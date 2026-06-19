不使用期权的期权交易（第一部分）：基础理论与基于标的资产的模拟实现
引言
期权这一金融工具正受到越来越多市场参与者的关注。仅举一例：在过去几年MOEX举办的个人投资者竞赛中，期权交易者始终能够在期货组别中斩获奖项。
期权的数学理论相对复杂，人工理解与计算较为困难，但市面上已有大量所谓期权计算器程序，可用于计算各类期权组合。实际交易中，通常会交易一组不同参数的期权（即期权组合）。相关内容将在后续文章中详细介绍。
本文描述通过买卖标的资产来模拟期权的方法。该方法允许我们构建（模拟）具有任意所需参数的合成期权，包括现实市场中不存在的期权结构。例如，我们可以构建期权的期权、价差期权，以及其他类型的真实或合成标的资产对应的奇异期权。
期权理论基础
- 1. 定义
期权是一种金融衍生品，赋予交易参与者在以下操作中的权利（而非义务）：
- 买入标的资产 —— 看涨（Call）期权；
- 卖出标的资产 —— 看跌（Put）期权。
对于期权卖方（即买方的对手方）而言，该合约不再是权利，而是义务（如果是看涨期权，则有义务向买方卖出标的资产；如果是看跌期权，则有义务从买方买入标的资产）。作为对价，卖方向买方收取权利金。
标的资产的买入或卖出将以约定价格，在约定到期日当天或之前完成。当期权行权或到期后：对于实物交割期权，交易者收到相应数量的买入/卖出标的资产（股票、期货、货币等）；对于现金交割期权，交易者获得行权结果对应的现金差额。
- 2. 术语和定义
标的资产 —— 期权所挂钩的股票、指数、货币、商品或其他金融工具；
行权价 —— 预先约定的、可用于买入或卖出标的资产的价格，也称期权执行价；
权利金 —— 期权价格，即买方向卖方支付的费用，用以获得在约定时间以约定价格买卖标的资产的权利；
到期日 —— 期权到期的日期，在此日期之前，买方可行使其买卖标的资产的权利。
- 3. 期权类型
- 3.1. 按行权方式划分
美式期权 —— 可在到期日前任意一天行权（通常价格高于欧式期权）；
欧式期权 —— 仅可在到期日当天行权；
百慕大期权 —— 仅可在特定日期行权。
- 3.2. 按交割方式划分
实物交割 —— 交割标的资产本身；
现金交割 —— 以现金形式结算盈亏。
- 3.3. 按交易场所划分
场内期权 —— 标准化合约，在交易所挂牌交易（如CBOE、MOEX）；
场外期权（OTC）—— 交易双方自定义条款的个性化合约。
- 4. 期权的工具本质
期权是优秀的对冲工具，可用于保护投资组合。期权价格（权利金）决定了您愿意为部分或完全消除风险所付出的成本。例如，您希望在六个月内对冲以卢布计价的资产，防范卢布对美元升值的风险。假设您将在六个月后需要一笔卢布用于大额支出。
一种对冲方式是直接买入标的资产，即用卢布买入美元。但这会产生新风险：如果在此期间卢布对美元持续升值，您在换回卢布时将面临巨额亏损。例如，汇率从1美元 = 100卢布跌至1美元 = 80 卢布，则您将亏损20%的初始卢布本金。
第二种对冲方式是买入期限为六个月、行权价约等于当前汇率（假设1美元 = 100卢布）的卢布兑美元（RUBUSD）看跌期权。支付权利金后，我们便可在六个月内按100卢布/美元这一约定价格行使该看跌期权，从而按该价格获得相应的卢布头寸。即便届时卢布大幅升值至（难以想象的）50卢布 = 1美元，您最大的损失也仅为期权权利金。
同理，如果我们要对冲卢布贬值风险，则需买入行权价接近当前RUBUSD汇率的看涨期权（Call）。
- 5. 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型
布莱克 - 斯科尔斯模型是1973年由费舍尔・布莱克、迈伦・斯科尔斯以及（间接参与）罗伯特・默顿提出的数学公式，用于计算欧式期权的公允价格。此处的公允价格，是指能同时满足期权买方与卖方的均衡价格。斯科尔斯与默顿凭借该研究成果获得了1997年诺贝尔经济学奖（费舍尔・布莱克此前逝世，未能获奖）。
看涨期权价格（权利金）：
看跌期权价格（权利金）：
其中：
- S —— 标的资产当前价格；
- X —— 期权行权价；
- r —— 无风险利率（连续复利）；
- T —— 距到期日的剩余时间（以年为单位）；
- N (d) —— 标准正态分布累积分布函数；
- σ —— 标的资产波动率。
该模型基于若干假设：
- 市场完全有效，不存在套利空间；
- 无风险利率恒定且已知；
- 标的资产波动率恒定；
- 模型假设不考虑股息支付（该模型后续已优化）；
- 资产价格服从对数正态分布，价格不可能为负；
- 时间连续，交易不间断；
- 无交易佣金与税费。
由上述假设可推导出模型的主要缺陷：
- 市场并非完全有效，只有流动性极高的品种在一定程度上接近这一状态；
- 标的资产波动率频繁且持续变化，无法视为常数；
- 实际分布远非对数正态，真实市场存在“厚尾”特征（崩盘风险），而模型忽略了价格的突发性波动；
- 不适用于美式期权定价。
目前已有可纳入上述部分因素的替代期权定价模型：
- 赫斯顿模型（随机波动率）；
- 贝叶斯模型（纳入宏观因子）；
- 机器学习方法（神经网络预测期权价格）。
- 6. “希腊字母”（风险指标）
这些希腊字母是统计变量，有助于评估期权价格对各种参数变化的敏感度，包括行权价、波动率、标的资产当前价格、到期日等。从数学角度讲，“希腊字母”是布莱克-斯科尔斯方程的偏导数。在实际交易中，主要使用以下核心指标：
- δ衡量标的资产价格变动时期权价值的变化幅度。它是期权价格变化与资产价格变化的比率。如果δ为负，当资产价格上涨时期权价格就会下跌。看涨期权δ为正，看跌期权δ为负。这是期权模拟过程中最为重要的指标。
- γ显示了在标的资产价格发生变化时δ是如何变化的。本质上讲，它是期权价格对标的资产价格的二阶导数。距到期日时间较长的期权γ最小，临近到期时γ会逐渐增大。
- θ衡量期权价格随到期时间临近而发生的变化。它是期权价格变化与到期时间变化的比率。θ始终为负值，因为时间流逝会持续损耗期权价值。
- Vega显示期权价值如何随隐含波动率变化而变化。它是期权价格变化与隐含波动率变化的比率。行权价接近当前资产价格的期权具有最大的Vega值。这些期权对隐含波动率的变化最为敏感。Vega随期权到期日临近而减小。
