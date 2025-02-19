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在 MQL5 中创建交互式图形用户界面（第 2 部分）：添加控制和响应

在 MQL5 中创建交互式图形用户界面（第 2 部分）：添加控制和响应

MetaTrader 5交易 |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

概述

上一篇文章中，我们通过编写 MetaQuotes Language 5(MQL5) 图形用户界面 (GUI) 面板的图形元素奠定了基础。如果你还记得，迭代是图形用户界面元素的静态组合 - 仅仅是定格在时间中的快照，缺乏响应性。它是静止的、没有反应的。现在，让我们解冻快照，为其注入活力。在这部万众期待的续集中，我们将把面板讨论推向新的高度。准备好，让我们一起探索如何为界面注入活力：

  • 布局和响应性：忘掉静态组件吧！我们将采用相对定位方法、灵活的布局以及可点击、可响应和可编辑的组件，使我们的面板能够响应用户的交互。
  • 动态更新：实时数据是每个交易应用程序的核心。我们将深入获取实时价格信息，并确保我们的面板反映最新的市场信息。
  • 组件移动性：想象一下可拖动元素 - 可对用户的触碰做出反应的面板。我们将探索如何使某些组件可移动，从而增强用户体验。

以下主题将指导我们如何建立一个反应灵敏、互动性强的面板：

  1. 待自动化元素示意图
  2. MQL5 中的图形用户界面自动化
  3. 结论


待自动化元素示意图

有七个组件将实现自动化。第一个组件是单击关闭按钮时面板的关闭。我们打算在单击此按钮时删除所有面板元素。其次，当点击仓位管理按钮时，按钮将根据指示关闭各自的仓位和订单。例如，当我们点击 "盈利" 按钮或标签时，就会关闭所有盈利的仓位。第三个自动化将针对交易量组件。单击它的实体后，将创建一个选项的下拉列表，供用户选择交易选项。

第四项自动化是在相应交易按钮旁边的增加或减少按钮上，它们可以增加或减少编辑栏中的值，而不是直接键入。如果用户想直接输入所需的值，编辑栏就需要捕捉输入的值，这就是我们的第五个自动化步骤。然后，第六步将是在悬停按钮上创建悬停效果。也就是说，当鼠标位于悬停按钮区域内时，按钮会变大，表明鼠标位于按钮附近；当鼠标离开按钮区域时，按钮会重置为默认状态。最后，我们会在每个价格分时上将报价更新为实时值。 

为了便于理解这些自动化流程和组件，下文将详细介绍这些流程和组件在上一个里程碑中的特点。

步骤的示意图

了解我们将要做的事情后，让我们立即开始自动化。如果您还没有阅读上一篇文章，请参阅我们创建图形用户界面元素静态组件的文章，这样您就能与我们一起步入正轨。让我们开始吧。


MQL5 中的图形用户界面自动化

我们将从简单流程到复杂流程，这样我们的结构就能按时间顺序排列。因此，我们会在每个分时或报价变化时更新价格。为此，我们需要 OnTick 事件处理程序，这是一个内置的 MQL5 函数，通常在报价发生变化时调用。函数是 void 数据类型，这意味着它直接处理执行，无需返回任何输出。您的函数应如下所示。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){

  ...

}
//+------------------------------------------------------------------+

这是负责价格更新的事件处理程序，因此也是我们逻辑的核心。我们将在该函数中添加控制逻辑，如下所示：

    // --- Update price quotes ---
    
    // Set the text of the "SELL PRICE" label to the current Bid price
    ObjectSetString(0, LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT, Bid());

我们使用 ObjectSetString 设置对象的属性（本例中为文本），因为我们需要更改按钮标签的文本输入。我们为当前图表提供的窗口图表 ID 为 0，或者您也可以提供 "ChartID()" 函数，该函数将提供当前图表窗口的图表标识索引。然后，我们提供 "LABEL_SELL_PRICE" 作为目标对象名称，以更新卖出按钮标签，并提供 "OBJPROP_TEXT"，表示我们要更新的对象属性是对象的文本字符串值。最后，我们提供文本内容。买家报价（bid）是我们需要更新的值，因此我们要填写它，但这还不是全部。我们需要填写的属性类型是字符串型数据，而我们的买家报价是双精度型格式。因此，我们需要将双精度型的值转换为字符串类型的值，否则会在编译时收到警告 - 从 "数字" 到 "字符串" 的隐式转换。

警告描述

此时，我们可以直接将双精度型数值转换为字符串，如下图所示，但通常不建议这样做，因为使用时应深思熟虑。

    // --- Update price quotes ---
    
    // Set the text of the "SELL PRICE" label to the current Bid price
    ObjectSetString(0, LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT, (string)Bid());

MQL5 中的类型转换与将数值转换为字符串一样，有一些细微差别，其中最常见的是精度损失。例如，我们的买家报价数值是一个浮点数值，当其价格为 11.77900 时，最后两个零将被忽略，最终输出值为 11.779。从技术上讲，这两个数值在逻辑上没有区别，但从视觉上看，一个包含 5 位数，另一个包含 3 位数，这在数学上是有区别的。下面举例说明我们的意思。

类型z转换的细微差别

正如我们所看到的，类型转换可以消除警告，但在精确度很重要的情况下，这并不是最好的方法。因此，需要另一个函数。我们使用 MQL5 内置的 DoubleToString 函数进行转换。此函数用于将带浮点数的数值转换为文本字符串。它需要两个输入参数或自变量，目标浮点数值和精度格式。在本例中，我们使用买家报价作为目标值，精度格式为 _Digits，这是一个存储小数点后位数的变量，用于定义当前图表中交易品种的价格精度。您也可以使用 Digits() 函数。这将是 0 至 8 范围内的任意数字，如果省略，它将假定为 8 位数。例如，我们的交易品种是黄金 (XAUUSD)，有三位小数。因此，我们将 3 作为位数值，但为了自动化并使代码适应货币对，我们使用该函数自动检索特定货币对的位数。但是，如果您想要一个固定的小数位数范围，请使用固定值。以下是设置买家报价价格的最终代码。 

    // --- Update price quotes ---
    
    // Set the text of the "SELL PRICE" label to the current Bid price
    ObjectSetString(0, LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(Bid(), _Digits));

现在我们有了正确的转换逻辑，感谢 MQL5 开发人员提供的漂亮函数，我们将得到下面的结果。

正确的买家报价价格表示

设置买入按钮的卖家报价和点差的逻辑也是如此。下面是相关代码。 

    // --- Update price quotes ---
    
    // Set the text of the "SELL PRICE" label to the current Bid price
    ObjectSetString(0, LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(Bid(), _Digits));
    
    // Set the text of the "BUY PRICE" label to the current Ask price
    ObjectSetString(0, LABEL_BUY_PRICE, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(Ask(), _Digits));
    
    // Set the text of the "SPREAD" button to the current spread value
    ObjectSetString(0, BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT, (string)Spread());

你应该已经注意到，对于点差，我们直接类型转换了它的字符串值，尽管我们以前曾批评过这种保持准确性的方法。在这里，点差是一种整数数据类型，因此准确性并不是最重要的，无论如何，我们都将获得正确的格式。不过，您也可以使用 IntegerToString 函数进行转换，这样也会得到相同的值。

    // Set the text of the "SPREAD" button to the current spread value
    ObjectSetString(0, BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT, IntegerToString(Spread()));

该函数需要三个参数，但只有目标值就足够了，因为它没有指定精度格式。现在，您可以了解其中的差别了。在下面的 GIF 图片中，就是我们目前取得的成果。

价格 GIF

这就是我们需要在事件处理函数上做的全部工作，负责更新价格的完整源代码如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
    // --- Update price quotes ---
    
    // Set the text of the "SELL PRICE" label to the current Bid price
    ObjectSetString(0, LABEL_SELL_PRICE, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(Bid(), _Digits));
    
    // Set the text of the "BUY PRICE" label to the current Ask price
    ObjectSetString(0, LABEL_BUY_PRICE, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(Ask(), _Digits));
    
    // Set the text of the "SPREAD" button to the current spread value
    ObjectSetString(0, BTN_SPREAD, OBJPROP_TEXT, IntegerToString(Spread()));
}
//+------------------------------------------------------------------+

现在，第一个自动化组件已经完成，很简单的，对吧？然后，我们开始处理图形用户界面面板的其他组件。其余元素的自动化将在 OnChartEvent 函数处理程序中完成，让我们深入了解一下它的输入参数及其功能。

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
{

        ...

