call）。

5. 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型

布莱克 - 斯科尔斯模型是1973年由费舍尔・布莱克、迈伦・斯科尔斯以及（间接参与）罗伯特・默顿提出的数学公式，用于计算欧式期权的公允价格。此处的公允价格，是指能同时满足期权买方与卖方的均衡价格。斯科尔斯与默顿凭借该研究成果获得了1997年诺贝尔经济学奖（费舍尔・布莱克此前逝世，未能获奖）。

看涨期权价格（权利金）：

看跌期权价格（权利金）：

其中：

S —— 标的资产当前价格；

X —— 期权行权价；

r —— 无风险利率（连续复利）；

T —— 距到期日的剩余时间（以年为单位）；

N (d) —— 标准正态分布累积分布函数；

σ —— 标的资产波动率。

该模型基于若干假设：

市场完全有效，不存在套利空间； 无风险利率恒定且已知； 标的资产波动率恒定； 模型假设不考虑股息支付（该模型后续已优化）； 资产价格服从对数正态分布，价格不可能为负； 时间连续，交易不间断； 无交易佣金与税费。

由上述假设可推导出模型的主要缺陷：

市场并非完全有效，只有流动性极高的品种在一定程度上接近这一状态；

标的资产波动率频繁且持续变化，无法视为常数；

实际分布远非对数正态，真实市场存在“厚尾”特征（崩盘风险），而模型忽略了价格的突发性波动；

不适用于美式期权定价。

目前已有可纳入上述部分因素的替代期权定价模型：

赫斯顿模型（随机波动率）；

贝叶斯模型（纳入宏观因子）；

机器学习方法（神经网络预测期权价格）。

6. “希腊字母”（风险指标）

这些希腊字母是统计变量，有助于评估期权价格对各种参数变化的敏感度，包括行权价、波动率、标的资产当前价格、到期日等。从数学角度讲，“希腊字母”是布莱克-斯科尔斯方程的偏导数。在实际交易中，主要使用以下核心指标：

δ 衡量标的资产价格变动时期权价值的变化幅度。它是期权价格变化与资产价格变化的比率。如果δ为负，当资产价格上涨时期权价格就会下跌。看涨期权δ为正，看跌期权δ为负。这是期权模拟过程中最为重要的指标。

衡量标的资产价格变动时期权价值的变化幅度。它是期权价格变化与资产价格变化的比率。如果δ为负，当资产价格上涨时期权价格就会下跌。看涨期权δ为正，看跌期权δ为负。这是期权模拟过程中最为重要的指标。 γ 显示了在标的资产价格发生变化时δ是如何变化的。本质上讲，它是期权价格对标的资产价格的二阶导数。距到期日时间较长的期权γ最小，临近到期时γ会逐渐增大。

显示了在标的资产价格发生变化时δ是如何变化的。本质上讲，它是期权价格对标的资产价格的二阶导数。距到期日时间较长的期权γ最小，临近到期时γ会逐渐增大。 θ 衡量期权价格随到期时间临近而发生的变化。它是期权价格变化与到期时间变化的比率。θ始终为负值，因为时间流逝会持续损耗期权价值。

衡量期权价格随到期时间临近而发生的变化。它是期权价格变化与到期时间变化的比率。θ始终为负值，因为时间流逝会持续损耗期权价值。 Vega 显示期权价值如何随隐含波动率变化而变化。它是期权价格变化与隐含波动率变化的比率。行权价接近当前资产价格的期权具有最大的Vega值。这些期权对隐含波动率的变化最为敏感。Vega随期权到期日临近而减小。

显示期权价值如何随隐含波动率变化而变化。它是期权价格变化与隐含波动率变化的比率。行权价接近当前资产价格的期权具有最大的Vega值。这些期权对隐含波动率的变化最为敏感。Vega随期权到期日临近而减小。 隐含波动率（IV） 虽不属于“希腊字母”，但却是布莱克 - 斯科尔斯模型中的重要指标。它根据特定期权合约的实际成交数据反推得出。此外，波动率的计算方式多样：可通过布莱克-斯科尔斯方程拟合、仅针对平值行权价计算、按不同行权价加权、考虑或不考虑挂单数据等。在期权模拟中，我们假设标的资产不存在真实期权及相关订单，或无法获取此类数据。

