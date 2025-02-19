在 MQL5 中创建交互式图形用户界面（第 2 部分）：添加控制和响应

概述

在上一篇文章中，我们通过编写 MetaQuotes Language 5(MQL5) 图形用户界面 (GUI) 面板的图形元素奠定了基础。如果你还记得，迭代是图形用户界面元素的静态组合 - 仅仅是定格在时间中的快照，缺乏响应性。它是静止的、没有反应的。现在，让我们解冻快照，为其注入活力。在这部万众期待的续集中，我们将把面板讨论推向新的高度。准备好，让我们一起探索如何为界面注入活力：

布局和响应性： 忘掉静态组件吧！我们将采用相对定位方法、灵活的布局以及可点击、可响应和可编辑的组件，使我们的面板能够响应用户的交互。

忘掉静态组件吧！我们将采用相对定位方法、灵活的布局以及可点击、可响应和可编辑的组件，使我们的面板能够响应用户的交互。 动态更新： 实时数据是每个交易应用程序的核心。我们将深入获取实时价格信息，并确保我们的面板反映最新的市场信息。

实时数据是每个交易应用程序的核心。我们将深入获取实时价格信息，并确保我们的面板反映最新的市场信息。 组件移动性： 想象一下可拖动元素 - 可对用户的触碰做出反应的面板。我们将探索如何使某些组件可移动，从而增强用户体验。

以下主题将指导我们如何建立一个反应灵敏、互动性强的面板：

待自动化元素示意图 MQL5 中的图形用户界面自动化 结论





待自动化元素示意图

有七个组件将实现自动化。第一个组件是单击关闭按钮时面板的关闭。我们打算在单击此按钮时删除所有面板元素。其次，当点击仓位管理按钮时，按钮将根据指示关闭各自的仓位和订单。例如，当我们点击 "盈利" 按钮或标签时，就会关闭所有盈利的仓位。第三个自动化将针对交易量组件。单击它的实体后，将创建一个选项的下拉列表，供用户选择交易选项。



第四项自动化是在相应交易按钮旁边的增加或减少按钮上，它们可以增加或减少编辑栏中的值，而不是直接键入。如果用户想直接输入所需的值，编辑栏就需要捕捉输入的值，这就是我们的第五个自动化步骤。然后，第六步将是在悬停按钮上创建悬停效果。也就是说，当鼠标位于悬停按钮区域内时，按钮会变大，表明鼠标位于按钮附近；当鼠标离开按钮区域时，按钮会重置为默认状态。最后，我们会在每个价格分时上将报价更新为实时值。

为了便于理解这些自动化流程和组件，下文将详细介绍这些流程和组件在上一个里程碑中的特点。





了解我们将要做的事情后，让我们立即开始自动化。如果您还没有阅读上一篇文章，请参阅我们创建图形用户界面元素静态组件的文章，这样您就能与我们一起步入正轨。让我们开始吧。





MQL5 中的图形用户界面自动化

我们将从简单流程到复杂流程，这样我们的结构就能按时间顺序排列。因此，我们会在每个分时或报价变化时更新价格。为此，我们需要 OnTick 事件处理程序，这是一个内置的 MQL5 函数，通常在报价发生变化时调用。函数是 void 数据类型，这意味着它直接处理执行，无需返回任何输出。您的函数应如下所示。

void OnTick (){ ... }

这是负责价格更新的事件处理程序，因此也是我们逻辑的核心。我们将在该函数中添加控制逻辑，如下所示：

ObjectSetString ( 0 , LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT , Bid());

我们使用 ObjectSetString 设置对象的属性（本例中为文本），因为我们需要更改按钮标签的文本输入。我们为当前图表提供的窗口图表 ID 为 0，或者您也可以提供 "ChartID()" 函数，该函数将提供当前图表窗口的图表标识索引。然后，我们提供 "LABEL_SELL_PRICE" 作为目标对象名称，以更新卖出按钮标签，并提供 "OBJPROP_TEXT"，表示我们要更新的对象属性是对象的文本字符串值。最后，我们提供文本内容。买家报价（bid）是我们需要更新的值，因此我们要填写它，但这还不是全部。我们需要填写的属性类型是字符串型数据，而我们的买家报价是双精度型格式。因此，我们需要将双精度型的值转换为字符串类型的值，否则会在编译时收到警告 - 从 "数字" 到 "字符串" 的隐式转换。





此时，我们可以直接将双精度型数值转换为字符串，如下图所示，但通常不建议这样做，因为使用时应深思熟虑。

ObjectSetString ( 0 , LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT , ( string )Bid());

MQL5 中的类型转换与将数值转换为字符串一样，有一些细微差别，其中最常见的是精度损失。例如，我们的买家报价数值是一个浮点数值，当其价格为 11.77900 时，最后两个零将被忽略，最终输出值为 11.779。从技术上讲，这两个数值在逻辑上没有区别，但从视觉上看，一个包含 5 位数，另一个包含 3 位数，这在数学上是有区别的。下面举例说明我们的意思。





正如我们所看到的，类型转换可以消除警告，但在精确度很重要的情况下，这并不是最好的方法。因此，需要另一个函数。我们使用 MQL5 内置的 DoubleToString 函数进行转换。此函数用于将带浮点数的数值转换为文本字符串。它需要两个输入参数或自变量，目标浮点数值和精度格式。在本例中，我们使用买家报价作为目标值，精度格式为 _Digits，这是一个存储小数点后位数的变量，用于定义当前图表中交易品种的价格精度。您也可以使用 Digits() 函数。这将是 0 至 8 范围内的任意数字，如果省略，它将假定为 8 位数。例如，我们的交易品种是黄金 (XAUUSD)，有三位小数。因此，我们将 3 作为位数值，但为了自动化并使代码适应货币对，我们使用该函数自动检索特定货币对的位数。但是，如果您想要一个固定的小数位数范围，请使用固定值。以下是设置买家报价价格的最终代码。

ObjectSetString ( 0 , LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid(), _Digits ));

现在我们有了正确的转换逻辑，感谢 MQL5 开发人员提供的漂亮函数，我们将得到下面的结果。





设置买入按钮的卖家报价和点差的逻辑也是如此。下面是相关代码。

ObjectSetString ( 0 , LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid(), _Digits )); ObjectSetString ( 0 , LABEL_BUY_PRICE, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Ask(), _Digits )); ObjectSetString ( 0 , BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT , ( string )Spread());

