矩阵实用工具，扩展矩阵和向量的标准库功能

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概述

在 python 中，Utils 类是一个通用的实用工具类，含有函数和代码行，我们可以重用它们，而无需创建类的实例。

针对矩阵的标准库为我们提供了一些非常重要的功能和方法，我们可以用来初始化、转换、操纵矩阵、以及更多，但就像任何其它构建的函数库一样，它可以加以扩展，从而执行某些应用程序中也许必须/所需的额外内容。





下面介绍的函数和方法没有特定的顺序;

内容:





从 CSV 文件中读取矩阵

这是一个非常重要的功能，因为它允许我们从 CSV 文件加载数据库，并毫不费力地将它们存储在矩阵之中。 无需强调此功能的重要性，因为在交易系统编码过程中，我们经常需要程序能够加载包含交易信号或交易历史的 CSV 文件。

while (! FileIsEnding (handle)) { string data = FileReadString (handle); if (rows == 0 ) { ArrayResize (csv_header,column+ 1 ); csv_header [column] = data; } if (rows> 0 ) mat_[rows- 1 ,column] = ( double (data)); column++;

函数的第一步（您猜对了？）是读取一个 CSV 文件，假定 CSV 文件的第一行只有字符串，如此即使第一行中有数值，它们也不会包含在矩阵中，因为矩阵不能包含字符串值，第一行中的值将存储在 csv_header 数组之中。

此数组有助于跟踪我们刚刚读取的 CSV 文件中的列名。

完整代码:

matrix CMatrixutils::ReadCsv( string file_name, string delimiter= "," ) { matrix mat_ = {}; int rows_total= 0 ; int handle = FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI ,delimiter); ResetLastError (); if (handle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "Invalid %s handle Error %d " ,file_name, GetLastError ()); Print ( GetLastError ()== 0 ? " TIP | File Might be in use Somewhere else or in another Directory" : "" ); } else { int column = 0 , rows= 0 ; while (! FileIsEnding (handle)) { string data = FileReadString (handle); if (rows == 0 ) { ArrayResize (csv_header,column+ 1 ); csv_header[column] = data; } if (rows> 0 ) mat_[rows- 1 ,column] = ( double (data)); column++; if ( FileIsLineEnding (handle)) { rows++; mat_.Resize(rows,column); column = 0 ; } } rows_total = rows; FileClose (handle); } mat_.Resize(rows_total- 1 ,mat_.Cols()); return (mat_); }

用法:

这是我们想要加载到矩阵中的 CSV 文件

将 CSV 文件加载到矩阵之中;

Print ( "---> Reading a CSV file to Matrix

" ); Matrix = matrix_utils.ReadCsv( "NASDAQ_DATA.csv" ); ArrayPrint (matrix_utils.csv_header); Print (Matrix);

CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) "S&P500" "50SMA" "13RSI" "NASDAQ" CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [[ 4173.8 , 13386.6 , 34.8 , 13067.5 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4179.2 , 13396.7 , 36.6 , 13094.8 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4182.7 , 13406.6 , 37.5 , 13108 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4185.8 , 13416.8 , 37.1 , 13104.3 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4180.8 , 13425.2 , 34.9 , 13082.2 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4174.6 , 13432.2 , 31.8 , 13052 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4174.9 , 13440.4 , 33.2 , 13082.2 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4170.8 , 13447.6 , 32.2 , 13070.6 ] CS 0 06 : 48 : 21.228 matrix test (EURUSD,H1) [ 4182.2 , 13457.8 , 32.5 , 13078.8 ]

输出:

我决定构建这个函数的原因，是我在标准库中找不到读取 CSV 文件的方法，我期待这是将数值从文件加载 CSV 的途径 Matrix.FromFile()。

但很失望，如果有人从文档中知道如何这样做的方式，请在本文的讨论部分告诉我。

从 CSV 文件中读取编码值

您可能经常需要读取包含字符串值的 CSV 文件，当人们希望制作分类算法时，经常会遇到这些包含字符串的 CSV 文件，譬如查看最流行的天气数据集;