因此，我们将使用历史波动率（HV）替代隐含波动率，计算周期分为日、周、月，具体周期根据期权剩余到期时间确定。从数学角度讲，历史波动率是衡量一段时间内数据相对于均值离散程度的统计指标，计算方式为标准差乘以时间周期数T的平方根。本文采用日、周、月作为计算周期。





期权模拟

1. 模拟期权的必要性

模拟期权的需求源于以下几方面因素：

目标标的资产本身不存在场内期权。例如，Bybit加密货币交易所仅提供BTC、ETH、SOL三个现货品种的期权交易。而MOEX此前也长期未上市股票期权。

期权到期类型不符合交易需求。例如，MOEX的股票期权仅提供欧式期权，且仅能在到期日执行。这样极大限制了期权策略的范围，剔除了大部分投机类策略。

流动性不足，难以开仓或提前平仓。在MOEX只有流动性最高的期货/股票期权才能实现快速开仓或平仓。流动性不足会直接导致利润回吐或非系统性亏损，也使得剥头皮策略难以实施，因为这类策略对开仓或平仓速度要求极高。

2. 真实期权与模拟期权对比

对比项

真实期权 模拟期权 买入期权时是否需支付权利金 需支付 无需支付 卖出期权时是否需收取权利金 需收取 不收取 临近到期时是否存在时间价值衰减 存在 不存在 后续市场波动及消息面冲击是否有影响 基本无影响 影响模拟效果 到期时间选择是否具有灵活性 无灵活性，由交易所规定 用户自定义 是否支持极短到期周期（日、小时、分钟级） 不支持 可设置任意时长 是否需要持续监控持仓 通常无需 必须持续监控

以上加粗部分为该类期权的优势。由表格可见，两类期权各有优劣。正如我们预期的那样，在现实世界中并不存在完美的方案。

3. 使用期权模拟的交易条件要求

由于期权模拟需要通过交易标的资产实现，因此应尽量降低佣金及其他交易损耗成本，例如滑点、大额点差以及持仓隔夜利息。这些成本都会降低模拟期权的效果，在短到期周期的情况下尤为明显。除此之外，对交易条件没有其他特殊要求。

要说明标的资产持仓等价于期权持仓，必须理解：期权在任意时刻都对应一个确定的δ值。如果标的资产的持仓数量与期权δ相匹配，那么这两个头寸在该时刻就是等价的，即盈亏表现完全一致。



让我们详细讲解如何构建模拟期权。

假设我们需要在某一标的资产上买入或卖出期权（或多个期权组合）。首先计算该头寸的δ（如果是场内期权，可在MOEX官网等平台查询），就像我们直接通过期权建仓一样。

让我们来研究以下示例。假设我们计划买入100张实值看涨期权，以杠杆参与上涨行情并实现风险有限。单张期权δ为0.5，那么100张期权组合的总δ为：0.5 × 100 = 50。要构建等价组合，我们只需要买入50单位标的资产。此时两个组合的δ相同，均为50。

然而，买入真实期权后，通常可以持有至到期无需管理。模拟期权则不同。在整个持仓周期内，必须持续保持与期权组合等价，因为市场价格在不断变化。因此需要进行调整（再平衡），即买入或卖出多余/不足数量的标的资产。再平衡应以何种频率、在什么时点执行？可以按固定时间步长（每小时、每日）执行，也可以按δ步长执行（例如δ变动 ±1、±2时调整）。此外还有其他方式。

让我们继续上面的例子。我们已买入50单位标的资产，等价于100张看涨期权。到了傍晚，市场小幅上涨，单张看涨期权的δ升至0.53，0.53 × 100 = 53。为维持等价，我们需要再买入3单位标的资产。如果次日价格回落至开仓价位下方，期权δ降至0.48，则我们需要卖出5单位标的资产。通过这种方式，持续维持组合等价性。