}

该函数的目的是处理用户或 MQL5 程序所做的图表更改。因此，用户移动鼠标、编辑按钮字段、点击标签和按钮等交互操作都将由该事件处理函数捕获和处理。让我们对其参数进行细分，以获得更多解读：

  • id：此参数表示事件 ID，对应于 11 种预定义事件类型之一。这些包括按键、鼠标移动、对象创建、图表更改和自定义事件等事件。对于自定义事件，您可以使用从 CHARTEVENT_CUSTOM 到 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 之间的 ID。11 种事件类型如下所示；

图表事件类型

  • lparam：长整型事件参数。其值取决于所处理的具体事件。例如，它可以表示按键事件中的按键代码。
  • dparam：双精度型事件参数。与 lparam 类似，其值根据事件类型而变化。例如，在鼠标移动事件中，它可能会表示鼠标光标的位置。
  • sparam：字符串类型的事件参数。其含义同样取决于事件类型。例如，在对象创建过程中，它可以保存新创建对象的名称。

为了更容易理解地展示这一点，在函数中，让我们打印一份包含日志所有四个参数的打印输出。

// Print the 4 function parameters    
Print("ID = ",id,", LPARAM = ",lparam,", DPARAM = ",dparam,", SPARAM = ",sparam);

此函数将打印图表事件 ID、长整型事件值、双精度型事件值和字符串类型值。让我们看看下面的 GIF，以便于参考。

图表事件 GIF

从提供的 GIF 中，一切都应该清楚了。现在我们开始捕捉 GUI 面板元素上的图表点击事件。因此，我们的 ID 将是 "CHARTEVENT_OBJECT_CLICK"。 

   //Print("ID = ",id,", LPARAM = ",lparam,", DPARAM = ",dparam,", SPARAM = ",sparam);

   if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK){
        
        ...

   }

我们首先注释掉前一行代码，因为我们不想在日志中添加无关的信息。使用的两条斜线 (//) 称为单行注释，从一行的起始开始注释代码，直到该行结束，因此称为 "单行" 注释。在执行过程中，计算机会特意忽略注释。我们使用 if 语句来检查是否有对象点击。这是通过判断图表事件 ID 与对象点击枚举相等来实现的。如果我们确实点击了一个对象，让我们打印参数，看看会得到什么。使用的代码如下。 

   if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK){
      Print("ID = ",id,", LM = ",lparam,", DM = ",dparam,", SPARAM = ",sparam);

      ...

   }

在打印输出函数中，我们只是将 "LPARAM" 改为 "LP"，将 "DPARAM" 改为 "DP"，这样我们就可以只关注图表事件 ID 和被点击对象的名称，从中获取对象的 ID 并在必要时采取行动。下面是逻辑的图解：

对象点击 GIF

点击救护车图标后，第一个组件自动化功能将在 GUI 面板销毁时发生。从上面的 GIF 中可以看到，一旦某个对象被点击，该对象的名称就会存储在字符串-事件类型变量中。因此，从这个变量中，我们可以得到被点击对象的名称，并检查它是否是我们想要的对象，如果是这样，我们可以采取行动，在我们的例子中销毁面板。 

      //--- if icon car is clicked, destroy the panel
      if (sparam==ICON_CAR){
         Print("BTN CAR CLICKED. DESTROY PANEL NOW");
         destroyPanel();
         ChartRedraw(0);
      }

另一个 if 语句用于检查汽车图标被点击的实例，如果是这种情况，我们就会通知该实例它被点击了，然后就可以销毁面板了，因为它是负责此项工作的图标。之后，我们调用 "destroyPanel" 函数，其目的是删除面板中的每个元素。这个函数大家应该已经很熟悉了，因为我们在上一篇文章（即第一部分）中使用过它。最后，我们调用 ChartRedraw 函数。该函数用于强制重绘指定图表。以编程方式修改图表属性或对象（如指标、线条或形状）时，更改可能不会立即反映在图表上。通过调用它，可以确保图表更新并显示最新的变化。下面是我们得到的直观结果。

面板销毁 GIF

由此可见，逻辑非常简单，其它对象的点击也采用同样的方法。现在让我们继续处理点击关闭按钮标签时发生的事件。发生这种情况时，我们需要关闭所有未平仓位，删除所有挂单。这将确保我们没有任何市场订单。需要一个 else-if 语句来检查是否点击了关闭按钮的条件。

      else if (sparam == BTN_CLOSE) {
          // Button "Close" clicked. Close all orders and positions now.
          Print("BTN CLOSE CLICKED. CLOSE ALL ORDERS & POSITIONS NOW");
      
          // Store the original color of the button
          long originalColor = ObjectGetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR);
      
          // Change the button color to red (for visual feedback)
          ObjectSetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR, clrRed);

          ...

      }

在这里，我们要对事件实例稍作调整。我们希望点击按钮后，按钮的颜色会发生变化，表明按钮已被点击，从而启动关闭市场订单的过程。关闭完成后，我们需要将按钮颜色重置为默认颜色属性。为了获取按钮标签的原始颜色，我们声明了一个名为 "originalColor" 的长整型数据变量，并在其中存储了按钮的默认颜色。要获取按钮的颜色，我们需要使用 ObjectGetInteger 函数，并输入图表 ID、按钮名称和按钮属性（本例中为颜色）。在存储了原始颜色后，我们就可以修改按钮标签的颜色了，因为我们已经保留了它的原始值。我们使用 ObjectSetInteger 将对象的颜色设置为红色。在这种状态下，我们会启动订单关闭过程。

          // Iterate through all open positions
          for (int i = 0; i <= PositionsTotal(); i++) {
              ulong ticket = PositionGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
                      // Check if the position symbol matches the current chart symbol
                      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                      }
                  }
              }
          }

我们使用 for 循环遍历所有未平仓位并将其平仓。要获得所有未平仓位，我们使用 MQL5 内置函数 PositionsTotal。该函数将返回指定交易账户的未平仓位数量。然后，我们通过在 PositionGetTicket 函数中提供仓位索引来获取该仓位的编号，并将其存储在名为 "ticket" 的 ulong 数据类型变量中。该函数返回指定仓位的编号，如果失败，则返回 0。我们必须确保有编号才能继续。这是通过使用 if 语句来确保编号值大于 0 来实现的。如果是这样，就意味着我们有一个编号，我们继续选择编号，这样就可以使用它了。如果我们成功选择了编号，就可以检索到该仓位的信息。由于该特定交易账户中可能有几个仓位，因此我们确保只关闭与该特定货币对相关的仓位。最后，我们根据仓位编号关闭该仓位，并对其他未平仓仓位（如果有的话）进行同样的操作。

但是，在平仓时，我们使用 "obj_Trade"，后面跟一个点运算符。这就是所谓的类对象。为了方便地进行平仓操作，我们需要加入一个类实例来辅助这一过程。因此，我们可以在源代码开头使用 #include 来包含一个交易实例。这样，我们就可以访问 CTrade 类，用它来创建一个交易对象。这一点至关重要，因为我们需要它来进行交易操作。

