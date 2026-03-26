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算法交易策略：人工智能（AI）铸就的“点金”之路

算法交易策略：人工智能（AI）铸就的“点金”之路

MetaTrader 5交易系统 |
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概述

随着对机器学习方法在交易领域应用能力认知的不断深入，各种不同的算法应运而生。这些算法在执行相同任务时表现相似，但内在逻辑却截然不同。本文仍以黄金为例，探讨一种单向趋势交易系统，此次将重点应用聚类算法。

  • 前一篇文章介绍了两种因果推断算法，构建了相似的黄金趋势策略。
  • 关于时间序列聚类的文章探讨了交易任务中不同的聚类方法。
  • 此前已向大家展示了使用聚类算法创建的均值回归策略
  • 基于聚类的趋势交易系统的开发，也凸显了该方法的优势所在。

从不同角度对这种重要的时间序列分析与预测方法进行考量，我们能够确定，与仅基于金融时间序列分析与预测来创建交易系统的其他方法相比，该方法具有哪些优势和劣势。在某些情况下，相当有效，在交易系统的创建速度和最终质量方面均超越了传统方法。

在本文中，我们将聚焦于单向交易，即算法仅进行买入或卖出交易操作。我们将采用CatBoost和K-Means算法作为基础算法。CatBoost作为基础模型执行二元分类，用于判定交易方向。而K-Means则用于预处理阶段的市场模式识别。


准备工作与模块导入

import math
import pandas as pd
from datetime import datetime
from catboost import CatBoostClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.cluster import KMeans

from bots.botlibs.labeling_lib import *
from bots.botlibs.tester_lib import tester_one_direction
from bots.botlibs.export_lib import export_model_to_ONNX

import time

该代码仅使用可靠且经过验证的公开可用软件包，例如：

  • Pandas —— 用于处理数据表（数据帧）
  • Scikit-learn —— 包含各种用于数据预处理和机器学习的函数，包括聚类算法
  • CatBoost —— 来自Yandex的强大梯度提升算法

导入自行创建的各个模块：

  • labeling_lib —— 包含用于标记交易的采样器函数
  • tester_lib —— 包含基于机器学习的策略测试器
  • export_lib —— 一个用于将训练好的模型以ONNX格式导出到Meta Trader 5的模块


获取数据并创建特征

def get_prices() -> pd.DataFrame:
    p = pd.read_csv('files/'+hyper_params['symbol']+'.csv', sep='\s+')
    pFixed = pd.DataFrame(columns=['time', 'close'])
    pFixed['time'] = p['<DATE>'] + ' ' + p['<TIME>']
    pFixed['time'] = pd.to_datetime(pFixed['time'], format='mixed')
    pFixed['close'] = p['<CLOSE>']
    pFixed.set_index('time', inplace=True)
    pFixed.index = pd.to_datetime(pFixed.index, unit='s')
    return pFixed.dropna()

此段代码实现了从文件中下载行情报价的功能，以便于从不同来源获取数据。代码仅使用收盘价数据。基于这些数据进一步生成特征。

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    pFixed = data.copy()
    pFixedC = data.copy()
    count = 0

    for i in hyper_params['periods']:
        pFixed[str(count)] = pFixedC.rolling(i).std()
        count += 1
    
    for i in hyper_params['periods_meta']:
        pFixed[str(count)+'meta_feature'] = pFixedC.rolling(i).std()
        count += 1

将特征分为两组：

  1. 训练基础模型的主要特征，用于预测交易方向。
  2. 聚类附加的元特征。用于将源数据划分为不同的簇（即市场模式）。

本例中，我们将波动率（即给定周期滑动窗口内的价格标准差）作为特征。此外，我们也将测试移动平均线和分布偏度等其他特征。


市场模式聚类

def clustering(dataset, n_clusters: int) -> pd.DataFrame:
    data = dataset[(dataset.index < hyper_params['forward']) & (dataset.index > hyper_params['backward'])].copy()
    meta_X = data.loc[:, data.columns.str.contains('meta_feature')]
    data['clusters'] = KMeans(n_clusters=n_clusters).fit(meta_X).labels_
    return data

该函数接收一个包含价格和特征的数据帧，并利用附加的元特征将其聚类为指定数量的簇（通常为10个）。聚类过程采用K-Means算法。随后，为数据帧的每一行分配对应的簇标签。最终返回的数据帧将新增一列"clusters“。