为什么模拟期权的盈亏结构与真实买入期权一致？因为当价格上涨时，δ上升，交易者会买入更多标的资产。期权越趋向“实值”，组合中持有的标的资产越多，最终在上涨中获利，与买入看涨期权效果一致。如果价格下跌，则逐步卖出标的资产，直至仓位归零。这样保证了下跌端的损失有限，与看涨期权特性相同。

关于再平衡的更多细节。再平衡是模拟期权的核心环节，最终收益很大程度上取决于这些调整交易。调整必须系统化、按预设算法执行，否则可能出现意外亏损。例如，行情从δ为0.5快速拉升至0.6，如果错过再平衡、未买入10单位标的，而到期前价格可能不再回到该区间。次日，δ可能已到0.65，届时只能在0.65位置买入15单位，而不是在0.6买10单位、0.65买5单位。显然，期权模拟必须借助交易EA自动执行。

理想情况是期货合约24小时交易，可连续调整仓位。但频繁调整也可能产生看似不必要的亏损。如果市场三天内δ的波动为：0.50 → 0.55 → 0.50，按再平衡规则，需先在0.55买入5单位，次日在0.50卖出5单位，这样会锁定亏损。因此，如果交易者因某种原因在第二天未调整，只要价格最终回到原点，并不会造成严重后果。市场也可能沿单一方向持续运行，因此必须定期执行再平衡。

“时间再平衡”的缺点是存在剧烈价格波动，即市场在短时间内上涨或下跌数个百分点的情形。通过δ步长调整能较好地应对这类情况，但在极端剧烈行情下，仍可能因滑点过大而无法在目标价位成交。这种情况下，交易EA能更快、更精准地调整仓位。

显而易见，当标的资产来回震荡时，每次再平衡都会产生小额亏损。在买入看涨期权的模拟案例中，交易者本质上是高买低卖标的资产。如果持仓期间标的资产基本无趋势，策略会因δ维护而产生亏损。但是当买入真实期权时，需要支付权利金。如果到期未能变为“实值”，权利金也会全部亏损，这是因为时间价值衰减会不断侵蚀期权价值。在模拟期权中，亏损则来自再平衡操作。

为维持δ而进行的标的资产买卖，都是小额亏损交易，其累计总亏损长期来看近似等于期权权利金。权利金高低取决于买入时的隐含波动率IV。IV越高，市场就越会如交易者所预期的那样"波动"，期权也越贵。模拟期权也是同理：市场波动越频繁、波动率越高，模拟成本就越高。波动越大，再平衡亏损越多，与波动率上升推高期权价格的逻辑一致。

如果期权存续期内标的资产波动率较低，再平衡次数少、单次亏损小，那么模拟期权会比在交易所高价买入期权更划算。因为组合存续期内的实际波动率远低于买入时的隐含波动率IV。这一逻辑同样适用于卖出期权的类比。例如以52%波动率卖出期权，如果实际波动率为60%，则因维持δ中性会产生亏损；如果实际波动率仅45%，再平衡成本低于权利金，卖出操作就是盈利的。

如果实际波动率超过建仓时的隐含波动率IV，则模拟期权的表现不如直接买入期权，因为剧烈市场波动导致的频繁调整成本，会超过期权权利金。反之，如果模拟做空期权，实际波动率越高，模拟效果往往比直接卖出期权更有利。

人工构建期权还需要了解什么？期权价格主要由三个因素决定：到期剩余时间、标的价格和隐含波动率。在其他条件相同的情况下，每个因素都以各自的方式影响期权价值。可以认为，标准期权的价值是这三个变量的函数。而模拟期权仅由标的资产构成，其价格不直接依赖隐含波动率与时间。“人工”期权的价格仅仅是标的资产价值的函数。这究竟是好还是坏？显然，它既是优势也是劣势。

在实现模拟算法之前，我们先看实操层面的内容。为此我们绘制期权δ与盈亏（P&L）随标的价格变化的曲线图。这些图表取自MOEX官网，标的为SBRF期货期权，行权价31000，到期日2025年6月18日，图表数据日期为2025年5月22日。图中垂直虚线对应当时的现价，约为30800。





