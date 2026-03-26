算法交易策略：人工智能（AI）铸就的“点金”之路

概述

随着对机器学习方法在交易领域应用能力认知的不断深入，各种不同的算法应运而生。这些算法在执行相同任务时表现相似，但内在逻辑却截然不同。本文仍以黄金为例，探讨一种单向趋势交易系统，此次将重点应用聚类算法。

前一篇文章介绍了两种因果推断算法，构建了 相似 的黄金趋势策略。

的黄金趋势策略。 关于时间序列聚类的文章探讨了交易任务中不同的聚类方法。

此前已向大家展示了使用聚类算法创建的均值回归策略。

基于聚类的趋势交易系统的开发，也凸显了该方法的优势所在。

从不同角度对这种重要的时间序列分析与预测方法进行考量，我们能够确定，与仅基于金融时间序列分析与预测来创建交易系统的其他方法相比，该方法具有哪些优势和劣势。在某些情况下，相当有效，在交易系统的创建速度和最终质量方面均超越了传统方法。

在本文中，我们将聚焦于单向交易，即算法仅进行买入或卖出交易操作。我们将采用CatBoost和K-Means算法作为基础算法。CatBoost作为基础模型执行二元分类，用于判定交易方向。而K-Means则用于预处理阶段的市场模式识别。





准备工作与模块导入



import math import pandas as pd from datetime import datetime from catboost import CatBoostClassifier from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.cluster import KMeans from bots.botlibs.labeling_lib import * from bots.botlibs.tester_lib import tester_one_direction from bots.botlibs.export_lib import export_model_to_ONNX import time

该代码仅使用可靠且经过验证的公开可用软件包，例如：

Pandas —— 用于处理数据表（数据帧）

Scikit-learn —— 包含各种用于数据预处理和机器学习的函数，包括聚类算法

CatBoost —— 来自Yandex的强大梯度提升算法

导入自行创建的各个模块：

labeling_lib —— 包含用于标记交易的采样器函数

tester_lib —— 包含基于机器学习的策略测试器

export_lib —— 一个用于将训练好的模型以ONNX格式导出到Meta Trader 5的模块





获取数据并创建特征



def get_prices() -> pd.DataFrame: p = pd.read_csv('files/'+hyper_params['symbol']+'.csv', sep='\s+') pFixed = pd.DataFrame(columns=['time', 'close']) pFixed['time'] = p[' < DATE > '] + ' ' + p[' < TIME > '] pFixed['time'] = pd.to_datetime(pFixed['time'], format='mixed') pFixed['close'] = p[' < CLOSE > '] pFixed.set_index('time', inplace=True) pFixed.index = pd.to_datetime(pFixed.index, unit='s') return pFixed.dropna()

此段代码实现了从文件中下载行情报价的功能，以便于从不同来源获取数据。代码仅使用收盘价数据。基于这些数据进一步生成特征。

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: pFixed = data.copy() pFixedC = data.copy() count = 0 for i in hyper_params[ 'periods' ]: pFixed[ str (count)] = pFixedC.rolling(i).std() count += 1 for i in hyper_params[ 'periods_meta' ]: pFixed[ str (count)+ 'meta_feature' ] = pFixedC.rolling(i).std() count += 1

将特征分为两组：

训练基础模型的主要特征，用于预测交易方向。 聚类附加的元特征。用于将源数据划分为不同的簇（即市场模式）。

本例中，我们将波动率（即给定周期滑动窗口内的价格标准差）作为特征。此外，我们也将测试移动平均线和分布偏度等其他特征。





市场模式聚类



def clustering(dataset, n_clusters: int ) -> pd.DataFrame: data = dataset[(dataset.index < hyper_params[ 'forward' ]) & (dataset.index > hyper_params[ 'backward' ])].copy() meta_X = data.loc[:, data.columns. str .contains( ' meta_feature ' )] data[ ' clusters ' ] = KMeans(n_clusters=n_clusters).fit(meta_X).labels_ return data