你应该已经注意到，对于点差，我们直接类型转换了它的字符串值，尽管我们以前曾批评过这种保持准确性的方法。在这里，点差是一种整数数据类型，因此准确性并不是最重要的，无论如何，我们都将获得正确的格式。不过，您也可以使用 IntegerToString 函数进行转换，这样也会得到相同的值。

ObjectSetString ( 0 , BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT , IntegerToString (Spread()));

该函数需要三个参数，但只有目标值就足够了，因为它没有指定精度格式。现在，您可以了解其中的差别了。在下面的 GIF 图片中，就是我们目前取得的成果。





这就是我们需要在事件处理函数上做的全部工作，负责更新价格的完整源代码如下：

void OnTick (){ ObjectSetString ( 0 , LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid(), _Digits )); ObjectSetString ( 0 , LABEL_BUY_PRICE, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Ask(), _Digits )); ObjectSetString ( 0 , BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT , IntegerToString (Spread())); }

现在，第一个自动化组件已经完成，很简单的，对吧？然后，我们开始处理图形用户界面面板的其他组件。其余元素的自动化将在 OnChartEvent 函数处理程序中完成，让我们深入了解一下它的输入参数及其功能。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... }

该函数的目的是处理用户或 MQL5 程序所做的图表更改。因此，用户移动鼠标、编辑按钮字段、点击标签和按钮等交互操作都将由该事件处理函数捕获和处理。让我们对其参数进行细分，以获得更多解读：

id：此参数表示事件 ID，对应于 11 种预定义事件类型之一。这些包括按键、鼠标移动、对象创建、图表更改和自定义事件等事件。对于自定义事件，您可以使用从 CHARTEVENT_CUSTOM 到 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 之间的 ID。11 种事件类型如下所示；





lparam： 长整型事件参数。其值取决于所处理的具体事件。例如，它可以表示按键事件中的按键代码。

长整型事件参数。其值取决于所处理的具体事件。例如，它可以表示按键事件中的按键代码。 dparam： 双精度型事件参数。与 lparam 类似，其值根据事件类型而变化。例如，在鼠标移动事件中，它可能会表示鼠标光标的位置。

双精度型事件参数。与 lparam 类似，其值根据事件类型而变化。例如，在鼠标移动事件中，它可能会表示鼠标光标的位置。 sparam：字符串类型的事件参数。其含义同样取决于事件类型。例如，在对象创建过程中，它可以保存新创建对象的名称。

为了更容易理解地展示这一点，在函数中，让我们打印一份包含日志所有四个参数的打印输出。

Print ( "ID = " ,id, ", LPARAM = " ,lparam, ", DPARAM = " ,dparam, ", SPARAM = " ,sparam);

此函数将打印图表事件 ID、长整型事件值、双精度型事件值和字符串类型值。让我们看看下面的 GIF，以便于参考。





从提供的 GIF 中，一切都应该清楚了。现在我们开始捕捉 GUI 面板元素上的图表点击事件。因此，我们的 ID 将是 "CHARTEVENT_OBJECT_CLICK"。

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ){ ... }

我们首先注释掉前一行代码，因为我们不想在日志中添加无关的信息。使用的两条斜线 (//) 称为单行注释，从一行的起始开始注释代码，直到该行结束，因此称为 "单行" 注释。在执行过程中，计算机会特意忽略注释。我们使用 if 语句来检查是否有对象点击。这是通过判断图表事件 ID 与对象点击枚举相等来实现的。如果我们确实点击了一个对象，让我们打印参数，看看会得到什么。使用的代码如下。

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ){ Print ( "ID = " ,id, ", LM = " ,lparam, ", DM = " ,dparam, ", SPARAM = " ,sparam); ... }

在打印输出函数中，我们只是将 "LPARAM" 改为 "LP"，将 "DPARAM" 改为 "DP"，这样我们就可以只关注图表事件 ID 和被点击对象的名称，从中获取对象的 ID 并在必要时采取行动。下面是逻辑的图解：





点击救护车图标后，第一个组件自动化功能将在 GUI 面板销毁时发生。从上面的 GIF 中可以看到，一旦某个对象被点击，该对象的名称就会存储在字符串-事件类型变量中。因此，从这个变量中，我们可以得到被点击对象的名称，并检查它是否是我们想要的对象，如果是这样，我们可以采取行动，在我们的例子中销毁面板。

if (sparam==ICON_CAR){ Print ( "BTN CAR CLICKED. DESTROY PANEL NOW" ); destroyPanel(); ChartRedraw ( 0 ); }

另一个 if 语句用于检查汽车图标被点击的实例，如果是这种情况，我们就会通知该实例它被点击了，然后就可以销毁面板了，因为它是负责此项工作的图标。之后，我们调用 "destroyPanel" 函数，其目的是删除面板中的每个元素。这个函数大家应该已经很熟悉了，因为我们在上一篇文章（即第一部分）中使用过它。最后，我们调用 ChartRedraw 函数。该函数用于强制重绘指定图表。以编程方式修改图表属性或对象（如指标、线条或形状）时，更改可能不会立即反映在图表上。通过调用它，可以确保图表更新并显示最新的变化。下面是我们得到的直观结果。





由此可见，逻辑非常简单，其它对象的点击也采用同样的方法。现在让我们继续处理点击关闭按钮标签时发生的事件。发生这种情况时，我们需要关闭所有未平仓位，删除所有挂单。这将确保我们没有任何市场订单。需要一个 else-if 语句来检查是否点击了关闭按钮的条件。

else if (sparam == BTN_CLOSE) { Print ( "BTN CLOSE CLICKED. CLOSE ALL ORDERS & POSITIONS NOW" ); long originalColor = ObjectGetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ... }