#include <Trade/Trade.mqh>
CTrade obj_Trade;

预处理器将用 Trade.mqh 文件的内容替换 #include <Trade/Trade.mqh> 代码行。角括号表示 Trade.mqh 文件将从标准目录（通常是 terminal_installation_directory\MQL5\Include）中获取。搜索不包括当前目录。该行可以放在程序中的任何位置，但通常情况下，所有包含内容都放在源代码的开头，这样代码结构更合理，也更容易参考。通过声明 CTrade 类的 obj_Trade 对象，我们可以轻松访问该类中包含的方法，这要归功于 MQL5 开发人员。

CTrade 类

要删除挂单，也要使用相同的迭代逻辑。

          // Iterate through all pending orders
          for (int i = 0; i <= OrdersTotal(); i++) {
              ulong ticket = OrderGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (OrderSelect(ticket)) {
                      // Check if the order symbol matches the current chart symbol
                      if (OrderGetString(ORDER_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.OrderDelete(ticket); // Delete the order
                      }
                  }
              }
          }

迭代逻辑的主要区别在于，我们使用 OrdersTotal 函数来获取订单总数。其它一切都与订单有关。在关闭所有仓位并删除订单后，我们需要将按钮标签颜色重置为原来的颜色。 

          // Reset the button color to its original value
          Print("Resetting button to original color");
          ObjectSetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR, originalColor);
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);

使用 "ObjectSetInteger" 函数时，需要输入图表 ID、按钮名称、颜色属性和原始颜色。这时，我们事先准备的变量就派上用场了。我们不必总是记住对象的原始颜色，而可以自动存储和检索。负责关闭所有未平仓位和删除所有未结订单的完整代码如下：

      else if (sparam == BTN_CLOSE) {
          // Button "Close" clicked. Close all orders and positions now.
          Print("BTN CLOSE CLICKED. CLOSE ALL ORDERS & POSITIONS NOW");
      
          // Store the original color of the button
          long originalColor = ObjectGetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR);
      
          // Change the button color to red (for visual feedback)
          ObjectSetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR, clrRed);
      
          // Iterate through all open positions
          for (int i = 0; i <= PositionsTotal(); i++) {
              ulong ticket = PositionGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
                      // Check if the position symbol matches the current chart symbol
                      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Iterate through all pending orders
          for (int i = 0; i <= OrdersTotal(); i++) {
              ulong ticket = OrderGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (OrderSelect(ticket)) {
                      // Check if the order symbol matches the current chart symbol
                      if (OrderGetString(ORDER_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.OrderDelete(ticket); // Delete the order
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Reset the button color to its original value
          Print("Resetting button to original color");
          ObjectSetInteger(0, BTN_CLOSE, OBJPROP_COLOR, originalColor);
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

建议每次在面板上添加逻辑后，都要编译并运行代码，以确保在升级到另一个控制逻辑之前，一切都能按预期运行。这就是我们目前取得的成就。

关闭 GIF

现在，我们可以成功关闭所有仓位和订单。请注意，当点击关闭按钮时，仓位正在关闭，按钮的标签颜色保持红色，直到所有仓位都关闭，最后恢复原来的颜色。同样，您可以注意到，我们没有关闭 "AUDUSD" 买入仓位，因为 EA 交易系统当前关联的是黄金交易品种。现在，可以用同样的逻辑来设置其他按钮标签的响应。 

      else if (sparam == BTN_MARKET) {
          // Button "Market" clicked. Close all positions related to the current chart symbol.
          Print(sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS NOW");
      
          // Iterate through all open positions
          for (int i = 0; i <= PositionsTotal(); i++) {
              ulong ticket = PositionGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
                      // Check if the position symbol matches the current chart symbol
                      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

这段代码与平仓按钮代码的不同之处在于，我们取消了订单关闭迭代，因为我们只想关闭所有已打开的仓位。要关闭所有盈利仓位，可使用下面的代码片段。

      else if (sparam == BTN_PROFIT) {
          // Button "Profit" clicked. Close all positions in profit now.
          Print(sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS IN PROFIT NOW");
      
          // Iterate through all open positions
          for (int i = 0; i <= PositionsTotal(); i++) {
              ulong ticket = PositionGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
                      // Check if the position symbol matches the current chart symbol
                      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) {
                          double profit_or_loss = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
                          if (profit_or_loss > 0) {
                              obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                          }
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

这段代码与前一段代码的主要区别在于，前一段代码是关闭所有已建立的仓位，而这段代码则增加了一个额外的逻辑来检查仓位的利润是否大于零，也就是说，我们只关闭有利润的头寸。具体逻辑如下：

                          double profit_or_loss = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
                          if (profit_or_loss > 0) {
                              obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                          }

我们定义一个名为 "profit_or_loss" 的双精度数据类型变量，并在其中存储所选仓位的当前浮动盈亏。如果数值大于 0，我们就平仓，因为已经获利。下图中的亏损按钮也采用了同样的逻辑，只有在亏损的情况下，我们才会平仓。 

      else if (sparam == BTN_LOSS) {
          // Button "Loss" clicked. Close all positions in loss now.
          Print(sparam + " CLICKED. CLOSE ALL POSITIONS IN LOSS NOW");
      
          // Iterate through all open positions
          for (int i = 0; i <= PositionsTotal(); i++) {
              ulong ticket = PositionGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
                      // Check if the position symbol matches the current chart symbol
                      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) {
                          double profit_or_loss = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
                          if (profit_or_loss < 0) {
                              obj_Trade.PositionClose(ticket); // Close the position
                          }
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

最后，当点击挂单按钮标签时，要关闭挂单，就需要使用订单迭代，其代码如下。

      else if (sparam == BTN_PENDING) {
          // Button "Pending" clicked. Delete all pending orders related to the current chart symbol.
          Print(sparam + " CLICKED. DELETE ALL PENDING ORDERS NOW");
      
          // Iterate through all pending orders
          for (int i = 0; i <= OrdersTotal(); i++) {
              ulong ticket = OrderGetTicket(i);
              if (ticket > 0) {
                  if (OrderSelect(ticket)) {
                      // Check if the order symbol matches the current chart symbol
                      if (OrderGetString(ORDER_SYMBOL) == _Symbol) {
                          obj_Trade.OrderDelete(ticket); // Delete the order
                      }
                  }
              }
          }
      
          // Force a redrawing of the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

以下是本里程碑的可视化展示。

所有关闭按钮 GIF

如图所示，很明显，我们的面板标题按钮现在点击时会有反应。现在，我们开始为交易量按钮增添活力。我们希望，当单击按钮或标签本身或单击下拉图标时，我们会创建另一个子面板，其中包含用户可以选择的各种选项列表。逻辑如下：

      else if (sparam == BTN_LOTS || sparam == LABEL_LOTS || sparam == ICON_DROP_DN1) {
          // Button "Lots," label "Lots," or dropdown icon clicked. Create a dropdown list.
          Print(sparam + " CLICKED. CREATE A DROPDOWN LIST");
      
          // Enable the button for dropdown functionality
          ObjectSetInteger(0, BTN_LOTS, OBJPROP_STATE, true);
      
          // Create the dropdown list
          createDropDown();
      
          // Redraw the chart to reflect the changes
          ChartRedraw(0);
      }

点击按钮后，我们会通知实例，并将按钮的状态设置为 true。这将使按钮变暗，表明按钮已被点击。这样，我们就可以调用自定义的 "createDropDown" 函数来创建下拉列表，该函数的代码片段已在第一篇文章中提供。创建完成后，用户必须从选项中进行选择。因此，如果通过点击选择了一个选项，我们就必须捕捉它并将按钮的标签设置为用户的选择，并销毁选项面板的下拉列表。我们使用下面的代码片段来实现这一目的。

      else if (sparam == LABEL_OPT1) {
          // Label "Lots" clicked.
          Print("LABEL LOTS CLICKED");
      