- 隐含波动率（IV）虽不属于“希腊字母”，但却是布莱克 - 斯科尔斯模型中的重要指标。它根据特定期权合约的实际成交数据反推得出。此外，波动率的计算方式多样：可通过布莱克-斯科尔斯方程拟合、仅针对平值行权价计算、按不同行权价加权、考虑或不考虑挂单数据等。在期权模拟中，我们假设标的资产不存在真实期权及相关订单，或无法获取此类数据。
因此，我们将使用历史波动率（HV）替代隐含波动率，计算周期分为日、周、月，具体周期根据期权剩余到期时间确定。从数学角度讲，历史波动率是衡量一段时间内数据相对于均值离散程度的统计指标，计算方式为标准差乘以时间周期数T的平方根。本文采用日、周、月作为计算周期。
期权模拟
- 1. 模拟期权的必要性
模拟期权的需求源于以下几方面因素：
- 目标标的资产本身不存在场内期权。例如，Bybit加密货币交易所仅提供BTC、ETH、SOL三个现货品种的期权交易。而MOEX此前也长期未上市股票期权。
- 期权到期类型不符合交易需求。例如，MOEX的股票期权仅提供欧式期权，且仅能在到期日执行。这样极大限制了期权策略的范围，剔除了大部分投机类策略。
- 流动性不足，难以开仓或提前平仓。在MOEX只有流动性最高的期货/股票期权才能实现快速开仓或平仓。流动性不足会直接导致利润回吐或非系统性亏损，也使得剥头皮策略难以实施，因为这类策略对开仓或平仓速度要求极高。
- 2. 真实期权与模拟期权对比
|对比项
|真实期权
|模拟期权
|买入期权时是否需支付权利金
|需支付
|无需支付
|卖出期权时是否需收取权利金
|需收取
|不收取
|临近到期时是否存在时间价值衰减
|存在
|不存在
|后续市场波动及消息面冲击是否有影响
|基本无影响
|影响模拟效果
|到期时间选择是否具有灵活性
|无灵活性，由交易所规定
|用户自定义
|是否支持极短到期周期（日、小时、分钟级）
|不支持
|可设置任意时长
|是否需要持续监控持仓
|通常无需
|必须持续监控
以上加粗部分为该类期权的优势。由表格可见，两类期权各有优劣。正如我们预期的那样，在现实世界中并不存在完美的方案。
- 3. 使用期权模拟的交易条件要求
由于期权模拟需要通过交易标的资产实现，因此应尽量降低佣金及其他交易损耗成本，例如滑点、大额点差以及持仓隔夜利息。这些成本都会降低模拟期权的效果，在短到期周期的情况下尤为明显。除此之外，对交易条件没有其他特殊要求。
要说明标的资产持仓等价于期权持仓，必须理解：期权在任意时刻都对应一个确定的δ值。如果标的资产的持仓数量与期权δ相匹配，那么这两个头寸在该时刻就是等价的，即盈亏表现完全一致。
让我们详细讲解如何构建模拟期权。
假设我们需要在某一标的资产上买入或卖出期权（或多个期权组合）。首先计算该头寸的δ（如果是场内期权，可在MOEX官网等平台查询），就像我们直接通过期权建仓一样。
让我们来研究以下示例。假设我们计划买入100张实值看涨期权，以杠杆参与上涨行情并实现风险有限。单张期权δ为0.5，那么100张期权组合的总δ为：0.5 × 100 = 50。要构建等价组合，我们只需要买入50单位标的资产。此时两个组合的δ相同，均为50。
然而，买入真实期权后，通常可以持有至到期无需管理。模拟期权则不同。在整个持仓周期内，必须持续保持与期权组合等价，因为市场价格在不断变化。因此需要进行调整（再平衡），即买入或卖出多余/不足数量的标的资产。再平衡应以何种频率、在什么时点执行？可以按固定时间步长（每小时、每日）执行，也可以按δ步长执行（例如δ变动 ±1、±2时调整）。此外还有其他方式。
让我们继续上面的例子。我们已买入50单位标的资产，等价于100张看涨期权。到了傍晚，市场小幅上涨，单张看涨期权的δ升至0.53，0.53 × 100 = 53。为维持等价，我们需要再买入3单位标的资产。如果次日价格回落至开仓价位下方，期权δ降至0.48，则我们需要卖出5单位标的资产。通过这种方式，持续维持组合等价性。
为什么模拟期权的盈亏结构与真实买入期权一致？因为当价格上涨时，δ上升，交易者会买入更多标的资产。期权越趋向“实值”，组合中持有的标的资产越多，最终在上涨中获利，与买入看涨期权效果一致。如果价格下跌，则逐步卖出标的资产，直至仓位归零。这样保证了下跌端的损失有限，与看涨期权特性相同。
关于再平衡的更多细节。再平衡是模拟期权的核心环节，最终收益很大程度上取决于这些调整交易。调整必须系统化、按预设算法执行，否则可能出现意外亏损。例如，行情从δ为0.5快速拉升至0.6，如果错过再平衡、未买入10单位标的，而到期前价格可能不再回到该区间。次日，δ可能已到0.65，届时只能在0.65位置买入15单位，而不是在0.6买10单位、0.65买5单位。显然，期权模拟必须借助交易EA自动执行。
理想情况是期货合约24小时交易，可连续调整仓位。但频繁调整也可能产生看似不必要的亏损。如果市场三天内δ的波动为：0.50 → 0.55 → 0.50，按再平衡规则，需先在0.55买入5单位，次日在0.50卖出5单位，这样会锁定亏损。因此，如果交易者因某种原因在第二天未调整，只要价格最终回到原点，并不会造成严重后果。市场也可能沿单一方向持续运行，因此必须定期执行再平衡。
“时间再平衡”的缺点是存在剧烈价格波动，即市场在短时间内上涨或下跌数个百分点的情形。通过δ步长调整能较好地应对这类情况，但在极端剧烈行情下，仍可能因滑点过大而无法在目标价位成交。这种情况下，交易EA能更快、更精准地调整仓位。
显而易见，当标的资产来回震荡时，每次再平衡都会产生小额亏损。在买入看涨期权的模拟案例中，交易者本质上是高买低卖标的资产。如果持仓期间标的资产基本无趋势，策略会因δ维护而产生亏损。但是当买入真实期权时，需要支付权利金。如果到期未能变为“实值”，权利金也会全部亏损，这是因为时间价值衰减会不断侵蚀期权价值。在模拟期权中，亏损则来自再平衡操作。
为维持δ而进行的标的资产买卖，都是小额亏损交易，其累计总亏损长期来看近似等于期权权利金。权利金高低取决于买入时的隐含波动率IV。IV越高，市场就越会如交易者所预期的那样"波动"，期权也越贵。模拟期权也是同理：市场波动越频繁、波动率越高，模拟成本就越高。波动越大，再平衡亏损越多，与波动率上升推高期权价格的逻辑一致。
如果期权存续期内标的资产波动率较低，再平衡次数少、单次亏损小，那么模拟期权会比在交易所高价买入期权更划算。因为组合存续期内的实际波动率远低于买入时的隐含波动率IV。这一逻辑同样适用于卖出期权的类比。例如以52%波动率卖出期权，如果实际波动率为60%，则因维持δ中性会产生亏损；如果实际波动率仅45%，再平衡成本低于权利金，卖出操作就是盈利的。
如果实际波动率超过建仓时的隐含波动率IV，则模拟期权的表现不如直接买入期权，因为剧烈市场波动导致的频繁调整成本，会超过期权权利金。反之，如果模拟做空期权，实际波动率越高，模拟效果往往比直接卖出期权更有利。