在这里，我们要对事件实例稍作调整。我们希望点击按钮后，按钮的颜色会发生变化，表明按钮已被点击，从而启动关闭市场订单的过程。关闭完成后，我们需要将按钮颜色重置为默认颜色属性。为了获取按钮标签的原始颜色，我们声明了一个名为 "originalColor" 的长整型数据变量，并在其中存储了按钮的默认颜色。要获取按钮的颜色，我们需要使用 ObjectGetInteger 函数，并输入图表 ID、按钮名称和按钮属性（本例中为颜色）。在存储了原始颜色后，我们就可以修改按钮标签的颜色了，因为我们已经保留了它的原始值。我们使用 ObjectSetInteger 将对象的颜色设置为红色。在这种状态下，我们会启动订单关闭过程。

for ( int i = 0 ; i <= PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } }

我们使用 for 循环遍历所有未平仓位并将其平仓。要获得所有未平仓位，我们使用 MQL5 内置函数 PositionsTotal。该函数将返回指定交易账户的未平仓位数量。然后，我们通过在 PositionGetTicket 函数中提供仓位索引来获取该仓位的编号，并将其存储在名为 "ticket" 的 ulong 数据类型变量中。该函数返回指定仓位的编号，如果失败，则返回 0。我们必须确保有编号才能继续。这是通过使用 if 语句来确保编号值大于 0 来实现的。如果是这样，就意味着我们有一个编号，我们继续选择编号，这样就可以使用它了。如果我们成功选择了编号，就可以检索到该仓位的信息。由于该特定交易账户中可能有几个仓位，因此我们确保只关闭与该特定货币对相关的仓位。最后，我们根据仓位编号关闭该仓位，并对其他未平仓仓位（如果有的话）进行同样的操作。

但是，在平仓时，我们使用 "obj_Trade"，后面跟一个点运算符。这就是所谓的类对象。为了方便地进行平仓操作，我们需要加入一个类实例来辅助这一过程。因此，我们可以在源代码开头使用 #include 来包含一个交易实例。这样，我们就可以访问 CTrade 类，用它来创建一个交易对象。这一点至关重要，因为我们需要它来进行交易操作。

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade;

预处理器将用 Trade.mqh 文件的内容替换 #include <Trade/Trade.mqh> 代码行。角括号表示 Trade.mqh 文件将从标准目录（通常是 terminal_installation_directory\MQL5\Include）中获取。搜索不包括当前目录。该行可以放在程序中的任何位置，但通常情况下，所有包含内容都放在源代码的开头，这样代码结构更合理，也更容易参考。通过声明 CTrade 类的 obj_Trade 对象，我们可以轻松访问该类中包含的方法，这要归功于 MQL5 开发人员。





要删除挂单，也要使用相同的迭代逻辑。

for ( int i = 0 ; i <= OrdersTotal (); i++) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( OrderSelect (ticket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.OrderDelete(ticket); } } } }

迭代逻辑的主要区别在于，我们使用 OrdersTotal 函数来获取订单总数。其它一切都与订单有关。在关闭所有仓位并删除订单后，我们需要将按钮标签颜色重置为原来的颜色。

Print ( "Resetting button to original color" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR , originalColor); ChartRedraw ( 0 );

使用 "ObjectSetInteger" 函数时，需要输入图表 ID、按钮名称、颜色属性和原始颜色。这时，我们事先准备的变量就派上用场了。我们不必总是记住对象的原始颜色，而可以自动存储和检索。负责关闭所有未平仓位和删除所有未结订单的完整代码如下：

else if (sparam == BTN_CLOSE) { Print ( "BTN CLOSE CLICKED. CLOSE ALL ORDERS & POSITIONS NOW" ); long originalColor = ObjectGetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR , clrRed ); for ( int i = 0 ; i <= PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } for ( int i = 0 ; i <= OrdersTotal (); i++) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( OrderSelect (ticket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.OrderDelete(ticket); } } } } Print ( "Resetting button to original color" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR , originalColor); ChartRedraw ( 0 ); }

建议每次在面板上添加逻辑后，都要编译并运行代码，以确保在升级到另一个控制逻辑之前，一切都能按预期运行。这就是我们目前取得的成就。





现在，我们可以成功关闭所有仓位和订单。请注意，当点击关闭按钮时，仓位正在关闭，按钮的标签颜色保持红色，直到所有仓位都关闭，最后恢复原来的颜色。同样，您可以注意到，我们没有关闭 "AUDUSD" 买入仓位，因为 EA 交易系统当前关联的是黄金交易品种。现在，可以用同样的逻辑来设置其他按钮标签的响应。

else if (sparam == BTN_MARKET) { Print (sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS NOW" ); for ( int i = 0 ; i <= PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } ChartRedraw ( 0 ); }

这段代码与平仓按钮代码的不同之处在于，我们取消了订单关闭迭代，因为我们只想关闭所有已打开的仓位。要关闭所有盈利仓位，可使用下面的代码片段。

else if (sparam == BTN_PROFIT) { Print (sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS IN PROFIT NOW" ); for ( int i = 0 ; i <= PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { double profit_or_loss = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if (profit_or_loss > 0 ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } } ChartRedraw ( 0 ); }

这段代码与前一段代码的主要区别在于，前一段代码是关闭所有已建立的仓位，而这段代码则增加了一个额外的逻辑来检查仓位的利润是否大于零，也就是说，我们只关闭有利润的头寸。具体逻辑如下：

double profit_or_loss = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if (profit_or_loss > 0 ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); }

我们定义一个名为 "profit_or_loss" 的双精度数据类型变量，并在其中存储所选仓位的当前浮动盈亏。如果数值大于 0，我们就平仓，因为已经获利。下图中的亏损按钮也采用了同样的逻辑，只有在亏损的情况下，我们才会平仓。

else if (sparam == BTN_LOSS) { Print (sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS IN LOSS NOW" ); for ( int i = 0 ; i <= PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { double profit_or_loss = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if (profit_or_loss < 0 ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } } ChartRedraw ( 0 ); }

最后，当点击挂单按钮标签时，要关闭挂单，就需要使用订单迭代，其代码如下。

else if (sparam == BTN_PENDING) { Print (sparam + " CLICKED. DELETE ALL PENDING ORDERS NOW" ); for ( int i = 0 ; i <= OrdersTotal (); i++) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { if ( OrderSelect (ticket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.OrderDelete(ticket); } } } } ChartRedraw ( 0 ); }