图例1. 行权价31000的看涨期权买入持仓盈亏与标的资产价格的关系。盈亏以卢布计，按每张期权计算。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，盈亏为负值，即-23.92卢布。 红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。





图例2. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与标的资产价格的关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。 红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。

以上图表均直接由布莱克 - 斯科尔斯公式推导得出。由图例1可见 ，买入看涨期权时，我们需要向卖方支付约789卢布/张的权利金。也就是说，开仓后账户立即处于亏损状态。而模拟期权则不同（标的资产的交易成本在近似计算中可忽略）。但好消息是，即便标的价格大幅下跌，最大损失也仅限于已支付的权利金。这是买入看涨期权与直接买入股票等资产的根本区别 —— 后者在价格下跌时亏损无上限。





我们将在MQL5中实现期权模拟

图例2显示，（单张买入看涨期权的）δ在0到+1区间内变化。让我们将δ图表的 X 轴从绝对价格转换为点位变动值。方法是用价格减去行权价 —— 本例中即减去31000。转换后的图表如下：





图例3. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与标的资产价格相对行权价变动的关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。 红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。

显然，转换后的图表与原图在形态上没有区别，仅X轴刻度不同。由于布莱克 - 斯科尔斯方程需要用到隐含波动率（IV），而我们通常无法获取，更为可行的方案是改用历史波动率（HV）。对于月度期权，使用月度平均HV；周期权则使用周平均HV，依此类推。

为方便对比不同标的资产的图表，并支持在合成工具（由多种资产构成的组合）上构建期权，建议使用相对价格变动，并通过计算出的历史波动率对变动幅度进行归一化处理。

相对价格可由下式表示：相对价格 (price) = (price - 行权价) / HV。

假设我们计算出期权存续期内的HV = 5000，如图例3所示，可以得到如下类型的图表：





图例4. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与经标的历史波动率归一化后的相对价格变动关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。 红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。

由此可见，当价格等于行权价时，δ等于0.5。红线所示的δ曲线，正是数学与机器学习中常见的S型函数（Sigmoid），形式为：1 / (1 + exp(-K * (x - S)))，其中，S = 0，而K通常未知，需要通过实验确定。本质上，系数K取决于期权剩余到期时间。已知当前标的价格（30800）对应的δ值（0.48），我们可以计算出K值 —— 在当前时点K=2，并会随着期权临近到期而变化（增大）。

为实现模拟，我们将忽略期权的时间衰减以及K值的变化，在整个期权周期内将其视为常数。这对于买入看涨期权的盈亏表现偏有利，而对于买入看跌期权偏不利，但整体上对期权组合的盈亏不会产生显著影响。

如果将S型函数 1 / (1 + exp(-K * (x - S)))中的参数S设为0.5，则δ随相对价格变动的曲线会沿X轴向右平移S个单位，在价格为0处得到一个接近0的值 —— 函数渐近趋近于0和1。这一形式更适合用于模拟与波动率区间归一化，我们在编写MQL的EA时将采用该形式。

至此，我们已具备在MQL5中编写代码、为任意标的资产实现期权模拟的全部原始数据，即：模拟函数方程、行权价、历史波动率，以及对理想布莱克 - 斯科尔斯市场运行逻辑的理解。

1. 基类

我们将模拟以下类型的期权：

买入标的资产的权利 —— 买入看涨期权（Long Call）

卖出标的资产的权利 —— 买入看跌期权（Long Put）

售出买入标的资产的权利 —— 卖出看涨期权（Short Call）

售出卖出标的资产的权利 —— 卖出看跌期权（Short Put）

将所有支持的期权类型定义为一个枚举类型：

enum ENUM_OPTION_TYPE { ENUM_OPTION_CALL_LONG, ENUM_OPTION_CALL_SHORT, ENUM_OPTION_PUT_LONG, ENUM_OPTION_PUT_SHORT, };

该基类继承自MQL内置的标准CObject类。这样设计是为了方便使用MQL内置的CList链表来操作对象，并构建任意复杂程度的期权组合结构。这部分内容将在本系列的下一篇文章中详细说明。