          // Get the text from LABEL_OPT1
          string text = ObjectGetString(0, LABEL_OPT1, OBJPROP_TEXT);
      
          // Get the state of the button (enabled or disabled)
          bool btnState = ObjectGetInteger(0, BTN_LOTS, OBJPROP_STATE);
      
          // Set the text of LABEL_LOTS to match LABEL_OPT1
          ObjectSetString(0, LABEL_LOTS, OBJPROP_TEXT, text);
      
          // Destroy the dropdown list
          destroyDropDown();
      
          // If the button was previously enabled, disable it
          if (btnState == true) {
              ObjectSetInteger(0, BTN_LOTS, OBJPROP_STATE, false);
          }
      
          // Redraw the chart
          ChartRedraw(0);
      }

首先，我们检查第一个选项是否被点击。如果是，我们会获取所选选项的文本值，并将其设置为交易量按钮的文本值。我们使用一个自定义的 "destroyDropDown" 函数，在将用户的选择设置为按钮状态后，删除已创建的子面板，其代码片段如下。

//+------------------------------------------------------------------+
//|    Function to destroy dropdown                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

void destroyDropDown(){
   ObjectDelete(0,BTN_DROP_DN);
   ObjectDelete(0,LABEL_OPT1);
   ObjectDelete(0,LABEL_OPT2);
   ObjectDelete(0,LABEL_OPT3);
   ObjectDelete(0,ICON_DRAG);
   ChartRedraw(0);
}

最后，我们会检查按钮的状态是否已启用，即是否处于点击模式，如果是，我们会将状态属性设置为 false，从而禁用按钮。选项中也采用了同样的逻辑。其代码片段如下：

      else if (sparam==LABEL_OPT2){
         Print("LABEL RISK % CLICKED");
         string text = ObjectGetString(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_TEXT);
         bool btnState = ObjectGetInteger(0,BTN_LOTS,OBJPROP_STATE);
         ObjectSetString(0,LABEL_LOTS,OBJPROP_TEXT,text);
         destroyDropDown();
         if (btnState==true){
            ObjectSetInteger(0,BTN_LOTS,OBJPROP_STATE,false);
         }
         ChartRedraw(0);
      }
      else if (sparam==LABEL_OPT3){
         Print("LABEL MONEY CLICKED");
         string text = ObjectGetString(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_TEXT);
         bool btnState = ObjectGetInteger(0,BTN_LOTS,OBJPROP_STATE);
         ObjectSetString(0,LABEL_LOTS,OBJPROP_TEXT,text);
         destroyDropDown();
         if (btnState==true){
            ObjectSetInteger(0,BTN_LOTS,OBJPROP_STATE,false);
         }
         ChartRedraw(0);
      }

当点击侧边按钮，即增加和减少按钮时，我们需要通过增加或减少相应编辑字段的值来使其响应。首先，让我们来看看交易量增加按钮。

      else if (sparam == BTN_P1) {
          // Button "P1" clicked. Increase trading volume.
          Print(sparam + " CLICKED. INCREASE TRADING VOLUME");
      
          // Get the current trading volume from EDIT_LOTS
          double trade_lots = (double)ObjectGetString(0, EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT);
      
          // Increment the trading volume by 0.01
          trade_lots += 0.01;
      
          // Update the value in EDIT_LOTS
          ObjectSetString(0, EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(trade_lots, 2));
      
          // Redraw the chart
          ChartRedraw(0);
      }

如果点击了交易量增加按钮，我们就会通知该实例，并准备通过获取其当前值来增加手数字段的值。在获取到的交易量基础上，我们再增加 0.01 作为增加的步长值。操作符 "+=" 的使用简化了这一过程。其典型作用是将手数大小的值增加 0.01。这等同于说（trade_lots = trade_lots + 0.01）。然后将结果传递给手数的字段。双精度型数值转换为字符串，精度为 2 位数。同样的逻辑也适用于减少按钮，只是我们需要从数值中减去 0.01。 

      else if (sparam == BTN_M1) {
          // Button "M1" clicked. Decrease trading volume.
          Print(sparam + " CLICKED. DECREASE TRADING VOLUME");
      
          // Get the current trading volume from EDIT_LOTS
          double trade_lots = (double)ObjectGetString(0, EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT);
      
          // Decrease the trading volume by 0.01
          trade_lots -= 0.01;
      
          // Update the value in EDIT_LOTS
          ObjectSetString(0, EDIT_LOTS, OBJPROP_TEXT, DoubleToString(trade_lots, 2));
      
          // Redraw the chart
          ChartRedraw(0);
      }

同样的道理也适用于其他类似的按钮。

      else if (sparam==BTN_P2){
         Print(sparam+" CLICKED. INCREASE STOP LOSS POINTS");
         double sl_points = (double)ObjectGetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT);
         sl_points+=10.0;
         ObjectSetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sl_points,1));
         ChartRedraw(0);
      }
      else if (sparam==BTN_M2){
         Print(sparam+" CLICKED. DECREASE STOP LOSS POINTS");
         double sl_points = (double)ObjectGetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT);
         sl_points-=10.0;
         ObjectSetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sl_points,1));
         ChartRedraw(0);
      }
      
      else if (sparam==BTN_P3){
         Print(sparam+" CLICKED. INCREASE STOP LOSS POINTS");
         double tp_points = (double)ObjectGetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT);
         tp_points+=10.0;
         ObjectSetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(tp_points,1));
         ChartRedraw(0);
      }
      else if (sparam==BTN_M3){
         Print(sparam+" CLICKED. DECREASE STOP LOSS POINTS");
         double tp_points = (double)ObjectGetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT);
         tp_points-=10.0;
         ObjectSetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(tp_points,1));
         ChartRedraw(0);
      }

在这里，我们将止损和止盈值指定为 10 点。为了确定我们的方向是正确的，我们编译代码并运行得到以下可视化结果。

下拉 增加 减少 按钮

到目前为止，进展良好。其余的按钮还有卖出和买入按钮。它们的逻辑也很简单，与前面的逻辑如出一辙。对于卖出按钮，我们的逻辑如下。

      else if (sparam==BTN_SELL){
         Print("BTN SELL CLICKED");
         ObjectSetInteger(0,BTN_SELL,OBJPROP_STATE,false);
         double trade_lots = (double)ObjectGetString(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_TEXT);
         double sell_sl = (double)ObjectGetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT);
         sell_sl = Ask()+sell_sl*_Point;
         sell_sl = NormalizeDouble(sell_sl,_Digits);
         double sell_tp = (double)ObjectGetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT);
         sell_tp = Ask()-sell_tp*_Point;
         sell_tp = NormalizeDouble(sell_tp,_Digits);

         Print("Lots = ",trade_lots,", SL = ",sell_sl,", TP = ",sell_tp);
         obj_Trade.Sell(trade_lots,_Symbol,Bid(),sell_sl,sell_tp);
         ChartRedraw();
      }

如果点击事件发生在卖出按钮上，我们会通知该实例，并将按钮的状态设置为 false，表示我们已启用点击选项。要建立卖出仓位，我们需要交易量、止损点数和止盈点数。我们获取这些值并将其存储在指定的变量中，以便于获取。要计算止损，我们需要将止损点数乘以 _Point，然后将所得值与当前要价相加，从而将止损点转换为兼容货币对的点数格式。随后，我们将双精度输出值归一化为交易品种的位数，以确保准确性和精确度。同样的方法也适用于止盈位，最后，我们建立一个卖出仓位，将交易手数、买家报价作为卖出价、止损和止盈。同样的逻辑也适用于买入仓位，其逻辑如下。

      else if (sparam==BTN_BUY){
         Print("BTN BUY CLICKED");
         ObjectSetInteger(0,BTN_BUY,OBJPROP_STATE,false);
         double trade_lots = (double)ObjectGetString(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_TEXT);
         double buy_sl = (double)ObjectGetString(0,EDIT_SL,OBJPROP_TEXT);
         buy_sl = Bid()-buy_sl*_Point;
         buy_sl = NormalizeDouble(buy_sl,_Digits);
         double buy_tp = (double)ObjectGetString(0,EDIT_TP,OBJPROP_TEXT);
         buy_tp = Bid()+buy_tp*_Point;
         buy_tp = NormalizeDouble(buy_tp,_Digits);