该函数接收一个包含价格和特征的数据帧，并利用附加的元特征将其聚类为指定数量的簇（通常为10个）。聚类过程采用K-Means算法。随后，为数据帧的每一行分配对应的簇标签。最终返回的数据帧将新增一列"clusters“。





用于训练分类器的函数



def fit_final_models(clustered, meta) -> list : X, X_meta = clustered[clustered.columns[:- 1 ]], meta[meta.columns[:- 1 ]] X = X.loc[:, ~X.columns. str .contains( 'meta_feature' )] X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns. str .contains( 'meta_feature' )] y = clustered[ 'labels' ] y_meta = meta[ 'clusters' ] y = y.astype( 'int16' ) y_meta = y_meta.astype( 'int16' ) train_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split( X, y, train_size= 0.7 , test_size= 0.3 , shuffle= True ) train_X_m, test_X_m, train_y_m, test_y_m = train_test_split( X_meta, y_meta, train_size= 0.7 , test_size= 0.3 , shuffle= True ) model = CatBoostClassifier(iterations= 500 , custom_loss=[ 'Accuracy' ], eval_metric= 'Accuracy' , verbose= False , use_best_model= True , task_type= 'CPU' , thread_count=- 1 ) model.fit(train_X, train_y, eval_set=(test_X, test_y), early_stopping_rounds= 25 , plot= False ) meta_model = CatBoostClassifier(iterations= 300 , custom_loss=[ 'F1' ], eval_metric= 'F1' , verbose= False , use_best_model= True , task_type= 'CPU' , thread_count=- 1 ) meta_model.fit(train_X_m, train_y_m, eval_set=(test_X_m, test_y_m), early_stopping_rounds= 15 , plot= False ) R2 = test_model_one_direction ([model, meta_model], hyper_params[ 'stop_loss' ], hyper_params[ 'take_profit' ], hyper_params[ 'full forward' ], hyper_params[ 'backward' ], hyper_params[ 'markup' ], hyper_params[ 'direction' ], plt= False ) if math.isnan(R2): R2 = - 1.0 print ( 'R2 is fixed to -1.0' ) print ( 'R2: ' + str (R2)) return [R2, model, meta_model]

训练过程中使用两个模型。第一个模型基于基础特征和标签进行训练，第二个模型则基于元特征和元标签进行训练。对于第一个模型，标签为交易方向；对于第二个模型，标签为簇编号。如果数据属于指定簇，则标签为1，否则，标签为0。

训练前，数据按70/30的比例划分为训练集和验证集，以降低CatBoost算法的过拟合程度。该算法利用验证集实现早停机制 —— 当验证集误差不再下降时，训练即刻终止。接下来，在验证数据集上，选择预测误差最小的最优模型。

模型训练完成后，将其传入测试函数，通过R²指标评估资金曲线。这一步对后续的模型排序及优选至关重要。





模型测试函数



def test_model_one_direction( result: list , stop: float , take: float , forward: float , backward: float , markup: float , direction: str , plt = False ): pr_tst = get_features(get_prices()) X = pr_tst[pr_tst.columns[ 1 :]] X_meta = X.copy() X = X.loc[:, ~X.columns. str .contains( 'meta_feature' )] X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns. str .contains( 'meta_feature' )] pr_tst[ 'labels' ] = result[ 0 ].predict_proba(X)[:, 1 ] pr_tst[ 'meta_labels' ] = result[ 1 ].predict_proba(X_meta)[:, 1 ] pr_tst[ 'labels' ] = pr_tst[ 'labels' ].apply( lambda x: 0.0 if x < 0.5 else 1.0 ) pr_tst[ 'meta_labels' ] = pr_tst[ 'meta_labels' ].apply( lambda x: 0.0 if x < 0.5 else 1.0 ) return tester_one_direction (pr_tst, stop, take, forward, backward, markup, direction, plt)