用于训练分类器的函数

def fit_final_models(clustered, meta) -> list:
    # features for model\meta models. We learn main model only on filtered labels 
    X, X_meta = clustered[clustered.columns[:-1]], meta[meta.columns[:-1]]
    X = X.loc[:, ~X.columns.str.contains('meta_feature')]
    X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns.str.contains('meta_feature')]
    
    # labels for model\meta models
    y = clustered['labels']
    y_meta = meta['clusters']
    
    y = y.astype('int16')
    y_meta = y_meta.astype('int16')

    # train\test split
    train_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split(
        X, y, train_size=0.7, test_size=0.3, shuffle=True)
    
    train_X_m, test_X_m, train_y_m, test_y_m = train_test_split(
        X_meta, y_meta, train_size=0.7, test_size=0.3, shuffle=True)


    # learn main model with train and validation subsets
    model = CatBoostClassifier(iterations=500,
                               custom_loss=['Accuracy'],
                               eval_metric='Accuracy',
                               verbose=False,
                               use_best_model=True,
                               task_type='CPU',
                               thread_count=-1)
    model.fit(train_X, train_y, eval_set=(test_X, test_y),
              early_stopping_rounds=25, plot=False)
    
    # learn meta model with train and validation subsets
    meta_model = CatBoostClassifier(iterations=300,
                                    custom_loss=['F1'],
                                    eval_metric='F1',
                                    verbose=False,
                                    use_best_model=True,
                                    task_type='CPU',
                                    thread_count=-1)
    meta_model.fit(train_X_m, train_y_m, eval_set=(test_X_m, test_y_m),
              early_stopping_rounds=15, plot=False)

    
    R2 = test_model_one_direction([model, meta_model],
                                hyper_params['stop_loss'], 
                                hyper_params['take_profit'],
                                hyper_params['full forward'],
                                hyper_params['backward'],
                                hyper_params['markup'],
                                hyper_params['direction'],
                                plt=False)
    if math.isnan(R2):
        R2 = -1.0
        print('R2 is fixed to -1.0')
    print('R2: ' + str(R2))

    return [R2, model, meta_model]

训练过程中使用两个模型。第一个模型基于基础特征和标签进行训练，第二个模型则基于元特征和元标签进行训练。对于第一个模型，标签为交易方向；对于第二个模型，标签为簇编号。如果数据属于指定簇，则标签为1，否则，标签为0。 

训练前，数据按70/30的比例划分为训练集和验证集，以降低CatBoost算法的过拟合程度。该算法利用验证集实现早停机制 —— 当验证集误差不再下降时，训练即刻终止。接下来，在验证数据集上，选择预测误差最小的最优模型。

模型训练完成后，将其传入测试函数，通过R²指标评估资金曲线。这一步对后续的模型排序及优选至关重要。


模型测试函数

def test_model_one_direction( 
               result: list, 
               stop: float, 
               take: float, 
               forward: float, 
               backward: float, 
               markup: float,
               direction: str, 
               plt = False):
    
    pr_tst = get_features(get_prices())
    X = pr_tst[pr_tst.columns[1:]]
    X_meta = X.copy()
    X = X.loc[:, ~X.columns.str.contains('meta_feature')]
    X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns.str.contains('meta_feature')]

    pr_tst['labels'] = result[0].predict_proba(X)[:,1]
    pr_tst['meta_labels'] = result[1].predict_proba(X_meta)[:,1]
    pr_tst['labels'] = pr_tst['labels'].apply(lambda x: 0.0 if x < 0.5 else 1.0)
    pr_tst['meta_labels'] = pr_tst['meta_labels'].apply(lambda x: 0.0 if x < 0.5 else 1.0)
    return tester_one_direction(pr_tst, stop, take, forward, backward, markup, direction, plt)

该函数接收两个已训练好的模型（主模型和元模型），以及自定义策略测试器所需的其他测试参数。接下来，重新生成包含价格和特征的数据帧，并传入这两个模型进行预测。将预测结果分别记录在该数据帧的“labels”和“meta_labels”列中。

