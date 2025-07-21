使用经典机器学习方法预测汇率：逻辑回归（logit）模型和概率回归（probit）模型
引言
金融市场研究者始终面临一道难题：在众多数学模型中，如何挑选出能够预测交易品种未来走势的最佳方案？迄今为止，已涌现出大量此类模型。于是问题随之而来：面对方法浩如烟海，该如何避免迷失方向？初学者若想借助机器学习进行预测，又该从哪里入手、重点聚焦哪些模型？若将预测任务简化为一个二选一的问题——“明天的收盘价会高于今天吗？”——那么最顺理成章的选择便是二元分类模型。其中，逻辑回归（logit）和概率回归（probit）既简单又应用广泛。这些方法属于最常见的机器学习范式——有监督学习。
有监督学习的任务，则是教会模型把一组输入 {x}（预测变量或特征）映射到一组输出 {y}（目标或标签）。在本文中，我们只预测两种市场状态——货币对价格上涨或下跌。因此标签只有两类：y ∊ {1,0}。作为预测变量，我们使用价格模式，即经过标准化、并带有指定滞后的价格增量。这些数据将构成我们的 {x, y} 训练集，用于估计模型参数。基于训练好的分类器，预测模型被实现为称为LogitExpert的EA。
二元逻辑（logit）回归和概率（probit）回归
先简要回顾理论部分。最简单的二元选择模型是线性概率模型，其中成功事件的概率 P(yn=1|xn) 是解释变量的线性函数：
P(yn=1|xn) = w0*1 + w1x1 + w2x2 + … + wkxk
遗憾的是，这种模型存在一个严重缺陷：预测值可能大于 1 或小于 0，从而无法将其解释为概率。为解决这一问题，人们提出用已知的概率分布函数对线性函数的输出进行转换。
probit 模型基于标准正态分布 N(0,1)：
P(yn=1|xn) = F(xnw)=μn
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n —— 表示观测（样本）序号的下标，
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yn —— 类别标签，
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F( ) —— 正态分布函数（激活函数），
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xn —— 特征向量，
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w —— 模型参数向量，
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xnw —— logit 或前激活值（特征向量与参数向量的点积）
xnw = w0*1 + w1x1 + w2x2 + … + wkxk
而 logit 模型则基于逻辑分布：
P(yn=1|xn) = L(xnw) = exp(xnw)/(1 + exp(xnw)) = μn
逻辑分布与正态分布的分布函数非常接近，在区间 [-1.2, 1.2] 内几乎重合。因此，除非概率接近 0 或 1，否则 logit 与 probit 模型往往给出相似的结果。将特征向量代入这些模型，我们就能计算出类别标签的概率，进而判断未来价格走势的方向概率。
准备数据
在估计模型参数之前，需要先定义特征，将其标准化，并以适当形式提供给寻找最优参数（即最小化损失函数）的函数。负责这一任务的函数是GetDataset:
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InpCount_ —— 设置训练样本数量
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lag_ —— 用于分析的特征数量（带滞后的价格增量）
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string X —— 用于计算特征的货币对
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string y —— 用于计算标签的货币对
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int start —— 开始采集训练样本的K线编号
作为示例，我们使用货币对价格的滞后量作为特征。例如，若将参数 lag_ 设为 4，则特征为 x{return-4,return-3,return-2,return-1}}，最终可获得 (InpCount_ - lag_) 个训练样本。
//+------------------------------------------------------------------+ //|Get data for analysis: features and corresponding labels | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetDataset(int InpCount_,int lag_,int start,matrix &Input_X,vector & Target_y,string X,string y) { matrix rates; matrix target; target.CopyRates(y, PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, start+1, InpCount_); rates.CopyRates(X, PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, start+2, InpCount_-1); rates = rates.Transpose(); target = target.Transpose(); int Class_ []; ArrayResize(Class_,InpCount_); for(int i=0; i<InpCount_; i++) { if(target[i,3] > target[i,0]) Class_[i] = 1; else Class_[i] = 0; } vector label=vector::Zeros(InpCount_-lag_); for(int i=0; i<InpCount_-lag_; i++) { label[i] = Class_[i+lag_]; // class label } matrix returns=matrix::Zeros(InpCount_-lag_, lag_); for(int j=0; j<lag_; j++) { for(int i=0; i<InpCount_-lag_; i++) { returns[i,j] =rates[i+j,3] - rates[i+j,0] ; // Input Data } } vector cols_mean=returns.Mean(0); vector cols_std=returns.Std(0); mean_ = cols_mean[lag_-1]; std_ = cols_std[lag_-1]; for(int j=0; j<lag_; j++) { for(int i=0; i<InpCount_-lag_; i++) { returns[i,j] = (returns[i,j] - cols_mean[lag_-1])/cols_std[lag_-1]; } } Input_X = returns; Target_y = label; return true; }