为了能够对此 csv 文件进行编码，我们预计将其所有数据读取到单独的字符串值数组之中，因为矩阵不能携带字符串值， 在 ReadCsvEncode() 函数内， 我们先要做的第一件事是读取给定 CSV 文件中存在的已知列数，其次我们循环读取这些列，就像在每次迭代中打开 csv，并完全读取单列一样，并且该列的值将存储到名为 toArr[] 的数组当中。

matrix Matrix={}; int csv_columns= 0 , rows_total= 0 ; int handle = CSVOpen(file_name,delimiter); if (handle != INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string data = FileReadString (handle); csv_columns++; if ( FileIsLineEnding (handle)) break ; } } FileClose (handle); ArrayResize (csv_header,csv_columns); string toArr[]; int counter= 0 ; for ( int i= 0 ; i<csv_columns; i++) { if ((handle = CSVOpen(file_name,delimiter)) != INVALID_HANDLE ) { int column = 0 , rows= 0 ; while (! FileIsEnding (handle)) { string data = FileReadString (handle); column++; if (column==i+ 1 ) { if (rows>= 1 ) { counter++; ArrayResize (toArr,counter); toArr[counter- 1 ]=data; } else csv_header[column- 1 ] = data; } if ( FileIsLineEnding (handle)) { rows++; column = 0 ; } } rows_total += rows- 1 ; } FileClose (handle); }

一旦结束，toArr[] 在打印时如下所示

CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 0 ] "Sunny" "Sunny" "Overcast" "Rain" "Rain" "Rain" "Overcast" "Sunny" "Sunny" "Rain" "Sunny" "Overcast" CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 12 ] "Overcast" "Rain" "Hot" "Hot" "Hot" "Mild" "Cool" "Cool" "Cool" "Mild" "Cool" "Mild" CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 24 ] "Mild" "Mild" "Hot" "Mild" "High" "High" "High" "High" "Normal" "Normal" "Normal" "High" CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 36 ] "Normal" "Normal" "Normal" "High" "Normal" "High" "Weak" "Strong" "Weak" "Weak" "Weak" "Strong" CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 48 ] "Strong" "Weak" "Weak" "Weak" "Strong" "Strong" "Weak" "Strong" "No" "No" "Yes" "Yes" CS 0 06 : 00 : 15.952 matrix test (US500,D1) [ 60 ] "Yes" "No" "Yes" "No" "Yes" "Yes" "Yes" "Yes" "Yes" "No"

如果您留意该数组，您会注意到 CSV 文件中的数值是按照从 CSV 文件获取的顺序排列的，从索引 0 到 13 是第一列，从索引 14 到 27 是第二列，等等，依此类推。 现在，从那里可以轻松提取数值，并对其进行编码，以便最终将它们存储到矩阵之中。

ulong mat_cols = 0 ,mat_rows = 0 ; if ( ArraySize (toArr) % csv_columns != 0 ) printf ( "This CSV file named %s has unequal number of columns = %d and rows %d Its size = %d" ,file_name,csv_columns, ArraySize (toArr) / csv_columns, ArraySize (toArr)); else { mat_cols = ( ulong )csv_columns; mat_rows = ( ulong ) ArraySize (toArr)/mat_cols; } Matrix.Resize(mat_rows,mat_cols); string Arr[]; int start = 0 ; vector v = {}; for ( ulong j= 0 ; j<mat_cols; j++) { ArrayCopy (Arr,toArr, 0 ,start,( int )mat_rows); v = LabelEncoder(Arr); Matrix.Col(v, j); start += ( int )mat_rows; } return (Matrix);

LabelEncoder() 函数就像它的名字一样，若特征相似，则它在列数组中贴上相同标签，这是它里面的内容。

vector CMatrixutils::LabelEncoder( string &Arr[]) { string classes[]; vector Encoded(( ulong ) ArraySize (Arr)); Classes(Arr,classes); for ( ulong A= 0 ; A<classes.Size(); A++) for ( ulong i= 0 ; i<Encoded.Size(); i++) { if (classes[A] == Arr[i]) Encoded[i] = ( int )A; } return Encoded; }

这个函数很简单，它循环遍历整个数组查找给定的类，从而找到类似的特征，并为它们添加标签，大部分工作都是在以黑色高亮显示的函数 Classes() 中完成的。

void CMatrixutils::Classes( const string &Array[], string &classes_arr[]) { string temp_arr[]; ArrayResize (classes_arr, 1 ); ArrayCopy (temp_arr,Array); classes_arr[ 0 ] = Array[ 0 ]; for ( int i= 0 , count = 1 ; i< ArraySize (Array); i++) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (Array); j++) { if (Array[i] == temp_arr[j] && temp_arr[j] != "nan" ) { bool count_ready = false ; for ( int n= 0 ; n< ArraySize (classes_arr); n++) if (Array[i] == classes_arr[n]) count_ready = true ; if (!count_ready) { count++; ArrayResize (classes_arr,count); classes_arr[count- 1 ] = Array[i]; temp_arr[j] = "nan" ; } else break ; } else continue ; } } }