最终，调用位于插件模块tester_lib.py中的自定义测试函数。该函数在历史数据上执行模型测试，并返回R²的评估结果。


交易标记函数

labeling_lib.py模块包含一个采样器，专为仅标记选定方向的交易而设计：

@njit
def calculate_labels_one_direction(close_data, markup, min, max, direction):
    labels = []
    for i in range(len(close_data) - max):
        rand = random.randint(min, max)
        curr_pr = close_data[i]
        future_pr = close_data[i + rand]

        if direction == "sell":
            if (future_pr + markup) < curr_pr:
                labels.append(1.0)
            else:
                labels.append(0.0)
        if direction == "buy":
            if (future_pr - markup) > curr_pr:
                labels.append(1.0)
            else:
                labels.append(0.0)
    return labels

def get_labels_one_direction(dataset, markup, min = 1, max = 15, direction = 'buy') -> pd.DataFrame:
    close_data = dataset['close'].values
    labels = calculate_labels_one_direction(close_data, markup, min, max, direction)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset


学习主循环

# LEARNING LOOP
dataset = get_features(get_prices()) 	// getting prices and features
models = [] 				// making empty list of models

for i in range(1):							// the loop sets how many training attempts need to be completed
    start_time = time.time()
    data = clustering(dataset, n_clusters=hyper_params['n_clusters']) 	// adding cluster numbers to data
    sorted_clusters = data['clusters'].unique() 			// defining unique clusters
    sorted_clusters.sort() 						// sorting clusters in ascending order
    for clust in sorted_clusters: 					// loop over all clusters
        clustered_data = data[data['clusters'] == clust].copy()		// selecting data for single cluster
        if len(clustered_data) < 500:
            print('too few samples: {}'.format(len(clustered_data)))	// checking for sufficiency of training samples
            continue
    
        clustered_data = get_labels_one_direction(clustered_data,	// marking up trades for selected cluster
                                       markup=hyper_params['markup'],
                                       min=1,
                                       max=15,
                                       direction=hyper_params['direction'])
        
        print(f'Iteration: {i}, Cluster: {clust}')
        clustered_data = clustered_data.drop(['close', 'clusters'], axis=1)// deleting closing prices and cluster numbers

        meta_data = data.copy()	// creating data for meta-model
        meta_data['clusters'] = meta_data['clusters'].apply(lambda x: 1 if x == clust else 0) // marking up current cluster as "1"
        models.append(fit_final_models(clustered_data, meta_data.drop(['close'], axis=1))) // training models and adding them to list
    end_time = time.time()
    print("Execution time: ", end_time - start_time)

在训练循环中，将按顺序依次使用上述函数：

  • 从文件中加载报价数据至数据帧，并生成特征。
  • 创建一个空列表，用于存储训练好的模型。
  • 设置同一数据上的训练迭代次数（尝试次数），以排除模型因随机性产生的波动。
  • 对元特征进行聚类，并在数据中添加“clusters”列。
  • 在循环中，针对每个簇单独选择属于该簇的数据。
  • 对每个簇的数据进行标记（即为主模型创建类别标签）。
  • 为元模型创建附加的数据集，使其学习从所有簇中识别特定簇。
  • 将两个数据集传入训练函数，训练两个分类器。
  • 将训练好的模型添加至列表中。


模型的学习与测试过程。

字典中包含算法超参数（通用设置）：

hyper_params = {
    'symbol': 'XAUUSD_H1',
    'export_path': '/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5/Include/Mean reversion/',
    'model_number': 0,
    'markup': 0.2,
    'stop_loss':  10.000,
    'take_profit': 5.000,
    'periods': [i for i in range(5, 300, 30)],
    'periods_meta': [5],
    'backward': datetime(2020, 1, 1),
    'forward': datetime(2024, 1, 1),
    'full forward': datetime(2026, 1, 1),
    'direction': 'buy',
    'n_clusters': 10,
}