以下是本里程碑的可视化展示。





如图所示，很明显，我们的面板标题按钮现在点击时会有反应。现在，我们开始为交易量按钮增添活力。我们希望，当单击按钮或标签本身或单击下拉图标时，我们会创建另一个子面板，其中包含用户可以选择的各种选项列表。逻辑如下：

else if (sparam == BTN_LOTS || sparam == LABEL_LOTS || sparam == ICON_DROP_DN1) { Print (sparam + " CLICKED. CREATE A DROPDOWN LIST" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_LOTS, OBJPROP_STATE , true ); createDropDown(); ChartRedraw ( 0 ); }

点击按钮后，我们会通知实例，并将按钮的状态设置为 true。这将使按钮变暗，表明按钮已被点击。这样，我们就可以调用自定义的 "createDropDown" 函数来创建下拉列表，该函数的代码片段已在第一篇文章中提供。创建完成后，用户必须从选项中进行选择。因此，如果通过点击选择了一个选项，我们就必须捕捉它并将按钮的标签设置为用户的选择，并销毁选项面板的下拉列表。我们使用下面的代码片段来实现这一目的。

else if (sparam == LABEL_OPT1) { Print ( "LABEL LOTS CLICKED" ); string text = ObjectGetString ( 0 , LABEL_OPT1, OBJPROP_TEXT ); bool btnState = ObjectGetInteger ( 0 , BTN_LOTS, OBJPROP_STATE ); ObjectSetString ( 0 , LABEL_LOTS, OBJPROP_TEXT , text); destroyDropDown(); if (btnState == true ) { ObjectSetInteger ( 0 , BTN_LOTS, OBJPROP_STATE , false ); } ChartRedraw ( 0 ); }

首先，我们检查第一个选项是否被点击。如果是，我们会获取所选选项的文本值，并将其设置为交易量按钮的文本值。我们使用一个自定义的 "destroyDropDown" 函数，在将用户的选择设置为按钮状态后，删除已创建的子面板，其代码片段如下。

void destroyDropDown(){ ObjectDelete ( 0 ,BTN_DROP_DN); ObjectDelete ( 0 ,LABEL_OPT1); ObjectDelete ( 0 ,LABEL_OPT2); ObjectDelete ( 0 ,LABEL_OPT3); ObjectDelete ( 0 ,ICON_DRAG); ChartRedraw ( 0 ); }

最后，我们会检查按钮的状态是否已启用，即是否处于点击模式，如果是，我们会将状态属性设置为 false，从而禁用按钮。选项中也采用了同样的逻辑。其代码片段如下：

else if (sparam==LABEL_OPT2){ Print ( "LABEL RISK % CLICKED" ); string text = ObjectGetString ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_TEXT ); bool btnState = ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_LOTS, OBJPROP_STATE ); ObjectSetString ( 0 ,LABEL_LOTS, OBJPROP_TEXT ,text); destroyDropDown(); if (btnState== true ){ ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_LOTS, OBJPROP_STATE , false ); } ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam==LABEL_OPT3){ Print ( "LABEL MONEY CLICKED" ); string text = ObjectGetString ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_TEXT ); bool btnState = ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_LOTS, OBJPROP_STATE ); ObjectSetString ( 0 ,LABEL_LOTS, OBJPROP_TEXT ,text); destroyDropDown(); if (btnState== true ){ ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_LOTS, OBJPROP_STATE , false ); } ChartRedraw ( 0 ); }

当点击侧边按钮，即增加和减少按钮时，我们需要通过增加或减少相应编辑字段的值来使其响应。首先，让我们来看看交易量增加按钮。

else if (sparam == BTN_P1) { Print (sparam + " CLICKED. INCREASE TRADING VOLUME" ); double trade_lots = ( double ) ObjectGetString ( 0 , EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ); trade_lots += 0.01 ; ObjectSetString ( 0 , EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (trade_lots, 2 )); ChartRedraw ( 0 ); }

如果点击了交易量增加按钮，我们就会通知该实例，并准备通过获取其当前值来增加手数字段的值。在获取到的交易量基础上，我们再增加 0.01 作为增加的步长值。操作符 "+=" 的使用简化了这一过程。其典型作用是将手数大小的值增加 0.01。这等同于说（trade_lots = trade_lots + 0.01）。然后将结果传递给手数的字段。双精度型数值转换为字符串，精度为 2 位数。同样的逻辑也适用于减少按钮，只是我们需要从数值中减去 0.01。

else if (sparam == BTN_M1) { Print (sparam + " CLICKED. DECREASE TRADING VOLUME" ); double trade_lots = ( double ) ObjectGetString ( 0 , EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ); trade_lots -= 0.01 ; ObjectSetString ( 0 , EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (trade_lots, 2 )); ChartRedraw ( 0 ); }

同样的道理也适用于其他类似的按钮。

else if (sparam==BTN_P2){ Print (sparam+ " CLICKED. INCREASE STOP LOSS POINTS" ); double sl_points = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT ); sl_points+= 10.0 ; ObjectSetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_points, 1 )); ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam==BTN_M2){ Print (sparam+ " CLICKED. DECREASE STOP LOSS POINTS" ); double sl_points = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT ); sl_points-= 10.0 ; ObjectSetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_points, 1 )); ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam==BTN_P3){ Print (sparam+ " CLICKED. INCREASE STOP LOSS POINTS" ); double tp_points = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT ); tp_points+= 10.0 ; ObjectSetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_points, 1 )); ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam==BTN_M3){ Print (sparam+ " CLICKED. DECREASE STOP LOSS POINTS" ); double tp_points = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT ); tp_points-= 10.0 ; ObjectSetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_points, 1 )); ChartRedraw ( 0 ); }

在这里，我们将止损和止盈值指定为 10 点。为了确定我们的方向是正确的，我们编译代码并运行得到以下可视化结果。





到目前为止，进展良好。其余的按钮还有卖出和买入按钮。它们的逻辑也很简单，与前面的逻辑如出一辙。对于卖出按钮，我们的逻辑如下。

else if (sparam==BTN_SELL){ Print ( "BTN SELL CLICKED" ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SELL, OBJPROP_STATE , false ); double trade_lots = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ); double sell_sl = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT ); sell_sl = Ask()+sell_sl* _Point ; sell_sl = NormalizeDouble (sell_sl, _Digits ); double sell_tp = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT ); sell_tp = Ask()-sell_tp* _Point ; sell_tp = NormalizeDouble (sell_tp, _Digits ); Print ( "Lots = " ,trade_lots, ", SL = " ,sell_sl, ", TP = " ,sell_tp); obj_Trade.Sell(trade_lots, _Symbol ,Bid(),sell_sl,sell_tp); ChartRedraw (); }