人工构建期权还需要了解什么？期权价格主要由三个因素决定：到期剩余时间、标的价格和隐含波动率。在其他条件相同的情况下，每个因素都以各自的方式影响期权价值。可以认为，标准期权的价值是这三个变量的函数。而模拟期权仅由标的资产构成，其价格不直接依赖隐含波动率与时间。“人工”期权的价格仅仅是标的资产价值的函数。这究竟是好还是坏？显然，它既是优势也是劣势。
在实现模拟算法之前，我们先看实操层面的内容。为此我们绘制期权δ与盈亏（P&L）随标的价格变化的曲线图。这些图表取自MOEX官网，标的为SBRF期货期权，行权价31000，到期日2025年6月18日，图表数据日期为2025年5月22日。图中垂直虚线对应当时的现价，约为30800。
图例1. 行权价31000的看涨期权买入持仓盈亏与标的资产价格的关系。盈亏以卢布计，按每张期权计算。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，盈亏为负值，即-23.92卢布。
红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。
图例2. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与标的资产价格的关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。
红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。
以上图表均直接由布莱克 - 斯科尔斯公式推导得出。由图例1可见 ，买入看涨期权时，我们需要向卖方支付约789卢布/张的权利金。也就是说，开仓后账户立即处于亏损状态。而模拟期权则不同（标的资产的交易成本在近似计算中可忽略）。但好消息是，即便标的价格大幅下跌，最大损失也仅限于已支付的权利金。这是买入看涨期权与直接买入股票等资产的根本区别 —— 后者在价格下跌时亏损无上限。
我们将在MQL5中实现期权模拟
图例2显示，（单张买入看涨期权的）δ在0到+1区间内变化。让我们将δ图表的 X 轴从绝对价格转换为点位变动值。方法是用价格减去行权价 —— 本例中即减去31000。转换后的图表如下：
图例3. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与标的资产价格相对行权价变动的关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。
红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。
显然，转换后的图表与原图在形态上没有区别，仅X轴刻度不同。由于布莱克 - 斯科尔斯方程需要用到隐含波动率（IV），而我们通常无法获取，更为可行的方案是改用历史波动率（HV）。对于月度期权，使用月度平均HV；周期权则使用周平均HV，依此类推。
为方便对比不同标的资产的图表，并支持在合成工具（由多种资产构成的组合）上构建期权，建议使用相对价格变动，并通过计算出的历史波动率对变动幅度进行归一化处理。
相对价格可由下式表示：相对价格 (price) = (price - 行权价) / HV。
假设我们计算出期权存续期内的HV = 5000，如图例3所示，可以得到如下类型的图表：
图例4. 行权价31000的看涨期权买入持仓的δ值与经标的历史波动率归一化后的相对价格变动关系（单张期权）。图中垂直虚线为图表绘制时点。在该时点，δ为0.48。
红线代表当前时点（2025年5月22日），蓝线代表到期时点（2025年6月18日），即布莱克 - 斯科尔斯公式中T=1的情况。
由此可见，当价格等于行权价时，δ等于0.5。红线所示的δ曲线，正是数学与机器学习中常见的S型函数（Sigmoid），形式为：1 / (1 + exp(-K * (x - S)))，其中，S = 0，而K通常未知，需要通过实验确定。本质上，系数K取决于期权剩余到期时间。已知当前标的价格（30800）对应的δ值（0.48），我们可以计算出K值 —— 在当前时点K=2，并会随着期权临近到期而变化（增大）。
为实现模拟，我们将忽略期权的时间衰减以及K值的变化，在整个期权周期内将其视为常数。这对于买入看涨期权的盈亏表现偏有利，而对于买入看跌期权偏不利，但整体上对期权组合的盈亏不会产生显著影响。
如果将S型函数 1 / (1 + exp(-K * (x - S)))中的参数S设为0.5，则δ随相对价格变动的曲线会沿X轴向右平移S个单位，在价格为0处得到一个接近0的值 —— 函数渐近趋近于0和1。这一形式更适合用于模拟与波动率区间归一化，我们在编写MQL的EA时将采用该形式。
至此，我们已具备在MQL5中编写代码、为任意标的资产实现期权模拟的全部原始数据，即：模拟函数方程、行权价、历史波动率，以及对理想布莱克 - 斯科尔斯市场运行逻辑的理解。
- 1. 基类
我们将模拟以下类型的期权：
- 买入标的资产的权利 —— 买入看涨期权（Long Call）
- 卖出标的资产的权利 —— 买入看跌期权（Long Put）
- 售出买入标的资产的权利 —— 卖出看涨期权（Short Call）
- 售出卖出标的资产的权利 —— 卖出看跌期权（Short Put）
将所有支持的期权类型定义为一个枚举类型：
// --------------------------------------------------------------------- // Option type: // --------------------------------------------------------------------- enum ENUM_OPTION_TYPE { ENUM_OPTION_CALL_LONG, // Long Call ENUM_OPTION_CALL_SHORT, // Short Call ENUM_OPTION_PUT_LONG, // Long Put ENUM_OPTION_PUT_SHORT, // Short Put };
该基类继承自MQL内置的标准CObject类。这样设计是为了方便使用MQL内置的CList链表来操作对象，并构建任意复杂程度的期权组合结构。这部分内容将在本系列的下一篇文章中详细说明。
基类的主要成员变量包括：
- 期权类型 —— type_enum字段
- 行权价 —— strike字段