训练在2020年至2024年期间进行，测试期则从2024年初延续至今。 

正确设置以下参数至关重要：

  • markup：0.2 —— 黄金兑美元（XAUUSD）交易品种的平均点差。如果点差设置过小或过大，测试结果可能缺乏真实性。此外，还包含与滑点及手续费（如有）相关的额外损失。
  • stop_loss —— 以品种点数表示的止损幅度。
  • take_profit —— 以点数表示的止盈幅度。需要注意的是，交易既会根据模型信号平仓，也会在触及止损或止盈时平仓。
  • periods  —— 用于生成主特征的时间周期列表。通常设置10个周期即可，起始值为5，以30为步长递增。
  • periods_meta —— 用于生成元特征的时间周期列表。识别市场模式无需大量特征。通常仅需一个指标，例如最近5根K线的标准差。
  • direction —— 仅使用"买入"方向，因黄金呈现上升趋势。 
  • n_clusters —— 用于聚类分析的市场模式（簇）数量。通常设置为10。

基于标准差的训练方法

首先，我们仅使用标准差作为特征，因此特征生成函数将如下所示：

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    pFixed = data.copy()
    pFixedC = data.copy()
    count = 0

    for i in hyper_params['periods']:
        pFixed[str(count)] = pFixedC.rolling(i).std()
        count += 1
    
    for i in hyper_params['periods_meta']:
        pFixed[str(count)+'meta_feature'] = pFixedC.rolling(i).std()
        count += 1

    return pFixed.dropna()

启动一个训练循环，在此期间我们将获取以下信息：

Iteration: 0, Cluster: 0
R2: 0.989543793954197
Iteration: 0, Cluster: 1
R2: 0.9697821077241253
too few samples: 19
too few samples: 238
Iteration: 0, Cluster: 4
R2: 0.9852770333065658
Iteration: 0, Cluster: 5
R2: 0.7723040599270985
too few samples: 87
Iteration: 0, Cluster: 7
R2: 0.9970885055361235
Iteration: 0, Cluster: 8
R2: 0.9524980839809385
too few samples: 446
Execution time:  2.140070915222168

我们尝试针对十种市场模式训练了十个模型。但并非所有模式都具有实用价值，因为部分模式的训练样本（交易次数）过少。由于未能通过最低样本量筛选，因此未被用于训练。

编号为7的最优市场模式（簇）的R²值达到0.99。是优质交易模型的有力候选。整个训练循环的执行时间仅2秒，速度极快。

模型排序完成后，对最优模型进行测试：

图例1. 测试排序后的最优模型

以下模型同样表现优异，且包含大量交易样本：

图例2. 测试排名第二的模型

由于模型训练和测试速度极快，您可以多次重启训练循环以获取更高质量的模型。例如，在下次重启并排序后，我们得到以下结果：

图例3. 测试多次训练循环后的最优模型

基于移动平均线和标准差的训练。

让我们更换特征组合，观察模型的表现如何。

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    pFixed = data.copy()
    pFixedC = data.copy()
    count = 0

    for i in hyper_params['periods']:
        pFixed[str(count)] = pFixedC.rolling(i).mean()
        count += 1
    
    for i in hyper_params['periods_meta']:
        pFixed[str(count)+'meta_feature'] = pFixedC.rolling(i).std()
        count += 1

    return pFixed.dropna()

使用简单移动平均线作为主特征，标准差作为元特征。

启动训练循环并评估最优模型：

Iteration: 0, Cluster: 0
R2: 0.9312180471969619
Iteration: 0, Cluster: 1
R2: 0.9839766532391275
too few samples: 101
Iteration: 0, Cluster: 3
R2: 0.9643925934007344
too few samples: 299
Iteration: 0, Cluster: 5
R2: 0.9960009821184868
too few samples: 19
Iteration: 0, Cluster: 7
R2: 0.9557947960449501
Iteration: 0, Cluster: 8
R2: 0.9747160963596306
Iteration: 0, Cluster: 9
R2: 0.5526910449937035
Execution time:  2.8627688884735107

以下是该最优模型在测试器中的表现：

图例 4. 测试基于移动平均线的最优模型

次优模型同样表现出色：

图例 5. 测试基于移动平均线的次优模型

通过重启几次训练循环，获得更精确的资金曲线图：

图例 6. 测试多次训练循环后的最优模型

在此阶段，我并未对特征数量（及其周期参数列表）进行系统性实验，因此实际上可生成多种不同模型。提供的截图仅展示了部分变体示例。


对抗过拟合

模型过度复杂往往会削弱其泛化能力。即使已通过验证阶段和早停机制控制。在此情况下，您可以尝试减少特征数量或简化模型结构。在CatBoost算法中，模型复杂度由迭代次数或顺序构建决策树的数量决定。在fit_final_models()函数中，可以尝试调整以下参数：

def fit_final_models(clustered, meta) -> list:
    # features for model\meta models. We learn main model only on filtered labels 
    X, X_meta = clustered[clustered.columns[:-1]], meta[meta.columns[:-1]]
    X = X.loc[:, ~X.columns.str.contains('meta_feature')]
    X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns.str.contains('meta_feature')]
    