如果点击事件发生在卖出按钮上，我们会通知该实例，并将按钮的状态设置为 false，表示我们已启用点击选项。要建立卖出仓位，我们需要交易量、止损点数和止盈点数。我们获取这些值并将其存储在指定的变量中，以便于获取。要计算止损，我们需要将止损点数乘以 _Point，然后将所得值与当前要价相加，从而将止损点转换为兼容货币对的点数格式。随后，我们将双精度输出值归一化为交易品种的位数，以确保准确性和精确度。同样的方法也适用于止盈位，最后，我们建立一个卖出仓位，将交易手数、买家报价作为卖出价、止损和止盈。同样的逻辑也适用于买入仓位，其逻辑如下。

else if (sparam==BTN_BUY){ Print ( "BTN BUY CLICKED" ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_BUY, OBJPROP_STATE , false ); double trade_lots = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ); double buy_sl = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_SL, OBJPROP_TEXT ); buy_sl = Bid()-buy_sl* _Point ; buy_sl = NormalizeDouble (buy_sl, _Digits ); double buy_tp = ( double ) ObjectGetString ( 0 ,EDIT_TP, OBJPROP_TEXT ); buy_tp = Bid()+buy_tp* _Point ; buy_tp = NormalizeDouble (buy_tp, _Digits ); Print ( "Lots = " ,trade_lots, ", SL = " ,buy_sl, ", TP = " ,buy_tp); obj_Trade.Buy(trade_lots, _Symbol ,Ask(),buy_sl,buy_tp); ChartRedraw (); }

测试结果如下：





到目前为止，一切都在按预期进行。用户可以选择不使用增加和减少按钮，而是直接使用编辑按钮字段中的编辑选项。在此过程中，编辑时可能会出现不可预见的错误，导致操作被忽略。例如，用户可能输入 "0.Q7" 的手数大小。从技术上讲，这个数值并不完全是一个数字，因为它确实包含字母 "Q"。因此，在此手数下不会有任何交易操作。因此，我们要确保该值始终有效，如果无效，则提示一个需要纠正错误的实例。为此，使用了另一个图表事件 ID "CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT"。

else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ){ if (sparam==EDIT_LOTS){ Print (sparam+ " WAS JUST EDITED. CHECK FOR ANY UNFORESEEN ERRORS" ); string user_lots = ObjectGetString ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ); ... } }

首先，我们要检查图表事件 ID 是否是编辑字段的结束编辑。如果是，我们会检查编辑字段是否为交易量按钮；如果是，我们会通知实例并获取用户输入值，以便进一步分析潜在的意外错误。输入内容存储在名为 "user_lots" 的字符串变量中。为了进行分析，我们需要将手数大小分割成若干部分，我们的边界将由句号（.）字符定义 - 通常称为句号、点或圆点。

string lots_Parts_Array[]; int splitCounts = StringSplit (user_lots, '.' ,lots_Parts_Array); Print ( "User lots split counts = " ,splitCounts); ArrayPrint (lots_Parts_Array, 0 , "<&> " );

我们将拆分部分的动态存储数组定义为名为 "lots_Parts_Array" 的字符串数据类型变量。然后，我们借助需要 3 个参数的 StringSplit 函数分割用户输入。我们提供要分割的目标字符串值（本例中为用户手数大小输入），然后提供句点作为分隔符，最后提供一个存储子串的数组。该函数将返回存储数组中子串的数量。如果在传递的字符串中找不到指定的分隔符，数组中将只放入一个源字符串。这些分割计数将存储在分割计数变量中。最后，我们会打印分割计数的结果以及数组值，即生成的子串。如果我们将手数大小编辑为 0.05，得到的结果如下：





要使输入值有效，应有一个句号分隔符，从而产生两个分割计数。如果是，则表示输入具有一个句号分隔符。

if (splitCounts == 2 ){ ... }

如果分割计数等于 1，则表示输入缺少句号，因此无法接受。在这种情况下，我们会通知错误并将名为 "isInputValid" 的布尔变量设置为 false。

else if (splitCounts == 1 ){ Print ( "ERROR: YOUR INPUT MUST CONTAIN DECIMAL POINTS" ); isInputValid = false ; }

如果两个条件都不满足，则意味着输入的分隔符超过了 1 个，这是错误的，因此我们会通知错误并将输入有效标志设置为 false。

else { Print ( "ERROR: YOU CAN NOT HAVE MORE THAN ONE DECIMAL POINT IN INPUT" ); isInputValid = false ; }

如果我们输入一个非无效值，并用两个句号分隔，专家日志的输出结果就是这样。





要检查输入中是否存在非数字字符，我们必须在两个分割的每个字符中循环，并逐个进行评估。这需要通过一个 for 循环来轻松实现。

if ( StringLen (lots_Parts_Array[ 0 ]) > 0 ){ // ... }

首先，我们要确保存储数组中索引 0 处的第一个字符串不是空字符串，即字符串长度大于 0 的情况。StringLen 函数用于获取字符串中的符号数。如果字符串中的字符数小于或等于 0，则表示该子串为空，输入值已经无效。

else { Print ( "ERROR: PART 1 (LEFT HAND SIDE) IS EMPTY" ); isInputValid = false ; }

为了使错误更直观，下面是我们将分隔符左侧部分留空后得到的结果。





为了检查非数字字符，我们使用了一个 for 循环，如下所示。

string split = lots_Parts_Array[ 0 ]; for ( int i= 0 ; i< StringLen (split); i++){ ushort symbol_code = StringGetCharacter (split,i); string character = StringSubstr (split,i, 1 ); if (!(symbol_code >= 48 && symbol_code <= 57 )){ Print ( "ERROR: @ index " ,i+ 1 , " (" ,character, ") is NOT a numeral. Code = " ,symbol_code); isInputValid = false ; break ; } }