该函数接收两个已训练好的模型（主模型和元模型），以及自定义策略测试器所需的其他测试参数。接下来，重新生成包含价格和特征的数据帧，并传入这两个模型进行预测。将预测结果分别记录在该数据帧的“labels”和“meta_labels”列中。

最终，调用位于插件模块tester_lib.py中的自定义测试函数。该函数在历史数据上执行模型测试，并返回R²的评估结果。





交易标记函数



labeling_lib.py模块包含一个采样器，专为仅标记选定方向的交易而设计：

@njit def calculate_labels_one_direction(close_data, markup, min , max , direction): labels = [] for i in range ( len (close_data) - max ): rand = random.randint( min , max ) curr_pr = close_data[i] future_pr = close_data[i + rand] if direction == "sell" : if (future_pr + markup) < curr_pr: labels.append( 1.0 ) else : labels.append( 0.0 ) if direction == "buy" : if (future_pr - markup) > curr_pr: labels.append( 1.0 ) else : labels.append( 0.0 ) return labels def get_labels_one_direction(dataset, markup, min = 1 , max = 15 , direction = 'buy' ) -> pd.DataFrame: close_data = dataset[ 'close' ].values labels = calculate_labels_one_direction(close_data, markup, min , max , direction) dataset = dataset.iloc[: len (labels)].copy() dataset[ 'labels' ] = labels dataset = dataset.dropna() return dataset





学习主循环



dataset = get_features(get_prices()) // getting prices and features models = [] // making empty list of models for i in range ( 1 ): // the loop sets how many training attempts need to be completed start_time = time.time() data = clustering(dataset, n_clusters=hyper_params[ 'n_clusters' ]) // adding cluster numbers to data sorted_clusters = data[ 'clusters' ].unique() // defining unique clusters sorted_clusters.sort() // sorting clusters in ascending order for clust in sorted_clusters: // loop over all clusters clustered_data = data[data[ 'clusters' ] == clust].copy() // selecting data for single cluster if len (clustered_data) < 500 : print ( 'too few samples: {}' . format ( len (clustered_data))) // checking for sufficiency of training samples continue clustered_data = get_labels_one_direction(clustered_data, // marking up trades for selected cluster markup=hyper_params[ 'markup' ], min = 1 , max = 15 , direction=hyper_params[ 'direction' ]) print ( f'Iteration: {i} , Cluster: {clust} ' ) clustered_data = clustered_data.drop([ 'close' , 'clusters' ], axis= 1 )// deleting closing prices and cluster numbers meta_data = data.copy() // creating data for meta-model meta_data[ 'clusters' ] = meta_data[ 'clusters' ].apply( lambda x: 1 if x == clust else 0 ) // marking up current cluster as "1" models.append(fit_final_models(clustered_data, meta_data.drop([ 'close' ], axis= 1 ))) // training models and adding them to list end_time = time.time() print ( "Execution time: " , end_time - start_time)

在训练循环中，将按顺序依次使用上述函数：

从文件中加载报价数据至数据帧，并生成特征。

创建一个空列表，用于存储训练好的模型。

设置同一数据上的训练迭代次数（尝试次数），以排除模型因随机性产生的波动。

对元特征进行聚类，并在数据中添加“clusters”列。

在循环中，针对每个簇单独选择属于该簇的数据。

对每个簇的数据进行标记（即为主模型创建类别标签）。

为元模型创建附加的数据集，使其学习从所有簇中识别特定簇。

将两个数据集传入训练函数，训练两个分类器。

将训练好的模型添加至列表中。





模型的学习与测试过程。



字典中包含算法超参数（通用设置）：

hyper_params = { 'symbol' : 'XAUUSD_H1' , 'export_path' : '/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5/Include/Mean reversion/' , 'model_number' : 0 , 'markup' : 0.2 , 'stop_loss' : 10.000 , 'take_profit' : 5.000 , 'periods' : [i for i in range ( 5 , 300 , 30 )], 'periods_meta' : [ 5 ], 'backward' : datetime( 2020 , 1 , 1 ), 'forward' : datetime( 2024 , 1 , 1 ), 'full forward' : datetime( 2026 , 1 , 1 ), 'direction' : 'buy' , 'n_clusters' : 10 , }