    # labels for model\meta models
    y = clustered['labels']
    y_meta = meta['clusters']
    
    y = y.astype('int16')
    y_meta = y_meta.astype('int16')

    # train\test split
    train_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split(
        X, y, train_size=0.8, test_size=0.2, shuffle=True)
    
    train_X_m, test_X_m, train_y_m, test_y_m = train_test_split(
        X_meta, y_meta, train_size=0.8, test_size=0.2, shuffle=True)


    # learn main model with train and validation subsets
    model = CatBoostClassifier(iterations=100,
                               custom_loss=['Accuracy'],
                               eval_metric='Accuracy',
                               verbose=False,
                               use_best_model=True,
                               task_type='CPU',
                               thread_count=-1)
    model.fit(train_X, train_y, eval_set=(test_X, test_y),
              early_stopping_rounds=15, plot=False)

将迭代次数降至100，早停阈值设置为15。这将有助于构建复杂度更低的模型。

图例 7. 测试低“复杂度”模型


将模型导出至MetaTrader 5交易终端。

来自export_lib模块export_model_to_ONNX()函数包含以下代码段：

# get features
    code += 'void fill_arays' + symbol + '_' + str(model_number) + '( double &features[]) {\n'
    code += '   double pr[], ret[];\n'
    code += '   ArrayResize(ret, 1);\n'
    code += '   for(int i=ArraySize(Periods'+ symbol + '_' + str(model_number) + ')-1; i>=0; i--) {\n'
    code += '       CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,Periods' + symbol + '_' + str(model_number) + '[i],pr);\n'
    code += '       ret[0] = MathMean(pr);\n'
    code += '       ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }\n'
    code += '   ArraySetAsSeries(features, true);\n'
    code += '}\n\n'

    # get features
    code += 'void fill_arays_m' + symbol + '_' + str(model_number) + '( double &features[]) {\n'
    code += '   double pr[], ret[];\n'
    code += '   ArrayResize(ret, 1);\n'
    code += '   for(int i=ArraySize(Periods_m' + symbol + '_' + str(model_number) + ')-1; i>=0; i--) {\n'
    code += '       CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,Periods_m' + symbol + '_' + str(model_number) + '[i],pr);\n'
    code += '       ret[0] = MathSkewness(pr);\n'
    code += '       ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }\n'
    code += '   ArraySetAsSeries(features, true);\n'
    code += '}\n\n'

在MQL5代码中，高亮显示的代码段负责计算特征值。如果您按照上述说明修改了Python脚本中 get_features()函数内的特征定义，则必须同步更新此MQL5代码中的计算逻辑，或直接在已导出的.mqh文件中进行修改。

例如，在导出的XAUUSD_H1 ONNX include 0.mqh文件中，修正以下代码段：

#include <Math\Stat\Math.mqh>
#resource "catmodel XAUUSD_H1 0.onnx" as uchar ExtModel_XAUUSD_H1_0[]
#resource "catmodel_m XAUUSD_H1 0.onnx" as uchar ExtModel2_XAUUSD_H1_0[]

int PeriodsXAUUSD_H1_0[10] = {5,35,65,95,125,155,185,215,245,275};
int Periods_mXAUUSD_H1_0[1] = {5};

void fill_araysXAUUSD_H1_0( double &features[]) {
   double pr[], ret[];
   ArrayResize(ret, 1);
   for(int i=ArraySize(PeriodsXAUUSD_H1_0)-1; i>=0; i--) {
       CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,PeriodsXAUUSD_H1_0[i],pr);
       ret[0] = MathStandardDeviation(pr);
       // ret[0] = MathMean(pr);
       ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }
   ArraySetAsSeries(features, true);
}

void fill_arays_mXAUUSD_H1_0( double &features[]) {
   double pr[], ret[];
   ArrayResize(ret, 1);
   for(int i=ArraySize(Periods_mXAUUSD_H1_0)-1; i>=0; i--) {
       CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,Periods_mXAUUSD_H1_0[i],pr);
       ret[0] = MathStandardDeviation(pr);
       ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }
   ArraySetAsSeries(features, true);
}