在输出端，我们得到了特征矩阵 Input_X 与标签向量 Target_y。训练集构建完成后，接下来进入参数估计阶段。
模型参数估计
最常用的参数估计方法是最大似然法。在二元情形下，logit 与 probit 模型均假设因变量y 服从伯努利分布。若此假设成立，则对数似然函数可写为：
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yn —— 类别标签，
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μn —— 使用 logit 或 probit 回归得到的类别预测概率；
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N —— 训练样本数量
为了估计参数，需要最大化该函数。然而在机器学习中通常以最小化损失函数为目标，且多数优化器均针对“最小化”进行配置，因此只需对对数似然函数取负号。结果即是所谓的负对数似然（NLL）。我们将使用L-BFGS 二阶拟牛顿优化算法来最小化损失函数，该算法已在Alglib库中实现。 这一数值方法通常用于求解 logit 与 probit 模型的参数。另一种常用的优化方法是迭代加权最小二乘法（IRLS）。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Derived class from CNDimensional_Func | //+------------------------------------------------------------------+ class CNDimensional_Logit : public CNDimensional_Func { public: CNDimensional_Logit(void) {} ~CNDimensional_Logit(void) {} virtual void Func(CRowDouble &w,double &func,CObject &obj); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Objective Function: Logit Negative loglikelihood | //+------------------------------------------------------------------+ void CNDimensional_Logit::Func(CRowDouble &w,double &func,CObject &obj) { double LLF[],probit[],probitact[]; vector logitact; ArrayResize(LLF,Rows_); ArrayResize(probit,Rows_); vector params=vector::Zeros(Cols_); for(int i = 0; i<Cols_; i++) { params[i] = w[i]; // vector of parameters } vector logit=vector::Zeros(Rows_); logit = Input_X_gl.MatMul(params); for(int i=0; i <Rows_; i++) { probit[i] = logit[i]; } if(probit_) MathCumulativeDistributionNormal(probit,0,1,probitact); // Probit activation else logit.Activation(logitact,AF_SIGMOID); // Logit activation //--------------------to avoid NAN error when calculating logarithm ------------------------------------ if(probit_) { for(int i = 0; i<Rows_; i++) { if(probitact[i]==1) probitact[i]= 0.999; if(probitact[i]==0) probitact[i]= 0.001; } } else { for(int i = 0; i<Rows_; i++) { if(logitact[i]==1) logitact[i]= 0.999; if(logitact[i]==0) logitact[i]= 0.001; } } //------------------------------------------------------------------------------------------------- double L2_reg; if(L2_) L2_reg = 0.5 * params.Dot(params); // L2_regularization else L2_reg =0; //------------------ calculate loss function------------------------------------------------------------- if(probit_) { for(int i = 0; i<Rows_; i++) { LLF[i]=target_y_gl[i]*MathLog(probitact[i]) + (1-target_y_gl[i])*MathLog(1-probitact[i]) ; if(!MathIsValidNumber(LLF[i])) { break; } } } else { for(int i = 0; i<Rows_; i++) { LLF[i]=target_y_gl[i]*MathLog(logitact[i]) + (1-target_y_gl[i])*MathLog(1-logitact[i]); if(!MathIsValidNumber(LLF[i])) { break; } } } func = -MathSum(LLF) + L2_reg/(Rows_*C_); // Negative Loglikelihood + L2_regularization //------------------------------------------------------------------------------------------------------ func_ = func; }
然而，仅计算参数估计值并不足够；我们还希望获得这些估计值的标准误，以判断各个特征的显著性。
例如，流行的机器学习库 scikit-learn 在 logit 模型中并未提供这一信息。我已为 logit 与 probit 模型计算了标准差，因此可以直观地看到哪些具体特征对预测具有统计显著性。这也是我倾向于在 MQL 中自行编写 logit 模型代码，而非借助 ONNX 把现成机器学习包模型直接转换过来的原因之一。另一个原因是：我需要一个动态模型，能在每根 K 线或任意指定的时间框架上重新优化分类器参数。