此函数获取给定数组中存在的类，并将它们传递给引用的数组 classes_arr[]。此函数有一个变体，能在向量中查找类。 有关此函数的更多详细信息，请参阅此处。

vector CMatrixutils::Classes( vector &v)

以下是如何使用此函数;

Matrix = matrix_utils.ReadCsvEncode( "weather dataset.csv" ); ArrayPrint (matrix_utils.csv_header); Print (Matrix);

输出:

CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) "Outlook" "Temperature" "Humidity" "Wind" "Play" CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [[ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 0 , 0 , 0 , 1 , 0 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 1 , 0 , 0 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 2 , 1 , 0 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 2 , 2 , 1 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 2 , 2 , 1 , 1 , 0 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 1 , 2 , 1 , 1 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 0 , 1 , 0 , 0 , 0 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 0 , 2 , 1 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 2 , 1 , 1 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 0 , 1 , 1 , 1 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 1 , 1 , 0 , 1 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 1 , 0 , 1 , 0 , 1 ] CS 0 06 : 35 : 10.798 matrix test (US500,D1) [ 2 , 1 , 0 , 1 , 0 ]]





将矩阵写入一个 CSV 文件

诀窍在于字符串连接。 CSV 文件中的数据以一个字符串的形式写入，其中有分隔符，一行中的最后一个元素除外

row = Matrix.Row(i); for ( ulong j= 0 , cols = 1 ; j<row.Size(); j++, cols++) { concstring += ( string ) NormalizeDouble (row[j],digits) + (cols == Matrix.Cols() ? "" : "," ); }

这是另一个重要的函数，它可以帮助将矩阵写入 CSV 文件，且无需在每次向矩阵添加新列时对内容进行硬编码。 对于论坛中的许多人来说，能够以灵活的方式写入 CSV 文件一直是一件困难的事情 > Post1 Post3 。 以下是矩阵写入的方法；

在末尾，看起来就像 CSV 文件以手工写入不同一列。 由于矩阵不能携带字符串值，我不得不用字符串数组，来将标头写入此 csv 文件。

我们尝试把从 CSV 文件提取的矩阵再写回新的 CSV 文件。

string csv_name = " matrix CSV.csv"; Print ("

---> Writing a Matrix to a CSV File > ",csv_name); string header[ 4 ] = {"S&P500","SMA","RSI","NASDAQ"}; matrix_utils.WriteCsv(csv_name,Matrix,header);

以下是新编写的 CSV 文件；





很酷！





将矩阵转换为向量

有人可能会问自己为什么要将矩阵转换为向量？ 这在许多领域都能派上用场，因为您可能不需要一直使用矩阵，因此此函数的作用是将矩阵转换为向量，例如，当您想要制作线性回归模型的时候，从 CSV 文件中读取矩阵，自变量是 nx1 或 1xn 矩阵， 当尝试使用损失函数（如 MSE）时，您无法用矩阵来评估模型，而是用此自变量的向量，以及模型预测值的向量。

下面是它的代码；

vector CMatrixutils::MatrixToVector( const matrix &mat) { vector v = {}; if (!v.Assign(mat)) Print ("Failed to turn the matrix to a vector "); return (v); }

用法:

matrix mat = { { 1 , 2 , 3 }, { 4 , 5 , 6 }, { 7 , 8 , 9 } }; Print ( "

Matrix to play with

" ,mat, "

" ); Print ( "---> Matrix to Vector" ); vector vec = matrix_utils.MatrixToVector(mat); Print (vec);

输出:

2022.12 . 20 05 : 39 : 00.286 matrix test (US500,D1) ---> Matrix to Vector 2022.12 . 20 05 : 39 : 00.286 matrix test (US500,D1) [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ]





将向量转换为矩阵

这与我们刚刚在上面看到的函数完全相反，但这比您想象的更重要。 大多数时候，在机器学习模型中，您需要在不同矩阵之间执行乘法运算，由于自变量通常存储在向量中，您可能需要将它们转换为 nx1 矩阵才能执行运算，故这两个逆反的函数很重要，因为它们通过调整现有变量令我们的代码更少。

matrix CMatrixutils::VectorToMatrix( const vector &v) { matrix mat = {}; if (!mat.Assign(v)) Print ("Failed to turn the vector to a 1xn matrix "); return (mat); }