我们定义了一个名为 "split" 的字符串变量，用于在存储数组中存储第一个子串。然后，我们遍历子串中的所有字符。对于选定的字符，我们使用StringGetCharacter 函数获取字符代码，该函数返回字符串指定位置的字符值，并将字符代码存储在名为 "symbol_code" 的无符号短整型变量中。要获取实际的符号字符，我们使用字符串 substring 函数。最后，我们使用 if 语句来检查生成的代码是否属于数字代码，如果不属于数字代码，则表示我们有一个非数字字符。因此，我们告知错误，将输入有效性标志设置为 false，并提前跳出循环。如果不是，则表示字符都是数字值，我们的输入有效性仍将为真，正如初始化时那样。

bool isInputValid = true ;

您可能已经注意到，48 至 57 之间的数字范围被视为数字符号代码范围。让我们来看看为什么。根据 ASCII 表格，这些数字字符的十进制编号系统从字符 "0" 的 48 开始，一直到字符 "9" 的 57。





后面的内容如下。





同样的逻辑也适用于拆分字符串的第二部分，即分隔符右侧的子串上。其源代码如下。

if ( StringLen (lots_Parts_Array[ 1 ]) > 0 ){ string split = lots_Parts_Array[ 1 ]; for ( int i= 0 ; i< StringLen (split); i++){ ushort symbol_code = StringGetCharacter (split,i); string character = StringSubstr (split,i, 1 ); if (!(symbol_code >= 48 && symbol_code <= 57 )){ Print ( "ERROR: @ index " ,i+ 1 , " (" ,character, ") is NOT a numeral. Code = " ,symbol_code); isInputValid = false ; break ; } } } else { Print ( "ERROR: PART 2 (RIGHT HAND SIDE) IS EMPTY" ); isInputValid = false ; }

为了确定我们能够区分数字和非数字字符，让我们举例说明。





您可以看到，当我们添加代码为 65 的大写字母 "A" 时，会返回错误信息，表明输入无效。在这个例子中，我们使用了 "A"，因为它的符号代码可以很容易地在所提供的图像中找到。它可能是其它任何东西。现在，我们再次使用输入有效性标志，为相关编辑字段设置有效文本值。

if (isInputValid == true ){ Print ( "SUCCESS: INPUT IS VALID." ); ObjectSetString ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT ,user_lots); ObjectSetInteger ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_BGCOLOR , clrWhite ); ChartRedraw ( 0 ); }

如果输入有效性标志等于 "true"，我们就会通知成功，并将文本值设置为原始用户输入值，因为它不存在任何差异。我们再次将文字的颜色设置为黑色，将按钮的背景颜色设置为白色。这些通常是编辑字段的原始属性。如果输出为 false，则表示用户输入值有错误，不能用于交易操作。

else if (isInputValid == false ){ Print ( "ERROR: INPUT IS INVALID. ENTER A VALID INPUT!" ); ObjectSetString ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT , "Error" ); ObjectSetInteger ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 ,EDIT_LOTS, OBJPROP_BGCOLOR , clrRed ); ChartRedraw ( 0 ); }

因此，我们会通知该错误，并将文本值设置为 "Error"（错误）。为了吸引用户的最终注意力，我们将文字颜色设置为白色，背景颜色设置为红色，这种醒目的颜色组合让用户很容易就能识别出出现了错误。编译后，我们得到了以下结果。





至此，大部分面板组件的自动化工作已经完成。唯一没有考虑到的是下拉列表的移动和鼠标在按钮上的悬停效果。当鼠标在图表上移动时，所有这些都需要考虑，因此将考虑 "CHARTEVENT_MOUSE_MOVE" 事件 ID。为了跟踪鼠标的移动，我们需要在专家初始化实例中启用图表上的鼠标移动检测逻辑，这可以通过下面的逻辑实现。

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

让我们先从最简单的悬停效果开始。启用鼠标检测后，当鼠标在图表中移动时，我们就会收到该事件。

else if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ){ ... }

要检测鼠标在图表中的位置，我们需要获得它的坐标，即分别沿 x 轴和 y 轴的位置，以及它的状态，即移动时和静止时的状态。

int mouse_X = ( int )lparam; int mouse_Y = ( int )dparam; int mouse_State = ( int )sparam;

在这里，我们声明了一个整数数据类型变量 "mouse_X"，用于存储鼠标沿 x 轴的距离，或者说沿日期和时间刻度的距离。我们再次获取双精度型参数，并将其值存储到 "mouse_Y" 参数中，最后将字符串参数存储到 "mouse_State" 变量中。最后我们将它们类型转换为整数。我们需要目标元素的初始坐标，因此我们通过下面的代码片段来定义它们。

int XDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YDISTANCE ); int XSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XSIZE ); int YSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YSIZE );

我们获取各自的按钮距离和大小，并将其存储在相应的整数型变量中。类型转换格式用于将数值转换为整数格式。为了跟踪有关按钮的鼠标坐标，我们需要一些变量来保存逻辑。

static bool prevMouseInside = false ; bool isMouseInside = false ;

声明静态 "prevMouseInside" 布尔变量是为了跟踪鼠标之前是否位于按钮区域内。"isMouseInside" 布尔变量将存储有关按钮的当前鼠标状态，所有变量都初始化为 false 标志。为了确定鼠标是否位于按钮区域内，我们使用了条件语句。

if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn && mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){ isMouseInside = true ; }

条件检查可以确定鼠标光标当前是否位于按钮区域内。如果是，"isMouseInside" 将设为 true，表示鼠标位于光标内部；否则，如果不满足条件，布尔变量将设为 false。从技术上讲，必须满足四个条件，鼠标指针才能被视为位于按钮区域内。让我们分解每个条件，以便进一步理解。

mouse_X >= XDistance_Hover_Btn： 这将检查鼠标的 X 坐标（mouse_X）是否大于或等于按钮的左边界（XDistance_Hover_Btn）。

这将检查鼠标的 X 坐标（mouse_X）是否大于或等于按钮的左边界（XDistance_Hover_Btn）。 mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn： 这将检查鼠标的 X 坐标是否小于或等于按钮的右边界（XDistance_Hover_Btn 与按钮宽度 XSize_Hover_Btn 之和）。