         Print("Lots = ",trade_lots,", SL = ",buy_sl,", TP = ",buy_tp);
         obj_Trade.Buy(trade_lots,_Symbol,Ask(),buy_sl,buy_tp);
         ChartRedraw();
      }

测试结果如下：

买入卖出 GIF

到目前为止，一切都在按预期进行。用户可以选择不使用增加和减少按钮，而是直接使用编辑按钮字段中的编辑选项。在此过程中，编辑时可能会出现不可预见的错误，导致操作被忽略。例如，用户可能输入 "0.Q7" 的手数大小。从技术上讲，这个数值并不完全是一个数字，因为它确实包含字母 "Q"。因此，在此手数下不会有任何交易操作。因此，我们要确保该值始终有效，如果无效，则提示一个需要纠正错误的实例。为此，使用了另一个图表事件 ID "CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT"。 

   else if (id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT){
      if (sparam==EDIT_LOTS){
         Print(sparam+" WAS JUST EDITED. CHECK FOR ANY UNFORESEEN ERRORS");
         string user_lots = ObjectGetString(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_TEXT);

         ...   

      }
   }

首先，我们要检查图表事件 ID 是否是编辑字段的结束编辑。如果是，我们会检查编辑字段是否为交易量按钮；如果是，我们会通知实例并获取用户输入值，以便进一步分析潜在的意外错误。输入内容存储在名为 "user_lots" 的字符串变量中。为了进行分析，我们需要将手数大小分割成若干部分，我们的边界将由句号（.）字符定义 - 通常称为句号、点或圆点。

         string lots_Parts_Array[];
         int splitCounts = StringSplit(user_lots,'.',lots_Parts_Array);//rep '.' = 'a' 
      
         Print("User lots split counts = ",splitCounts);ArrayPrint(lots_Parts_Array,0,"<&> ");

我们将拆分部分的动态存储数组定义为名为 "lots_Parts_Array" 的字符串数据类型变量。然后，我们借助需要 3 个参数的 StringSplit 函数分割用户输入。我们提供要分割的目标字符串值（本例中为用户手数大小输入），然后提供句点作为分隔符，最后提供一个存储子串的数组。该函数将返回存储数组中子串的数量。如果在传递的字符串中找不到指定的分隔符，数组中将只放入一个源字符串。这些分割计数将存储在分割计数变量中。最后，我们会打印分割计数的结果以及数组值，即生成的子串。如果我们将手数大小编辑为 0.05，得到的结果如下：

编辑手数分割

要使输入值有效，应有一个句号分隔符，从而产生两个分割计数。如果是，则表示输入具有一个句号分隔符。

         if (splitCounts == 2){

            ...

         }

如果分割计数等于 1，则表示输入缺少句号，因此无法接受。在这种情况下，我们会通知错误并将名为 "isInputValid" 的布尔变量设置为 false。

         else if (splitCounts == 1){
            Print("ERROR: YOUR INPUT MUST CONTAIN DECIMAL POINTS");
            isInputValid = false;
         }

如果两个条件都不满足，则意味着输入的分隔符超过了 1 个，这是错误的，因此我们会通知错误并将输入有效标志设置为 false。

         else {
            Print("ERROR: YOU CAN NOT HAVE MORE THAN ONE DECIMAL POINT IN INPUT");
            isInputValid = false;
         }

如果我们输入一个非无效值，并用两个句号分隔，专家日志的输出结果就是这样。

输入两个句号

要检查输入中是否存在非数字字符，我们必须在两个分割的每个字符中循环，并逐个进行评估。这需要通过一个 for 循环来轻松实现。

            if (StringLen(lots_Parts_Array[0]) > 0){
            
               //
... 

            }

首先，我们要确保存储数组中索引 0 处的第一个字符串不是空字符串，即字符串长度大于 0 的情况。StringLen 函数用于获取字符串中的符号数。如果字符串中的字符数小于或等于 0，则表示该子串为空，输入值已经无效。

            else {
               Print("ERROR: PART 1 (LEFT HAND SIDE) IS EMPTY");
               isInputValid = false;
            }

为了使错误更直观，下面是我们将分隔符左侧部分留空后得到的结果。

左侧部分空

为了检查非数字字符，我们使用了一个 for 循环，如下所示。

               string split = lots_Parts_Array[0];
               for (int i=0; i<StringLen(split); i++){
                  ushort symbol_code = StringGetCharacter(split,i);
                  string character = StringSubstr(split,i,1);
                  if (!(symbol_code >= 48 && symbol_code <= 57)){
                     Print("ERROR: @ index ",i+1," (",character,") is NOT a numeral. Code = ",symbol_code);
                     isInputValid = false;
                     break;
                  }
               }

我们定义了一个名为 "split" 的字符串变量，用于在存储数组中存储第一个子串。然后，我们遍历子串中的所有字符。对于选定的字符，我们使用StringGetCharacter 函数获取字符代码，该函数返回字符串指定位置的字符值，并将字符代码存储在名为 "symbol_code" 的无符号短整型变量中。要获取实际的符号字符，我们使用字符串 substring 函数。最后，我们使用 if 语句来检查生成的代码是否属于数字代码，如果不属于数字代码，则表示我们有一个非数字字符。因此，我们告知错误，将输入有效性标志设置为 false，并提前跳出循环。如果不是，则表示字符都是数字值，我们的输入有效性仍将为真，正如初始化时那样。

         bool isInputValid = true;

您可能已经注意到，48 至 57 之间的数字范围被视为数字符号代码范围。让我们来看看为什么。根据 ASCII 表格，这些数字字符的十进制编号系统从字符 "0" 的 48 开始，一直到字符 "9" 的 57。

交易品种代码 1

后面的内容如下。

字符代码 2

同样的逻辑也适用于拆分字符串的第二部分，即分隔符右侧的子串上。其源代码如下。

            if (StringLen(lots_Parts_Array[1]) > 0){
               string split = lots_Parts_Array[1];
               for (int i=0; i<StringLen(split); i++){
                  ushort symbol_code = StringGetCharacter(split,i);
                  string character = StringSubstr(split,i,1);
                  if (!(symbol_code >= 48 && symbol_code <= 57)){
                     Print("ERROR: @ index ",i+1," (",character,") is NOT a numeral. Code = ",symbol_code);
                     isInputValid = false;
                     break;
                  }
               }

            }
            else {
               Print("ERROR: PART 2 (RIGHT HAND SIDE) IS EMPTY");
               isInputValid = false;
            }

为了确定我们能够区分数字和非数字字符，让我们举例说明。 

非数字输入

您可以看到，当我们添加代码为 65 的大写字母 "A" 时，会返回错误信息，表明输入无效。在这个例子中，我们使用了 "A"，因为它的符号代码可以很容易地在所提供的图像中找到。它可能是其它任何东西。现在，我们再次使用输入有效性标志，为相关编辑字段设置有效文本值。 

         if (isInputValid == true){
            Print("SUCCESS: INPUT IS VALID.");
            ObjectSetString(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_TEXT,user_lots);
            ObjectSetInteger(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_COLOR,clrBlack);
            ObjectSetInteger(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_BGCOLOR,clrWhite);
            ChartRedraw(0);
         }