用法:

Print ( "

---> Vector " ,vec, " to Matrix" ); mat = matrix_utils.VectorToMatrix(vec); Print (mat);

输出:

2022.12 . 20 05 : 50 : 05.680 matrix test (US500,D1) ---> Vector [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ] to Matrix 2022.12 . 20 05 : 50 : 05.680 matrix test (US500,D1) [[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ]]





将数组转换为向量

谁会在机器学习程序中需要使用大量数组？ 数组非常有用，但它们对大小非常敏感。 经常调整并使用它们，也许会令终端加速将您的程序抛出图表，因为这些数组出现超界错误；即使向量做同样的事情，但它们比数组更灵活一些，更不用说它们是面向对象的，您可以从函数返回向量，但不能从数组返回向量，除非您想看到代码的编译错误和警告。

vector CMatrixutils::ArrayToVector( const double &Arr[]) { vector v(( ulong ) ArraySize (Arr)); for ( ulong i= 0 ; i<v.Size(); i++) v[i] = Arr[i]; return (v); }

用法:

Print ("---> Array to vector "); double Arr[ 3 ] = { 1 , 2 , 3 }; vec = matrix_utils.ArrayToVector(Arr); Print (vec);

输出:

CS 0 05 : 51 : 58.853 matrix test (US500,D1) ---> Array to vector CS 0 05 : 51 : 58.853 matrix test (US500,D1) [ 1 , 2 , 3 ]





向量到数组



我们仍然不能彻底放弃数组，因为有时可能需要将向量转换为数组，以便按需要插入只接受数组参数的函数，或者我们可能需要执行一些数组排序、设置为系列、切片、以及我们无法用向量完成的更多操作。

bool CMatrixutils::VectorToArray( const vector &v, double &arr[]) { ArrayResize (arr,( int )v.Size()); if ( ArraySize (arr) == 0 ) return ( false ); for ( ulong i= 0 ; i<v.Size(); i++) arr[i] = v[i]; return ( true ); }

用法:

Print ( "---> Vector to Array" ); double new_array[]; matrix_utils.VectorToArray(vec,new_array); ArrayPrint (new_array);

输出:

CS 0 06 : 19 : 14.647 matrix test (US500,D1) ---> Vector to Array CS 0 06 : 19 : 14.647 matrix test (US500,D1) 1.0 2.0 3.0





矩阵删除列

仅仅因为我们已经将 CSV 列加载到矩阵之中，而这并不意味着我们需要其中的所有列，在创建监督式机器学习模型时，我们需要删除一些不相关的列，更不用说我们可能需要从充满自变量的矩阵中删除响应变量。

这是执行该操作的代码：

void CMatrixutils::MatrixRemoveCol( matrix &mat, ulong col) { matrix new_matrix(mat.Rows(),mat.Cols()- 1 ); for ( ulong i= 0 , new_col= 0 ; i<mat.Cols(); i++) { if (i == col) continue ; else { new_matrix.Col(mat.Col(i),new_col); new_col++; } } mat.Copy(new_matrix); }

函数内部没有什么神奇之处，我们创建一个新的矩阵，其大小与原始矩阵的行数相同，但少了一列。

matrix new_matrix(mat.Rows(),mat.Cols()- 1 );

在新矩阵中，我们忽略新矩阵中不再需要的列，其它所有内容都将被存储，仅此而已。

在函数结束时，我们将这个新矩阵复制到旧矩阵。

mat.Copy(new_matrix);

我们从刚刚自 CSV 文件中读取的矩阵中将列放在索引 1（第二列）处

Print ( "Col 1 " , "Removed from Matrix" ); matrix_utils.MatrixRemoveCol(Matrix, 1 ); Print ( "New Matrix

" ,Matrix);

输出:

CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) Column of index 1 removed new Matrix CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [[ 4173.8 , 34.8 , 13067.5 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4179.2 , 36.6 , 13094.8 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4182.7 , 37.5 , 13108 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4185.8 , 37.1 , 13104.3 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4180.8 , 34.9 , 13082.2 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4174.6 , 31.8 , 13052 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4174.9 , 33.2 , 13082.2 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4170.8 , 32.2 , 13070.6 ] CS 0 07 : 23 : 59.612 matrix test (EURUSD,H1) [ 4182.2 , 32.5 , 13078.8 ]