基类的主要成员变量包括：

期权类型 —— type_enum 字段

字段 行权价 —— strike 字段

字段 期权当前δ值 —— δ 字段

字段 用于波动率归一化的价格 —— norm_price字段

同时还包含若干辅助字段，供继承自该基类的子类使用。该基类为抽象类，其中GetSigmoidValue方法必须在子类中实现。在布莱克 - 斯科尔斯模型下，对于不同类型的期权，该方法的实现各不相同。这种设计也便于后续扩展其他类型的期权，例如基于机器学习方法或其他定价模型的期权。

class TOptionBase : public CObject { protected : ENUM_OPTION_TYPE type_enum; double strike; double shift; double koeff_K; double koeff_S; int digits; double norm_price; double delta; double norm_koeff; bool range_inited_Flag; public : TOptionBase( const ENUM_OPTION_TYPE _type, const double _k, const double _s, const int _digits) : CObject(), type_enum(_type), strike( 0.0 ), shift( 0.0 ), koeff_K(_k), koeff_S(_s), digits(_digits), range_inited_Flag( false ), delta( 0.0 ), norm_koeff( 0.0 ) { } public : void SetRange( const double _strike, const double _norm_price) { this .strike = _strike; this .norm_price = _norm_price; this .norm_koeff = 1.0 / ( this .norm_price - this .strike); this .range_inited_Flag = true ; } double UpdateDelta( const double _price) { if ( this .range_inited_Flag == false ) { this .delta = 0.0 ; } else { this .delta = NormalizeDouble ( this .GetSigmoidValue((_price - this .strike) * this .norm_koeff), 5 ); } return ( this .delta); } double Delta() { return ( this .delta); } bool IsRangeInited() { return ( this .range_inited_Flag); } protected : virtual double GetSigmoidValue( const double _x) = 0 ; };

2. 实盘环境下的运行逻辑

在模拟期权时，我们必须设定一个δ变动阈值，达到该阈值时对持仓进行再平衡操作。该阈值一方面会限制模拟的精准度，另一方面可以控制开平仓产生的手续费成本。我们引入两个标的资产相关参数：Vmin_size（最小持仓手数）与Vmin_delta_size（持仓手数最小变动单位）。

同时我们设定：将δ绝对值区间|0.0 ~ 1.0|均匀划分为若干档位，每一档对应一次持仓再平衡。将划分档位数量N设置为外部可调参数。此时总持仓手数区间为：0 ~ Vmin_size + Vmin_delta_size × (N − 1)。

通常来说，Vmin_size与Vmin_delta_size取值相等，但并非强制要求。本文默认将δ区间|0.0 ~ 1.0|划分为10个再平衡档位。

3. 买入看涨期权

图例5. 模拟买入看涨期权的δ值与相对价格变动DPrice（表格中变量x）的对应关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。

行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓持有标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。而真实期权在此阶段会产生等同于权利金规模的亏损。

// =====================================================================

// Long Call type option class

// =====================================================================

class OptionLongCall : public TOptionBase

{

public:

// ---------------------------------------------------------------------

// Constructor:

// ---------------------------------------------------------------------

OptionLongCall(const double _k, const double _s, const int _digits)

:

TOptionBase(ENUM_OPTION_CALL_LONG, _k, _s, _digits)

{

}



protected:

// ---------------------------------------------------------------------

// Get the normalized delta value:

// ---------------------------------------------------------------------

double GetSigmoidValue(const double _x) override

{

return(1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (_x - this.koeff_S))));

}

};

// ---------------------------------------------------------------------

4. 买入看跌期权

图例6. 模拟买入看跌期权的δ值与相对价格变动DPrice（表格变量x）的对应关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。

行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近-1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓做空标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。而真实期权在此阶段会产生等同于权利金规模的亏损。

// =====================================================================

// Long Put type option class

// =====================================================================

class OptionLongPut : public TOptionBase

{

public:

// ---------------------------------------------------------------------

// Constructor:

// ---------------------------------------------------------------------

OptionLongPut(const double _k, const double _s, const int _digits)