当前特征计算逻辑与仅使用标准差的get_features()函数保持一致。如果原代码中使用了移动平均线，请将其替换为MathMean()。

编译完成后，即可在MetaTrader 5中测试交易EA。

图例 8. 在训练集+前瞻区间上测试

图例 9. 仅在前瞻区间上测试


结论

本文展示了另一种基于聚类分析构建单向趋势交易策略的方法。该方法的核心优势在于直观性强且学习效率高。最终生成的模型质量与前文所述方法相当。

 Python开发文件压缩包Python files.zip包含以下文件：

文件名 描述
one direction clusters.py 
 学习模型的主脚本
labeling_lib.py
 带交易标记的模块（更新版）
tester_lib.py
 基于机器学习策略的定制化回测模块（更新版）
export_lib.py 用于将模型导出至交易终端的模块
XAUUSD_H1.csv
 从MetaTrader 5终端导出的行情数据文件

 MQL5 files.zip压缩包包含以下MetaTrader 5专用文件：

文件名 描述
one direction clusters.ex5
 本文中编译后的EA
one direction clusters.mq5
 本文中EA的源代码
folder Include//Trend following
 ONNX模型文件及连接EA头文件的存放位置

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17755

附加的文件 |
下载ZIP
MQL5_files.zip (103.29 KB)
Python_files.zip (547.58 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

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最近评论 | 前往讨论 (12)
Aliaksandr Kazunka
Aliaksandr Kazunka | 26 5月 2025 在 12:01
因此，R2 是一个修正指数，其效率基于点数利润。那么缩水和其他性能指标呢？如果我们的模型在训练中的收益率超过 90%，在测试中的收益率至少达到 85%，那么您的指数就会给出令人印象深刻的数据。无论我在 MT5 上运行测试器多少次，我从未在历史记录上获得过利润。保证金被消耗殆尽。尽管您在 Python 上的测试器给出了 0.97-0.98 的收益，但还是出现了这种情况。
[删除] | 26 5月 2025 在 12:17
sportoman #:
因此，R2 是一个修正指数，其效率基于点数利润。那么缩水和其他性能指标呢？如果我们的模型在训练中的收益率超过 90%，在测试中的收益率至少达到 85%，那么您的指数就会给出令人印象深刻的数据。无论我在 MT5 上运行测试器多少次，我从未在历史记录上获得过利润。保证金被消耗殆尽。尽管您在 Python 上的测试器给出了 0.97-0.98 的收益，但还是出现了这种情况。

我不明白这与 CV 有什么关系。

所有这些策略的证明力都很低，因为它们只是基于非平稳报价的历史。但你可以捕捉趋势。

如果趋势发生变化，任何对历史的重复检查都不会增加胜算。也就是说，你不能根据历史来证明未来，你只能估计模型在现有数据基础上的概括能力。这需要一个测试期。

如果已经发明了某种新的有效方法来测试非平稳序列的模型，请告诉我：）。
[删除] | 26 5月 2025 在 13:00
还有一篇关于均值回归策略的文章。在这篇文章中，我们做了一个更强的假设，即时间序列几乎总是回归均值。这与趋势不同，趋势是会变化的。
Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko | 29 5月 2025 在 08:47

人工智能在哪里？你们的猫步升级到这个水平了吗？还是这只是吸引读者的一种常见营销手段？

我在最近几本不同作者的出版物中都注意到了这个奇怪的功能。

难道除了 catbust 就没有像样的模型了吗？

[删除] | 29 5月 2025 在 09:19
Vladimir Perervenko #:

人工智能在哪里？你们的猫步升级到这个水平了吗？还是这只是吸引观众的一个普通营销噱头？

我在最近几本不同作者的出版物中都注意到了这个奇怪的功能。

难道除了 catbust 就没有其他像样的模式了吗？

Clickbait（流行缩写）。我根本不赞成这个词。

人们习惯于将 MO 称为 "人工智能"。另外，TC 是不同 MO 算法的综合体，例如聚类和分类。
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