从矩阵中删除多列

尝试删除单列时就是这种情况，但若有较大的矩阵包含大量我们想要一次性删除的列，为此，我们需要执行一些棘手的操作，避免误删所需的列，并避免尝试访问超界的数值， 基本上都是为了安全地删除列。

新矩阵的列数/大小要等于总列数减去我们要删除的列数，每列的行数保持不变（与旧矩阵相同）。

vector zeros(mat.Rows()); zeros.Fill( 0 ); for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) for ( ulong j= 0 ; j<mat.Cols(); j++) { if (cols[i] == j) mat.Col(zeros,j); }

vector column_vector; for ( ulong A= 0 ; A<mat.Cols(); A++) for ( ulong i= 0 ; i<mat.Cols(); i++) { column_vector = mat.Col(i); if (column_vector.Sum()== 0 ) MatrixRemoveCol (mat,i); }

我们要做的第一件事是遍历我们要删除的所有选定列，以及旧矩阵中的所有可用列，如果要删除这些列，我们会将该列中的所有值设置为零。 这是一个明智的操作，可以最终得到一个干净的操作。我们要做的最后一件事是再次遍历矩阵两次，并检查所有填充零值的列，并将这些列逐个删除。

注意到循环两次了吗？ 它们非常重要，因为矩阵在删除每列后其大小都会调整，因此需再次循环，故再次返回检查我们是否跳过所需列非常必要。

下面是该函数的完整代码；

void CMatrixutils::MatrixRemoveMultCols( matrix &mat, int &cols[]) { ulong size = ( int ) ArraySize (cols); if (size > mat.Cols()) { Print ( __FUNCTION__ , " Columns to remove can't be more than the available columns" ); return ; } vector zeros(mat.Rows()); zeros.Fill( 0 ); for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) for ( ulong j= 0 ; j<mat.Cols(); j++) { if (cols[i] == j) mat.Col(zeros,j); } vector column_vector; for ( ulong A= 0 ; A<mat.Cols(); A++) for ( ulong i= 0 ; i<mat.Cols(); i++) { column_vector = mat.Col(i); if (column_vector.Sum()== 0 ) MatrixRemoveCol(mat,i); } }

我们看看这个函数的实际效果，我们尝试删除索引 0 和索引 2 处的列;

Print ( "

Removing multiple columns" ); int cols[ 2 ] = { 0 , 2 }; matrix_utils.MatrixRemoveMultCols(Matrix,cols); Print ( "Columns at 0,2 index removed New Matrix

" ,Matrix);

输出:

CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) Columns at 0 , 2 index removed New Matrix CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [[ 13386.6 , 13067.5 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13396.7 , 13094.8 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13406.6 , 13108 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13416.8 , 13104.3 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13425.2 , 13082.2 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13432.2 , 13052 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13440.4 , 13082.2 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13447.6 , 13070.6 ] CS 0 07 : 32 : 10.923 matrix test (EURUSD,H1) [ 13457.8 , 13078.8 ]





从矩阵中删除单行

可能还需要从数据集中删除单独一行，因为它可能不相关，或者人为想要减少列数，只是为了看看有什么效果。 这并不像从矩阵中删除列那么重要，如此我们只有这个函数来删除单行，我们看不到删除多行的用处，如果您需要，您可自行编写。

与尝试从矩阵中删除行时所采用的思路相同，我们在制作的新矩阵中简单地忽略不需要的行。

void CMatrixutils::MatrixRemoveRow( matrix &mat, ulong row) { matrix new_matrix(mat.Rows()- 1 ,mat.Cols()); for ( ulong i= 0 , new_rows= 0 ; i<mat.Rows(); i++) { if (i == row) continue ; else { new_matrix.Row(mat.Row(i),new_rows); new_rows++; } } mat.Copy(new_matrix); }

用法:

Print ("Removing row 1 from matrix "); matrix_utils.MatrixRemoveRow(Matrix, 1 ); printf ("Row %d Removed New Matrix[%d][%d]", 0 ,Matrix.Rows(),Matrix.Cols()); Print (Matrix);

输出:

CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) Removing row 1 from matrix CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) Row 1 Removed New Matrix[ 743 ][ 4 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [[ 4173.8 , 13386.6 , 34.8 , 13067.5 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4182.7 , 13406.6 , 37.5 , 13108 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4185.8 , 13416.8 , 37.1 , 13104.3 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4180.8 , 13425.2 , 34.9 , 13082.2 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4174.6 , 13432.2 , 31.8 , 13052 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4174.9 , 13440.4 , 33.2 , 13082.2 ] CS 0 06 : 36 : 36.773 matrix test (US500,D1) [ 4170.8 , 13447.6 , 32.2 , 13070.6 ]