- 期权当前δ值 —— δ字段
- 用于波动率归一化的价格 —— norm_price字段
同时还包含若干辅助字段，供继承自该基类的子类使用。该基类为抽象类，其中GetSigmoidValue方法必须在子类中实现。在布莱克 - 斯科尔斯模型下，对于不同类型的期权，该方法的实现各不相同。这种设计也便于后续扩展其他类型的期权，例如基于机器学习方法或其他定价模型的期权。
// ===================================================================== // The base class of the option is derived from 'CObject' so that it can be // put into the lists. // ===================================================================== class TOptionBase : public CObject { protected: ENUM_OPTION_TYPE type_enum; double strike; double shift; double koeff_K; double koeff_S; int digits; double norm_price; double delta; double norm_koeff; bool range_inited_Flag; public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- TOptionBase(const ENUM_OPTION_TYPE _type, const double _k, const double _s, const int _digits) : CObject(), type_enum(_type), strike(0.0), shift(0.0), koeff_K(_k), koeff_S(_s), digits(_digits), range_inited_Flag(false), delta(0.0), norm_koeff(0.0) { } public: // --------------------------------------------------------------------- // Set the delta normalization range for the central strike: // --------------------------------------------------------------------- void SetRange(const double _strike, const double _norm_price) { this.strike = _strike; this.norm_price = _norm_price; this.norm_koeff = 1.0 / (this.norm_price - this.strike); this.range_inited_Flag = true; } // --------------------------------------------------------------------- // Calculate the normalized delta value for a given price: // --------------------------------------------------------------------- double UpdateDelta(const double _price) { if(this.range_inited_Flag == false) { this.delta = 0.0; } else { this.delta = NormalizeDouble(this.GetSigmoidValue((_price - this.strike) * this.norm_koeff), 5); } return(this.delta); } // --------------------------------------------------------------------- // Get the value of the previously calculated normalized delta: // --------------------------------------------------------------------- double Delta() { return(this.delta); } // --------------------------------------------------------------------- // Get the range initialization flag for the delta: // --------------------------------------------------------------------- bool IsRangeInited() { return(this.range_inited_Flag); } protected: // --------------------------------------------------------------------- // Get the normalized delta value: // --------------------------------------------------------------------- virtual double GetSigmoidValue(const double _x) = 0; }; // ---------------------------------------------------------------------
- 2. 实盘环境下的运行逻辑
在模拟期权时，我们必须设定一个δ变动阈值，达到该阈值时对持仓进行再平衡操作。该阈值一方面会限制模拟的精准度，另一方面可以控制开平仓产生的手续费成本。我们引入两个标的资产相关参数：Vmin_size（最小持仓手数）与Vmin_delta_size（持仓手数最小变动单位）。