训练在2020年至2024年期间进行，测试期则从2024年初延续至今。

正确设置以下参数至关重要：

markup ：0.2 —— 黄金兑美元（XAUUSD）交易品种的平均点差。如果点差设置过小或过大，测试结果可能缺乏真实性。此外，还包含与滑点及手续费（如有）相关的额外损失。

：0.2 —— 黄金兑美元（XAUUSD）交易品种的平均点差。如果点差设置过小或过大，测试结果可能缺乏真实性。此外，还包含与滑点及手续费（如有）相关的额外损失。 stop_loss —— 以品种点数表示的止损幅度。

—— 以品种点数表示的止损幅度。 take_profit —— 以点数表示的止盈幅度。需要注意的是，交易既会根据模型信号平仓，也会在触及止损或止盈时平仓。

—— 以点数表示的止盈幅度。需要注意的是，交易既会根据模型信号平仓，也会在触及止损或止盈时平仓。 periods —— 用于生成主特征的时间周期列表。通常设置10个周期即可，起始值为5，以30为步长递增。

—— 用于生成主特征的时间周期列表。通常设置10个周期即可，起始值为5，以30为步长递增。 periods_meta —— 用于生成元特征的时间周期列表。识别市场模式无需大量特征。通常仅需一个指标，例如最近5根K线的标准差。

—— 用于生成元特征的时间周期列表。识别市场模式无需大量特征。通常仅需一个指标，例如最近5根K线的标准差。 direction —— 仅使用"买入"方向，因黄金呈现上升趋势。

—— 仅使用"买入"方向，因黄金呈现上升趋势。 n_clusters —— 用于聚类分析的市场模式（簇）数量。通常设置为10。

基于标准差的训练方法

首先，我们仅使用标准差作为特征，因此特征生成函数将如下所示：

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: pFixed = data.copy() pFixedC = data.copy() count = 0 for i in hyper_params[ 'periods' ]: pFixed[ str (count)] = pFixedC.rolling(i).std() count += 1 for i in hyper_params[ 'periods_meta' ]: pFixed[ str (count)+ 'meta_feature' ] = pFixedC.rolling(i).std() count += 1 return pFixed.dropna()

启动一个训练循环，在此期间我们将获取以下信息：

Iteration: 0 , Cluster: 0 R2: 0.989543793954197 Iteration: 0 , Cluster: 1 R2: 0.9697821077241253 too few samples: 19 too few samples: 238 Iteration: 0 , Cluster: 4 R2: 0.9852770333065658 Iteration: 0 , Cluster: 5 R2: 0.7723040599270985 too few samples: 87 Iteration: 0 , Cluster: 7 R2: 0.9970885055361235 Iteration: 0 , Cluster: 8 R2: 0.9524980839809385 too few samples: 446 Execution time: 2.140070915222168

我们尝试针对十种市场模式训练了十个模型。但并非所有模式都具有实用价值，因为部分模式的训练样本（交易次数）过少。由于未能通过最低样本量筛选，因此未被用于训练。

编号为7的最优市场模式（簇）的R²值达到0.99。是优质交易模型的有力候选。整个训练循环的执行时间仅2秒，速度极快。

模型排序完成后，对最优模型进行测试：

图例1. 测试排序后的最优模型



以下模型同样表现优异，且包含大量交易样本：

图例2. 测试排名第二的模型



由于模型训练和测试速度极快，您可以多次重启训练循环以获取更高质量的模型。例如，在下次重启并排序后，我们得到以下结果：

图例3. 测试多次训练循环后的最优模型

基于移动平均线和标准差的训练。

让我们更换特征组合，观察模型的表现如何。

def get_features(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: pFixed = data.copy() pFixedC = data.copy() count = 0 for i in hyper_params[ 'periods' ]: pFixed[ str (count)] = pFixedC.rolling(i).mean() count += 1 for i in hyper_params[ 'periods_meta' ]: pFixed[ str (count)+ 'meta_feature' ] = pFixedC.rolling(i).std() count += 1 return pFixed.dropna()