向量删除索引

这是一个简短的函数，此函数可为从向量中删除特定索引处的单个项提供帮助。 它能够通过忽略位于向量中给定索引处的数字来实现这样的结果，其余值则被存储到新向量中，该向量最终从函数参数复制到主/引用向量。

void CMatrixutils::VectorRemoveIndex( vector &v, ulong index) { vector new_v(v.Size()- 1 ); for ( ulong i= 0 , count = 0 ; i<v.Size(); i++) if (i != index) { new_v[count] = v[i]; count++; } v.Copy(new_v); }

Below is how to use it:

vector v= { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 }; Print ( "Vector remove index 3" ); matrix_utils.VectorRemoveIndex(v, 3 ); Print (v);

输出:

2022.12 . 20 06 : 40 : 30.928 matrix test (US500,D1) Vector remove index 3 2022.12 . 20 06 : 40 : 30.928 matrix test (US500,D1) [ 0 , 1 , 2 , 4 ]





将矩阵拆分为训练矩阵和测试矩阵



在制作监督式机器学习模型时，我无法强调这个函数有多重要。 我们通常需要将数据集拆分为训练数据集和测试数据集，以便我们可以在某个数据集上训练数据集，并在模型以前从未见过的另一个数据集上对其进行测试。

默认情况下，此函数将 70% 的数据集拆分为训练样本，其余 30% 拆分为测试样本，当中没有随机状态。 数据选择按矩阵的时间顺序，前 70% 的数据存储在训练矩阵之中，其余 30% 存储在测试矩阵之中。

Print ( "---> Train / Test Split" ); matrix TrainMatrix, TestMatrix; matrix_utils.TrainTestSplitMatrices(Matrix,TrainMatrix,TestMatrix); Print ( "

Train Matrix(" ,TrainMatrix.Rows(), "," ,TrainMatrix.Cols(), ")

" ,TrainMatrix); Print ( "

TestMatrix(" ,TestMatrix.Rows(), "," ,TestMatrix.Cols(), ")

" ,TestMatrix);

输出:

CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) Train Matrix( 521 , 4 ) CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) [[ 4173.8 , 13386.6 , 34.8 , 13067.5 ] CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) [ 4179.2 , 13396.7 , 36.6 , 13094.8 ] CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) [ 4182.7 , 13406.6 , 37.5 , 13108 ] CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) [ 4185.8 , 13416.8 , 37.1 , 13104.3 ] CS 0 07 : 38 : 46.011 matrix test (EURUSD,H1) [ 4180.8 , 13425.2 , 34.9 , 13082.2 ] .... .... CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) TestMatrix( 223 , 4 ) CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) [[ 4578.1 , 14797.9 , 65.90000000000001 , 15021.1 ] CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) [ 4574.9 , 14789.2 , 63.9 , 15006.2 ] CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) [ 4573.6 , 14781.4 , 63 , 14999 ] CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) [ 4571.4 , 14773.9 , 62.1 , 14992.6 ] CS 0 07 : 38 : 46.012 matrix test (EURUSD,H1) [ 4572.8 , 14766.3 , 65.2 , 15007.1 ]





X 和 Y 拆分矩阵

如果未选择任何列，则假定矩阵中的最后一列是自变量之一。

if (y_index == - 1 ) value = matrix_.Cols()- 1 ;

当我们将数据集加载到矩阵之中，然后尝试制作监督学习模型时，接下来我们需要做的是从矩阵中提取目标变量，并单独存储它们，就像我们希望自变量存储在它们的数值矩阵中一样，这是执行此操作的函数：

用法:

Print ( "---> X and Y split matrices" ); matrix x; vector y; matrix_utils.XandYSplitMatrices(Matrix,x,y); Print ( "independent vars

" ,x); Print ( "Target variables

" ,y);

输出:

CS 0 05 : 05 : 03.467 matrix test (US500,D1) ---> X and Y split matrices CS 0 05 : 05 : 03.467 matrix test (US500,D1) independent vars CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [[ 4173.8 , 13386.6 , 34.8 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4179.2 , 13396.7 , 36.6 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4182.7 , 13406.6 , 37.5 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4185.8 , 13416.8 , 37.1 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4180.8 , 13425.2 , 34.9 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4174.6 , 13432.2 , 31.8 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4174.9 , 13440.4 , 33.2 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4170.8 , 13447.6 , 32.2 ] CS 0 05 : 05 : 03.468 matrix test (US500,D1) [ 4182.2 , 13457.8 , 32.5 ] .... .... 2022.12 . 20 05 : 05 : 03.470 matrix test (US500,D1) Target variables 2022.12 . 20 05 : 05 : 03.470 matrix test (US500,D1) [ 13067.5 , 13094.8 , 13108 , 13104.3 , 13082.2 , 13052 , 13082.2 , 13070.6 , 13078.8,...]