如果输入有效性标志等于 "true"，我们就会通知成功，并将文本值设置为原始用户输入值，因为它不存在任何差异。我们再次将文字的颜色设置为黑色，将按钮的背景颜色设置为白色。这些通常是编辑字段的原始属性。如果输出为 false，则表示用户输入值有错误，不能用于交易操作。

         else if (isInputValid == false){
            Print("ERROR: INPUT IS INVALID. ENTER A VALID INPUT!");
            ObjectSetString(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_TEXT,"Error");
            ObjectSetInteger(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
            ObjectSetInteger(0,EDIT_LOTS,OBJPROP_BGCOLOR,clrRed);
            ChartRedraw(0);
         }

因此，我们会通知该错误，并将文本值设置为 "Error"（错误）。为了吸引用户的最终注意力，我们将文字颜色设置为白色，背景颜色设置为红色，这种醒目的颜色组合让用户很容易就能识别出出现了错误。编译后，我们得到了以下结果。

用户输入 GIF

至此，大部分面板组件的自动化工作已经完成。唯一没有考虑到的是下拉列表的移动和鼠标在按钮上的悬停效果。当鼠标在图表上移动时，所有这些都需要考虑，因此将考虑 "CHARTEVENT_MOUSE_MOVE" 事件 ID。为了跟踪鼠标的移动，我们需要在专家初始化实例中启用图表上的鼠标移动检测逻辑，这可以通过下面的逻辑实现。 

   //--- enable CHART_EVENT_MOUSE_MOVE detection
   ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,true);

让我们先从最简单的悬停效果开始。启用鼠标检测后，当鼠标在图表中移动时，我们就会收到该事件。 

   else if (id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE){

      ...

   }

要检测鼠标在图表中的位置，我们需要获得它的坐标，即分别沿 x 轴和 y 轴的位置，以及它的状态，即移动时和静止时的状态。

      int mouse_X = (int)lparam;    // mouseX   >>> mouse coordinates
      int mouse_Y = (int)dparam;    // mouseY   >>> mouse coordinates
      int mouse_State = (int)sparam; // Get the mouse state (0 = mouse moving)

在这里，我们声明了一个整数数据类型变量 "mouse_X"，用于存储鼠标沿 x 轴的距离，或者说沿日期和时间刻度的距离。我们再次获取双精度型参数，并将其值存储到 "mouse_Y" 参数中，最后将字符串参数存储到 "mouse_State" 变量中。最后我们将它们类型转换为整数。我们需要目标元素的初始坐标，因此我们通过下面的代码片段来定义它们。

      //GETTING THE INITIAL DISTANCES AND SIZES OF BUTTON
      
      int XDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YDISTANCE);
      int XSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XSIZE);
      int YSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YSIZE);
      

我们获取各自的按钮距离和大小，并将其存储在相应的整数型变量中。类型转换格式用于将数值转换为整数格式。为了跟踪有关按钮的鼠标坐标，我们需要一些变量来保存逻辑。

      static bool prevMouseInside = false;
      bool isMouseInside = false;

声明静态 "prevMouseInside" 布尔变量是为了跟踪鼠标之前是否位于按钮区域内。"isMouseInside" 布尔变量将存储有关按钮的当前鼠标状态，所有变量都初始化为 false 标志。为了确定鼠标是否位于按钮区域内，我们使用了条件语句。

      if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn &&
          mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){
         isMouseInside = true;
      }

条件检查可以确定鼠标光标当前是否位于按钮区域内。如果是，"isMouseInside" 将设为 true，表示鼠标位于光标内部；否则，如果不满足条件，布尔变量将设为 false。从技术上讲，必须满足四个条件，鼠标指针才能被视为位于按钮区域内。让我们分解每个条件，以便进一步理解。

  • mouse_X >= XDistance_Hover_Btn：这将检查鼠标的 X 坐标（mouse_X）是否大于或等于按钮的左边界（XDistance_Hover_Btn）。
  • mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn：这将检查鼠标的 X 坐标是否小于或等于按钮的右边界（XDistance_Hover_Btn 与按钮宽度 XSize_Hover_Btn 之和）。
  • mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn：同样，这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于按钮的上边界（YDistance_Hover_Btn）。
  • mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn：这将检查鼠标的 Y 坐标是否小于或等于按钮的底部边界（YDistance_Hover_Btn 与按钮高度 YSize_Hover_Btn 之和）。

如果满足所有条件，我们就会将 "isMouseInside" 变量设置为 true。利用得出的值，我们就可以检查鼠标是否在按钮内。实现了如下逻辑。 

      if (isMouseInside != prevMouseInside) {

在这里，我们要检查自上次检查以来，鼠标的当前状态（在按钮区域内还是按钮区域外）是否发生了变化。它确保只有当鼠标相对于按钮的位置发生变化时，才会执行后续操作。我们需要再次检查是否满足条件。

         // Mouse entered or left the button area
         if (isMouseInside) {
            Print("Mouse entered the Button area. Do your updates!");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'050,050,255');

            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'050,050,255');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightBlue);
         }

如果布尔变量为 true，则表示鼠标进入了按钮区域。我们通过 print 语句通知实例。然后，我们更改按钮标签的颜色和背景。否则，如果变量为 false，则表示鼠标指针之前在按钮区域内，但刚刚离开。因此，我们将颜色重置为默认值。下面是负责该逻辑的代码片段。

         else if (!isMouseInside) {
            Print("Mouse left Btn proximities. Return default properties.");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'100,100,100');
            // Reset button properties when mouse leaves the area
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'100,100,100');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, C'220,220,220');
         }

在对按钮属性进行任何更改后，"ChartRedraw" 函数将被调用，以刷新图表显示并反映更新后的按钮外观。 最后，"prevMouseInside" 变量会被更新，以匹配鼠标的当前状态（"isMouseInside"）。这样就能确保下一次触发事件时，程序能将新状态与之前的状态进行比较。

         ChartRedraw(0);//// Redraw the chart to reflect the changes
         prevMouseInside = isMouseInside;

创建按钮悬停效果的完整代码如下：

   else if (id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE){
      int mouse_X = (int)lparam;    // mouseX   >>> mouse coordinates
      int mouse_Y = (int)dparam;    // mouseY   >>> mouse coordinates
      int mouse_State = (int)sparam; // Get the mouse state (0 = mouse moving)
      
      //GETTING THE INITIAL DISTANCES AND SIZES OF BUTTON
      
      int XDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YDISTANCE);
      int XSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XSIZE);
      int YSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YSIZE);
      
      static bool prevMouseInside = false;
      bool isMouseInside = false;
      
      //Print("Mouse STATE = ",mouse_State); // 0 = mouse moving

      if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn &&
          mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){
         isMouseInside = true;
      }
      
      if (isMouseInside != prevMouseInside) {
         // Mouse entered or left the button area
         if (isMouseInside) {
            Print("Mouse entered the Button area. Do your updates!");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'050,050,255');

            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'050,050,255');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightBlue);
         }
         else if (!isMouseInside) {
            Print("Mouse left Btn proximities. Return default properties.");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'100,100,100');
            // Reset button properties when mouse leaves the area
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'100,100,100');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, C'220,220,220');
         }
         ChartRedraw(0);//// Redraw the chart to reflect the changes
         prevMouseInside = isMouseInside;
      }
   }

经过编译，我们得到了以下结果：

悬停效果 GIF

真是太好了。现在，我们进入了最后一部分，即不仅要跟踪鼠标光标的移动，还要随之移动对象或组件。同样，我们声明了一个静态整数变量来检测鼠标何时被点击，以及一个布尔变量来存储鼠标光标的移动状态。这可以通过下面的代码片段实现。