使用简单移动平均线作为主特征，标准差作为元特征。

启动训练循环并评估最优模型：

Iteration: 0 , Cluster: 0 R2: 0.9312180471969619 Iteration: 0 , Cluster: 1 R2: 0.9839766532391275 too few samples: 101 Iteration: 0 , Cluster: 3 R2: 0.9643925934007344 too few samples: 299 Iteration: 0 , Cluster: 5 R2: 0.9960009821184868 too few samples: 19 Iteration: 0 , Cluster: 7 R2: 0.9557947960449501 Iteration: 0 , Cluster: 8 R2: 0.9747160963596306 Iteration: 0 , Cluster: 9 R2: 0.5526910449937035 Execution time: 2.8627688884735107

以下是该最优模型在测试器中的表现：

图例 4. 测试基于移动平均线的最优模型



次优模型同样表现出色：

图例 5. 测试基于移动平均线的次优模型



通过重启几次训练循环，获得更精确的资金曲线图：

图例 6. 测试多次训练循环后的最优模型



在此阶段，我并未对特征数量（及其周期参数列表）进行系统性实验，因此实际上可生成多种不同模型。提供的截图仅展示了部分变体示例。





对抗过拟合



模型过度复杂往往会削弱其泛化能力。即使已通过验证阶段和早停机制控制。在此情况下，您可以尝试减少特征数量或简化模型结构。在CatBoost算法中，模型复杂度由迭代次数或顺序构建决策树的数量决定。在fit_final_models()函数中，可以尝试调整以下参数：

def fit_final_models(clustered, meta) -> list : X, X_meta = clustered[clustered.columns[:- 1 ]], meta[meta.columns[:- 1 ]] X = X.loc[:, ~X.columns. str .contains( 'meta_feature' )] X_meta = X_meta.loc[:, X_meta.columns. str .contains( 'meta_feature' )] y = clustered[ 'labels' ] y_meta = meta[ 'clusters' ] y = y.astype( 'int16' ) y_meta = y_meta.astype( 'int16' ) train_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split( X, y, train_size= 0.8 , test_size= 0.2 , shuffle= True ) train_X_m, test_X_m, train_y_m, test_y_m = train_test_split( X_meta, y_meta, train_size= 0.8 , test_size= 0.2 , shuffle= True ) model = CatBoostClassifier(iterations= 100 , custom_loss=[ 'Accuracy' ], eval_metric= 'Accuracy' , verbose= False , use_best_model= True , task_type= 'CPU' , thread_count=- 1 ) model.fit(train_X, train_y, eval_set=(test_X, test_y), early_stopping_rounds= 15 , plot= False )

将迭代次数降至100，早停阈值设置为15。这将有助于构建复杂度更低的模型。

图例 7. 测试低“复杂度”模型







将模型导出至MetaTrader 5交易终端。



来自export_lib模块的export_model_to_ONNX()函数包含以下代码段：

code += 'void fill_arays' + symbol + '_' + str (model_number) + '( double &features[]) {

' code += ' double pr[], ret[];

' code += ' ArrayResize(ret, 1);

' code += ' for(int i=ArraySize(Periods' + symbol + '_' + str (model_number) + ')-1; i>=0; i--) {

' code += ' CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,Periods' + symbol + '_' + str (model_number) + '[i],pr);