在 X 和 Y 拆分函数中，所选列作为 y 变量存储在 Y 矩阵之中，而其余列存储在 X 矩阵之中。

void CMatrixutils::XandYSplitMatrices( const matrix &matrix_,matrix &xmatrix,vector &y_vector, int y_index=- 1 ) { ulong value = y_index; if (y_index == - 1 ) value = matrix_.Cols()- 1 ; y_vector = matrix_.Col( value ); xmatrix.Copy(matrix_); MatrixRemoveCol(xmatrix, value ); }





制作设计矩阵

设计矩阵对于 最小二乘算法 至关重要，它只是 x 矩阵，第一列由数字 1 填充。 此设计矩阵可帮助我们获取线性回归模型的系数。 在函数中，创建向量，并填充数字 1，然后将其插入到矩阵的第一列，而其余列则仍然遵循原来顺序;完整代码:

matrix CMatrixutils::DesignMatrix( matrix &x_matrix) { matrix out_matrix(x_matrix.Rows(),x_matrix.Cols()+ 1 ); vector ones(x_matrix.Rows()); ones.Fill( 1 ); out_matrix.Col(ones, 0 ); vector new_vector; for ( ulong i= 1 ; i<out_matrix.Cols(); i++) { new_vector = x_matrix.Col(i- 1 ); out_matrix.Col(new_vector,i); } return (out_matrix); }

用法:

Print ( "---> Design Matrix

" ); matrix design = matrix_utils.DesignMatrix(x); Print (design);

输出:

CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) ---> Design Matrix CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [[ 1 , 4173.8 , 13386.6 , 34.8 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4179.2 , 13396.7 , 36.6 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4182.7 , 13406.6 , 37.5 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4185.8 , 13416.8 , 37.1 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4180.8 , 13425.2 , 34.9 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4174.6 , 13432.2 , 31.8 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4174.9 , 13440.4 , 33.2 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4170.8 , 13447.6 , 32.2 ] CS 0 05 : 28 : 51.786 matrix test (US500,D1) [ 1 , 4182.2 , 13457.8 , 32.5 ]





独热编码矩阵

我们完成一些独热编码。 这是您在尝试创建分类神经网络时需要的一个非常重要的函数。 这个函数被证明非常重要，因为它清楚地表明 MLP 与最后一层神经元输出与实际值相关联。

在独热编码矩阵中，每行的向量由零值组成，除了一个值，该值用于我们要命中的正确值，其值为 1。

为了更好地理解这一点，我们来看下面的例子：

假设这是我们想要训练神经网络的数据集，以便能够在狗、猫和老鼠三类之间，基于它们的腿高和体径进行分类。

多层感知器会有 2 个输入节点/神经元，一个用于腿高，另一个则是输入层的身体直径，同时输出层将有 3 个节点代表 3 个结果：狗、猫和老鼠。

现在，假设我们给这个 MLP 投喂的高度和直径分别为 12 和 20，我们希望神经网络将其归类为狗，对不对？ 独热编码的作用是将数字 1 放在给定训练数据集具有正确值的节点中，在这种情况下，在属于狗的节点上，将输入数字 1，其余位置则依然携带零值。

由于其余为零值，我们在计算成本函数时，可以将独热编码向量的值替代模型给我们的每个概率，然后该误差将传播回前一层各自之前节点中的网络。

好了，现在我们来看看独热编码在运行。

这是我们在 MetaEditor 中的矩阵;

matrix dataset = { { 12 , 28 , 1 }, { 11 , 14 , 1 }, { 7 , 8 , 2 }, { 2 , 4 , 3 } };