:

TOptionBase(ENUM_OPTION_PUT_LONG, _k, _s, _digits)

{

}



protected:

// ---------------------------------------------------------------------

// Get the normalized delta value:

// ---------------------------------------------------------------------

double GetSigmoidValue(const double _x) override

{

return(-1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (-_x - this.koeff_S))));

}

};

// ---------------------------------------------------------------------

5. 卖出看涨期权

图例7. 模拟卖出看涨期权（空头看涨期权）的δ值随相对价格变动DPrice（表格变量x）的变化关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。

行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近-1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓做空标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。真实期权此时会产生等同于权利金金额的盈利。

// =====================================================================

// Short Call type option class

// =====================================================================

class OptionShortCall : public TOptionBase

{

public:

// ---------------------------------------------------------------------

// Constructor:

// ---------------------------------------------------------------------

OptionShortCall(const double _k, const double _s, const int _digits)

:

TOptionBase(ENUM_OPTION_CALL_SHORT, _k, _s, _digits)

{

}



protected:

// ---------------------------------------------------------------------

// Get the normalized delta value:

// ---------------------------------------------------------------------

double GetSigmoidValue(const double _x) override

{

return(-1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (_x - this.koeff_S))));

}

};

// ---------------------------------------------------------------------

6. 卖出看跌期权

图例8. 模拟卖出看跌期权的δ值随相对价格变动DPrice（表格变量x）的变化关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。

行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于以最大规模持有标的资产的多头敞口。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。真实期权此时会产生等同于权利金金额的盈利。

// =====================================================================

// Short Put type option class

// =====================================================================

class OptionShortPut : public TOptionBase

{

public:

// ---------------------------------------------------------------------

// Constructor:

// ---------------------------------------------------------------------

OptionShortPut(const double _k, const double _s, const int _digits)

:

TOptionBase(ENUM_OPTION_PUT_SHORT, _k, _s, _digits)

{

}



protected:

// ---------------------------------------------------------------------

// Get the normalized delta value:

// ---------------------------------------------------------------------

double GetSigmoidValue(const double _x) override

{

return(1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (-_x - this.koeff_S))));

}

};

// ---------------------------------------------------------------------

7. 标的资产持仓手数计算的特殊要点

计算持仓手数时，需要先将δ值从区间|0.0…1.0|转换为整数区间|0…10|，我们再用该整数值乘以最小手数变动单位，得到目标持仓手数。

假设我们将δ划分为10个子区间。如果只是简单地将δ乘以10再取整，是不够严谨的。因为当δ在区间边界附近小幅波动时，持仓手数会随之反复跳动。让我们举个例子说明：当δ为0.090时，手数 = int(0.090 * 10) = 0（无持仓）；随后δ上涨到0.101，手数变为int(0.101 * 10) = 1；紧接着下一根K线δ又回落至0.090，手数再次变回0。这就造成了瞬间开仓又平仓的无意义操作，在几秒内可能反复多次，也就是所谓的信号“抖动”（chattering）。

因此，在将δ转换为手数时，必须为持仓再平衡加入“滞后回差”（hysteresis）机制。实现方式是区分再平衡方向，我们根据当前是加仓还是减仓，结合上一次的持仓手数进行判断。

让我们引入期权模拟等级的概念：简单来说，就是建立映射|0.0…1.0| → |0…10|，期权模拟等级取值范围为0至10。等级数量由外部参数N指定。模拟等级与δ一样，采用绝对值计算，同时保留符号 —— {0, +1, -1}。当等级为0时表示空仓。