不过，让我们回到损失函数。需要指出的是，它仍需进一步修正。要点在于：与先进的神经网络方法一样，我们的分类器也容易出现过拟合。其表现之一便是参数估计值异常偏大；为避免这一负面现象，需要一种能够限制估计值的方法。该方法即 L2 正则化：
-
λ = 1/С , С = (0,1]
我们只需在现有损失函数中加上参数向量的 L2 范数平方，再乘上超参数 λ。λ 越大，对较大参数的惩罚越强，正则化效果也越明显。
负责估计分类器参数的函数为 FitLogitRegression:
- bool L2 = false —— 默认关闭 L2 正则化；
- double C = 1.0 —— 正则化强度超参数，值越小，对优化参数的限制越强；
- bool probit = false —— 默认启用 logit 模型；
- double alpha —— LR 统计量卡方分布的显著性水平 α
该函数以特征矩阵为输入，并为其增加一个取值恒为 1 的条件或哑变量。以便估计模型中的截距参数 w₀。除参数估计外，该函数还计算它们的协方差矩阵，用于求标准差。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Finding the optimal parameters for the Logit or Probit model | //+------------------------------------------------------------------+ vector FitLogitRegression(matrix &input_X, vector &target_y,bool L2 = false, double C=1.0,bool probit = false,double alpha = 0.05) { L2_=L2; probit_ = probit; C_ = C; double w[],s[]; CObject obj; CNDimensional_Logit ffunc; CNDimensional_Rep frep; ulong Rows = input_X.Rows(); ulong Cols = input_X.Cols(); matrix One=matrix::Ones(int(Rows),int(Cols+1)); for(int i=0;i<int(Cols); i++) { One.Col(input_X.Col(i),i+1); // design matrix } input_X = One; Cols = input_X.Cols(); Rows_ = int(Rows); Cols_ = int(Cols); Input_X_gl = input_X; target_y_gl = target_y; ArrayResize(w,int(Cols)); ArrayResize(s,int(Cols)); //--- initialization ArrayInitialize(w,0.0); ArrayInitialize(s,1.0); //--- optimization stop conditions double epsg=0.000001; double epsf=0.000001; double epsx=0.000001; double diffstep=0.000001; int maxits=0; //------------------------------ CMinLBFGSStateShell state; CMinLBFGSReportShell rep; CAlglib::MinLBFGSCreateF(1,w,diffstep,state); CAlglib::MinLBFGSSetCond(state,epsg,epsf,epsx,maxits); CAlglib::MinLBFGSSetScale(state,s); CAlglib::MinLBFGSOptimize(state,ffunc,frep,0,obj); CAlglib::MinLBFGSResults(state,w,rep); Print("TerminationType ="," ",rep.GetTerminationType()); Print("IterationsCount ="," ",rep.GetIterationsCount()); vector parameters=vector::Zeros(Cols); for(int i = 0; i<int(Cols); i++) { parameters[i]= w[i]; } Print("Parameters = "," ",parameters); //-------Likelihood Ratio Test LR----------------------------------------- double S = target_y.Sum(); // number of "success" ulong All = target_y.Size(); // all data double L0 = S*MathLog(S/All) + (All-S)*MathLog((All-S)/All); // Log-likelihood for the trivial model // Print("L0 = ",L0); // Print("LLF = ",func_); double LR; LR = 2*(-func_ - L0); // Likelihood Ratio Test LR int err; double Chi2 = MathQuantileChiSquare(1-alpha,Cols-1,err); // If H0 true ---> Chi2Distribution(alpha,v) Print("LR ",LR," ","Chi2 = ",Chi2); //-------------------------------------------------------------------------------- //-------------- calculate if model significant or not if(LR > Chi2) ModelSignificant = true; else ModelSignificant = false; //---------------------------------------------------- //-------------Estimation of the covariance matrix of parameters for the Probit model------------ vector logit = input_X.MatMul(parameters); // vector activation; logit.Activation(activation,AF_SIGMOID); // Logit activation double probit_SE[],probitact[]; ArrayResize(probit_SE,Rows_); for(int i=0; i <Rows_; i++) { probit_SE[i] = logit[i]; } if(probit_) { ulong size_parameters = parameters.Size(); matrix