这与您从 CSV 中看到的数据集相同，只是目标以整数型标记，因为我们不能在矩阵中包含字符串，顺便问一下，何时何地可以在计算中使用字符串？

matrix dataset = { { 12 , 28 , 1 }, { 11 , 14 , 1 }, { 7 , 8 , 2 }, { 2 , 4 , 3 } }; vector y_vector = dataset.Col( 2 ); uint classes = 3 ; Print ( "One Hot encoded matrix

" ,matrix_utils.OneHotEncoding(y_vector,classes));

下面是输出:

CS 0 08 : 54 : 04.744 matrix test (EURUSD,H1) One Hot encoded matrix CS 0 08 : 54 : 04.744 matrix test (EURUSD,H1) [[ 1 , 0 , 0 ] CS 0 08 : 54 : 04.744 matrix test (EURUSD,H1) [ 1 , 0 , 0 ] CS 0 08 : 54 : 04.744 matrix test (EURUSD,H1) [ 0 , 1 , 0 ] CS 0 08 : 54 : 04.744 matrix test (EURUSD,H1) [ 0 , 0 , 1 ]]





从向量获取类



此函数返回包含给定向量中可用类的向量；例如，具有 [1,2,3] 的向量有 3 个不同的类，具有 [1,0,1,0] 的向量则有两个不同的类。 函数的作用是返回可用的非重复类。

vector v = { 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 }; Print ( "classes " ,matrix_utils.Classes(v));

输出:

2022.12 . 27 06 : 41 : 54.758 matrix test (US500,D1) classes [ 1 , 0 ]





创建随机值向量。



有几回，我们需要生成一个充满随机变量的向量，那这个函数就可以提供帮助。 此函数最常见的用途是为神经网络生成权重和偏置向量。 您还可以用其来创建随机数据集样本。

vector Random( int min, int max, int size); vector Random( double min, double max, int size);

用法:

v = matrix_utils.Random( 1.0 , 2.0 , 10 ); Print ( "v " ,v);

输出:

2022.12 . 27 06 : 50 : 03.055 matrix test (US500,D1) v [ 1.717642750328074 , 1.276955473494675 , 1.346263008514664 , 1.32959990234077 , 1.006469924008911 , 1.992980742820521 , 1.788445692312387 , 1.218909268471328 , 1.732139042329173 , 1.512405774101993 ]





将一个向量附加到另一个向量。



这类似于字符串连接，但这里我们连接向量。 我发现自己在很多情况下都会想到用这个函数。 以下是它的组成，

vector CMatrixutils::Append( vector &v1, vector &v2) { vector v_out = v1; v_out.Resize(v1.Size()+v2.Size()); for ( ulong i=v2.Size(),i2= 0 ; i<v_out.Size(); i++, i2++) v_out[i] = v2[i2]; return (v_out); }

用法:

vector v1 = { 1 , 2 , 3 }, v2 = { 4 , 5 , 6 }; Print ( "Vector 1 & 2 " ,matrix_utils.Append(v1,v2));

输出:

2022.12 . 27 06 : 59 : 25.252 matrix test (US500,D1) Vector 1 & 2 [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ]





将一个向量复制到另一个向量

最后但同样重要的是，我们像 Arraycopy 一样操作把一个向量复制到另一个向量，我们通常不需要将整个向量复制到另一个向量，我们一般只需要其中的一大块，标准库提供的 Copy 方法在这种情况下就太平凡了。

bool CMatrixutils::Copy( const vector &src, vector &dst, ulong src_start, ulong total= WHOLE_ARRAY ) { if (total == WHOLE_ARRAY ) total = src.Size()-src_start; if ( total <= 0 || src.Size() == 0 ) { printf ("Can't copy a vector | Size %d total %d src_start %d ",src.Size(),total,src_start); return ( false ); } dst.Resize(total); dst.Fill( 0 ); for ( ulong i=src_start, index = 0 ; i<total+src_start; i++) { dst[index] = src[i]; index++; } return ( true ); }

用法:

vector all = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }; matrix_utils.Copy(all,v, 3 ); Print ("copied vector ",v);

输出:

2022.12 . 27 07 : 15 : 41.420 matrix test (US500,D1) copied vector [ 4 , 5 , 6 ]





后记



我们可以做很多事情，我们可以向实用工具文件添加更多函数，但我认为本文中介绍的函数和方法是那些我认为您会需要的，如果您已经使用矩阵一段时间了，并且在尝试创建复杂的交易系统（例如受机器学习启发的系统）时，您会发现经常需要它们。

跟踪此矩阵类实用工具的开发，请查阅我的 GitHub 存储库 > https://github.com/MegaJoctan/MALE5