8. 在MQL5中计算标的资产持仓手数

计算当前期权模拟等级时，采用查表法实现“滞后回差”机制，使用两个数组：

IncreaseLevel_Array —— 等级上调时的判定数组；

DecreaseLevel_Array —— 等级下调时的判定数组。

在UpdateOptionLevel方法中实现该逻辑，此方法接收两个参数：

_delta —— 期权当前δ；

_curr_level —— 上一次计算出的期权模拟等级，首次调用方法时为0。

_ZeroDelta —— 对应模拟等级0的δ阈值，取值范围为0.001至0.099。

_LevelsNumber —— 期权模拟等级总数，等级越多，模拟越平滑、精准，但标的资产的交易手数也会更大（受变动粒度限制）。

class OptionContractsVolume { int IncreaseLevel_Array[]; int DecreaseLevel_Array[]; protected : double ZeroDelta; int LevelsNumber; int zero_delta; int curr_option_level_sign; int curr_option_level; int curr_inc_level; int curr_dec_level; int curr_contracts_index; bool is_contracts_updated_Flag; public : OptionContractsVolume( const double _ZeroDelta, const int _levels_number) : ZeroDelta(_ZeroDelta), LevelsNumber(_levels_number), curr_option_level_sign( 0 ), curr_option_level( 0 ), curr_inc_level( 0 ), curr_dec_level( 0 ), is_contracts_updated_Flag( false ) { this .zero_delta = ( int )( NormalizeDouble ( this .ZeroDelta, 3 ) * 1000.0 ); ArrayResize ( this .IncreaseLevel_Array, ( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 + 1 ); ArrayResize ( this .DecreaseLevel_Array, ( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 + 1 ); for ( int i = 0 ; i < this .LevelsNumber + 1 ; i++) { ArrayFill ( this .IncreaseLevel_Array, i * this .LevelsNumber * 100 , this .LevelsNumber * 100 , i); } ArrayFill ( this .IncreaseLevel_Array, ( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 , 1 , this .LevelsNumber); ArrayFill ( this .DecreaseLevel_Array, 0 , zero_delta, 0 ); ArrayFill ( this .DecreaseLevel_Array, zero_delta, this .LevelsNumber * 100 - zero_delta + 1 , 1 ); for ( int i = 2 ; i < this .LevelsNumber + 1 ; i++) { ArrayFill ( this .DecreaseLevel_Array, i * this .LevelsNumber * 100 , this .LevelsNumber * 100 , i); } ArrayFill ( this .DecreaseLevel_Array, ( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 , 1 , this .LevelsNumber); } bool UpdateOptionLevel( const double _delta, const int _curr_level) { this .is_contracts_updated_Flag = false ; int delta_int = ( int )( NormalizeDouble (_delta, 3 ) * 1000.0 ); this .curr_option_level_sign = 0 ; if (delta_int > zero_delta / 2 ) { this .curr_option_level_sign = 1 ; } else if (delta_int < -zero_delta / 2 ) { this .curr_option_level_sign = - 1 ; } this .curr_contracts_index = ( int ) MathAbs (delta_int); if ( this .curr_contracts_index > (( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 )) { this .curr_contracts_index = ( this .LevelsNumber + 1 ) * 100 ; } this .curr_inc_level = this .IncreaseLevel_Array[ this .curr_contracts_index]; this .curr_dec_level = this .DecreaseLevel_Array[ this .curr_contracts_index]; if ( this .curr_inc_level > _curr_level) { this .curr_option_level = this .curr_inc_level; this .is_contracts_updated_Flag = true ; return ( true ); } if ( this .curr_dec_level < _curr_level) { this .curr_option_level = this .curr_dec_level; this .is_contracts_updated_Flag = true ; return ( true ); } return ( false ); } };

类的构造函数接收两个参数：构造函数会填充IncreaseLevel_Array和DecreaseLevel_Array，并初始化各类辅助变量（详见带注释的源代码）。

完整代码可参见下方附件OptionEmulatorA1.mqh。





结论



本文介绍了通过标的资产实现期权模拟的方法。这是一种相对复杂但功能强大的工具，具备以下特点：

可以构建复杂、非标准的期权策略；

相比标准场内期权，灵活性更高；

要求使用者对数学模型有深入理解；

在合理风控下，具备较高的使用效率。

该方法在以下场景中尤为实用：

大型投资组合的对冲操作；

构建特殊期权策略；

在期权流动性不足的市场中进行交易。

在下一篇文章中，我们将进入实操部分 —— 利用MQL5交易函数实现标的资产持仓的维护与再平衡。