      // CREATE MOVEMENT
      static int prevMouseClickState = false; // false = 0, true = 1;
      static bool movingState = false;

然后，我们需要初始化变量，以保存对象的大小和距离。 

      // INITIALIZE VARIBALES TO STORE INITIAL SIZES AND DISTANCES OF OBJECTS
      // MLB = MOUSE LEFT BUTTON
      static int mlbDownX = 0; // Stores the X-coordinate of the mouse left button press
      static int mlbDownY = 0; // Stores the Y-coordinate of the mouse left button press
      
      static int mlbDownX_Distance = 0; // Stores the X-distance of an object
      static int mlbDownY_Distance = 0; // Stores the Y-distance of an object
      
      static int mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = 0; // Stores X-distance for a specific button (BTN_DROP_DN)
      static int mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = 0; // Stores Y-distance for the same button
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = 0; // Stores X-distance for a label (LABEL_OPT1)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = 0; // Stores X-distance for another label (LABEL_OPT2)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = 0; // Stores X-distance for yet another label (LABEL_OPT3)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_ICON_DRAG = 0; // Stores X-distance for an icon (ICON_DRAG)
      static int mlbDownY_Distance_ICON_DRAG = 0; // Stores Y-distance for the same icon

为了初始化存储变量，我们声明静态数据型变量，并如上所述将其初始化为 0。它们被声明为静态，因为我们需要存储各自的尺寸和距离，以便在面板组件运动时作为参考。同样，我们需要初始元素的距离，这可以通过下面的代码片段实现。 

      //GET THE INITIAL DISTANCES AND SIZES OF BUTTON
      
      int XDistance_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YDISTANCE);
      //int XSize_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XSIZE);
      //int YSize_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YSIZE);
      
      int XDistance_Opt1_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt1_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_YDISTANCE);
      
      int XDistance_Opt2_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt2_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_YDISTANCE);
      
      int XDistance_Opt3_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt3_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_YDISTANCE);

      int XDistance_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YDISTANCE);
      int XSize_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XSIZE);
      int YSize_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YSIZE);

在这里，我们只需使用 ObjectGetInteger 函数来获取要随光标移动的元素的距离。不过，请注意，我们还得到了将在面板移动中使用的图标的大小。就像在悬停效果逻辑中一样，我们之所以需要尺寸，是为了确定鼠标光标何时被点击到图标区域内，以便随后开始移动。然后，我们需要捕捉初始的鼠标点击信息，并存储要移动的对象的距离。

if (prevMouseClickState == false && mouse_State == 1) {
    // Check if the left mouse button was clicked and the mouse is in the pressed state

    // Initialize variables to store initial distances and sizes of objects
    mlbDownX = mouse_X; // Store the X-coordinate of the mouse click
    mlbDownY = mouse_Y; // Store the Y-coordinate of the mouse click

    // Store distances for specific objects
    mlbDownX_Distance = XDistance_Drag_Icon; // Distance of the drag icon (X-axis)
    mlbDownY_Distance = YDistance_Drag_Icon; // Distance of the drag icon (Y-axis)

    mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = XDistance_DropDn_Btn; // Distance of a specific button (BTN_DROP_DN)
    mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = YDistance_DropDn_Btn;

    mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = XDistance_Opt1_Lbl; // Distance of a label (LABEL_OPT1)
    mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = YDistance_Opt1_Lbl;

    mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = XDistance_Opt2_Lbl; // Distance of another label (LABEL_OPT2)
    mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = YDistance_Opt2_Lbl;

    mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = XDistance_Opt3_Lbl; // Distance of yet another label (LABEL_OPT3)
    mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = YDistance_Opt3_Lbl;

    // Check if the mouse is within the drag icon area
    if (mouse_X >= XDistance_Drag_Icon && mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon &&
        mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon && mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon) {
        movingState = true; // Set the moving state to true
    }
}

我们使用条件语句来检查两个条件。其一是 "prevMouseClickState == false"，以确保鼠标左键之前未被点击；其二是 "mouse_State == 1"，以检查鼠标当前是否处于按下状态（按纽按下）。如果满足这两个条件，我们就会存储鼠标的 X 和 Y 坐标以及对象的距离。最后，我们会检查鼠标是否位于拖动图标区域内，如果是，我们会将移动状态设置为 true，这表明我们可以开始移动面板组件。为了更便于理解，让我们把这四个条件分解一下：

  • mouse_X >= XDistance_Drag_Icon：这将验证鼠标的 X 坐标 (mouse_X) 是否大于或等于拖动图标区域的左边界 (XDistance_Drag_Icon)。
  • mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon：同样，它还会确保 X 坐标小于或等于拖动图标区域的右边界（XDistance_Drag_Icon 与图标宽度 XSize_Drag_Icon 之和）。
  • mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon：这将检查鼠标的 Y 坐标（mouse_Y）是否大于或等于拖动图标区域的上边界（YDistance_Drag_Icon）。
  • mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon：同样，它还会验证 Y 坐标是否小于或等于拖动图标区域的底部边界（YDistance_Drag_Icon 与图标高度 YSize_Drag_Icon 之和）。

如果满足所有四个条件（即鼠标位于定义的拖动图标区域内），我们就会将 "movingState" 变量设为 true。此时，如果移动状态为 true，我们就移动指定的对象。

      if (movingState){
         ChartSetInteger(0,CHART_MOUSE_SCROLL,false);
         
         ObjectSetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ...

         ChartRedraw(0);
      }

在这里，我们使用 ChartSetInteger 函数来禁用图表滚动标志。这将确保鼠标移动时，图表不会水平滚动。这样，只有鼠标光标会随着指定对象移动。最后，我们设置新对象的距离，涉及当前鼠标坐标，并重新绘制图表使更改生效。一言以蔽之，这就是我们现在的情况：

拖动图标 GIF

现在你可以看到，我们可以拖动图标了。不过，我们还需要将它与其他面板组件拖到一起。因此，同样的逻辑也适用。 

         ObjectSetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_Y - mlbDownY);

         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_Y - mlbDownY);

添加其它元素的拖动逻辑将确保拖动图标移动时，其他面板组件也随之移动。编译后，我们得到了这样的结果：

拖动图标粘贴 GUI

成功了，您可以看到，所有面板组件都会随着鼠标光标移动。不过，我们还需要解决一个小问题。当鼠标被释放时，即不在按压模式下，组件会随着光标的移动而继续移动。要使面板脱离移动状态，我们需要在鼠标未按下时将状态设置为 false。 

      if (mouse_State == 0){
         movingState = false;
         ChartSetInteger(0,CHART_MOUSE_SCROLL,true);
      }

如果鼠标状态等于零，则表示鼠标左键被释放，因此我们将移动状态设置为 false，表示我们不需要进一步移动面板组件。随后，我们将图表滚动标志设置为 true，从而启用图表的滚动事件。最后，我们将之前的鼠标状态设置为当前的鼠标状态。

      prevMouseClickState = mouse_State;

负责悬停效果和面板移动自动化的最终源代码如下：

   else if (id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE){
      int mouse_X = (int)lparam;    // mouseX   >>> mouse coordinates
      int mouse_Y = (int)dparam;    // mouseY   >>> mouse coordinates
      int mouse_State = (int)sparam; // Get the mouse state (0 = mouse moving)
      
      //GETTING THE INITIAL DISTANCES AND SIZES OF BUTTON
      
      int XDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YDISTANCE);
      int XSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_XSIZE);
      int YSize_Hover_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_HOVER,OBJPROP_YSIZE);
      
      static bool prevMouseInside = false;
      bool isMouseInside = false;
      