CovProbit=matrix::Zeros(int(size_parameters),int(size_parameters)); int err; vector a_=vector::Zeros(Rows_); vector b=vector::Zeros(Rows_); vector c=vector::Zeros(Rows_); vector xt=vector::Zeros(int(size_parameters)); for(int i = 0; i<Rows_; i++) { a_[i] = MathPow((MathProbabilityDensityNormal(probit_SE[i],0,1,err)),2); b[i] = MathCumulativeDistributionNormal(probit_SE[i],0,1,err); c[i] = a_[i]/(b[i]*(1-b[i])); xt = input_X.Row(i); CovProbit = CovProbit + c[i]*xt.Outer(xt); } CovProbit = CovProbit.Inv(); vector SE; SE = CovProbit.Diag(0); SE = MathSqrt(SE); // standard errors of parameters Print("Probit_SE = ", SE); } else { //-------------Estimation of the covariance matrix of parameters for the Logit model------------ vector v = vector::Zeros(Rows_); for(int i = 0; i<Rows_; i++) { v[i] = activation[i]*(1-activation[i]); } matrix R,Hesse,X,a,CovLogit; R.Diag(v,0); X = input_X.Transpose(); a = X.MatMul(R); Hesse = a.MatMul(input_X); CovLogit = Hesse.Inv(); vector SE; SE = CovLogit.Diag(0); SE = MathSqrt(SE); // standard errors of parameters Print("Logit_SE = ", SE); //----------------------------------------------- } return parameters; }
参数估计及其协方差矩阵计算完成后，我们便可进入预测阶段。
预测
负责预测类别标签（即生成买入或卖出信号）的函数是Trade_PredictedTarget。该函数接收已优化的参数作为输入，并输出预测的类别标签。随后 LogitExpert EA 根据预测结果生成开仓规则。规则十分简洁：若收到买入信号（signal = 1），则开立多头仓位；若已持有多头，则继续持有；若收到卖出信号，则立即平掉多头并开立空头仓位。
LogitExpert EA 的实现代码
//+------------------------------------------------------------------+ //| LogitExpert.mq5 | //| Eugene | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Eugene" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <\LogitReg.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> CTrade m_trade; CPositionInfo m_position; sinput string symbol_X = "EURUSD"; // Input symbol sinput string symbol_y = "EURUSD"; // Target symbol input bool _probit_ = false; // Probit model input int InpCount = 20; // Depth of history input int _lag_ = 4; // Number of features input bool _L2_ = false; // L2_regularization input double _C_ = 1; // C(0,1) inverse of regularization strength input double alpha_ = 0.05; // Significance level Alpha (0,1) input int reoptimize_step = 2; // Reoptimize step #define MAGIC_NUMBER 23092024 int prev_bars = 0; MqlTick ticks; double min_lot; vector params_; matrix _Input_X; vector _Target_y; static int count_ = 0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { m_trade.SetExpertMagicNumber(MAGIC_NUMBER); m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol()); m_trade.SetMarginMode(); min_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(!isnewBar(PERIOD_CURRENT)) return; double step; step = count_ % reoptimize_step; //------------------------------------Train Dataset------------------------------------------------- int start = 0; if(step == 0) { GetDataset(InpCount,_lag_,start,_Input_X,_Target_y,symbol_X,symbol_y); params_ = FitLogitRegression(_Input_X,_Target_y,_L2_,_C_,_probit_,alpha_); } count_ = count_+1; //-------------------------------------------------------------------------------------------------- //--- Get trade signal int signal = Trade_PredictedTarget(params_,start,_lag_,InpCount,symbol_X); Comment("Trade signal: ",signal," ","ModelSignificant: ",ModelSignificant); //--------------------------------------------- //--- Open trades