这将检查鼠标的 X 坐标是否小于或等于按钮的右边界（XDistance_Hover_Btn 与按钮宽度 XSize_Hover_Btn 之和）。 mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn： 同样，这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于按钮的上边界（YDistance_Hover_Btn）。

同样，这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于按钮的上边界（YDistance_Hover_Btn）。 mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn：这将检查鼠标的 Y 坐标是否小于或等于按钮的底部边界（YDistance_Hover_Btn 与按钮高度 YSize_Hover_Btn 之和）。

如果满足所有条件，我们就会将 "isMouseInside" 变量设置为 true。利用得出的值，我们就可以检查鼠标是否在按钮内。实现了如下逻辑。

if (isMouseInside != prevMouseInside) {

在这里，我们要检查自上次检查以来，鼠标的当前状态（在按钮区域内还是按钮区域外）是否发生了变化。它确保只有当鼠标相对于按钮的位置发生变化时，才会执行后续操作。我们需要再次检查是否满足条件。

if (isMouseInside) { Print ( "Mouse entered the Button area. Do your updates!" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'050,050,255' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightBlue ); }

如果布尔变量为 true，则表示鼠标进入了按钮区域。我们通过 print 语句通知实例。然后，我们更改按钮标签的颜色和背景。否则，如果变量为 false，则表示鼠标指针之前在按钮区域内，但刚刚离开。因此，我们将颜色重置为默认值。下面是负责该逻辑的代码片段。

else if (!isMouseInside) { Print ( "Mouse left Btn proximities. Return default properties." ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'100,100,100' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,220,220' ); }

在对按钮属性进行任何更改后，"ChartRedraw" 函数将被调用，以刷新图表显示并反映更新后的按钮外观。 最后，"prevMouseInside" 变量会被更新，以匹配鼠标的当前状态（"isMouseInside"）。这样就能确保下一次触发事件时，程序能将新状态与之前的状态进行比较。

ChartRedraw ( 0 ); prevMouseInside = isMouseInside;

创建按钮悬停效果的完整代码如下：

else if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ){ int mouse_X = ( int )lparam; int mouse_Y = ( int )dparam; int mouse_State = ( int )sparam; int XDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YDISTANCE ); int XSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XSIZE ); int YSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YSIZE ); static bool prevMouseInside = false ; bool isMouseInside = false ; if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn && mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){ isMouseInside = true ; } if (isMouseInside != prevMouseInside) { if (isMouseInside) { Print ( "Mouse entered the Button area. Do your updates!" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'050,050,255' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightBlue ); } else if (!isMouseInside) { Print ( "Mouse left Btn proximities. Return default properties." ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'100,100,100' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,220,220' ); } ChartRedraw ( 0 ); prevMouseInside = isMouseInside; } }

经过编译，我们得到了以下结果：





真是太好了。现在，我们进入了最后一部分，即不仅要跟踪鼠标光标的移动，还要随之移动对象或组件。同样，我们声明了一个静态整数变量来检测鼠标何时被点击，以及一个布尔变量来存储鼠标光标的移动状态。这可以通过下面的代码片段实现。

static int prevMouseClickState = false ; static bool movingState = false ;

然后，我们需要初始化变量，以保存对象的大小和距离。

static int mlbDownX = 0 ; static int mlbDownY = 0 ; static int mlbDownX_Distance = 0 ; static int mlbDownY_Distance = 0 ; static int mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = 0 ; static int mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_ICON_DRAG = 0 ; static int mlbDownY_Distance_ICON_DRAG = 0 ;

为了初始化存储变量，我们声明静态数据型变量，并如上所述将其初始化为 0。它们被声明为静态，因为我们需要存储各自的尺寸和距离，以便在面板组件运动时作为参考。同样，我们需要初始元素的距离，这可以通过下面的代码片段实现。

int XDistance_DropDn_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_DropDn_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt1_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt1_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt2_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt2_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt3_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt3_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YDISTANCE ); int XSize_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XSIZE ); int YSize_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YSIZE );

在这里，我们只需使用 ObjectGetInteger 函数来获取要随光标移动的元素的距离。不过，请注意，我们还得到了将在面板移动中使用的图标的大小。就像在悬停效果逻辑中一样，我们之所以需要尺寸，是为了确定鼠标光标何时被点击到图标区域内，以便随后开始移动。然后，我们需要捕捉初始的鼠标点击信息，并存储要移动的对象的距离。

if (prevMouseClickState == false && mouse_State == 1 ) { mlbDownX = mouse_X; mlbDownY = mouse_Y; mlbDownX_Distance = XDistance_Drag_Icon; mlbDownY_Distance = YDistance_Drag_Icon; mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = XDistance_DropDn_Btn; mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = YDistance_DropDn_Btn; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = XDistance_Opt1_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = YDistance_Opt1_Lbl; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = XDistance_Opt2_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = YDistance_Opt2_Lbl; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = XDistance_Opt3_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = YDistance_Opt3_Lbl; if (mouse_X >= XDistance_Drag_Icon && mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon && mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon && mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon) { movingState = true ; } }

我们使用条件语句来检查两个条件。其一是 "prevMouseClickState == false"，以确保鼠标左键之前未被点击；其二是 "mouse_State == 1"，以检查鼠标当前是否处于按下状态（按纽按下）。如果满足这两个条件，我们就会存储鼠标的 X 和 Y 坐标以及对象的距离。最后，我们会检查鼠标是否位于拖动图标区域内，如果是，我们会将移动状态设置为 true，这表明我们可以开始移动面板组件。为了更便于理解，让我们把这四个条件分解一下：

mouse_X >= XDistance_Drag_Icon： 这将验证鼠标的 X 坐标 (mouse_X) 是否大于或等于拖动图标区域的左边界 (XDistance_Drag_Icon)。

这将验证鼠标的 X 坐标 (mouse_X) 是否大于或等于拖动图标区域的左边界 (XDistance_Drag_Icon)。 mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon： 同样，它还会确保 X 坐标小于或等于拖动图标区域的右边界（XDistance_Drag_Icon 与图标宽度 XSize_Drag_Icon 之和）。