      //Print("Mouse STATE = ",mouse_State); // 0 = mouse moving

      if (mouse_X >= XDistance_Hover_Btn && mouse_X <= XDistance_Hover_Btn + XSize_Hover_Btn &&
          mouse_Y >= YDistance_Hover_Btn && mouse_Y <= YDistance_Hover_Btn + YSize_Hover_Btn){
         isMouseInside = true;
      }
      
      if (isMouseInside != prevMouseInside) {
         // Mouse entered or left the button area
         if (isMouseInside) {
            Print("Mouse entered the Button area. Do your updates!");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'050,050,255');

            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'050,050,255');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightBlue);
         }
         else if (!isMouseInside) {
            Print("Mouse left Btn proximities. Return default properties.");
            //createRecLabel(BTN_HOVER,25,230,220,35,C'220,220,220',3,C'100,100,100');
            // Reset button properties when mouse leaves the area
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_COLOR, C'100,100,100');
            ObjectSetInteger(0, BTN_HOVER, OBJPROP_BGCOLOR, C'220,220,220');
         }
         ChartRedraw(0);//// Redraw the chart to reflect the changes
         prevMouseInside = isMouseInside;
      }
      
      // CREATE MOVEMENT
      static int prevMouseClickState = false; // false = 0, true = 1;
      static bool movingState = false;
      
      // INITIALIZE VARIBALES TO STORE INITIAL SIZES AND DISTANCES OF OBJECTS
      // MLB = MOUSE LEFT BUTTON
      static int mlbDownX = 0; // Stores the X-coordinate of the mouse left button press
      static int mlbDownY = 0; // Stores the Y-coordinate of the mouse left button press
      
      static int mlbDownX_Distance = 0; // Stores the X-distance of an object
      static int mlbDownY_Distance = 0; // Stores the Y-distance of an object
      
      static int mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = 0; // Stores X-distance for a specific button (BTN_DROP_DN)
      static int mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = 0; // Stores Y-distance for the same button
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = 0; // Stores X-distance for a label (LABEL_OPT1)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = 0; // Stores X-distance for another label (LABEL_OPT2)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = 0; // Stores X-distance for yet another label (LABEL_OPT3)
      static int mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = 0; // Stores Y-distance for the same label
      
      static int mlbDownX_Distance_ICON_DRAG = 0; // Stores X-distance for an icon (ICON_DRAG)
      static int mlbDownY_Distance_ICON_DRAG = 0; // Stores Y-distance for the same icon
            
            
      //GET THE INITIAL DISTANCES AND SIZES OF BUTTON
      
      int XDistance_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YDISTANCE);
      //int XSize_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XSIZE);
      //int YSize_DropDn_Btn = (int)ObjectGetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YSIZE);
      
      int XDistance_Opt1_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt1_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_YDISTANCE);
      
      int XDistance_Opt2_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt2_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_YDISTANCE);
      
      int XDistance_Opt3_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Opt3_Lbl = (int)ObjectGetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_YDISTANCE);

      int XDistance_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XDISTANCE);
      int YDistance_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YDISTANCE);
      int XSize_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XSIZE);
      int YSize_Drag_Icon = (int)ObjectGetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YSIZE);
            
      if (prevMouseClickState == false && mouse_State == 1) {
          // Check if the left mouse button was clicked and the mouse is in the pressed state
      
          // Initialize variables to store initial distances and sizes of objects
          mlbDownX = mouse_X; // Store the X-coordinate of the mouse click
          mlbDownY = mouse_Y; // Store the Y-coordinate of the mouse click
      
          // Store distances for specific objects
          mlbDownX_Distance = XDistance_Drag_Icon; // Distance of the drag icon (X-axis)
          mlbDownY_Distance = YDistance_Drag_Icon; // Distance of the drag icon (Y-axis)
      
          mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN = XDistance_DropDn_Btn; // Distance of BTN_DROP_DN
          mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN = YDistance_DropDn_Btn;
      
          mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 = XDistance_Opt1_Lbl; // Distance of LABEL_OPT1
          mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 = YDistance_Opt1_Lbl;
      
          mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 = XDistance_Opt2_Lbl; // Distance of LABEL_OPT2
          mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 = YDistance_Opt2_Lbl;
      
          mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 = XDistance_Opt3_Lbl; // Distance of LABEL_OPT3
          mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 = YDistance_Opt3_Lbl;
      
          // Check if the mouse is within the drag icon area
          if (mouse_X >= XDistance_Drag_Icon && mouse_X <= XDistance_Drag_Icon + XSize_Drag_Icon &&
              mouse_Y >= YDistance_Drag_Icon && mouse_Y <= YDistance_Drag_Icon + YSize_Drag_Icon) {
              movingState = true; // Set the moving state to true
          }
      }
            
      if (movingState){
         ChartSetInteger(0,CHART_MOUSE_SCROLL,false);
         
         ObjectSetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,ICON_DRAG,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ObjectSetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,BTN_DROP_DN,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_BTN_DROP_DN + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT1,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT1 + mouse_Y - mlbDownY);
         
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT2,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT2 + mouse_Y - mlbDownY);

         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_XDISTANCE,mlbDownX_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_X - mlbDownX);
         ObjectSetInteger(0,LABEL_OPT3,OBJPROP_YDISTANCE,mlbDownY_Distance_LABEL_OPT3 + mouse_Y - mlbDownY);

         ChartRedraw(0);
      }
      
      if (mouse_State == 0){
         movingState = false;
         ChartSetInteger(0,CHART_MOUSE_SCROLL,true);
      }
      prevMouseClickState = mouse_State;
   }

一言以蔽之，这就是我们的成果。

最终 GIF

这太棒了，我们刚刚为我们的图形用户界面面板注入了活力，现在我们的面板是可交互和响应的。它有悬停效果、按钮点击、实时数据更新，并能对鼠标移动做出反应。


结论

总之，通过本文的实现，我们可以说，将动态功能集成到 MetaQuotes Language 5(MQL5) 图形用户界面面板中，可以使其更具交互性和功能性，从而显著增强用户体验。添加按钮悬停效果可以创建一个视觉上引人入胜的界面，直观地响应用户操作。买卖价格的实时更新确保交易者拥有最新的市场信息，使他们能够快速做出明智的决策。用于执行买卖订单的可点击按钮，以及仓位和订单关闭功能，简化了交易操作，使用户能够及时对市场变化做出反应。

此外，可移动子面板和下拉列表的实现为界面增加了一层定制和灵活性。交易员可以根据自己的喜好组织工作空间，提高整体效率。下拉列表功能提供了一种方便的方式来访问各种选项，而不会使主界面变得混乱，从而有助于打造一个更清洁、更有组织的交易环境。总之，这些增强功能将 MQL5 GUI 面板转变为一个强大、用户友好的工具，满足了现代交易者的需求，最终改善了他们的交易体验和效率。交易者可以使用所示的知识来创建更复杂、更吸引人的 GUI 面板，以改善他们的交易体验。我们衷心希望您发现这篇文章详细、客观、易于理解和学习。干杯!


本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/15263

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
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    最近评论 | 前往讨论 (5)
    Clemence Benjamin
    Clemence Benjamin | 14 7月 2024 在 05:51
    干得漂亮，谢谢！
    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 14 7月 2024 在 11:22
    Clemence Benjamin #:
    干得漂亮，谢谢！

    @Clemence Benjamin 感谢您的反馈和认可。您真是太好了。欢迎您的到来。

    Jasser90
    Jasser90 | 11 8月 2024 在 04:07
    干得漂亮，谢谢你的分享。
    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 11 8月 2024 在 13:14
    Jasser90 #:
    干得漂亮，谢谢你的分享。
    @Jasser90 感谢您的反馈和认可。我们非常感谢。
    Sergei Poliukhov
    Sergei Poliukhov | 4 3月 2025 在 20:55

    谢谢，好东西，你能对净额结算账户进行部分平仓吗？

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