同时我们设定：将δ绝对值区间|0.0 ~ 1.0|均匀划分为若干档位，每一档对应一次持仓再平衡。将划分档位数量N设置为外部可调参数。此时总持仓手数区间为：0 ~ Vmin_size + Vmin_delta_size × (N − 1)。
通常来说，Vmin_size与Vmin_delta_size取值相等，但并非强制要求。本文默认将δ区间|0.0 ~ 1.0|划分为10个再平衡档位。
- 3. 买入看涨期权
图例5. 模拟买入看涨期权的δ值与相对价格变动DPrice（表格中变量x）的对应关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。
行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓持有标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。而真实期权在此阶段会产生等同于权利金规模的亏损。
// =====================================================================
// Long Call type option class
// =====================================================================
class OptionLongCall : public TOptionBase
{
public:
// ---------------------------------------------------------------------
// Constructor:
// ---------------------------------------------------------------------
OptionLongCall(const double _k, const double _s, const int _digits)
:
TOptionBase(ENUM_OPTION_CALL_LONG, _k, _s, _digits)
{
}
protected:
// ---------------------------------------------------------------------
// Get the normalized delta value:
// ---------------------------------------------------------------------
double GetSigmoidValue(const double _x) override
{
return(1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (_x - this.koeff_S))));
}
};
// ---------------------------------------------------------------------
- 4. 买入看跌期权
图例6. 模拟买入看跌期权的δ值与相对价格变动DPrice（表格变量x）的对应关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。
行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近-1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓做空标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。而真实期权在此阶段会产生等同于权利金规模的亏损。
// Long Put type option class
// =====================================================================
class OptionLongPut : public TOptionBase
{
public:
// ---------------------------------------------------------------------
// Constructor:
// ---------------------------------------------------------------------
OptionLongPut(const double _k, const double _s, const int _digits)
:
TOptionBase(ENUM_OPTION_PUT_LONG, _k, _s, _digits)
{
}
protected:
// ---------------------------------------------------------------------
// Get the normalized delta value:
// ---------------------------------------------------------------------
double GetSigmoidValue(const double _x) override
{
return(-1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (-_x - this.koeff_S))));
}
};
// ---------------------------------------------------------------------
- 5. 卖出看涨期权
图例7. 模拟卖出看涨期权（空头看涨期权）的δ值随相对价格变动DPrice（表格变量x）的变化关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。
行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近-1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于满仓做空标的资产。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。真实期权此时会产生等同于权利金金额的盈利。