' code += ' ret[0] = MathMean(pr);

' code += ' ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }

' code += ' ArraySetAsSeries(features, true);

' code += '}



' code += 'void fill_arays_m' + symbol + '_' + str (model_number) + '( double &features[]) {

' code += ' double pr[], ret[];

' code += ' ArrayResize(ret, 1);

' code += ' for(int i=ArraySize(Periods_m' + symbol + '_' + str (model_number) + ')-1; i>=0; i--) {

' code += ' CopyClose(NULL,PERIOD_H1,1,Periods_m' + symbol + '_' + str (model_number) + '[i],pr);

' code += ' ret[0] = MathSkewness(pr);

' code += ' ArrayInsert(features, ret, ArraySize(features), 0, WHOLE_ARRAY); }

' code += ' ArraySetAsSeries(features, true);

' code += '}



'

在MQL5代码中，高亮显示的代码段负责计算特征值。如果您按照上述说明修改了Python脚本中 get_features()函数内的特征定义，则必须同步更新此MQL5代码中的计算逻辑，或直接在已导出的.mqh文件中进行修改。

例如，在导出的XAUUSD_H1 ONNX include 0.mqh文件中，修正以下代码段：

#include <Math\Stat\Math.mqh> #resource "catmodel XAUUSD_H1 0.onnx" as uchar ExtModel_XAUUSD_H1_0[] #resource "catmodel_m XAUUSD_H1 0.onnx" as uchar ExtModel2_XAUUSD_H1_0[] int PeriodsXAUUSD_H1_0[ 10 ] = { 5 , 35 , 65 , 95 , 125 , 155 , 185 , 215 , 245 , 275 }; int Periods_mXAUUSD_H1_0[ 1 ] = { 5 }; void fill_araysXAUUSD_H1_0( double &features[]) { double pr[], ret[]; ArrayResize (ret, 1 ); for ( int i= ArraySize (PeriodsXAUUSD_H1_0)- 1 ; i>= 0 ; i--) { CopyClose ( NULL , PERIOD_H1 , 1 ,PeriodsXAUUSD_H1_0[i],pr); ret[ 0 ] = MathStandardDeviation(pr); // ret[0] = MathMean(pr); ArrayInsert (features, ret, ArraySize (features), 0 , WHOLE_ARRAY ); } ArraySetAsSeries (features, true ); } void fill_arays_mXAUUSD_H1_0( double &features[]) { double pr[], ret[]; ArrayResize (ret, 1 ); for ( int i= ArraySize (Periods_mXAUUSD_H1_0)- 1 ; i>= 0 ; i--) { CopyClose ( NULL , PERIOD_H1 , 1 ,Periods_mXAUUSD_H1_0[i],pr); ret[ 0 ] = MathStandardDeviation(pr); ArrayInsert (features, ret, ArraySize (features), 0 , WHOLE_ARRAY ); } ArraySetAsSeries (features, true ); }

当前特征计算逻辑与仅使用标准差的get_features()函数保持一致。如果原代码中使用了移动平均线，请将其替换为MathMean()。

编译完成后，即可在MetaTrader 5中测试交易EA。

图例 8. 在训练集+前瞻区间上测试



图例 9. 仅在前瞻区间上测试







结论

本文展示了另一种基于聚类分析构建单向趋势交易策略的方法。该方法的核心优势在于直观性强且学习效率高。最终生成的模型质量与前文所述方法相当。

Python开发文件压缩包Python files.zip包含以下文件：

文件名 描述 one direction clusters.py

学习模型的主脚本

labeling_lib.py

带交易标记的模块（更新版）

tester_lib.py

基于机器学习策略的定制化回测模块（更新版）

export_lib.py 用于将模型导出至交易终端的模块 XAUUSD_H1.csv

从MetaTrader 5终端导出的行情数据文件

MQL5 files.zip压缩包包含以下MetaTrader 5专用文件：