同样，它还会确保 X 坐标小于或等于拖动图标区域的右边界（XDistance_Drag_Icon 与图标宽度 XSize_Drag_Icon 之和）。 mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon： 这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于拖动图标区域的上边界（YDistance_Drag_Icon）。

这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于拖动图标区域的上边界（YDistance_Drag_Icon）。 mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon：同样，它还会验证 Y 坐标是否小于或等于拖动图标区域的底部边界（YDistance_Drag_Icon 与图标高度 YSize_Drag_Icon 之和）。

如果满足所有四个条件（即鼠标位于定义的拖动图标区域内），我们就会将 "movingState" 变量设为 true。此时，如果移动状态为 true，我们就移动指定的对象。

if (movingState){ ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance + mouse_Y - mlbDownY); ... ChartRedraw ( 0 ); }

在这里，我们使用 ChartSetInteger 函数来禁用图表滚动标志。这将确保鼠标移动时，图表不会水平滚动。这样，只有鼠标光标会随着指定对象移动。最后，我们设置新对象的距离，涉及当前鼠标坐标，并重新绘制图表使更改生效。一言以蔽之，这就是我们现在的情况：





现在你可以看到，我们可以拖动图标了。不过，我们还需要将它与其他面板组件拖到一起。因此，同样的逻辑也适用。

ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_Y - mlbDownY);

添加其它元素的拖动逻辑将确保拖动图标移动时，其他面板组件也随之移动。编译后，我们得到了这样的结果：





成功了，您可以看到，所有面板组件都会随着鼠标光标移动。不过，我们还需要解决一个小问题。当鼠标被释放时，即不在按压模式下，组件会随着光标的移动而继续移动。要使面板脱离移动状态，我们需要在鼠标未按下时将状态设置为 false。

if (mouse_State == 0 ){ movingState = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); }

如果鼠标状态等于零，则表示鼠标左键被释放，因此我们将移动状态设置为 false，表示我们不需要进一步移动面板组件。随后，我们将图表滚动标志设置为 true，从而启用图表的滚动事件。最后，我们将之前的鼠标状态设置为当前的鼠标状态。

prevMouseClickState = mouse_State;

负责悬停效果和面板移动自动化的最终源代码如下：

else if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ){ int mouse_X = ( int )lparam; int mouse_Y = ( int )dparam; int mouse_State = ( int )sparam; int XDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YDISTANCE ); int XSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_XSIZE ); int YSize_Hover_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_HOVER, OBJPROP_YSIZE ); static bool prevMouseInside = false ; bool isMouseInside = false ; if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn && mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){ isMouseInside = true ; } if (isMouseInside != prevMouseInside) { if (isMouseInside) { Print ( "Mouse entered the Button area. Do your updates!" ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'050,050,255' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightBlue ); } else if (!isMouseInside) { Print ( "Mouse left Btn proximities. Return default properties." ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR , C'100,100,100' ); ObjectSetInteger ( 0 , BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,220,220' ); } ChartRedraw ( 0 ); prevMouseInside = isMouseInside; } static int prevMouseClickState = false ; static bool movingState = false ; static int mlbDownX = 0 ; static int mlbDownY = 0 ; static int mlbDownX_Distance = 0 ; static int mlbDownY_Distance = 0 ; static int mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = 0 ; static int mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = 0 ; static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = 0 ; static int mlbDownX_Distance_ICON_DRAG = 0 ; static int mlbDownY_Distance_ICON_DRAG = 0 ; int XDistance_DropDn_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_DropDn_Btn = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt1_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt1_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt2_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt2_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Opt3_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Opt3_Lbl = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_YDISTANCE ); int XDistance_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XDISTANCE ); int YDistance_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YDISTANCE ); int XSize_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XSIZE ); int YSize_Drag_Icon = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YSIZE ); if (prevMouseClickState == false && mouse_State == 1 ) { mlbDownX = mouse_X; mlbDownY = mouse_Y; mlbDownX_Distance = XDistance_Drag_Icon; mlbDownY_Distance = YDistance_Drag_Icon; mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = XDistance_DropDn_Btn; mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = YDistance_DropDn_Btn; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = XDistance_Opt1_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = YDistance_Opt1_Lbl; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = XDistance_Opt2_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = YDistance_Opt2_Lbl; mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = XDistance_Opt3_Lbl; mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = YDistance_Opt3_Lbl; if (mouse_X >= XDistance_Drag_Icon && mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon && mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon && mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon) { movingState = true ; } } if (movingState){ ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,ICON_DRAG, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_DROP_DN, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT1, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT2, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_Y - mlbDownY); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_XDISTANCE ,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_X - mlbDownX); ObjectSetInteger ( 0 ,LABEL_OPT3, OBJPROP_YDISTANCE ,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_Y - mlbDownY); ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_State == 0 ){ movingState = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } prevMouseClickState = mouse_State; }

一言以蔽之，这就是我们的成果。





这太棒了，我们刚刚为我们的图形用户界面面板注入了活力，现在我们的面板是可交互和响应的。它有悬停效果、按钮点击、实时数据更新，并能对鼠标移动做出反应。





结论

总之，通过本文的实现，我们可以说，将动态功能集成到 MetaQuotes Language 5(MQL5) 图形用户界面面板中，可以使其更具交互性和功能性，从而显著增强用户体验。添加按钮悬停效果可以创建一个视觉上引人入胜的界面，直观地响应用户操作。买卖价格的实时更新确保交易者拥有最新的市场信息，使他们能够快速做出明智的决策。用于执行买卖订单的可点击按钮，以及仓位和订单关闭功能，简化了交易操作，使用户能够及时对市场变化做出反应。

此外，可移动子面板和下拉列表的实现为界面增加了一层定制和灵活性。交易员可以根据自己的喜好组织工作空间，提高整体效率。下拉列表功能提供了一种方便的方式来访问各种选项，而不会使主界面变得混乱，从而有助于打造一个更清洁、更有组织的交易环境。总之，这些增强功能将 MQL5 GUI 面板转变为一个强大、用户友好的工具，满足了现代交易者的需求，最终改善了他们的交易体验和效率。交易者可以使用所示的知识来创建更复杂、更吸引人的 GUI 面板，以改善他们的交易体验。我们衷心希望您发现这篇文章详细、客观、易于理解和学习。干杯!