// Short Call type option class
// =====================================================================
class OptionShortCall : public TOptionBase
{
public:
// ---------------------------------------------------------------------
// Constructor:
// ---------------------------------------------------------------------
OptionShortCall(const double _k, const double _s, const int _digits)
:
TOptionBase(ENUM_OPTION_CALL_SHORT, _k, _s, _digits)
{
}
protected:
// ---------------------------------------------------------------------
// Get the normalized delta value:
// ---------------------------------------------------------------------
double GetSigmoidValue(const double _x) override
{
return(-1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (_x - this.koeff_S))));
}
};
// ---------------------------------------------------------------------
- 6. 卖出看跌期权
图例8. 模拟卖出看跌期权的δ值随相对价格变动DPrice（表格变量x）的变化关系，参数：S = 0.5, K = 10。将δ区间等分为10段。
行权价对应相对价格零点DPrice = 0。当δ值接近1时，期权处于“深度实值状态”，此时其表现等同于以最大规模持有标的资产的多头敞口。随着标的价格向行权价靠拢，持有的标的仓位逐步缩减；当期权变为虚值、δ趋近于0时，标的持仓归零。真实期权此时会产生等同于权利金金额的盈利。
// Short Put type option class
// =====================================================================
class OptionShortPut : public TOptionBase
{
public:
// ---------------------------------------------------------------------
// Constructor:
// ---------------------------------------------------------------------
OptionShortPut(const double _k, const double _s, const int _digits)
:
TOptionBase(ENUM_OPTION_PUT_SHORT, _k, _s, _digits)
{
}
protected:
// ---------------------------------------------------------------------
// Get the normalized delta value:
// ---------------------------------------------------------------------
double GetSigmoidValue(const double _x) override
{
return(1.0 / (1.0 + MathExp(-this.koeff_K * (-_x - this.koeff_S))));
}
};
// ---------------------------------------------------------------------
- 7. 标的资产持仓手数计算的特殊要点
计算持仓手数时，需要先将δ值从区间|0.0…1.0|转换为整数区间|0…10|，我们再用该整数值乘以最小手数变动单位，得到目标持仓手数。
假设我们将δ划分为10个子区间。如果只是简单地将δ乘以10再取整，是不够严谨的。因为当δ在区间边界附近小幅波动时，持仓手数会随之反复跳动。让我们举个例子说明：当δ为0.090时，手数 = int(0.090 * 10) = 0（无持仓）；随后δ上涨到0.101，手数变为int(0.101 * 10) = 1；紧接着下一根K线δ又回落至0.090，手数再次变回0。这就造成了瞬间开仓又平仓的无意义操作，在几秒内可能反复多次，也就是所谓的信号“抖动”（chattering）。
因此，在将δ转换为手数时，必须为持仓再平衡加入“滞后回差”（hysteresis）机制。实现方式是区分再平衡方向，我们根据当前是加仓还是减仓，结合上一次的持仓手数进行判断。
让我们引入期权模拟等级的概念：简单来说，就是建立映射|0.0…1.0| → |0…10|，期权模拟等级取值范围为0至10。等级数量由外部参数N指定。模拟等级与δ一样，采用绝对值计算，同时保留符号 —— {0, +1, -1}。当等级为0时表示空仓。
- 8. 在MQL5中计算标的资产持仓手数
计算当前期权模拟等级时，采用查表法实现“滞后回差”机制，使用两个数组：
- IncreaseLevel_Array —— 等级上调时的判定数组；
- DecreaseLevel_Array —— 等级下调时的判定数组。
在UpdateOptionLevel方法中实现该逻辑，此方法接收两个参数：
- _delta —— 期权当前δ；
- _curr_level —— 上一次计算出的期权模拟等级，首次调用方法时为0。
- _ZeroDelta —— 对应模拟等级0的δ阈值，取值范围为0.001至0.099。
- _LevelsNumber —— 期权模拟等级总数，等级越多，模拟越平滑、精准，但标的资产的交易手数也会更大（受变动粒度限制）。