based on Signals SymbolInfoTick(Symbol(), ticks); if(signal==1) { if(!PosExists(POSITION_TYPE_BUY) && ModelSignificant) { m_trade.Buy(min_lot,Symbol(), ticks.ask); PosClose(POSITION_TYPE_SELL); } else { PosClose(POSITION_TYPE_SELL); } } else { if(!PosExists(POSITION_TYPE_SELL) && ModelSignificant) { m_trade.Sell(min_lot,Symbol(), ticks.bid); PosClose(POSITION_TYPE_BUY); } else { PosClose(POSITION_TYPE_BUY); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Function tracks the occurrence of a new bar event | //+------------------------------------------------------------------+ bool isnewBar(ENUM_TIMEFRAMES TF) { if(prev_bars == 0) prev_bars = Bars(Symbol(), TF); if(prev_bars != Bars(Symbol(), TF)) { prev_bars = Bars(Symbol(), TF); return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //|Function determines whether there is an open buy or sell position | //+------------------------------------------------------------------+ bool PosExists(ENUM_POSITION_TYPE type) { for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) if(m_position.SelectByIndex(i)) if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic() == MAGIC_NUMBER && m_position.PositionType()==type) return true; return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //|The function closes a long or short trade | //+------------------------------------------------------------------+ void PosClose(ENUM_POSITION_TYPE type) { for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) if(m_position.SelectByIndex(i)) if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic() == MAGIC_NUMBER && m_position.PositionType()==type) if(!m_trade.PositionClose(m_position.Ticket())) printf("Failed to close position %d Err=%s",m_position.Ticket(),m_trade.ResultRetcodeDescription()); }
这款 EA 与其他做法相比，有两处关键差异：第一，它允许每隔 reoptimize_step 根 K 线就对分类器参数做一次重新优化；第二，它不仅估计模型参数，还会计算这些参数的标准差——这一点常被忽视。仅仅在样本上找到“最优”参数是不够的，还必须检验这些参数乃至整体模型是否显著。若参数不显著，那么忽略这类交易信号反而更合理。
因此，该 EA 还内置了模型显著性检验流程。零假设 H₀：所有模型参数均为 0（H₀: w₁ = w₂ = w₃ = … = wₖ = 0）；备择假设 H₁：至少有一个参数不为 0，即模型对预测有用。检验使用似然比（LR）统计量，它衡量设定模型与平凡模型之间的差异：
LR = 2(LLF – LLF0)
- LLF —— 所求模型的对数似然值；
- LLF₀ —— 零假设下平凡模型的对数似然值。
p₀ = Σ(yₙ = 1) / N —— 样本中“成功”的比例；
LLF0 = N(p0*Ln(p0) + (1- p0)*Ln(1 – p0))
LR 越大，说明完整模型相对常规模型越好。当零假设成立时，LR 统计量服从自由度 v = 特征数量 的 χ² 分布。若计算出的 LR 值落入拒绝域，即 LR > X2crit (α; v = lag_)，则拒绝 H₀，此时交易信号被视为有效，EA 才会开仓。
这只是其中一种可行的场景。GBPUSD，日线：
超参数
除了对分类器模型本身的参数进行评估之外，我们还需要评估许多超参数：
- 历史深度
- 特征数量
- 显著性水平
- 再优化步长
从 MetaTrader 5 的策略测试器中挑选这些超参数。一个可进一步提升 EA 表现的方案是构建历史深度参数与市场当前状态的依赖关系函数——即像我们对 logit 与 probit 模型参数所做的那样，让它也成为动态变量。不过，那将是另一个故事。提示一下，可参阅我的文章《作为时间序列非平稳性指标的双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验》，其中探讨了构造“失序”指标的问题。
结论
在本文中，我们探讨了带有二元输出指标的回归模型，学习了如何估计这些模型的参数，并实现了用于测试与调参的 LogitExpert 交易 EA。其独特之处在于，它能够基于最新且最相关的数据，实时重训练分类器参数。
我们特别关注了参数标准误的估计，这要求我们计算 logit 与 probit 模型的协方差矩阵。
似然比准则被用来检验整个分类器模型方程的显著性，该统计量用于过滤掉统计上不可靠的交易信号。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16029
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所有问题请向外汇市场和有效市场假说陛下提问。
这个标题有误导之嫌。
谢谢你，有趣的好文章。
我认为，您已经可以尝试在一日游中使用基本数据了。这并不是批评文章，而是一种思维方式。我想知道如何将宏观经济数据与价格数据充分 "混合"。例如，问题在于它们的变化很少。也许，宏观经济也可以在某种程度上用于价格预处理--例如，从名义汇率到实际汇率的过渡。
因此，标题具有误导性。
为什么？它使用了一个分类预测模型来进行预测。它能正确计算输入模型的内容。那有什么问题？该模型不能击败天真的预测？我可没这么说）
"用传统方法预测汇率是不可能的......"
"用传统方法预测汇率是不可能的......"