// ===================================================================== // Class for calculating the contract volume of the underlying asset for an option: // ===================================================================== class OptionContractsVolume { int IncreaseLevel_Array[]; // option emulation level when increasing it int DecreaseLevel_Array[]; // option emulation level when decreasing it // --------------------------------------------------------------------- protected: double ZeroDelta; // delta value corresponding to the zero level of option emulation int LevelsNumber; // number of option emulation levels // --------------------------------------------------------------------- int zero_delta; // integer delta value corresponding to the zero level of option emulation int curr_option_level_sign; // current sign of the option emulation level int curr_option_level; // current option emulation level // --------------------------------------------------------------------- int curr_inc_level; int curr_dec_level; // --------------------------------------------------------------------- int curr_contracts_index; // --------------------------------------------------------------------- bool is_contracts_updated_Flag; public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- OptionContractsVolume(const double _ZeroDelta, const int _levels_number) : ZeroDelta(_ZeroDelta), LevelsNumber(_levels_number), curr_option_level_sign(0), curr_option_level(0), curr_inc_level(0), curr_dec_level(0), is_contracts_updated_Flag(false) { this.zero_delta = (int)(NormalizeDouble(this.ZeroDelta, 3) * 1000.0); // Allocate memory for arrays storing emulation levels: ArrayResize(this.IncreaseLevel_Array, (this.LevelsNumber + 1) * 100 + 1); ArrayResize(this.DecreaseLevel_Array, (this.LevelsNumber + 1) * 100 + 1); // Fill in the array upwards: for(int i = 0; i < this.LevelsNumber + 1; i++) { ArrayFill(this.IncreaseLevel_Array, i * this.LevelsNumber * 100, this.LevelsNumber * 100, i); } ArrayFill(this.IncreaseLevel_Array, (this.LevelsNumber + 1) * 100, 1, this.LevelsNumber); // Fill in the array downwards: ArrayFill(this.DecreaseLevel_Array, 0, zero_delta, 0); ArrayFill(this.DecreaseLevel_Array, zero_delta, this.LevelsNumber * 100 - zero_delta + 1, 1); for(int i = 2; i < this.LevelsNumber + 1; i++) { ArrayFill(this.DecreaseLevel_Array, i * this.LevelsNumber * 100, this.LevelsNumber * 100, i); } ArrayFill(this.DecreaseLevel_Array, (this.LevelsNumber + 1) * 100, 1, this.LevelsNumber); } // --------------------------------------------------------------------- // Calculate the option emulation level for a given delta: // --------------------------------------------------------------------- // - if the level has changed, return 'true'. // --------------------------------------------------------------------- bool UpdateOptionLevel(const double _delta, const int _curr_level) { this.is_contracts_updated_Flag = false; // Define trade direction: int delta_int = (int)(NormalizeDouble(_delta, 3) * 1000.0); this.curr_option_level_sign = 0; if(delta_int > zero_delta / 2) { this.curr_option_level_sign = 1; } else if(delta_int < -zero_delta / 2) { this.curr_option_level_sign = -1; } // Current index for arrays, based on 'Delta' with 3 decimal places: this.curr_contracts_index = (int)MathAbs(delta_int); if(this.curr_contracts_index > ((this.LevelsNumber + 1) * 100)) { // The index should not exceed the array size (here the option is deep in the money): this.curr_contracts_index = (this.LevelsNumber + 1) * 100; } // Current option emulation level (0...N) in the direction of INCREASE: this.curr_inc_level = this.IncreaseLevel_Array[this.curr_contracts_index]; // Current option emulation level (0...N) in the direction of DECREASE: this.curr_dec_level = this.DecreaseLevel_Array[this.curr_contracts_index]; // If the option emulation level (0...N) has INCREASED compared to the current one: if(this.curr_inc_level > _curr_level) { this.curr_option_level = this.curr_inc_level; this.is_contracts_updated_Flag = true; return(true); } // If the option emulation level (0...N) has DECREASED compared to the current one: if(this.curr_dec_level < _curr_level) { this.curr_option_level = this.curr_dec_level; this.is_contracts_updated_Flag = true; return(true); } return(false); } }; // ---------------------------------------------------------------------
完整代码可参见下方附件OptionEmulatorA1.mqh。
结论
本文介绍了通过标的资产实现期权模拟的方法。这是一种相对复杂但功能强大的工具，具备以下特点：
- 可以构建复杂、非标准的期权策略；
- 相比标准场内期权，灵活性更高；
- 要求使用者对数学模型有深入理解；
- 在合理风控下，具备较高的使用效率。
该方法在以下场景中尤为实用：
- 大型投资组合的对冲操作；
- 构建特殊期权策略；
- 在期权流动性不足的市场中进行交易。
在下一篇文章中，我们将进入实操部分 —— 利用MQL5交易函数实现标的资产持仓的维护与再平衡。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18131
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非常感谢这篇科普！等手头宽裕些，我会把期权纳入交易策略……
谢谢。顺便说一句，这直接关系到你的主题——点差交易。我现在在“三号”上测试的，正是期权组合策略。
谢谢。顺便说一下，这与您讨论的话题——点差交易——直接相关。我目前在“三号”上测试的，正是这种期权结构。
明白了。好像是利用期权波动率表面——这只是我之前在某处读到的……）
罗曼，这里的“表面”完全无关。实际上。
据我理解，其核心在于：当价格朝有利方向波动时，会持续向总头寸追加仓位；而当价格朝不利方向波动时，则减少头寸。这适用于买入看跌期权和看涨期权。
但据我理解，除了与佣金相关的间接费用外，行权成本还将远高于购买期权时的成本，尤其是当期权在购买时远未处于实值状态时。 此外，为了实现平滑的再平衡，需要相当大的虚拟期权规模，因为仅靠1-10的步长根本无法以可接受的精度进行模拟。
优化问题在于，针对特定金融工具，哪种价格调整步长最为有利。
最好能针对实际期权与虚拟期权进行实际成本比较，分别考察到期时处于实值和未处于实值的两种情况。
据我理解，其核心在于：当价格朝有利方向波动时，会持续向总头寸追加仓位；而当价格朝不利方向波动时，则会减少头寸。这适用于买入看跌期权和看涨期权。
但据我理解，除了与佣金相关的间接费用外，行权成本还将远高于购买期权时的成本，尤其是当期权在购买时远未达到行权价时。 此外，为了实现平滑的再平衡，需要相当大的虚拟期权规模，因为仅靠1-10的步长根本无法以可接受的精度进行模拟。
优化问题在于，针对特定金融工具，哪种价格调整步长最为有利。
最好能针对实际期权与虚拟期权的成本进行实际比较，分别考虑在到期时处于实值和未处于实值的情况。
步数由BA参数决定——最小手数/最小手数变动量。无法随意设定。
通常情况下，GO值会更高。但这并不重要——如果可以轻松买卖现成的期权，那么模拟就毫无意义。这里的选择是：要么完全不交易期权，要么通过模拟进行交易。 再次强调，这仅适用于那些原则上没有期权的BA。